Arsenal répond à Manchester City ++ le Sparta Prague bat Helsinki

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale Ademola Lookman (à gauche) a été le grand homme de la victoire du Nigeria. Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Portés par Ademola Lookman, les Super Eagles se sont imposés 3-2 contre la Tunisie samedi à Fès.

Après l'Égypte vendredi, le Nigeria, assuré de terminer premiers du groupe C, sont la deuxième équipe à rallier la phase finale qu'ils débuteront le 5 janvier face à un troisième de groupe, à Fès également.

Placé un cran derrière la star Victor Osimhen et le Sévillan Akor Adams, Lookman a été l'homme du premier match vraiment spectaculaire de la CAN marocaine en offrant deux passes décisives sur les deux premiers buts nigérians et en se chargeant d'aggraver lui-même la marque pour le 3-0.

Dépassée par l'intensité physique, la Tunisie a poussé en fin de rencontre et réduit le score grâce à un coup franc d'Hannibal Mejbri, repris de la tête par Montassar Talbi (3-1, 74e), et un pénalty transformé par Ali Abdi après une main de Bright Osayi-Samuel, sanctionnée par la VAR (3-2, 86e).

Un réveil trop tardif pour contester la victoire du Nigeria, laborieux lors de son entrée en lice face à la Tanzanie (2-1), pas qualifié pour le Mondial 2026, mais finaliste de la dernière CAN et bien décidé à aller jusqu'au bout au Maroc.

Sénégal et RDC dos à dos Le Sénégal, autre favori de la compétition avec le pays hôte, a pour sa part été tenu en échec (1-1) par la République démocratique du Congo à Tanger. Les deux équipes partagent la tête du groupe D après deux matches.

Sous la pluie de Tanger, c'était la revanche du bouillant match de septembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga avaient validé leur ticket pour le Mondial en renversant la RDC (3-2). L'ambiance avait été tendue même dans la tribune de presse entre les journalistes des deux pays.

Mais samedi, ils se sont quittés bons amis, avec un match nul qui n'a pas beaucoup de conséquence, même si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Le Sénégal affrontera le Bénin, tandis que la RDC défiera le Botswana.



Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects Quinn Finley a marqué les esprits en réussissant un triplé samedi contre Davos. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le HC Davos a commencé la Coupe Spengler 2025 par une défaite samedi soir. Les organisateurs du tournoi ont subi la loi de la sélection universitaire américaine, les US Collegiate Selects (5-3).

Les jeunes Etasuniens, qui avaient déjà offert une farouche résistance au Team Canada vendredi (défaite 3-2), ont démontré que leur présence dans le prestigieux tournoi grison n'était pas usurpée. Face aux Davosiens, ils se sont surtout montrés très efficaces à chaque entame de tiers.

Les joueurs de NCAA ont marqué à chaque début de période, ouvrant le score dès la 3e minute par Quinn Finley (21 ans), qui s'est d'ailleurs illustré avec un triplé. L'attaquant de l'Université du Wisconsin a marqué le 4-2 (42e) après le deuxième thé et le 5-3 (58e) pour entériner le succès américain.

Davos avait recollé au score lors du tiers médian, sur des buts de Yannick Frehner (23e) et Sven Jung (37e), mais a subi les foudres d'une autre jeune prometteur dans ce deuxième "vingt": Matthew DiMarsico (21 ans). Joueur de l'Université de Penn State, il a inscrit le 2-0 entre les jambes de Sandro Aeschlimann (22e) et le 3-2 au terme d'un cafouillage dans l'enclave grisonne (38e).

La réduction du score davosienne signée Michael Fora (46e, 4-3) dans le troisième tiers-temps a eu le mérite de faire durer le suspense dans la belle patinoire en bois du HCD. Le leader de National League aura une occasion de réagir dimanche face au Team Canada (20h15).



Premier League: Arsenal répond à Manchester City Bukayo Saka (à droite) et Arsenal restent en tête du championnat d'Angleterre. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a battu Brighton (2-1) en serrant les dents, samedi à Londres. Les Gunners reprennent ainsi la tête de la Premier League devant Manchester City, qui l'avait brièvement chipée un peu plus tôt.

