Wawrinka battu ++ Infantino serein

Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai Wawrinka s'est incliné en deux sets face à Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois de bientôt 41 ans s'est incliné en deux sets face au no 11 mondial Daniil Medvedev.

Le score est sans appel: 6-2 6-3, en 74 minutes de jeu. Lâché par sa première balle de service (54% de premières balles passées, dont 44% seulement en première manche, et 58% de points gagnés derrière ces premières), Stan Wawrinka fut une proie bien trop facile pour un adversaire de ce calibre.

Stan Wawrinka n'a remporté qu'un seul des cinq premiers jeux qu'il a négociés sur son service, pour se retrouver mené 6-2 1-0. Il s'est forcément accroché, recollant ainsi à 1-1 dans la deuxième manche en lâchant un revers gagnant le long de la ligne pour signer son deuxième break de la journée.

Le vainqueur de l'édition 2016 de ce tournoi de Dubai - qui devrait grimper jusqu'au 92e rang mondial en ayant passé un tour cette semaine - a ensuite résisté jusqu'à 3-3. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match face à un Daniil Medvedev bien plus solide, concédant encore deux fois le break.



Des audiences records pour la RTS pendant les JO La descente messieurs, gagnée par Franjo von Allmen, a été l'épreuve la plus suivie par les téléspectateurs romands Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les JO 2026 ont constitué un grand succès d'audience pour la RTS, se félicite celle-ci dans un communiqué diffusé mercredi.

Près de 1,1 million de personnes ont ainsi regardé l'événement sur leur téléviseur, alors que 900'000 visites quotidiennes ont été enregistrées sur les différentes sites et applications.

En Suisse romande, 1'078'000 personnes ont suivi ces Jeux (pendant au moins 15 minutes consécutives, précise le communiqué) sur Play RTS ou RTS 2, selon les estimations. Une audience bien supérieure à celles obtenues pour les JO d'été de Paris 2024 (1'011'000 personnes) et les JO d'hiver de Pékin 2022 (615'000 personnes).

La descente de ski alpin messieurs, remportée par le Bernois Franjo von Allmen, est sans surprise l'épreuve ayant été le plus suivie avec une audience moyenne de 220'000 personnes et 66,9% de part de marché. Sur les sites et les applications, c’est le match de hockey sur glace masculin Suisse-Tchéquie qui figure en tête du palmarès avec 106'421 vues (de plus de 10 secondes).



Infantino serein malgré les violences au Mexique Gianni Infantino se dit serein malgré les violences au Mexique Image: KEYSTONE/EPA Gianni Infantino s'est dit mardi serein au sujet de l'accueil par le Mexique de certains matches de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FIFA s'est exprimé après une vague de violence dans le pays liée à la mort d'un puissant baron de la drogue.

Le Valaisan s'est dit "très tranquille" et a assuré que "tout va très bien, tout sera fantastique", interrogé par l'AFP dans la ville colombienne de Barranquilla à l'occasion d'un événement de la Fédération colombienne.

Il s'agit de ses premières déclarations après les violences qui ont éclaté dimanche dans une grande partie du Mexique, dont Guadalajara qui doit accueillir quatre rencontres du Mondial 2026. Le Mexique est, avec les Etats-Unis et le Canada, l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Le territoire mexicain, et en particulier la ville de Guadalajara dans l'Etat de Jalisco, a été marqué par une flambée de violence après la mort dimanche du puissant chef du cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio Oseguera, dans une opération militaire.

Des membres présumés du cartel ont bloqué des routes, incendié des véhicules, attaqué des stations-service, des commerces et des banques, et affronté les autorités dans 20 des 32 Etats mexicains. Quelque 10'000 soldats ont été déployés pour rétablir l'ordre.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a écarté mardi tout risque pour les supporters se rendant à Guadalajara. En plus des quatre rencontres du Mondial, dont un match Uruguay-Espagne en phase de poule, Guadalajara accueillera en mars, conjointement avec Monterrey, les barrages qui désigneront les deux dernières des 48 sélections qualifiées.



Les hockeyeurs américains accueillis en héros Les champions olympiques de hockey ont été accueillis au Congrès et à la Maison Blanche mardi Image: KEYSTONE/AP/Kenny Holston Les champions olympiques américains de hockey sur glace ont été accueillis mardi en héros au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump.

L'équipe féminine, également sacrée aux JO 2026, avait décliné l'invitation.

