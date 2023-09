Chants homophobes lors de PSG-OM ++ Date d'Athletissima 2024 connue

Le gouvernement veut des "sanctions" après les chants homophobes Le gouvernement veut des sanctions apr�s les chants homophobes entonn�s lors d'OM-PSG Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le gouvernement veut des "sanctions" après les chants homophobes entonnés dimanche lors du match OM-PSG. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a quant à elle appelé le PSG à "porter plainte". "Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM", écrit Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), sur son compte "X" (ex-Twitter) au lendemain de la rencontre entre le PSG et l'OM au Parc des Princes. "Avec la DILCRAH, je vais saisir le club PSG et la igue de football professionnel (LFP) afin que des sanctions soient prises. Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice", ajoute Olivier Klein, qui a pris la tête en septembre de la Dilcrah, organisme rattaché à Matignon. Son message s'accompagne d'une vidéo d'une trentaine de secondes dans laquelle on peut entendre des supporters du PSG entonner des chants homophobes à l'encontre des joueurs de l'équipe marseillaise. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a elle aussi condamné ces chants. "Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes", a-t-elle commenté sur "X" (ex-Twitter). "Il est urgent de les éradiquer de nos stades", a-t-elle ajouté, précisant que la commission de la LFP était "désormais saisie" et appelant le PSG "à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades". Selon une journaliste de l'AFP présente au stade pour suivre la rencontre, ces chants ont duré près d'un quart d'heure.

Athletissima et Weltklasse programmés après Paris 2024 Athletissima se d�roulera apr�s les JO de Paris en 2024 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les deux meetings suisses estampillés Ligue de diamant se dérouleront après les JO de Paris 2024. Athletissima aura lieu le jeudi 22 août à Lausanne, alors que le Weltklasse de Zurich est prévu le jeudi 5 septembre. La Ligue de diamant, dont le calendrier a été officialisé lundi, comprendra 15 étapes l'année prochaine. La saison commencera tôt avec deux événements en Chine: à Xiamen le 20 avril puis à Shanghai le 27 avril. Après les compétitions de Doha, Rabat et Eugene, les athlètes se rendront à Oslo et Stockholm les 30 mai et 2 juin pour les premières étapes européennes. En juillet, les athlètes auront l'occasion de se préparer aux Jeux olympiques à Paris, Monaco et Londres. Après le point culminant de la saison, Lausanne, Chorzow en Pologne, Rome et Zurich seront quatre autres occasions de marquer des points pour la qualification à la finale. Les vainqueurs de la Diamond League dans les 32 disciplines seront désignés les 13 et 14 septembre à Bruxelles.

Ehammer sera opéré de l'épaule mardi Ehammer va se faire op�rer � l'�paule mardi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Simon Ehammer va se soumettre mardi à une opération de l'épaule, a-t-il révélé lors de l'émission Sportpanorama sur SRF. Cette intervention a été rendue nécessaire par le fait que le traitement conservateur du tendon enflammé n'a pas donné les résultats escomptés. Ces douleurs l'empêchaient en premier lieu de lancer le javelot. C'est pourquoi, dans la deuxième moitié de la saison estivale, le décathlonien s'est vu contraint de miser entièrement sur la longueur. Il a d'ailleurs conclu la saison en beauté en gagnant la finale de la Ligue de diamant dans la discipline. En 2024, l'Appenzellois de 23 ans aura un programme on ne peut plus chargé. En salle, avec les Mondiaux de Glasgow en perspective, il misera sur l'heptathlon; à Götzis, il tentera de battre le record de Suisse du décathlon en dépassant les 8600 points; aux Européens à Rome, il concourra à la longueur et sur 110 m haies; enfin, aux Jeux olympiques à Paris, il tentera de décrocher une médaille aussi bien en décathlon qu'en saut en longueur.

