Odermatt entre un peu plus dans la légende du ski suisse

Comme son rival Aleksander Aamodt Kilde ne participera pas aux deux géants de Kranjska Gora ce week-end, le Nidwaldien est assuré de remporter le gros globe. Il est le premier skieur suisse depuis Pirmin Zurbriggen à remporter plus d'une fois le classement général de la Coupe du monde.

Deux slaloms géants se disputeront samedi et dimanche à Kranjska Gora, en Slovénie. Le week-end dernier, le Norvégien Alexander Aamodt Kilde avait laissé entendre qu'il n'y participerait probablement pas. C'est désormais officiel. Le nom du dernier poursuivant de Marco Odermatt au général ne figure pas dans la convocation de la fédération norvégienne pour ces courses.

Comme il ne restera plus que les épreuves de la finale de la Coupe du monde à Soldeu, en Andorre, après Kranjska Gora, le Suisse de 25 ans ne peut plus être dépassé par aucun de ses adversaires. Comme l'hiver dernier, le double champion du monde (descente et slalom géant) et champion olympique de slalom géant remporte donc le classement général de la Coupe du monde!

L'avance d'Odermatt sur Kilde est en effet de 386 points. Il ne reste à ce dernier qu'une descente, un super-G et un slalom géant à Andorre, lors desquels il pourrait rattraper un maximum de 300 points. Ni Kilde, ni Odermatt ne participeront à des slaloms.

Le Nidwaldien est ainsi le deuxième Suisse, après Pirmin Zurbriggen, à remporter plus d'une fois le grand globe récompensant le meilleur skieur de tout l'hiver (le Valaisan en a même décroché quatre).

Outre Zurbriggen et Odermatt, seuls trois autres hommes suisses ont remporté le classement général de la Coupe du monde, malgré un passé glorieux et l'image d'une nation de ski: Peter Lüscher l'a fait en 1979, Paul Accola en 1992 et Carlo Janka en 2010. (ram)