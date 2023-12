Marco Odermatt réalise une nouvelle démonstration

Ce joueur de Kloten n'aime plus le hockey et prend une décision radicale

Cinq autres Suisses ont marqué des points dans ce deuxième géant de l'hiver, mais sans briller. Eliminé en première manche à Val d'Isère et 53e du super-G de Val Gardena, le Grison Gino Caviezel a néanmoins inscrit ses premiers points dans cet exercice 2023/24 en se classant 10e.

Sa domination dimanche à Alta Badia, où il avait gagné l'une des deux courses programmées en deux jours tant en 2021 qu'en 2022, fut moins insolente. Mais il a assuré l'essentiel pour sa quatrième course en quatre jours, après avoir vu sa série de victoires en super-G stoppée à Val Gardena vendredi (3e).

Champion olympique et champion du monde en titre, Marco Odermatt a confirmé sa suprématie en géant en s'offrant une cinquième victoire de rang dans la discipline sur le front de la Coupe du monde. Il avait gagné l'unique géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, avec 0''98 d'avance sur son dauphin Marco Schwarz.

Sergio Ramos marque sur un bijou puis craque

Le défenseur du FC Séville a réalisé une magnifique panenka mardi face à Lens en Ligue des champions (défaite 2-1) mais sa célébration est entachée de vilains gestes.

Cette action de la 79e minute du match de Ligue des champions entre Lens et le FC Séville (2-1) mardi soir est le condensé de la carrière de Sergio Ramos: un footballeur doté d'un talent exceptionnel, un maître de la gestion de la pression mais aussi un joueur parfois méchant et provocateur. On rembobine.