Les hockeyeurs ont fait leur apparition dans le Capitole de Washington au début du discours du président américain sous les applaudissements nourris des élus. "C'est bien la première fois que je les vois se lever", a plaisanté Donald Trump au sujet des membres de l'opposition démocrate.

Le républicain a déclaré qu'il allait remettre à Connor Hellebuyck, le gardien de l'équipe, qui s'est brillamment illustré lors de la finale des JO, la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la Liberté. Il a également affirmé qu'il accueillerait prochainement à la Maison Blanche l'équipe féminine, qui avait choisi de ne pas assister à son discours mardi.

"Nous sommes sincèrement reconnaissants pour l'invitation adressée à notre équipe féminine (...) et apprécions profondément cette reconnaissance de leur performance exceptionnelle", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Fédération américaine de hockey.

Mais, a-t-il ajouté, "en raison du calendrier et des engagements scolaires et professionnels déjà prévus après les Jeux, les athlètes ne pourront pas y participer".

En grande pompe Avant de se rendre au Capitole, siège du Congrès, l'équipe masculine a d'abord été reçue en grande pompe par Donald Trump à la Maison Blanche. Au moins cinq membres de l'équipe n'étaient toutefois pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leurs équipes de NHL.

Dimanche peu après la finale olympique, lors d'un appel téléphonique avec les joueurs retransmis sur les réseaux sociaux, Donald Trump avait déclaré: "Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien". Il a ajouté qu'il serait "probablement destitué" s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs. Comme les hommes, les hockeyeuses américaines sont devenues championnes olympiques en battant le Canada en finale.

Le président américain a célébré la victoire de l'équipe masculine en publiant lundi sur son réseau Truth Social une vidéo générée par l'IA où on le voit, en costume bleu marine et cravate rouge sur la patinoire, ridiculiser l'équipe canadienne de hockey et marquer au passage le but gagnant.



Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US Patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley va rejoindre la fédération américaine Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, va quitter son poste. Il va prendre la tête de la Fédération américaine (USTA), a annoncé mercredi son équivalent australien.

Egalement directeur général de la fédération de tennis du pays océanien, Craig Tiley restera encore pour plusieurs mois aux commandes pour faciliter la transition, indique un communiqué de Tennis Australia. "Diriger cette équipe a été le privilège de ma vie", a réagi Tiley dans cette même communication.

L'ancien coach du Vaudois George Bastl ou du St-Gallois Ivo Heuberger était devenu en 2006 le directeur de l'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, avant d'être nommé directeur général de la fédération australienne en 2013.

Le président de Tennis Australia, Chris Harrop, a salué le mandat de Craig Tiley, durant lequel "la pratique et l'intérêt pour notre sport n'ont cessé de croître".

Côté américain, le président de la fédération, Brian Vahaly, a dit souhaiter faire grimper le nombre de pratiquants à 35 millions d'ici 2035. De ce point de vue, "Craig apporte une combinaison rare entre une crédibilité mondiale au plus haut niveau du sport et un engagement établi pour développer cette discipline à la base", a-t-il écrit dans un communiqué.



Les Wizards lourdement battus à Atlanta Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont été lourdement battus à Atlanta mardi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 119-98 sur le parquet des Hawks, qui ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

Cette défaite, la deuxième d'affilée et la 41e en 57 matches joués cette saison, s'est rapidement dessinée pour les Wizards. Menée 35-20 à l'issue du premier quart, la franchise de Washington a craqué dans une troisième période perdue 41-20 pour accuser 38 longueurs de retard après 1'07 de jeu au quatrième quart (104-66).

La soirée fut donc forcément difficile pour Kyshawn George. L'ailier valaisan, seul membre du cinq de base des Wizards à avoir dépassé les 10 points, en a marqué 11 (à 3/10 au tir, et 4/4 au lancer-franc). Auteur de 2 rebonds et 2 assists, il a aussi commis quatre pertes de balle pour terminer avec un différentiel de -24.

L'homme du match fut Jonathan Kuminga, qui disputait son premier match avec Atlanta depuis son arrivée en provenance de Golden State. L'ailier a inscrit 27 points en sortant du banc, ajoutant 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Hawks et Wizards se retrouveront dès jeudi, toujours à Atlanta.



Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture La Juventus espère réaliser un exploit ce soir en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture.

La Juve n'a pas profité du week-end pour se rassurer après sa débâcle stambouliote. A domicile, elle a perdu 2-0 contre Côme, un adversaire direct pour figurer dans le top 4 de Serie A. Il lui faudra un sacré exploit pour renverser la situation face aux Turcs.

