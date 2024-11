Joe Marler (en blanc) ne s'est pas fait que des amis en dézinguant le haka. image: watson

Le tweet d’un rugbyman anglais sur le haka néo-zélandais fait scandale

Avant le match entre Anglais et All Blacks ce samedi (16h10), Joe Marler a fait une proposition qui a fait beaucoup de vagues en Océanie.

Plus de «Sport»

L'Anglais Joe Marler ne jouera pas ce match amical de prestige face à la Nouvelle-Zélande, samedi à Twickenham (16h10), mais c'est lui qui a lancé les hostilités.

Comment? Avec un message sur le réseau social X (ex-Twitter), posté mardi. Et l'international anglais (34 ans) n'y va pas avec le dos de la cuillère:

«Le haka doit être supprimé. Il est ridicule»

Joe Marler a fait sensation cette semaine après son message sur X. Image: keystone

Le haka, c'est cette célèbre danse guerrière que font les rugbymen néo-zélandais (et d'autres équipes d'Océanie) juste avant le coup d'envoi, histoire d'impressionner l'adversaire. Elle vient de la tradition maorie et est un symbole culturel très important pour la Nouvelle-Zélande.

Alors autant dire que le tweet de Joe Marler a soulevé une vague d'indignation dans l'archipel du Pacifique Sud. Et même un début de scandale diplomatique, avec les interventions dans la presse de plusieurs représentants des autorités locales.

«Non, c'est tout bon, vous n'avez pas de carie!» Image: keystone

Le conseiller culturel maori Mana Epiha, par exemple, s'est ému:

«De toute évidence, il (Joe Marler) est un peu perdu. S’il n'aime pas le haka, c’est sans doute une bonne chose: ce n’est pas fait pour être aimé, c’est fait pour que les adversaires tremblent. C’est quelque chose qui fait ressortir les beaux sentiments de l’esprit guerrier de nos ancêtres.»

De son côté, le ministre de la réglementation, David Seymour (lui aussi d'origine maorie) s'est montré très acide envers le rugbyman anglais:

«Qui est ce Joe Marler? Je n’ai jamais entendu parler de lui. J'ai rencontré quelques piliers (le poste de Marler) avec un QI élevé, mais très peu. Peut-être qu’il s’agit de ça…»

Un débat sur l'avantage psychologique

Après avoir temporairement désactivé son compte X, Joe Marler a publié jeudi un message d'excuse sur cette même plateforme, dans lequel il précise le fond de sa pensée:

«Je voulais juste intervenir ici et m'excuser auprès des fans néo-zélandais que j'ai contrariés avec mon tweet mal articulé plus tôt dans la semaine. Je n'avais aucune intention malveillante en demandant qu'il (le haka) soit supprimé, je veux juste voir les restrictions levées pour permettre une réponse sans sanction.»

Et vous, trouvez-vous normal que les adversaires n'aient pas le droit de réagir pendant le haka? Oui, il faut laisser cette tradition s'exprimer librement Non, sans réaction possible de l'adversaire, les Néo-Zélandais prennent un trop grand avantage psychologique Voter

En d'autres termes, l'Anglais souhaite que la fédération internationale (World Rugby) abolisse la règle qui empêche les adversaires des Néo-Zélandais de réagir pendant le haka. Il leur est, par exemple, interdit de franchir la ligne médiane lorsqu'ils font face à la danse guerrière, sous peine d'amende.

Joe Marler en sait quelque quelque chose: il avait dépassé cette ligne lors de la demi-finale du Mondial 2019 et l'Angleterre avait écopé d'une prune de 2'000 livres sterling, rappelle RMC Sport.

Faire face au haka est une véritable expérience. Image: keystone

Si Marler suggère ce changement de règlement, ce n'est donc pas pour abolir cette tradition maorie. Mais pour empêcher que celle-ci ne donne un avantage psychologique trop important aux All Blacks avant même le coup d'envoi.

Car c'est le risque, si leurs adversaires, en face, sont forcés de subir cette impressionnante chorégraphie belliqueuse sans pouvoir esquisser le moindre geste défensif.

On connaît l'importance du duel psychologique avant une rencontre. «Parfois, on gagne un match dans le tunnel des vestiaires», ont témoigné de nombreux sportifs. Ce ne sont pas les adversaires d'un Nadal multipliant les sprints et les sauts dans les couloirs qui diront le contraire.

Le haka néo-zélandais face aux Anglais ce samedi sera donc particulièrement scruté. Reste à savoir quelle version les All Black choisiront, puisque l'une des deux chorégraphies se veut encore plus agressive. Vu leur vexation causée par les propos de Joe Marler, on ne serait pas étonné s'ils optent pour celle-ci...