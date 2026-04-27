Carrick quitte Lugano ++ Six nouveaux hockeyeurs avec la Nati

Contrat rompu entre Lugano et Carrick Connor Carrick quitte Lugano malgré un contrat valable jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/TI-PRESS/ANDREA BRANCA Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, "d'un commun accord". Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.

Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.

"Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents", explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.



Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans Le SLO offre le ticket d'entrée pour la finale de Coupe à ses supporters âgés de moins de 16 ans Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de la Coupe de Suisse face à St-Gall.

Le SLO a annoncé lundi qu'il allait offrir un ticket d'entrée à chaque supporter vaudois âgé de six à seize ans.

La formation de Challenge League a droit, comme son adversaire du 24 mai, à un contingent de 12'500 places pour cette finale. Le soutien de l'un de ses partenaires financiers lui permet d'offrir ce cadeau inattendu à ses plus jeunes supporters. La valeur nominative des tickets réservés aux moins de 16 ans est de 40 francs.

Stade Lausanne-Ouchy a l'habitude d'évoluer devant à peine 700 spectateurs en moyenne à domicile à la Pontaise. Les Stadistes rappellent dans leur communiqué que le transport entre le domicile et le stade du Wankdorf est gratuit pour tout détenteur de billet le jour de la finale de Coupe.



Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent Pius Suter rejoint l'équipe de Suisse dès cette semaine Image: KEYSTONE/AP/Connor Hamilton Jan Cadieux procède à de nouveaux ajustements à l'aube de la troisième semaine de préparation au Mondial. Le coach de l'équipe de Suisse a convoqué six nouveaux joueurs, parmi lesquels Pius Suter.

L'attaquant des St. Louis Blues est le premier renfort de NHL à rejoindre la sélection, à un peu plus de deux semaines du championnat du monde qui démarrera le 31 mai à Zurich et Fribourg. Trois joueurs des Zurich Lions (Dean Kukan, Christian Marti et Denis Malgin), Damien Riat (Lausanne) et Tyler Moy (Rapperswil-Jona) font également leur apparition dans l'équipe.

Ces arrivées ont forcément contraint Jan Cadieux à envoyer plusieurs joueurs en vacances. Le jeune défenseur du HC Bienne Niklas Blessing quitte ainsi la sélection, tout comme les attaquants Lorenzo Canonica, Miles Müller et Jonas Taibel.

Trois matches comptant pour le Euro Hockey Tour figurent au menu de la semaine pour la Suisse. Elle affrontera la Suède jeudi à Jönköping, avant de se frotter à la Finlande et à la Tchéquie samedi et dimanche à Ceske Budejovice.



Nadine Riesen et Ella Touon s'illustrent Nadine Riesen a brillé ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE POINT APRES LES PREMIERS MATCHES DES PLAY-OFF. Les matches aller des quarts de finale ont été extrêmement serrés. Presque tous les matches se sont terminés avec un écart d'un seul but - à une exception près: c'est justement le derby zurichois, annoncé comme un duel à armes égales entre le quatrième (GC) et le cinquième (FC Zurich), qui a livré le résultat le plus net. Devant 1570 spectatrices et spectateurs au Letzigrund, le FC Zurich s'est assuré une victoire méritée 2-0 contre les Grasshoppers.

D'autres ont rencontré plus de difficultés que prévu. Le Servette Chênois, vainqueur de la Coupe de Suisse et de la qualification, ne s'est assuré qu'une petite avance grâce à une victoire 2-1 à Aarau. Il en va de même pour le tenant du titre, YB, qui n'a pu s'imposer que 1-0 à Rapperswil-Jona malgré une nette supériorité. Le FC Bâle, qui a terminé la phase de qualification à la 3e place derrière Servette et YB, se retrouve même dos au mur après une défaite 1-0 à Saint-Gall. Les matches retour auront lieu vendredi et samedi.