L'Atalanta devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Les Allemands ont gagné 2-0 chez eux à l'aller. Les Bergamasques restent sur un succès 2-1 à domicile contre Naples, ce qui a sans doute gonflé leur moral.

Tous deux victorieux en déplacement à l'aller, le Paris Saint-Germain (3-2 à Monaco) et le Real Madrid (1-0 à Lisbonne contre Benfica) semblent bien placés pour finir le travail et rejoindre les quarts de finale.



L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt Manuel Akanji (à droite) et l'Inter sont déjà éliminés de la Ligue des champions. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du Petit Poucet scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e).

Un vrai camouflet Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcaste et Leverkusen passent Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.



La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri Kevin Pasche (gardien) et Lausanne rentrent du Tessin avec un seul point. Image: KEYSTONE/Andrea Branca Lausanne n'a pas profité de la pause olympique pour repartir sur de bonne bases. Genève et Ajoie ont aussi perdu, laissant Fribourg seul Romand victorieux lors de la reprise de National League mardi.

S'il entend définitivement sortir de la mauvaise passe qu'il a connue en ce début d'année, Lausanne devra se décider à jouer ses matches durant 60 minutes. Le LHC a en effet montré plusieurs visages à Ambri, avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Celui du renouveau, d'abord, incarné par le retour de blessure d'Antti Suomela. Le Finlandais n'a pas traîné pour faire trembler les filets. Sa quatrième réussite de la saison est tombée après une petite minute de jeu seulement, avant qu'Ahti Oksanen ne double la mise (18e).

Mais les Vaudois se sont ensuite (trop) relâchés dans le tiers médian, permettant à Ambri de revenir à 2-2. Geoff Ward a d'ailleurs beaucoup brassé ses trios, en vain.

En "overtime", Jesse Virtanen a offert la victoire aux Léventins, punissant des Lausannois qui semblaient pourtant avoir le match en main après un tiers.

Fribourg conforte sa deuxième place Fribourg-Gottéron a lui aussi vécu un match sur courant alternatif, avant de prendre le dessus sur Zoug en Suisse centrale (3-1).

Les Dragons ont eu du mal à se mettre dedans, mais ont tout de même su ouvrir le score grâce à une déviation de Samuel Walser (12e). Et alors qu'ils allaient mieux, les Fribourgeois ont concédé l'égalisation de Sven Senteler à la 36e.

Une autre mauvaise nouvelle a suivi: Reto Berra a dû céder sa place à Loïc Galley dans le dernier tiers. Une période qu'ont néanmoins parfaitement débutée les Dragons, en marquant le 2-1 en power-play (41e), avant de conclure dans la cage vide (59e) pour conforter leur deuxième place.

Genève manque sa reprise En s'inclinant 4-1 à Rapperswil, Genève a, comme Lausanne, manqué sa reprise. Littéralement, puisque Malte Strömwall a ouvert le score après seulement 43 secondes.

Sakari Manninen lui a répondu en box-play (8e), mais Tyler Moy a remis les siens devant (36e) et Rappi a encore inscrit deux buts dans la cage vide. Cette victoire permet aux Saint-Gallois de revenir à sept longueurs des Aigles et de Lausanne.

Bienne prend deux points Bienne a ramené deux points importants du Tessin. Les Seelandais ont vaincu Lugano 4-3 après les tirs au but et reviennent à deux points des play-in.

Il n'a d'abord fallu que 55 secondes à Curtis Valk, arrivé au Tessin fin janvier en provenance de la KHL, pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. Bienne a ensuite résisté aux Tessinois en revenant au score à deux reprises, avant de prendre les devants à la mi-match. Lugano a toutefois frustré son adversaire en égalisant à moins de cinq minutes du terme.

Ce résultat reste néanmoins important pour Bienne, car leurs rivaux ont perdu des plumes. Langnau a perdu à Davos (4-3) et Berne a été battu par Kloten (2-1 ap). Enfin, Ajoie s'est incliné d'un seul but à Zurich (2-1) et est désormais mathématiquement assuré de jouer le play-out.



L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions Alexander Sorloth (à droite) a mené l'Atlético à la victoire avec son "hat-trick". Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi. Les Espagnols ont battu le Club Bruges 3-1.

L'Atlético a profité d'un triplé de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (23e/76e/87e) et d'un but de l'Américain Johnny Cardoso au retour des vestiaires (48e) pour rallier les 8es, où il affrontera un club anglais, Liverpool ou Tottenham (tirage au sort vendredi).