Rapinoe réussit ses adieux à la sélection américaine Megan Rapinoe a r�ussi ses adieux � la s�lection am�ricaine Image: KEYSTONE/EPA/Alex Wroblewski La star américaine Megan Rapinoe, championne olympique et double championne du monde, a connu les joies de la victoire pour son dernier match en sélection. Les Etats-Unis ont en effet dominé l'Afrique du Sud 2-0 dimanche à Chicago en amical. A 38 ans, Megan Rapinoe a même réussi une passe décisive sur un corner sur le 2-0 de la 49e minute, avant de sortir à la 54e pour clore une carrière en sélection longue de plus de 17 ans avec 203 matches et 63 buts. L'emblématique attaquante, figure de proue du foot féminin, engagée notamment pour les droits des LGBT+, mettra un terme définitif à sa carrière en novembre, à la fin de la saison régulière du championnat des Etats-Unis qu'elle dispute avec son club de l'OL Reign. La joueuse FIFA de l'année 2019 avait été éliminée en août avec son équipe par la Suède dès les 8es de finale du Mondial disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle avait remporté avec les Etats-Unis le tournoi olympique aux Jeux de Londres en 2012 puis la Coupe du monde en 2015 et 2019.

Le Reste du monde écrase l'Europe 13-2 Frances Tiafoe a brill� dans la Laver Cup 2023 Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck L'équipe du Reste du monde a remporté dimanche la Laver Cup. La formation du capitaine John McEnroe a écrasé l'Europe 13-2 pour fêter son deuxième succès en six éditions, le deuxième de suite. Le Reste du monde a forcé la décision dès le premier match programmé dimanche à Vancouver, un double remporté par Ben Shelton et Frances Tiafoe. Les deux Américains sont venus à bout du Polonais Hubert Hurkacz et du Russe Andrey Rublev au terme de deux tie-breaks, obtenant ainsi les trois points synonyme de victoire. L'Europe, dont la plus large victoire a été décrochée en 2021 (14-1), n'a remporté qu'un seul match tout au long du week-end. Casper Ruud a battu samedi Tommy Paul pour permettre à l'équipe de Björn Borg de revenir à 6-2. Mais le Reste du monde a repris le large pour mener 10-2 à l'issue de la deuxième journée.

La meilleure équipe de Madrid, c'est.... l'Atletico Alvaro Morata a sign� un doubl� contre le Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Mauvaise soirée pour le Real Madrid. Le multiple champion d'Europe a perdu son derby sur le terrain de l'Atletico (1-3) et du même coup sa place de leader de la Liga. Le Real de Carlo Ancelotti restait sur un sans-faute depuis le début du championnat (5 victoires). TItularisés à la pointe de l'attaque au stade Metropolitano, pour ce 211e affrontement entre voisins, Alvaro Morata (aux 4e et 46e minutes) et Antoine Griezmann (18e) ont été les héros de la soirée marquant, à chaque fois, de la tête. Au sein de "la Maison blanche", seul Toni Kross a trouvé l'ouverture (38e).

Le PSG impose la loi du plus fort à l'OM Gon�alo Ramos a sign� un doubl� face � l'Olympique de Marseille. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le 106e Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille a tourné à l'avantage du champion de France en titre, sous les yeux de l'Emir du Quatar (4-0). La formation de Luis Enrique a fait la différence avant la pause. Achraf Hakimi (8e) et Randal Kolo Muani (37e) ont fait trembler les filets de Marseillais ayant choisi de jouer très bas dans le terrain. Malgré une stratégie plutôt défensive, les Olympiens ont tiré sur la barre par Vitinha (22e). Insuffisant pour s'incliner pour la 14e fois sur les seize derniers duels entre Parisiens et Marseillais. Touché à la cheville, Kilian M'Bappé est sorti sur blessure dès la 32e minute. Son remplaçant Gonçalo Ramos a inscrit les troisième et quatrième buts parisiens (47e et 89e).

