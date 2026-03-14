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Ski alpin: Odermatt remporte son 5e Gros Globe

Switzerland&#039;s Marco Odermatt celebrates with the team after taking third place in an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill race, in Courchevel, France, Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Giova ...
Marco Odermatt a été fêté par le clan suisse vendredi à Courchevel.Image: keystone

Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs

Le Nidwaldien a décroché la Coupe du monde de ski pour la 5e fois de suite, une performance qui ne surprend pas au vu de ses statistiques dingues.
14.03.2026, 18:5814.03.2026, 18:58
pascal vogel / keystone-sda

Victoires à Adelboden, Wengen, trois médailles aux Jeux d’hiver et plusieurs Globes de cristal en poche: Marco Odermatt s'apprête à achver un hiver marqué par des performances exceptionnelles. Si ses célébrations sont désormais presque familières, d’autres, plus intimes, révèlent une facette plus humaine de l’athlète. Les larmes versées à Kitzbühel après son rêve de victoire envolé ne sont pas un signe de faiblesse, mais le reflet de son esprit conquérant, celui qui l’a conduit à sa place actuelle: sur le trône, pour la cinquième fois consécutive. Un accomplissement parmi d’autres dans une saison où les chiffres parlent d’eux-mêmes.

5

Depuis 2022, personne ne parvient à rivaliser avec Odermatt en Coupe du monde. Avec son cinquième Gros Globe, il laisse Pirmin Zurbriggen derrière lui et se rapproche de Marc Girardelli. Seul Marcel Hirscher, avec ses huit victoires au classement général, possède un palmarès plus impressionnant que le Nidwaldien.

Le ski suisse dévoile un plan surprenant

L'objectif d'Odermatt n'est pas de contester le record de l'ancien skieur autrichien, désormais représentant des Pays-Bas, dans les disciplines techniques. Dès le début de la saison, il avait annoncé son intention de concentrer de plus en plus ses efforts sur les disciplines de vitesse dans un avenir proche.

632

C'est le nombre de points qui séparent actuellement «Odi» de son premier poursuivant au classement général, Lucas Pinheiro Braathen, alors qu'il reste encore six courses à disputer. Si on excluait les 495 points du géant, il possèderait encore une avance de 137 points. En d’autres termes, même s'il venait à abandonner un jour sa discipline phare, Marco Odermatt conserverait de solides chances de remporter le Gros Globe.

Odermatt nous a inspirés

3x4

Bien que cela ne soit pas encore gravé dans le marbre, puisque Pinheiro Braathen s’est rapproché à seulement 48 points d’Odermatt avant la fin de la saison en géant, les chances que Marco Odermatt remporte le classement de la discipline pour la troisième saison consécutive sont plus qu'excellentes. Il deviendrait ainsi le premier skieur à accomplir cet exploit, un accomplissement encore plus impressionnant que ses cinq victoires au classement général de la Coupe du monde. Parce qu'Odermatt reste le plus constant dans chacune des disciplines auxquelles il participe, devançant des spécialistes alors que lui est un skieur complet. La domination ne pourrait être plus totale.

3

Odermatt s'est présenté comme le grand favori aux Jeux olympiques. Il est rentré de Bormio avec trois médailles: l'argent en géant et en combiné par équipe, ainsi que le bronze en Super-G. Pourtant, plusieurs médias ont jugé ses résultats «décevants». Ce jugement, bien qu'injuste et réservé uniquement à lui, résulte en grande partie du niveau d'excellence qu'il a lui-même imposé avec ses performances exceptionnelles.

Silver medalist Switzerland&#039;s Marco Odermatt poses with his medals after the men&#039;s alpine skiing giant slalom race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy ...
Odermatt avec ses trois médailles olympiques.Image: keystone

C’est son coéquipier Franjo von Allmen qui lui a volé la vedette aux JO en décrochant trois médailles d’or. L'attention a tellement été portée sur le Bernois qu'on en a presque oublié qu’«Odi», avec quatre médailles olympiques (il avait déjà remporté l’or en géant en 2022) a établi un nouveau record: il est devenu le skieur suisse masculin le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques.

54

Odermatt continue d'augmenter son nombre de victoires en Coupe du monde (54 désormais), renforçant presque chaque week-end son statut de légende. Sa victoire en descente à Garmisch lui a permis d'égaler Hermann Maier à seulement 28 ans. Seuls Marcel Hirscher (67 victoires) et Ingemar Stenmark (86) ont remporté plus de courses que lui.

102

À Kitzbühel cet hiver, Odermatt a franchi la barre symbolique des 100 podiums en Coupe du monde. Il est le cinquième skieur à réaliser cet exploit, après Ingemar Stenmark (155), Marcel Hirscher (138), Henrik Kristoffersen (102) et Marc Girardelli (100). Il est aussi le seul Suisse à l'avoir fait, puisque son troisième rang en descente à Courchevel, vendredi, lui a permis de monter sur la boîte pour la 102e fois et ainsi de dépasser Vreni Schneider et Lara Gut-Behrami (101 podiums chacune).

40,91%

La performance d’Odermatt cette saison est exceptionnelle. Sur 22 courses en Coupe du monde, il est monté neuf fois sur la plus haute marche du podium. À ce stade de la saison, il a déjà accumulé plus de victoires qu’au cours de l'ensemble de l’hiver précédent (8).

Switzerland&#039;s Marco Odermatt competes during an alpine ski, men&#039;s World Cup giant slalom, in Kranjska Gora, Slovenia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Pier Marco Tacca) Marco Odermatt
«Odi» a fait plier la concurrence cette année encore.Keystone

63,63%

La proportion de podiums d’Odermatt est encore plus impressionnante. Il a terminé 14 fois dans le top 3 cette saison, soit le double des podiums des skieurs classés à la deuxième place, Atle Lie McGrath, Pinheiro Braathen et Kristoffersen, qui sont chacun montés sur la boîte à sept reprises. La «pire» performance d’Odermatt cette saison est une 6e place en géant à Alta Badia. Il a également abandonné sur une course.

0,07

Giovanni Franzoni a volé la vedette à Odermatt cet hiver lors de la descente de Kitzbühel, s'imposant pour 7 centièmes devant son adversaire suisse. Le Nidwaldien n'a jamais été aussi proche de la victoire sur cette épreuve qu'il rêve de conquérir. Après la course, il a même qualifié sa deuxième place de «défaite», un sentiment de frustration qu’il a exprimé avec émotion. Le lendemain, il s’est excusé sur les réseaux sociaux, admettant se sentir «un peu mal» d’avoir laissé libre cours à ses émotions.

Reportage à Kitzbühel:

Vidéo: SRF

Bien que les chiffres puissent suggérer le contraire, Odermatt reste un homme humble, qui, malgré ses succès et son ascension fulgurante, n’a jamais perdu son ancrage et demeure fidèle à lui-même. Un véritable skieur d’équipe, qui se sent à l’aise au sein d'un groupe où ses coéquipiers, à l’ombre de son leadership, ont parfois surpassé l'idole. Pourtant, sur toute la durée d’une saison, Marco Odermatt reste la référence incontestée, et ce, pour la cinquième fois consécutive. (jcz/abu/sda)

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