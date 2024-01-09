Crnogorcevic à Strasbourg ++ Réduction de nombre de tournois

Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic Un nouveau chapitre va s'ouvrir en Alsace pour Ana-Maria Crnogorcevic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ana-Maria Crnogorcevic (35 ans) revient en Europe après un passage aux Etats-Unis avec Seattle Reign. L'internationale suisse a signé un contrat allant jusqu'en 2027 avec le FC Strasbourg.

Le club alsacien évolue depuis 2024 dans l'élite du football féminin français. Il occupe actuellement le 7e rang du classement. Crnogorcevic va ainsi découvrir un nouveau championnat.

La joueuse formée à Thoune a joué auparavant pour deux clubs différents en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. La meilleure buteuse et recordwoman des sélections a connu sa meilleure période entre 2019 et 2023, remportant neuf trophées avec le FC Barcelone dont deux fois la Ligue des champions.



Légère réduction de nombre de tournois obligatoires Jannik Sinner et Carlos Alcaraz: leur calendrier sera légèrement réduit Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ATP a annoncé une réduction du nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs du circuit masculin. Ceux-ci se plaignent régulièrement d'un calendrier qu'ils jugent surchargé.

A compter de la saison 2026, les trente premiers joueurs du classement ATP à l'issue de la saison 2025 seront tenus de disputer au minimum quatre tournois de la catégorie ATP 500, contre cinq jusqu'à présent, a indiqué l'instance dans un communiqué de presse.

En outre, les participants à un Masters 1000 ou un ATP 500 qui déclareraient forfait en cours de tournoi "en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant" ne se verront plus retirer les points acquis jusque-là dans le tournoi.

La participation aux Masters 1000 (les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem) et au Masters de Turin, qui réunit en fin de saison les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, reste en revanche obligatoire pour les meilleurs mondiaux.

Sur l'ensemble de la saison, le classement ATP des meilleurs joueurs mondiaux prendra donc en compte les résultats enregistrés dans 18 tournois, contre 19 jusqu'à présent. L'instance qui gère le circuit masculin entend ainsi introduire de la "flexibilité dans le calendrier" des stars du circuit, qui ont publiquement dénoncé en 2025 les cadences actuelles du tennis mondial tout en disputant pour certains de lucratives exhibitions en parallèle du circuit ATP.



Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth Christopher Ibayi va manquer quelques semaines Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Thoune sera momentanément privé de ses deux meilleurs buteurs, Chrisopher Ibayi et Nils Reichmuth. Tous deux sont blessés, a indiqué le club bernois leader de Super League.

Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le 3e rang du classement des buteurs.

Pour sa part, Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.



NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd Kevin Fiala dispute une belle saison en NHL Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings. Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.



Gerd Zenhäusern: "A un moment donné, nous devrions y arriver" Le désir de remporter un premier titre de champion de Suisse est immense à Fribourg-Gottéron. Pour y parvenir, le directeur sportif Gerd Zenhäusern mise sur le réalisme et une stratégie claire.

"La pression est grande de la part des sponsors et du conseil d'administration. Mais cela fait partie du jeu. Nous devons faire avec", a expliqué le directeur sportif de Fribourg, Gerd Zenhäusern, lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Les déclarations de l'homme de 53 ans illustrent les énormes attentes de Gottéron, qui ont encore augmenté avec l'engagement de l'entraîneur star Roger Rönnberg cette saison. Le Suédois a remporté quatre fois la Champions League et deux fois le championnat suédois avec Frölunda Göteborg. Il doit maintenant aussi mener Fribourg au succès.

Le messie Rönnberg Le rêve d'un titre ne date pas d'hier chez les Dragons. Autrefois, même les stars russes Slava Bykov et Andreï Khomutov n'ont pas réussi à le décrocher avec Gottéron entre 1990 à 1998. Durant cette période, Fribourg a atteint trois fois de suite la finale de 1992 à 1994, mais toutes ont été perdues: la première contre Berne dans un cinquième match décisif (4-1), puis deux défaites contre Kloten. En 2013, Gottéron s'est hissé pour la dernière fois en finale, mais a dû à nouveau s'incliner contre Berne.

Les fans voient un véritable messie en Rönnberg, qui a signé pour trois ans. Pour eux, il est clair que le premier titre de champion est possible sous la direction du technicien âgé de 54 ans. Mais qu'est-ce qui le caractérise ? "C'est un vrai leader, il a ses idées, mais il les développe avec l'équipe", répond Zenhäusern. "Il communique beaucoup avec les joueurs, il les implique. Je crois que sa grande force est qu'il peut emmener l'équipe avec lui."

Stratégie de rajeunissement Avec le défenseur Ludvig Johnson (19 ans) et l'attaquant Attilio Biasca (22 ans), tous deux en provenance de Zoug, deux jeunes joueurs prometteurs ont été engagés.