L'Australie ne devrait pas voir les quarts de finale, sauf miracle Les Gallois ont d�croch� leur ticket pour les quarts de finale du Mondial, Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Une semaine après sa défaite historique contre les Fidji - la première depuis 79 ans-, l'Australie n'est plus maîtresse de son destin après son revers concédé, dimanche à Lyon, contre le Pays de Galles (40-6). En réalité, il faudrait un miracle pour que les Wallabies évitent une élimination dès le stade des poules. On voit cependant mal les Fidjiens s'incliner contre la Géorgie et le Portugal. Les doubles champions du monde 1991 et 1999 se sont cassés les dents sur une défense galloise intransigeante, incapables de signer le moindre essai. Entre pénalités, transformation et drop, Gareth Anscombe, entré à la 12e minute pour Dan Biggar, a accumulé 21 points. Les trois essais gallois du match ont été signés par Gareth Davies (3e), Nick Tompkins (47e) et Jac Morgan (78e). Plus tôt dans la journée, dans le groupe B, l'Ecosse s'est relancée après sa défaite contre l'Afrique du Sud en obtenant un précieux succès sur les Tonga (45-17).

Les ZSC Lions en marque cinq à Lugano D�s le d�but du deuxi�me tiers, les ZSC Lions ont pris un ascendant d�finitif sur le HC Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Pris à froid sur un tir chirurgical de Mark Arcobello dès la 3e minute, les ZSC Lions ont tout de même obtenu leur quatrième victoire de la saison en cinq parties, à Lugano (5-2). Si les Tessinois sont restés muets à 5 contre 4 au premier tiers, les joueurs du "Z" ont obtenu l'égalisation sur leur premier jeu de puissance, par le jeune et prometteur attaquant Vincenz Rohrer (14e), Equilibrée durant le tiers initial, la partie a ensuite tourné à l'avantage de visiteurs, capable d'imposer leur rythme. Les buts de Denis Malgin (35e), Chris Baltisperger (43e) et de Jesper Frödén (48e) ne furent que le juste reflet de la tournure des débats. En fin de partie, Calvin Thürkauf (55e) et Jesper Frödén (57e) ont donné une allure définitive au score. Pour cette partie, l'entraîneur zurichois Marc Crawford avait fait le choix de titulariser le gardien Robin Zumbühl en lien et place de Simon Hrubec, remplaçant pour la première fois de la saison. Un pari gagnant.

Super League: le champion nouveau leader Nsame ouvre le score Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys se sont installés en tête de la Super League au terme de la 7e journée. Les Bernois ont dominé Lugano 4-1 dimanche. Ils sont à égalité de points avec Lucerne, qui a battu Servette 2-0. YB compte toutefois un match de retard par rapport au club de Suisse centrale. Face aux Tessinois, les tenants du titre ont fait la décision en première mi-temps avec des réussites de Nsame (19e/37e) et Monteiro (32e). L'addition a encore été salée par Lustenberger (57e) sur une superbe frappe lointaine. Cimignani a sauvé l'honneur pour les bianconeri (80e). Servette glisse dans la crise Vice-champion en titre, Servette glisse doucement dans la crise. Le revers concédé à Lucerne laisse les Genevois du mauvais côté de la barre, avec un seul succès en sept matches de championnat. Un autogoal de Bolla (7e) et un but en contre de Max Meyer (18e) ont permis aux Lucernois de prendre rapidement l'avantage. Servette a souvent dominé (28 tirs à 8, dont 8 cadrés contre 2...) et bénéficié de nombreuses occasions nettes, mais a terriblement manqué d'efficacité et de réussite dans les moments décisifs. Le gardien Loretz a aussi joué un match digne d'éloges dans la cage lucernoise. L'entraîneur grenat René Weiler va devoir rapidement corriger le tir.

