Granit Xhaka et la Nati affrontent le Brésil de Richarlison pour leur deuxième match à la Coupe du monde 2022 au Qatar. image: keystone/shutterstock

Sondage

La Nati va-t-elle réaliser un exploit face au Brésil? On veut votre avis

La Suisse affronte le Brésil pour son deuxième match à la Coupe du monde, lundi à 17h00. On se pose quatre questions autour de ce duel, et on est très curieux de connaître vos avis.

Qu'on se le dise franchement, la Nati n'est pas favorite pour son deuxième match de la Coupe du monde face au Brésil lundi (17h00). Même après l'annonce du forfait de Neymar, touché à une cheville.

Les Brésiliens font partie des grands favoris au titre et ont fait très forte impression jeudi lors de leur victoire contre la Serbie (2-0). La Suisse, elle, a fait le travail face au Cameroun, sans toutefois briller (1-0). Mais en foot, comme dans les autres sports, il y a toujours la fameuse «glorieuse incertitude». Alors, l'exploit est-il possible? Dites-nous tout.

Le Brésil va-t-il écraser la Nati?

Tous ceux qui ont regardé la démonstration de football du Brésil face à la pourtant brave et rigoureuse Serbie peuvent légitimement se poser cette question. La sélection auriverde n'a jamais semblé aussi forte ces vingt dernières années, depuis son dernier sacre mondial en 2002. Alors les Sud-Américains vont-ils rouler sur la Nati?

Le Brésil va-t-il écraser la Nati? Oui, et même si chaque Brésilien s'enquille quelques caïpirinhas avant le match Non, le Brésil ne me fait absolument pas peur Aucune idée, je préfère préparer des biscuits de Noël plutôt que de réfléchir à ça

Richarlison va-t-il de nouveau marquer sur un ciseau?

L'attaquant de Tottenham a marqué un véritable golazo face à la Serbie, pour le 2-0. C'est pour l'instant le plus beau but de ce Mondial. Pas étonnant qu'il ait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur son contrôle de balle, Richarlison s'est levé la balle et a réalisé un ciseau acrobatique surpuissant, qui n'a laissé aucune chance au gardien serbe. Yann Sommer et la défense de la Nati subiront-ils pareil affront?

Richarlison va-t-il de nouveau marquer sur un ciseau? Oui, et il aura clairement sa place comme acrobate au cirque Knie Non, sinon il ferait mieux de devenir coiffeur

Quel joueur va sauver la Nati?

Il y a quatre ans, Steven Zuber avait offert, de la tête, l'égalisation à la Suisse face au Brésil lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour son entrée en lice, la Nati avait donc réalisé un très bon résultat. Et cette année, quel Helvète, selon vous, va permettre à notre sélection de faire match nul, voire mieux, face aux Brésiliens?

Image: keystone

Quel joueur va sauver la Nati? Embolo Shaqiri Xhaka Seferovic Okafor Akanji Vargas Autre

Votre pronostic?

Le moment de vraiment se mouiller! C'est quoi, votre prono pour ce match (interdiction de copier sur votre voisin, on vous a à l'œil!)