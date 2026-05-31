Keystone

Sport en direct

La Nati en route pour la gloire: suivez la finale en direct

L'équipe de Suisse de hockey défie la Finlande pour une première couronne mondiale, ce dimanche soir à Zurich (20h20). Un match à suivre en direct ci-dessous.

Plus de «Sport»

Pour la troisième fois de suite en finale, la Suisse affronte un troisième adversaire différent. Après la Tchéquie en 2024 (défaite 2-0 à Prague) et les Etats-Unis à Stockholm l'an dernier (défaite 1-0 ap), c'est la Finlande qui se dresse devant son rêve ultime.

Nous aurons donc droit à un remake du dernier match de poule qui avait vu la troupe de Jan Cadieux prendre le meilleur sur ceux de Pennanen 4-2 avec deux buts tombés en fin de rencontre.

Méfiance tout de même: l'histoire nous enseigne qu'il est très difficile de battre deux fois le même adversaire lors d'une même compétition.

(live ici)