Les Suissesses à l'étranger ESPAGNE. Mercredi, Sydney Schertenleib a fêté avec le FC Barcelone le titre de champion d'Espagne avant l'heure lors de la victoire 4-1 dans le derby contre l'Espanyol; trois jours plus tard, l'attaquante de 19 ans est restée sur le banc des remplaçantes pendant les 90 minutes du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Six mois après leur victoire 7-1 lors de la phase de ligue, les Catalanes ont dû se contenter d’un nul 1-1 face au champion d’Allemagne, lui aussi fraîchement sacré. Le match retour, dimanche prochain au Camp Nou, sera décisif. Dans l’autre demi-finale, les tenantes du titre d’Arsenal ont pris l’avantage grâce à une victoire 2-1 à domicile contre l’Olympique lyonnais.

ALLEMAGNE. Nadine Riesen a signé un retour probant après la trêve internationale avec l’Eintracht Francfort. La défenseure latérale a contribué à la victoire 3-1 à domicile dans le duel entre poursuivants contre Wolfsburg en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Grâce à cette quatrième victoire consécutive, Francfort a consolidé sa 3e place, qui lui garantira une participation à une compétition européenne.

Ella Touon s’est quant à elle illustrée ce week-end en Bundesliga en inscrivant un doublé. La nouvelle recrue d'Essen, âgée de 22 ans, a marqué le premier et le dernier but de l’équipe locale lors de la victoire 4-3 contre la lanterne rouge Carl Zeiss Jena. Essen garde ainsi espoir dans la lutte contre la relégation, alors qu’il reste trois journées. Lors de la défaite 4-1 de Fribourg à Leverkusen, Alena Bienz a par ailleurs inscrit le but de l'honneur pour les visiteuses en fin de match.

PAYS-BAS. Avec 12 réalisations, Riola Xhemaili est la troisième meilleure buteuse de l’Eredivisie, mais pour une fois, l’attaquante du PSV Eindhoven s’est illustrée en tant que passeuse décisive. Lors de la victoire 1-0 à Heerenveen, elle a délivré l'assist sur le but de la victoire à la 77e minute. Comme son premier poursuivant, l'Ajax, n'a obtenu qu'un match nul, le PSV mène le classement avec désormais quatre points d'avance à trois journées de la fin.



Pas de Mondial pour pour Xavi Simons Xavi Simons est forfait pour le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le Néerlandais Xavi Simons est forfait pour la Coupe du monde.

Blessé au genou droit samedi, le milieu offensif a annoncé qu'il ne serait pas en mesure de terminer la saison avec Tottenham pourtant en lutte pour le maintien en Premier League.

"On dit que la vie peut être cruelle et aujourd'hui c'est ce que je ressens. Ma saison s'arrête brusquement et j'essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le coeur", a écrit le joueur de 23 ans sur les réseaux sociaux dimanche soir.

"Tout ce que je voulais, c'était me battre avec mon équipe et maintenant, j'en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c'est fini", poursuit l'homme aux 34 sélections avec les Pays-Bas.

Simons, vraisemblablement touché aux ligaments croisés du genou droit, a quitté le terrain en boitant samedi lors de la victoire cruciale de Tottenham contre Wolverhampton (1-0) pour le maintien en Premier League. A quatre matchs de la fin de la saison, les Spurs sont 18es du championnat d'Angleterre, à deux points d'assurer leur maintien.



Houston reste en vie face aux Lakers Amen Thompson (1) a brillé dimanche face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Houston a obtenu le succès de l’espoir dimanche face aux Lakers.

Les Rockets se sont imposés 115-96 face à la franchise de Los Angeles, qui ne mène plus que 3-1 dans ce quart de finale de la Conférence Ouest de NBA.

Clint Capela a assisté depuis le banc à cette nette victoire de la franchise texane. L’intérieur genevois n’a pas eu droit à la moindre seconde de jeu, alors que Houston a pourtant abordé le quatrième quart-temps avec une marge de 25 points (90-65). Son coach Ime Udoka a privilégié un jeu plus rapide.

