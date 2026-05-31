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++ EN DIRECT: Suisse-finlande: finale des mondiaux de hockey ++

Switzerland&#039;s Jonas Siegenthaler (17) celebrates after scoring his side&#039;s third goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship semifinal match between Switzerland and Nor ...
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La Nati en route pour la gloire: suivez la finale en direct

L'équipe de Suisse de hockey défie la Finlande pour une première couronne mondiale, ce dimanche soir à Zurich (20h20). Un match à suivre en direct ci-dessous.
31.05.2026, 19:2731.05.2026, 19:27
  • Pour la troisième fois de suite en finale, la Suisse affronte un troisième adversaire différent. Après la Tchéquie en 2024 (défaite 2-0 à Prague) et les Etats-Unis à Stockholm l'an dernier (défaite 1-0 ap), c'est la Finlande qui se dresse devant son rêve ultime.
  • Nous aurons donc droit à un remake du dernier match de poule qui avait vu la troupe de Jan Cadieux prendre le meilleur sur ceux de Pennanen 4-2 avec deux buts tombés en fin de rencontre.
  • Méfiance tout de même: l'histoire nous enseigne qu'il est très difficile de battre deux fois le même adversaire lors d'une même compétition.

(live ici)

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La Suisse aura un avantage important en finale
Nino Niederreiter et Roman Josi estiment que le public de la Swiss Life Arena joue un rôle déterminant depuis le début du Mondial, et ce sera encore le cas dimanche soir.
Le bilan est terrible. En 2013? Défaite 2-5 contre la Suède. En 2018? 2-3 aux tirs au but contre… la Suède. En 2024? 0-2 face à la République tchèque. En 2025? 0-1 après prolongation contre les États-Unis. L'équipe de Suisse de hockey a perdu quatre finales en douze ans et un seul joueur a été présent à chaque fois: Nino Niederreiter.
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