"C'était un peu risqué, mais il fallait bien commencer le projet quelque part. L'important avec les jeunes joueurs, c'est de leur donner confiance. Nous ne leur racontons pas de contes de fées, nous avons une idée claire du rôle qui leur sera attribué". Biasca s'est vraiment épanoui à Gottéron, alors que Johnson est également utilisé en power play.

De tels exemples les aident à attirer d'autres talents, explique Zehnhäusern. Ainsi, l'équipe sera renforcée la saison prochaine par deux autres attaquants courtisés: Jamiro Reber (19 ans) et Jonas Taibel (21 ans). Reber joue actuellement pour HV71 dans la ligue suédoise, Taibel pour les Rapperswil-Jona Lakers.

La renommée de Rönnberg, qui a propulsé de nombreux joueurs en NHL, joue aussi un rôle évident. "Nous continuons à essayer de faire venir de tels joueurs", dit Zenhäusern. Mais il faut aussi une certaine expérience dans l'équipe, l'équilibre doit être bon. "Car quand on arrive en play-off, c'est un tout nouveau championnat."

Des chiffres pour mieux se situer Quand on pense au hockey sur glace en Suède, on pense inévitablement à un jeu structuré. Mais l'approche sous Rönnberg est différente: "Nous nous éloignons maintenant davantage des structures et des systèmes, nous misons davantage sur l'intuition et les principes", explique Zenhäusern. Bien sûr, il faut une certaine structure en défense, "mais quand il s'agit d'aller de l'avant, nous essayons d'être très ouverts. De mon point de vue, c'est important."

Pour faire évoluer l'équipe le mieux possible, on mise aussi sur l'intelligence artificielle. "Nous sommes très concentrés sur les chiffres et les analyses pour pouvoir tout classer correctement, nous allons jusqu'au moindre détail", assure Zenhäusern.

La direction prise est la bonne Jusqu'à présent, la direction est la bonne, l'équipe est clairement en route pour les play-off, mais pour Zenhäusern, il y a encore du travail à faire. "Si nous regardons les meilleures équipes sur le papier, nous ne sommes pas encore prêts du point de vue de la qualité de l'effectif. Mais nous sommes convaincus qu'avec un bon travail et de jeunes joueurs volontaires qui ont du potentiel, nous pouvons réduire l'écart."

Et Zenhäusern de conclure: "Cela prend toutefois du temps. D'un point de vue réaliste, nous ne sommes pas encore un prétendant au titre, mais nous pouvons rivaliser avec les meilleurs. Notre objectif est de mettre sur pied une équipe qui, année après année, a de bonnes chances de se retrouver en haut de l'affiche. Et à un moment donné, nous devrions y arriver. Mais nous devons prendre les choses étape par étape et ne pas simplement essayer d'acheter le titre. Car si ça ne marche pas, alors quoi ?"



Blessé, Fabian Schär sort sur une civière Fabian Schär est sorti sur une civière face à Leeds Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Fabian Schär est au repos forcé pour plusieurs mois sans doute. Le défenseur saint-gallois de Newcastle est sorti sur une civière mercredi en Premier League face à Leeds United.

Schär (34 ans) s'est blessé, probablement grièvement à une cheville ou à un genou, sur un choc avec un adversaire. Soigné durant plusieurs minutes sur le terrain, l'ancien international a été évacué en larmes à la 76e minute d'une rencontre que Newcastle a remportée 4-3 grâce à un but marqué à la... 102e minute.



Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples Lautaro Martinez (à gauche) et l'Inter ont battu Parme mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani L'Inter Milan a enchaîné mercredi à Parme (2-0) une sixième victoire de suite en Serie A.

Les Nerazzurri relèguent ainsi à quatre longueurs le champion en titre Naples, neutralisé à domicile (2-2) par le mal classé Vérone.

Dans le brouillard de Parme, l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas ébloui ses tifosi par la qualité de son jeu. Mais le finaliste de la dernière Ligue des champions a assuré l'essentiel, et Cristian Chivu a pu faire tourner son effectif qui va disputer huit matches en janvier !

Federico Dimarco a ouvert la marque (42e) en glissant le ballon dans le but parmesan malgré un angle improbable, puis Marcus Thuram a doublé la mise dans le temps additionnel (98e). L'Inter prend donc quatre longueurs d'avance sur Naples, qui a frôlé la catastrophe mercredi en étant mené 2-0 par Vérone, et sur l'AC Milan qui affronte le Genoa jeudi.



Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale Raphinha a signé un doublé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/STR Porté par un doublé du Brésilien Raphinha, le FC Barcelone a humilié l'Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Les Catalans défendront leur titre dimanche face au Real Madrid ou à l'Atlético.

Le Barça n'a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n'en finit plus de décevoir cette saison. Les hommes d'Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront de le soulever une 16e fois dimanche, à Jeddah.