Les Gunners ont mené 2-0 puis connu une fin de rencontre à frissons, dans le froid de Londres, après la réduction du score de Diego Gomez (64e, 2-1). Une belle envolée du gardien David Raya sur une frappe enroulée de Yankuba Minteh (76e) a permis à l'équipe de Mikel Arteta de conserver les trois points nécessaires pour tenir Manchester City à distance.

Les Londoniens ont pris les devants grâce à leur capitaine Martin Odegaard (14e, 1-0), buteur d'une frappe déclenchée juste devant la surface de réparation, puis sur un corner de Declan Rice dévié dans son propre but par l'attaquant français Georginio Rütter (51e, 2-0).

Le retour de Gabriel Mais leur avance a fondu et Brighton a tout fait pour les faire douter, jusque dans les derniers instants de la partie. Au-delà de la victoire, Arteta a pu apprécier le retour à la compétition de son roc défensif Gabriel, indisponible depuis novembre. Il a en revanche perdu sur blessure un autre défenseur, Riccardo Calafiori, touché durant l'échauffement.

Après 18 journées, Arsenal (1er, 42 pts) conserve deux longueurs d'avance sur son actuel dauphin mancunien (2e, 40 pts), venu s'imposer 2-1 à Nottingham Forest en début d'après-midi, grâce à des buts de Tijjani Reijnders et Rayan Cherki. A noter que Forest évoluait sans le Vaudois Dan Ndoye, annoncé blessé.



Spengler: le Sparta Prague se relance en battant Helsinki Les joueurs du Sparta n'ont pas tremblé pour venir à bout d'Helsinki. Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Le Sparta Prague s'est relancé lors de la deuxième journée de la Coupe Spengler 2025. Battu par Fribourg-Gottéron en ouverture, les Tchèques ont dominé l'IFK Helsinki samedi à Davos (4-1).

L'enchaînement des matches n'a pas perturbé les finalistes de l'édition 2022, qui ont profité d'une supériorité numérique pour ouvrir le score à la 8e, par Krystof Hrabik. Martin Dzierkals a doublé la mise dans le tiers médian (29e), avant la réduction du score finlandaise signée Daniel Makiaho, en rupture (39e).

Un 2-1 qui n'a pas eu l'effet escompté, puisque le Sparta a repris deux longueurs d'avance 48 secondes plus tard, de la canne d'Aaron Irving. Les Tchèques ont même assuré leur succès en fin de match en marquant le 4-1 à 28 secondes de la sirène finale (Pavel Kousal).

Avec trois points en deux matches, ils doivent désormais attendre les résultats de dimanche pour connaître leur prochain adversaire. La troisième journée du tournoi verra s'affronter Helsinki et Fribourg-Gottéron dans le groupe Torriani (15h10).



Rast brillante 2e du géant de Semmering, à 0''14 de Scheib Camille Rast a obtenu samedi le meilleur résultat de sa carrière en géant Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Camille Rast a confirmé l'excellence de sa forme en décrochant samedi son troisième podium de l'hiver en Coupe du monde.

La Valaisanne a terminé 2e du géant de Semmering, obtenant ainsi son meilleur résultat dans la discipline. Elle a terminé à 0''14 de la gagnante, l'Autrichienne Julia Scheib.

Cinquième de la première manche à 0''65 de la leader provisoire, la Suédoise Sara Hector (3e au final), Camille Rast a sorti le grand jeu l'après-midi. Elle a signé le 2e chrono de la manche finale derrière l'Autrichienne Nina Astner, première à s'élancer sur le second parcours et 12e de cette course.

Une petite erreur commise sur le bas du parcours l'a vraisemblablement privée d'un premier succès en géant. Mais Camille Rast saura se satisfaire de ce deuxième podium en carrière dans une discipline où elle avait souffert en début de saison en raison de ses douleurs à la hanche.

Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a quant à elle cueilli son premier top 15 de la saison en géant. La Schwytzoise, 16e sur le tracé initial, a notamment profité de l'élimination de Lara Colturi (3e le matin) pour gagner une place. Vanessa Kasper a pour sa part terminé 22e.