Les Madrilènes ont tout de même douté en première période après le premier but de Sorloth, qui a profité d'une bévue du portier belge Simon Mignolet. "Le Club" a ensuite égalisé sur corner (36e Ordonez) et aurait pu prendre les devants avant la mi-temps sans un arrêt exceptionnel du gardien de l'Atlético Jan Oblak.



France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol Achraf Hakimi se dit innocent Image: KEYSTONE/AP/Emma Da Silva Achraf Hakimi a été renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023. Le joueur du Paris Saint-Germain affirme être innocent.

"Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse", a réagi le joueur sur X. "J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement", a ajouté l'international marocain âgé de 27 ans.

Fin février 2023, une jeune femme, âgée alors de 24 ans comme le joueur, s'était d'abord rendue dans un commissariat du Val-de-Marne, où elle avait déclaré avoir été violée, sans porter plainte. "Un procès est ordonné en présence d'une accusation qui repose sur la seule parole d'une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations, qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l'exploitation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d'un témoin-clé", a réagi l'avocate du joueur, Me Fanny Colin.

La partie civile avait affirmé selon une source policière que le joueur l'avait embrassée, commis des attouchements sans son consentement avant de la violer. Contactée, l'avocate de la jeune femme, Me Rachel-Flore Pardo, n'avait pas immédiatement réagi à ce renvoi.

Me Colin a estimé que les "deux expertises psychologiques" de la victime "ont révélé le manque de lucidité sur les faits qu'elle prétend dénoncer" et souligne notamment "qu'elle a tenté de dissimuler à l'autorité judiciaire plusieurs messages échangés avec l'une de ses amies projetant de dépouiller (sic) Monsieur Hakimi".



Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour Rebeka Masarova à l'aise à Austin Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Rebeka Masarova (WTA 120) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise a battu la Chinoise Xinyu Wang (WTA 30) 6-3 6-2 en 1h07.

Elle a ainsi aligné un troisième succès au Texas après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Au prochain tour, la Suissesse sera aux prises avec l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163), elle aussi issue des qualifications.



Encore six journées pour faire la différence Après trois semaines de pause olympique, le sprint final de la phase qualificative de National League est lancé mardi. La lutte pour les places en play-off et en play-in est au centre de l'attention.

Il reste encore six matchs à disputer en moins de deux semaines (cinq pour Gottéron et Ajoie) avant de savoir qui accédera directement aux play-off (top 6) ou aux play-in (7-10e), qui pourra prendre prématurément des vacances (11e et 12e) et qui devra disputer le play-out contre la relégation (13e et 14e). Les enjeux sont donc nombreux jusqu'au 9 mars.

1. Davos (102 points)

Le 31e et dernier titre de champion du HCD remonte à 2015, et sa dernière victoire en qualification date déjà de 15 ans. Les Grisons devraient conserver la 1re place après la saison régulière. Une victoire à domicile mardi contre Langnau leur suffirait pour s'assurer l'avantage du terrain tout au long des play-off.

2. Fribourg-Gottéron (88 points)

Les Fribourgeois restent sur une défaite 5-2 à Davos, alors qu'ils avaient auparavant remporté neuf victoires consécutives pour s'assurer une qualification pour les play-off. L'équipe de Roger Rönnberg n'a d'autre objectif que de défendre sa 2e place au classement, un rang qui lui offrirait une place dans la prochaine Ligue des champions.

3. Lugano (81 points)

Un an après son passage amer en play-out, le HC Lugano réalise sa meilleure qualification depuis cinq ans. A l'époque, les Tessinois étaient 2es du classement mais avaient échoué en quart de finale. La dernière série de play-off remportée par le HCL remonte même à huit (!) ans. Une place dans le top 4 serait d'autant plus important qu'il donnerait l'avantage de la glace en quart.

4. Zurich Lions (80 points)

Aucun club de National League n'a fourni plus de joueurs que les Zurich Lions pour le tournoi olympique, avec sept sélectionnés. Le double tenant du titre a toutefois reçu du renfort pendant l'interruption du championnat: Juho Lammikko est revenu après cinq mois passés avec les New Jersey Devils dans la NHL. Le "Z" a besoin de points pour rester parmi les quatre premiers.

5. Genève-Servette (77 points)

Avec seulement une victoire en cinq matches, la forme des Grenat a récemment connu une forte baisse. Néanmoins, après une bonne première moitié de janvier, la qualification directe pour les play-off ne devrait plus leur échapper. Surtout que, sur ses six matches restants, Genève-Servette affrontera cinq fois une équipe de la moitié inférieure du classement.

