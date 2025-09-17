assez ensoleillé13°
Rugby: lourde sanction pour la Française Axelle Berthoumieu

«Un geste inacceptable»: lourde sanction pour une joueuse du XV de France

Auteure d’un vilain geste, à savoir une morsure sur une adversaire lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Irlande, la rugbywoman tricolore Axelle Berthoumieu a écopé d'une sanction exemplaire. Son Mondial est terminé.
17.09.2025, 09:2817.09.2025, 09:28

Les faits ont eu lieu dimanche à Exeter en Angleterre, lors du quart de finale entre la France et l'Irlande, remporté 18-13 par les Bleues.

Cependant, ils n'ont pas été remarqués par les arbitres, et ont émergé après la rencontre, sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant la flanker Axelle Berthoumieu en train de mordre au bras son homologue irlandaise Aoife Wafer dans un ruck.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Le commissaire indépendant de la Coupe du monde, le Gallois Jeff Mark, s'est donc saisi de l'affaire, bien que les images n’aient pas été relevées par les Irlandaises. Durant le match, toutefois, Aoife Wafer s’était plainte d'une possible morsure auprès des officiels. Mais l'arbitre vidéo du match, appelé, n'avait pas été en mesure de le confirmer.

Réunie lundi, la commission indépendante de World Rugby a estimé que le jeu déloyal, en l'occurrence une morsure, avait bien eu lieu. En conséquence, elle a demandé une peine de suspension de 12 matchs contre la troisième ligne aile des Bleues.

La joueuse, qui a concédé que son geste aurait mérité un carton rouge, a accepté le principe d'une sanction, mais a toutefois fait appel concernant la durée.

Dans un message sur Instagram, elle a reconnu lundi soir avoir «perdu son sang froid» lors de la rencontre et a présenté «ses excuses sincères» à Aoife Wafer ainsi qu'à toute l'Irlande, mais aussi à ses partenaires: «Je suis consciente que cela met un terme à ma Coupe du monde», a-t-elle poursuivi, répétant que son «geste n'a rien à faire sur un terrain de rugby».

Pourquoi la Suisse n’a plus d’équipe féminine de rugby

Finalement, Axelle Berthoumieu a été suspendue neuf matchs mardi par la fédération internationale. En appel, la commission a retenu comme point d'entrée une suspension de 18 matchs mais a estimé que Berthoumieu «avait droit à une atténuation de 50%» de la peine, notamment «compte tenu des aveux de la joueuse, de son casier disciplinaire vierge, de ses remords et de ses excuses publiques».

La co-capitaine du XV de France Manae Feleu, également citée pour un plaquage haut dans les dernières minutes du quart de finale dimanche, est pour sa part suspendue au moins deux matchs et manquera donc la fin de la compétition.

Axelle Berthoumieu et Manae Feleu vont continuer d'être présentes avec le groupe France jusqu'à la fin de la compétition, a précisé la co-sélectionneuse du XV de France Gaëlle Mignot. «Axelle regarde l’Angleterre sous tous les angles, et elle va pouvoir contribuer d’une autre manière.» La France sera aussi privée samedi (16h30) en demi-finales contre l'Angleterre de Lina Queyroi, non remise d'une commotion.

(roc/afp)