Scheib reprend les commandes Deuxième de la première manche, Julia Scheib a parfaitement tenu le choc pour aller chercher sa troisième victoire de la saison dans la spécialité. L'Autrichienne récupère la 1re place de la Coupe du monde de géant au détriment de la Néo-Zélandaise Alice Robinson, éliminée sur le premier parcours.



Les Suisses battus par Marco Schwarz Alexis Monney savoure son premier podium de l'hiver Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses ont réussi une superbe performance d'ensemble dans le super-G de Livigno. Mais la victoire leur a échappé.

L'Autrichien Marco Schwarz s'est en effet imposé pour la première fois dans la discipline en Coupe du monde en devançant Alexis Monney (2e) et Franjo von Allmen (3e). Marco Odermatt a quant à lui terminé 4e, Loïc Meillard 7e et Stefan Rogentin 8e.

Le soulagement est de mise pour Alexis Monney, 2e à 0''20 du vainqueur. Le double médaillé des Mondiaux 2025 (bronze en descente, argent en combiné par équipe) a décroché samedi son premier podium de la saison, le sixième au total en Coupe du monde, lui qui affichait jusqu'ici un 9e rang comme meilleur résultat de l'hiver.

Troisième à 0''25 de Marco Schwarz, Franjo von Allmen a quant à lui stoppé l'hémorragie en super-G. Le vainqueur de la deuxième descente de Val Gardena restait en effet sur deux éliminations successives dans la discipline. Le Bernois s'offre son 11e podium sur le Cirque blanc, le quatrième en super-G.

Marco Odermatt a pour sa part été bouté hors du podium pour 0''04. Le Nidwaldien a pris tous les risques après avoir commis une faute à mi-parcours, en vain. Le patron du ski masculin manque ainsi le top 3 pour la deuxième fois d'affilée, après avoir terminé 6e du géant d'Alta Badia. Il tentera de se reprendre le 10 janvier, date de sa prochaine course, le géant d'Adelboden.

Kriechmayr éliminé Même s'il a manqué le podium, Marco Odermatt a pris le large au classement de la discipline. Ses deux premiers poursuivants, les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Raphael Haaser, ont tous deux connu l'élimination. La frustration était de mise pour Kriechmayr, parti à la faute dans le mur final alors qu'il s'apprêtait à faire mieux que le futur vainqueur...



Géant: Rast 5e de la 1re manche, Hector en tête Camille Rast a signé le 5e temps de la 1re manche du géant de Semmering Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca La Valaisanne Camille Rast a signé le 5e temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Semmering samedi matin. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Suédoise Sara Hector.

Partie avec le dossard 14, Camille Rast a concédé 0''65 sur Sara Hector. La championne du monde 2025 de slalom, auteure du 2e temps intermédiaire à mi-course, a perdu beaucoup de terrain sur le bas. Cette manche solide lui permettra néanmoins de lorgner le podium en deuxième manche (dès 13h).

La Vétrozienne accuse toutefois plus d'une demi-seconde de retard (0''52) sur l'Albanaise Lara Colturi, 3e de cette manche initiale. La victoire devrait se jouer entre les trois premières, l'Autrichienne Julia Scheib pointant quant à elle au 2e rang à 0''02 de Sara Hector.

Deuxième meilleure Suissesse dans la discipline en l'absence de Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener a manqué son affaire, surtout sur le bas du parcours. La Schwytzoise a perdu 2''10 pour se retrouver 16e après le passage de 35 concurrentes. La Grisonne Vanessa Kasper est quant à elle 24e à 2''91.

Leader de la Coupe du monde de la spécialité, Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination sur ce premier tracé. La Néo-Zélandaise est partie à la faute peu après le deuxième intermédiaire, alors qu'elle était parfaitement dans le coup. Ses malheurs pourraient profiter à Julia Scheib, 2e de la Coupe du monde de géant.



Kyshawn George décisif, les Wizards victorieux Kyshawn George (18) a inscrit 23 points face à Toronto vendredi Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Washington a cueilli un rare succès, son sixième de la saison en 29 matches disputés, vendredi en NBA. Les Wizards ont battu Toronto 138-117 grâce notamment à un excellent Kyshawn George.