Dos au mur face à des Lakers pourtant privés de leur magicien Luka Doncic, les Rockets ont pu compter sur Amen Thompson (23 points, 7 passes décisives) et Tari Eason (20 points, 8 rebonds) pour faire la différence malgré l’absence dans leurs rangs de Kevin Durant. À noter que les cinq joueurs du cinq majeur de Houston ont inscrit au moins 16 points.

Performant dans les trois premiers matches, LeBron James n’a en revanche guère brillé dans le camp des Lakers dimanche: 9 passes décisives certes, mais seulement 10 points à 2/9 au tir, et surtout 8 pertes de balle. Il a définitivement quitté le parquet à plus de sept minutes de la fin du match.

Victor Wembanyama a par ailleurs sorti le grand jeu dimanche, après avoir manqué l’acte III de la série face à Portland à la suite d’une commotion cérébrale. Le prodige français a compilé 27 points, 12 rebonds et 7 contres dans un match gagné 114-93 par les Spurs sur le terrain des Trail Blazers. San Antonio, qui accusait 17 longueurs de retard à la mi-temps (58-41), mène ainsi 3-1 dans la série.



Le Lightning égalise à 2-2 Janis Moser (90) a réussi 2 assists dimanche Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Le Lightning a égalisé à 2-2 dans le quart de finale de la Conférence Est de NHL qui l’oppose à Montréal.

Tampa Bay s’est imposé 3-2 dimanche sur la glace des Canadiens pour récupérer l’avantage de la glace.

Janis Moser a brillé dans cet acte IV, capital pour son équipe qui aurait pu se retrouver menée 3-1 dans la série. Le défenseur seelandais du Lightning a réussi deux assists pour signer ses deuxième et troisième points dans ces play-off 2026.

L’international helvétique a réalisé une première mention d’assistance sur le premier but de Tampa Bay, inscrit par Jake Guentzel à 54’’ de la fin du tiers médian. La deuxième lui a été accordée sur le 3-2 marqué par Brandon Hagel à la 56e. Hagel avait déjà signé le 2-2 à la 42e pour les Bolts, qui ont renversé la table après avoir été menés 2-0 à la 34e.

Toujours privés de Kevin Fiala, en convalescence après sa grave blessure subie avec la Suisse aux JO, les Kings ont quant à eux vu leur saison se terminer dimanche. Los Angeles s’est incliné 5-1 devant l’Avalanche du Colorado, qui a remporté la série 4-0. Colorado affrontera les Dallas Stars de Lian Bichsel ou le Wild de Minnesota au 2e tour.



L'AC Milan et la Juventus se neutralisent L'AC Milan de Luka Modric conserve sa troisième place à la faveur de ce match nul. Image: KEYSTONE/AP/Alessio Morgese Pas de vainqueur dans le choc de la 34e journée de Serie A. L'AC Milan et la Juventus se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), qui maintient le suspense entier dans la course au top 4.

Après une première période fermée lors de laquelle Képhren Thuram s'est vu refuser une réussite pour une position de hors-jeu (36e), Milan a montré des intentions légèrement plus offensives au retour des vestiaires. Alexis Saelemaekers a notamment trouvé la barre transversale de Michele Di Gregorio (51e), mais personne n'a réussi à faire trembler les filets dans une rencontre qui a fait honneur au "catenaccio" italien.

Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dans la course à la Ligue des Champions, mais elles ne pourront pas non plus s'en plaindre. Les Rossoneri, pour qui Ardon Jashari est entré en jeu à la 80e, restent 3es, trois points devant leurs adversaires du soir. La Vieille Dame ne compte quant à elle que trois longueurs d'avance sur Côme et Rome, ses deux poursuivants.



Battu à Davos, Fribourg-Gottéron n'a plus le droit à l'erreur Davos mène désormais 3-2 dans la finale de National League et n'est plus qu'à une victoire du titre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A Davos, Fribourg s'est incliné 5-4 après prolongation lors de l'acte V de la finale des play-off de National League.

