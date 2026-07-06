bien ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Réseaux sociaux

Coupe du monde: elles ressemblent à Haaland et en jouent sur internet

Vidéo: twitter

Elles ressemblent au chouchou du Mondial et en profitent

Erling Haaland, de nouveau capital dans l’élimination du Brésil dimanche soir, est une source infinie d’amusement durant la Coupe du monde, jusqu’à faire pousser des sosies un peu partout sur la planète.
06.07.2026, 17:5006.07.2026, 17:50

Un talent, une gueule, un corps, une puissance et une coupe de cheveux bien à part sur les terrains. Erling Haaland, 25 ans, se démarque non seulement avec l’équipe de Norvège durant la Coupe du monde, mais également sur les réseaux sociaux.

Haaland et la Norvège renvoient le Brésil à la maison

Tour à tour applaudi pour son humour, ses buts et surtout sa vitesse et sa force physique qui effraient n’importe quel adversaire, l’attaquant est incontestablement le petit chouchou de ce Mondial. Quelques minutes après l’élimination du Brésil par la Norvège, dimanche soir, c’est son visage qui est soudain devenu le centre de l’attention.

Attention, sosies!

Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet

Sur les réseaux sociaux, deux jeunes femmes ont réalisé qu’elles partageaient un petit air de famille avec le «cyborg divin». Il n’en fallait pas plus pour qu’elles s’en amusent en vidéo, en imitant la plupart des mimiques et des poses célèbres de Haaland. La mannequin suédoise Julia Grop et la Russe Anastasia Kostromitina ont évidemment fait imploser leur compte en quelques minutes, tant la ressemblance est frappante.

Selon vous, qui ressemble le plus à Erling Haaland?

Vidéo: twitter

Comme quoi, son visage n’est finalement pas si unique. En revanche, ces deux jeunes femmes n’ont pas tenté d’imiter sa vitesse de course et on comprend évidemment pourquoi.

Qualifiée pour la suite de l’aventure, la Norvège jouera le premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire contre l’Angleterre. Une nouvelle occasion pour Haaland de marquer des buts et... les esprits?

(fv)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On vous a déniché les meilleurs mèmes de France-Paraguay
Le match France-Paraguay restera comme le plus rugueux de cette Coupe du monde. Les internautes se sont déchaînés après ce scandale et c'est très quali.
C'est peu dire que le match France-Paraguay fait parler sur les réseaux sociaux. Les réactions sont unanimes pour condamner non seulement l'attitude anti-sportive de l'équipe latino-américaine, mais également la façon dont l'arbitre a été conciliant.
L’article