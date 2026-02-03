en partie ensoleillé
Rugby: le Tournoi des VI Nations débute un jeudi

Team captains Wales&#039; Dewi Lake, Scotland&#039;s Sione Tuipulotu, England&#039;s Jamie George, France&#039;s Antoine Dupont, Ireland&#039;s Caelan Doris and Italy&#039;s Michele Lamaro (left to ri ...
Les capitaines se sont rassemblés avant le début de la compétition.PA Images

Le Tournoi des VI Nations débute de façon inhabituelle

La célèbre compétition de rugby a décidé d'aménager les horaires de la première journée afin de ne pas entrer en conflit avec les Jeux olympiques.
03.02.2026, 15:0003.02.2026, 15:00

«Du jamais vu dans l’histoire de cette compétition.» C'est ainsi que Le Parisien présente le premier match du Tournoi des VI Nations entre la France et l'Irlande. La raison? Cette rencontre se disputera ce jeudi 5 février à 21h10. Or jamais, depuis que l'Italie a intégré le prestigieux rendez-vous du rugby européen, un match ne s'est disputé en semaine.

La compétition de rugby la plus attendue de l'hémisphère nord chaque année aurait pu débuter vendredi soir. Les matchs ce jour-là sont devenus la norme depuis 2009. Mais c'est impossible cette année puisque la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina a justement lieu ce vendredi 6 février.

Les horaires de la première journée du Tournoi des VI Nations

Jeudi 5 février: France-Irlande (21h10)
Samedi 7 février: Italie-Ecosse (15h10)
Samedi 7 février: Angleterre-Pays de Galles (17h40)

Pour éviter d'entrer en collision avec cet évènement planétaire, les organisateurs du Tournoi des VI Nations ont donc décidé d'avancer le premier match de 24 heures.

Ce joueur français sera absent jeudi:

Ce rugbyman va rater un gros match pour faire un enfant

La BBC rappelle que la dernière fois qu'un match de la compétition s'est disputé un jeudi soir c'était à l'époque où l'épreuve s'appelait le Tournoi des Cinq Nations. C'était en 1948 et les Irlandais en gardent un excellent souvenir: c'est l'année où ils ont gagné le premier de leurs quatre Grands Chelems.

L'équipe qui a réussi le plus grand nombre de Grands Chelems est toujours l'Angleterre avec 13 tournois sans défaites, devant le Pays de Galles (12) et la France (10).

Les Bleus parviendront-ils à régner sans partage cette année? Ils s'avancent dans tous les cas en favoris. Tenant du titre et disposant d'un calendrier favorable, la France devra réussir son entrée et se méfier de l'Angleterre, qui a fait le plein de confiance et se présentera lors du dernier match au Stade de France.

(jcz)

