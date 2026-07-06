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Elles ressemblent au chouchou du Mondial et en profitent

Erling Haaland, de nouveau capital dans l’élimination du Brésil dimanche soir, est une source infinie d’amusement durant la Coupe du monde, jusqu’à faire pousser des sosies un peu partout sur la planète.

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Un talent, une gueule, un corps, une puissance et une coupe de cheveux bien à part sur les terrains. Erling Haaland, 25 ans, se démarque non seulement avec l’équipe de Norvège durant la Coupe du monde, mais également sur les réseaux sociaux.

Tour à tour applaudi pour son humour, ses buts et surtout sa vitesse et sa force physique qui effraient n’importe quel adversaire, l’attaquant est incontestablement le petit chouchou de ce Mondial. Quelques minutes après l’élimination du Brésil par la Norvège, dimanche soir, c’est son visage qui est soudain devenu le centre de l’attention.

Attention, sosies!

Sur les réseaux sociaux, deux jeunes femmes ont réalisé qu’elles partageaient un petit air de famille avec le «cyborg divin». Il n’en fallait pas plus pour qu’elles s’en amusent en vidéo, en imitant la plupart des mimiques et des poses célèbres de Haaland. La mannequin suédoise Julia Grop et la Russe Anastasia Kostromitina ont évidemment fait imploser leur compte en quelques minutes, tant la ressemblance est frappante.

Selon vous, qui ressemble le plus à Erling Haaland? Vidéo: twitter

Comme quoi, son visage n’est finalement pas si unique. En revanche, ces deux jeunes femmes n’ont pas tenté d’imiter sa vitesse de course et on comprend évidemment pourquoi.

Qualifiée pour la suite de l’aventure, la Norvège jouera le premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire contre l’Angleterre. Une nouvelle occasion pour Haaland de marquer des buts et... les esprits?

(fv)