Emu aux larmes, Beat Feuz a reçu sa médaille d'or à Pékin

«Le masque me donne des boutons et me fait moins bien jouer au volley»

Si l'Emmentalois est resté très solennel pendant l'hymne national, il en a été tout autre juste après la course. Réalisant qu'il allait devenir champion olympique, Beat Feuz, téléphone en main, a été submergé par l'émotion et n'a pas pu retenir ses larmes.

Premier médaillé suisse de ces JO de Pékin, le tout frais champion olympique de descente a été honoré quelques heures après son triomphe. Juste après la course, il a été submergé par l'émotion et a pleuré.

25 balles pour du vin bio dégueulasse et la Coop me manque déjà

«Je ne vois pas comment Petkovic peut rester le coach de Bordeaux»

On a écouté Reims-Bordeaux (5-0) sur France Bleu Gironde et on n'aurait peut-être pas dû: Vladimir Petkovic s'est fait astiquer par le journaliste et le consultant pendant la dernière demi-heure. La fin du coach girondin est proche.

On jouait la 82e minute de jeu, Bordeaux était mené 5-0 par Reims lorsque les envoyés spéciaux de France Bleu Gironde ont décidé que c'en était trop. «Petkovic, stop, stop. Il n'y a rien qui se passe!» Le consultant a poursuivi: «Je ne vois pas comment il peut rester le coach de cette équipe, à moins que le licencier ne soit trop onéreux». C'est précisément toute la question: Bordeaux devrait débourser un peu moins de six millions d’euros pour se séparer de celui qui a encore deux années et demie de contrat.