Les champions d'Espagne en titre, sans leur prodige Lamine Yamal, ménagé au coup d'envoi avant d'entrer en jeu à la 72e minute, ont mis un bon quart d'heure à se mettre en route. Ils ont même attendu une vingtaine de minutes à se procurer une première occasion, Ferran Torres lançant la démonstration offensive à la 22e.



Lausanne subit la loi de Lugano La joie des Luganais, qui ont battu le LHC à Lausanne mercredi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a subi la loi de Lugano mercredi en National League. Les hommes de Geoff Ward se sont inclinés 5-2 face aux Tessinois, qui ont décroché un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties.

Pour le LHC, les temps sont en revanche plus difficiles avec quatre défaites concédées dans leurs cinq derniers matches. Les Vaudois ont pourtant ouvert la marque devant leur public mercredi sur une réussite de Sami Niku (25e). Mais cet avantage fut de courte durée.

Kevin Pasche, qui avait été sauvé deux fois par ses montants au premier tiers, a capitulé une première fois à la 27e. Le dernier rempart du LHC n'a rien pu faire sur le tir de Santeri Alatalo, dévié par une crosse lausannoise.

Lausanne a ensuite payé son indiscipline, Lugano forçant la décision en marquant deux fois en supériorité numérique grâce à Zach Sanford (38e, 2-1) et à Dario Simion (47e, 3-1). A noter que c'est le nouveau venu Ryan Spooner, enrôlé la veille, qui "chauffait" le banc des pénalités côté lausannois sur le 2-1.

Le LHC a inscrit le but de l'espoir à 8'00 de la fin, Austin Czarnik trouvant la faille d'un superbe tir du poignet en "power play". Mais Lugano a assuré le coup en marquant deux fois à la 58e, le 5-2 tombant dans une cage vide. Les "bianconeri" grimpent ainsi au 4e rang du classement, à trois longueurs du LHC.



Clément Noël s'impose à Madonna, Nef 10e Tanguy Nef doit se contenter d'un 10e rang à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par Clément Noël. Tanguy Nef, 2e de la première manche, a terminé 10e, juste devant Loïc Meillard.

Le podium se refuse donc toujours à Tanguy Nef. Prometteur 2e de la première manche à 0''16 du Finlandais Eduard Hallberg, le Genevois de 29 ans n'a pas tenu le choc mercredi sur le second tracé. Sans commettre de grosse faute, il a reculé au 10e rang, concédant 0''59 seulement au vainqueur.

Les écarts, déjà infimes à l'issue de la première manche, sont restés très serrés. Clément Noël a cueilli son 15e succès en Coupe du monde en devançant de 0''12 Eduard Hallberg, qui confirme donc son étonnante 3e place de Levi. La 3e place est revenue à un autre Français, Paco Rassat, qui a terminé à 0''37.

Loïc Meillard, 18e de la première manche mais à seulement 0''87 de la tête, doit donc se contenter d'un 11e rang final à 0''74 du vainqueur. Le champion du monde en titre de la discipline, qui restait sur une 3e place à Alta Badia, a surtout profité des éliminations pour grimper dans la hiérarchie.

Yule et Rochat manquent le coche Trois fois vainqueur sur cette même piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule n'a pas connu le déclic qu'il espérait mercredi soir. Le Valaisan, 21e de la première manche, est parti à la faute sur le second tracé. Sa 11e place de Gurgl à la mi-novembre demeure son seul top 20 de l'hiver.

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale - avec le 30e temps, Marc Rochet a également connu l'élimination pour son 100e départ en Coupe du monde. Le Vaudois de 33 ans n'a pas encore marqué le moindre point cet hiver.

Autre Helvète en difficulté cette saison, Ramon Zenhäusern n'avait quant à lui pas rallié l'arrivée de la première manche. Tous les quatre ont encore l'occasion de décrocher un ticket olympique, quatre autres slaloms étant prévus jusqu'à la fin janvier (Adelboden, Wengen, Kitzbühel et Schladming).



Kevin Keegan traité pour un cancer Kevin Keegan est traité pour un cancer Image: KEYSTONE/AP/SCOTT HEPPELL L'ancien capitaine et ex-sélectionneur de l'Angleterre Kevin Keegan (74 ans) suit un traitement contre un cancer récemment diagnostiqué. Sa famille l'a annoncé dans un communiqué diffusé mercredi.

"Kevin Keegan a récemment été admis à l'hôpital pour un examen approfondi après des symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement", explique le texte relayé par Newcastle, un de ses anciens clubs.

"King Kev. Nous sommes à tes côtés à chaque instant. Nous te souhaitons un rétablissement complet et rapide", ont écrit les "Magpies" sur X.