L'ailier valaisan a inscrit 23 points face aux Raptors, terminant ainsi meilleur marqueur de son équipe, ajoutant 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 28 minutes passées sur le parquet. Il s'est montré très adroit au tir avec un 9/13 (3/5 à 3 points).

Les Wizards, qui affichaient toujours le pire bilan de la Ligue après cette victoire, ont forcé la décision dans un dernier quart-temps remporté 36-17. Dominateurs au rebond (46 prises à 33), ils ne comptaient que deux longueurs d'avance à l'issue de la troisième période.

Les Clippers de Yanic Konan Niederhäuser ont quant à eux cueilli leur troisième succès d'affilée, le neuvième dans cet exercice 2025/26, en allant s'imposer 119-103 à Portland. Aligné durant 12 minutes, le "rookie" fribourgeois n'a pas inscrit de point (0/1 au shoot) mais il a capté 2 rebonds et signé 2 contres.

La franchise de Los Angeles a pu compter sur James Harden (34 points) et sur Brook Lopez (31 points, avec 9 paniers primés à la clé) pour faire la différence. Les Clippers ont pris les commandes au troisième quart grâce à un partiel de 19-1 qui leur a permis de faire passer le score de 59-71 à 78-72.



Super-G de Livigno: Odermatt pour un 51e succès La Coupe du monde reprend ses droits samedi après la courte pause de Noël. Les messieurs en découdront à Livigno lors d'un super-G, alors que les dames seront en lice à Semmering pour un géant.

Privé de victoire dans ses trois dernières sorties (super-G puis deuxième descente de Val Gardena, géant d'Alta Badia), Marco Odermatt est évidemment l'homme à battre à Livigno. La station italienne, qui sera à l'honneur lors des JO 2026, accueille pour la première fois la Coupe du monde de ski alpin.

"Odi" vise un 51e succès sur le Cirque blanc pour la dernière course masculine de l'année. Le Nidwaldien a l'occasion de conforter sa 1re place au classement de la discipline, où son avance sur son premier poursuivant Vincent Kriechmayr n'est que de 16 unités, ainsi qu'au général où sa marge sur son dauphin Timon Haugan est de 445 points.

Marco Odermatt aura ensuite l'occasion de recharger pleinement ses batteries: sa course suivante est prévue le 10 janvier à Adelboden, en géant. La pause sera plus courte pour les slalomeurs, qui seront quant à eux en lice le 7 janvier à Madonna di Campiglio.

Rast vise le podium Le programme des femmes est plus chargé dans les jours à venir. Elles disputeront samedi à Semmering leur cinquième géant de la saison, pour un nouvel épisode du duel Julia Scheib/Alice Robinson. L'Autrichienne et la Néo-Zélandaise ont chacune fêté deux succès cet hiver dans la discipline.

Les Suissesses espèrent avant tout briller dimanche à Semmering, en slalom. Mais la championne du monde de slalom Camille Rast monte également en puissance en géant: la Valaisanne reste sur deux 4es places dans la discipline au Mont-Tremblant, après avoir terminé 5e à Copper Mountain.



CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale Mohamed Salah a inscrit le penalty décisif Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Egypte est déjà assurée de sa place en 8es de finale de la CAN 2025 au Maroc. Lors de la 2e journée du groupe B, elle s'est imposée 1-0 contre l'Afrique du Sud pour fêter un deuxième succès.

Cette rencontre de piètre qualité n'a pas proposé beaucoup d'actions d'éclat. Elle a tourné sur un penalty généreux obtenu et transformé par Mohamed Salah en fin de première mi-temps (45e). Même l'expulsion peu après d'Hany n'a pas permis aux Sud-Africains de bousculer les Pharaons et d'aller égaliser.

Pour sa part, le Maroc (groupe A) a été tenu en échec 1-1 par le Mali. Les deux buts ont été inscrits sur penalty, d'abord à la 45e par Brahim Diaz pour le pays organisateur, puis par Sinayoko (64e). Le Marco compte quatre points contre deux au Mali et à la Zambie et un aux Comores.



Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain Un premier succès pour le Team Canada à Davos Image: KEYSTONE/AP/Melanie Duchene Le Team Canada a réussi son entrée en lice à la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Cattini, il a battu les US Collegiate Selects 3-2 dans un affrontement entre Nord-Américains.

Après un premier tiers équilibré mais sans but, les Canadiens ont ouvert le score par Schnarr à la 25e. Ils évoluaient alors pourtant en infériorité numérique. Seney a doublé leur avantage 1'24 plus tard avant une nouvelle réussite signée Shaw (31e).

Les Américains se sont rebellés et ont réduit l'écart grâce à McCarthy (32e) et Musa (48e). Mais ils ne sont pas parvenus à égaliser malgré la sortie de leur gardien dans les deux dernières minutes. La sélection affrontera ainsi Davos samedi soir (20h15).



Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1 Attilio Biasca vient d'ouvrir le score pour Fribourg Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe Spengler 2025 à Davos. Les Dragons ont battu Sparta Prague 5-2 dans le groupe Torriani.

Les Fribourgeois ont eu le bonheur d'ouvrir le score après 1'21 de jeu seulement, grâce à Biasca, qui transformait une passe de Bertschy. Ils ont ensuite creusé l'écart en profitant à deux reprises d'une supériorité numérique.

C'est encore Biasca qui a signé le 2-0 à la 39e sur un service de Sörensen, avant que ce dernier n'assiste Borgström pour le numéro trois après 19 secondes de jeu seulement dans l'ultime période. Sörensen s'est mué en buteur à la 49e après une belle séquence et une passe de Rathgeb. Le Sparta a sauvé l'honneur en fin de match par Kousal (51e) et Spacek (60e), mais Sörensen avait entretemps marqué dans la cage vide à 1'34 de la fin.

Cette victoire convaincante permettra aux Dragons de bénéficier d'une journée de repos samedi. Pour leur part, les Tchèques seront aux prises avec IFK Helsinki.



Décès de Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset est décédé Image: KEYSTONE/EPA L'entraineur et figure emblématique du football français Jean-Louis Gasset est mort vendredi à l'âge de 72 ans, a indiqué le club de Montpellier, pour qu'il a été successivement joueur et coach.

L'ancien milieu de terrain a passé la quasi-totalité de sa carrière de joueur à Montpellier (1975-85), contribuant à l'essor de ce club de quartier co-fondé par son père Bernard avec Louis Nicollin, avant d'y être entraineur à plusieurs reprises, la dernière fois il y a moins d'un an.

"Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l'ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission", a réagi le MHSC, soulignant avoir "perdu l'une de ses figures emblématiques". "Notre tristesse est immense lorsque l'on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule", a ajouté le club héraultais.

Natif de Montpellier, Jean-Louis Gasset n'a eu de cesse de revenir dans son club de coeur. Mais il a aussi entrainé d'autres clubs français parmi lesquels Saint-Etienne, Bordeaux ou encore plus récemment l'Olympique de Marseille.

Longtemps adjoint indissociable de Laurent Blanc, à Bordeaux, avec les Bleus (de 2010 à 2012) puis avec le Paris St-Germain (de 2013 à 2016), il a en outre été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la dernière CAN 2023, démissionnant au beau milieu d'un tournoi que les Elephants avaient finalement remporté à domicile.



Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg L'international M20 Jamiro Reber (6) rejoindra Fribourg l'été prochain Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Fribourg-Gottéron s'est attaché les services d'un autre espoir helvétique. Les Dragons ont annoncé vendredi l'arrivée de Jamiro Reber (19 ans), qui débarquera durant l'été 2026.

L'attaquant bernois de 19 ans, qui représente la Suisse lors du Mondial M20, a signé un contrat de deux ans avec Fribourg. Il évolue actuellement au HV71, club de 1re division suédoise pour lequel il a inscrit 3 buts depuis le début de la saison.

L'arrivée de Jamiro Reber confirme le rajeunissement d'une équipe qui perdra au terme de la saison son emblématique capitaine Julien Sprunger. Il retrouvera d'autres grands espoirs du hockey suisse comme Ludvig Johnson, qui joue déjà à Gottéron, ou Jonas Taibel qui rejoindra aussi les bords de la Sarine l'été prochain.