6. Lausanne (76 points)

Après un début d'année 2026 difficile, le vainqueur de la qualification 2024/25 a récemment retrouvé des couleurs. Le LHC dispose d'une confortable avance de neuf points sur la barre. Deux matches décisifs ce week-end permettront de savoir s'il peut encore progresser au classement: Lausanne accueillera les Zurich Lions vendredi, avant de se déplacer à Lugano le lendemain.

7. Rapperswil-Jona Lakers (67 points)

Les Lakers risquent de perdre leur bonne position acquise lors de la première moitié de la saison. Jusqu'à peu avant Noël, les St-Gallois étaient presque toujours classés parmi les quatre premiers. Le train pour la qualification directe en play-off semble certes être passé, mais leur marge sur la 11e place est de huit points.

8. Zoug (67 points)

La pause olympique est tombée à point nommé pour l'"EVZ": elle a permis au coach Benoît Groulx de mieux connaître sa nouvelle équipe et de la préparer pour la phase décisive. La reprise se fera pour les Zougois avec un match à domicile contre Fribourg-Gottéron. Suivront ensuite quatre duels contre Bienne, Ambri-Piotta, Berne et les Lakers, quatre équipes qui sont à leur portée.

9. Berne (64 points)

Avec cinq victoires lors des six derniers matches avant la pause de trois semaines, le "SCB" a pu remonter au classement. Il compte cinq points d'avance dans la lutte pour les play-in, et se retrouve seulement trois points de la 7e place.

10. Langnau Tigers (64 points)

Après un début de saison difficile, les Tigers peuvent encore rêver d'une deuxième participation consécutive aux play-off. Pour cela, les Emmentalois devront tout d'abord marquer des points lors des duels contre leurs concurrents directs (Kloten, les Lakers et Bienne) afin de rester dans le top 10.

11. Bienne (59 points)

Il y a un mois, Bienne a osé un changement de cap radical en engageant Christian Dubé pour succéder à Martin Filander. Depuis, les Seelandais jouent avec moins de contraintes tactiques, ce qui a eu un effet positif sur leurs résultats. La chasse aux deux rivaux cantonaux est ouverte. Mais chaque nouvelle défaite les rapproche d'une fin de saison prématurée. Et dans le pire des cas, ils risquent même de glisser à la 13e place.

12. Kloten (53 points)

A Kloten, tout sera mis en œuvre pour permettre à Steve Kellenberger, capitaine de longue date, de terminer sa carrière en beauté. Pour cela, une amélioration considérable est toutefois nécessaire, après deux victoires sur les dix derniers matches.

13. Ambri-Piotta (52 points)

A Ambri, le deuxième changement d'entraîneur de la saison a eu lieu peu avant la pause olympique. Avec Jussi Tapola, les Léventins doivent enfin trouver plus de constance. Sinon, la lutte pour le maintien dans l'élite deviendrait une réalité amère.

14. Ajoie (39 points)

Ajoie terminera probablement la qualification à la dernière place pour la cinquième saison consécutive depuis sa promotion. Si les Jurassiens ne marquent pas de point mardi à l'extérieur contre les Zurich Lions, leur participation aux play-out sera actée.



L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt Les 16es de finale retour de la Ligue des champions sont programmés mardi et mercredi. Battu 3-1 en Norvège à l'aller, l'Inter Milan est sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt mardi dès 21h.

Solide leader de la Serie A avec 10 longueurs d'avance sur son dauphin et grand rival, l'AC Milan, l'Inter retrouve la scène continentale après un succès aisé (2-0) à Lecce samedi. Le finaliste malheureux de l'édition 2024/25 devra sortir le grand jeu pour poursuivre son aventure en C1.

Une élimination à ce stade de la compétition et face à un adversaire présumé bien plus faible constituerait un camouflet pour le club de Yann Sommer et Manuel Akanji. L'ancien gardien de l'équipe de Suisse doit par ailleurs se reprendre, lui qui avait dû plaider coupable sur le deuxième but norvégien mercredi passé.

Leverkusen et Newcastle, qui se sont imposés à l'extérieur à l'aller (respectivement 2-0 au Pirée et 6-1 et Bakou face au Qarabag Agdam), abordent de manière plus sereine leur match retour mardi. La soirée démarrera dès 18h45 avec le duel entre l'Atlético Madrid et Bruges, qui s'étaient quittés sur un nul spectaculaire (3-3) à l'aller.