Premier League: Liverpool en dauphin de Manchester City Encore un but et une victoire pour Salah et Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool reste dans le sillage de Manchester City en Premier League. Lors de la 6e journée, les Reds ont battu West Ham 3-1 et sont à deux longueurs des tenants du titre. Les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné avec un cinquième succès consécutif en championnat. Il a été obtenu grâce à des réussites de Salah (16e/penalty), Nunez (60e) et Jota (85e). Les Hammers avaient égalisé grâce à Bowen (42e). L'autre affiche du jour, le toujours très disputé derby du nord de Londres, s'est conclu sur un nul 2-2 entre Arsenal et Tottenham. Les Gunners ont mené à deux reprises après un autogoal de Romero (26e) et un penalty de Saka (54e), mais Son est chaque fois parvenu à égaliser (42e/55e). Les deux clubs se retrouvent à quatre points de la tête. Brighton, qui a battu Bournemouth 3-1, en a profité pour se hisser sur la troisième marche du podium. Les Seagulls comptent trois points de moins que Manchester City.

Le bronze pour Martin Dougoud en kayak cross Martin Dougoud (ici lors des Mondiaux 2022) s'est par� de bronze en kayak cross lors des championnats du monde 2023 Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Martin Dougoud a brillé dans les Mondiaux de Lee Valley. Le Genevois s'est paré de bronze en kayak cross dimanche pour décrocher sa première médaille mondiale, 24 heures après s'être classé 4e en slalom. La lutte pour une place aux JO de Paris 2024 s'annonce sévère au sein de l'équipe de Suisse dans une discipline autrefois appelée "slalom extrême" qui fêtera sa première olympique l'an prochain. Mais Martin Dougoud a marqué les esprits dimanche près de Londres. Le Genevois de 32 ans, 5e des qualifications, n'a été battu que par le Britannique Joseph Clark et le Français Boris Neveu en finale. Deuxième meilleur Helvète, Dimitri Marx s'est classé 7e, alors que le champion d'Europe 2022 Jan Rohrer a échoué dès les séries (25e). Jamais mieux classé que 15e - en 2017 - dans des Mondiaux jusque-là, Martin Dougoud tient la forme de sa vie. Il s'est paré d'argent en slalom lors des Jeux européens en juillet dernier, et a décroché son ticket pour Paris 2024 en slalom en terminant 4e samedi. Les places de quota pour Paris n'ont en revanche pas été attribuées à Lee Valley pour le kayak cross. Elles ne le seront qu'en juin de l'année prochaine, deux mois avant les Jeux de Paris.

Route: Christophe Laporte champion d'Europe aux Pays-Bas Beau succ�s pour Christophe Laporte (archives) Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Français Christophe Laporte a gagné la course en ligne du championnat d'Europe dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas. Il apporte un premier titre à la France dans cette épreuve créée en 2016. Echappé à douze kilomètres de la ligne, Laporte a résisté de justesse au retour du Belge Wout Van Aert et au Néerlandais Olav Kooij. Tous deux sont ses coéquipiers à l'année au sein de la formation Jumbo-Visma, qui a ainsi monopolisé les trois marches du podium. Laporte a ainsi pris une belle revanche neuf semaines après son abandon à Glasgow dans la course en ligne des Mondiaux. En l'absence de Stefan Küng blessé mercredi lors du contre-la-montre, les Suisses n'ont jamais été en course pour les médailles. Le mieux classé a été Mauro Schmid, 41e à 4'16.

Super League: première réussie pour Yverdon à domicile La joie des joueurs d'Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yverdon a réussi sa première dans son Stade municipal rénové. Lors de la 7e journée de Super League, le promu vaudois a battu 3-2 un FC Bâle bien loin de ses heures de gloire. Les hommes de Marco Schällibaum ont marqué par Tasar (12e), Liziero (47e) et Mahious (80e), alors que les Rhénans avaient égalisé par Malone (27e) et ont réduit l'écart sur un penalty d'Augustin (87e). La victoire des Yverdonnois est méritée, car ils ont montré davantage de verve offensive que leurs décevants adversaires, ainsi qu'une jouerie collective mieux huilée. Dans le but du FCB, Marwin Hitz a été plus souvent sollicité que son vis-à-vis Kevin Martin. Yverdon se profile donc en ce début de saison comme le club romand le plus en forme. Il est aussi de loin le promu qui a le mieux digéré son changement de catégorie, malgré la kyrielle de nouveaux joueurs arrivés au sein de l'équipe.