Le double Ballon d'or (1978, 1979) a été l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération, au fil d'une carrière accomplie principalement à Liverpool, club avec lequel il a été sacré champion d'Europe en 1977, Hambourg en Allemagne et Newcastle.

Celui qui était surnommé "King Kev" a marqué 21 buts et disputé 63 matches en équipe d'Angleterre, qu'il a dirigée plus tard brièvement comme sélectionneur (1999-2000). Il a lancé sa carrière d'entraîneur sur le banc de Newcastle (1992-1997), manquant de peu le titre à l'issue de la saison 1995/1996, et a aussi dirigé les équipes de Fulham et Manchester City.



YB engage Ramona Bachmann Ramona Bachmann rejoint YB Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La section féminine des Young Boys annonce l'arrivée d'un renfort de choix.

L'attaquante internationale Ramona Bachmann (35 ans) a en effet signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec les championnes de Suisse en titre.

Désignée trois fois joueuse suisse de l'année, Ramona Bachmann est toujours en convalescence après sa déchirure ligamentaire subie lors du camp d'entraînement de la Suisse avant l'Euro à domicile. Le contrat la liant au club américain de Houston a été rompu en septembre.

Internationale à 153 reprises, Ramona Bachmann a inscrit 60 buts en équipe de Suisse. L'ancienne joueuse de Wolfsburg, Chelsea ou du Paris St-Germain devrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce printemps.



1re manche: Tanguy Nef 2e, Hallberg en tête Tanguy Nef a signé le 2e temps de la première manche à Madonna di Campiglio Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Tanguy Nef peut rêver d'un premier succès en Coupe du monde. Le Genevois a signé le 2e temps de la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio mercredi. Les écarts sont infimes.

La lutte pour la victoire s'annonce passionnante. Porteur du dossard 21, le Finlandais Eduard Hallberg a mis tout le monde d'accord en prenant les commandes avec 0''16 d'avance sur Tanguy Nef et 0''23 sur Clément Noël (3e). Il n'en est pas à son coup d'essai, lui qui avait terminé 3e à Levi à la mi-novembre.

Mais tout sera possible sur le second tracé, à partir de 21h. Pas moins de 15 concurrents ont perdu moins d'une seconde sur le leader provisoire, le 6e Atle Lie McGrath pointant ainsi à 0''35. Parmi eux figure le champion du monde 2025 de la discipline, Loïc Meillard, 16e mais à seulement 0''87.

La pression sera par ailleurs grande tant sur les épaules d'Eduard Hallberg (22 ans), qui vise un premier succès sur le Cirque blanc, que sur celles de Tanguy Nef. A 29 ans, celui-ci affiche une 4e place comme meilleur résultat en Coupe du monde (à Wengen en janvier 2025).

Trois fois vainqueur sur cette piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule a pour sa part payé cher une grosse faute commise sur le bas du parcours. Le Valaisan, 19e après le passage de 30 concurrents (à 1''33), sera néanmoins de la partie en deuxième manche.



Fischer a tranché: Suter, Kurashev et quatre Dragons retenus Pius Suter fait bien partie de la s閘ection suisse pour les JO Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Le cadre de l'équipe de Suisse pour les JO est enfin connu.

Le sélectionneur Patrick Fischer a notamment retenu les deux joueurs de NHL actuellement blessés, Pius Suter (St. Louis) et Philipp Kurashev (San Jose), ainsi que quatre joueurs de Gottéron, le club romand le mieux représenté. Des changements restent toutefois possibles.

Les quatre joueurs de Fribourg choisis par Patrick Fischer sont le gardien Reto Berra, le défenseur Andrea Glauser ainsi que les attaquants Christoph Bertschy et Sandro Schmid. Deux joueurs du Lausanne HC seront de la partie (Damien Riat et Ken Jäger), et un seul de Genève-Servette (le défenseur Tim Berni).

Six joueurs de NHL avaient déjà officiellement été sélectionnés en juin dernier: les défenseurs Roman Josi (Nashville) et Jonas Siegenthaler (New Jersey) ainsi que les attaquants Nico Hischier (New Jersey), Timo Meier (New Jersey), Kevin Fiala (Los Angeles) et Nino Niederreiter (Winnipeg).

Suter, Kurashev, Janis Moser (Tampa Bay) et le gardien Akira Schmid (Vegas) ayant également été convoqués, les dix "NHLers" disponibles figurent donc comme prévu dans la sélection. Lui aussi blessé actuellement, Lian Bichsel (Dallas) n'est pas "sélectionnable", puni pour avoir refusé de disputer le Mondial M20.

Parmi les 25 sélectionnés, 20 ont décroché la médaille d'argent lors du championnat du monde 2025. Seuls onze des heureux élus ont par ailleurs déjà disputé des Jeux olympiques, les joueurs de NHL n'ayant il est vrai pas pu disputer les éditions 2018 et 2022.