La balle de match sera donc pour Davos. Grâce à Adam Tambellini à la 63e en power-play, les Grisons se sont offert le troisième point. Un joueur va moins bien dormir que les autres: Nathan Marchon. Car c'est lui qui a sorti le puck dans les tribunes et donné cet avantage numérique aux joueurs de Josh Holden. Mardi à Fribourg, Davos pourra aller chercher son 32e titre en cas de victoire.

Et en cette soirée dominicale, on a eu l'impression d'avoir un copié/collé de l'acte III, mais avec davantage de buts. Gottéron pensait avoir trouvé l'ouverture à la 8e lorsque De la Rose a poussé le puck derrière Aeschlimann. Mais un coach's challenge davosien a permis de voir que les Fribourgeois étaient hors-jeu sur la séquence et la réussite a été logiquement annulée.

Mais plutôt que de donner des ailes aux Grisons, ce but annulé a insufflé quelque chose de positif dans les rangs fribourgeois. A la 12e au sortir d'une superbe action, c'est Marcus Sörensen qui a pu battre Aeschlimann. 57 secondes plus tard, en power-play (oui oui, vous avez bien lu), c'est Wallmark qui a doublé la mise. Puis à la 16e, un lancer de Dorthe dévié par la canne d'Andersson a fini au fond pour le 3-0 des Dragons. Irréel.

Mené 3-0, Davos se reprend

Totalement déboussolé, Davos va pourtant montrer que le fameux momentum n'est pas un concept inventé par les sportifs. A une trentaine de secondes de la fin du tiers initial, c'est Calle Andersson qui s'est vengé de son autogoal en trompant Berra avec beaucoup de trafic devant le portier de Gottéron pour la première banderille grisonne.

Ce but fut l'étincelle qui redonna vie à un HCD soudainement ragaillardi. A la 23e, Frehner a réduit le score. A la 31e, c'est Jung qui a pu niveler la marque. Et à la 36e, le top scorer Matej Stransky, assez bien muselé jusqu'ici, a pu donner l'avantage au Rekordmeister après une belle passe de Corvi et faire rugir la cathédrale davosienne.

Seulement cette partie totalement folle a une fois encore offert un scénario fou avec Wallmark qui a égalisé d'un tir lointain qu'Aeschlimann a laissé passer entre ses jambes à la 37e et alors que les Dragons étaient en supériorité numérique. Lors du troisième tiers, Zadina a trouvé le poteau à la 45e, mais Fribourg s'est créé deux très grosses chances à la 58e par Dorthe et Seiler. Aeschlimann a toutefois dit non. Au final, ces arrêts se sont avérés déterminants alors que le portier grison n'a pas donné toutes les garanties.



Dortmund décroche son billet pour la Ligue des Champions Dortmund a officialisé sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine face à un Fribourg affaibli. Image: KEYSTONE/EPA Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile des Jaune et Noir en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.

Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.



Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune Les Saint-Gallois ont fini par avoir le dernier mot face au YB d'Alvyn Sanches (à droite). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Victorieux à l'arraché sur la pelouse des Young Boys dimanche (2-1), Saint-Gall retarde encore un peu le sacre de Thoune en Super League. Le leader aura une deuxième occasion samedi prochain à Bâle.

Battus samedi soir à domicile par Lugano (1-0), les Thounois avaient besoin d'un nul ou d'une défaite des Brodeurs à Berne pour fêter leur premier titre de champion de Suisse à distance. Un faux-pas qui ne s'est finalement pas produit, la faute à Chima Okoroji.

Le Saint-Gallois a transformé un coup-franc direct dans le temps additionnel (90e+2), bien aidé il est vrai par le portier d'YB Marvin Keller. Le troisième gardien de l'équipe de Suisse, loin d'être irréprochable sur ce coup, n'a pas eu la main assez ferme pour détourner l'envoi d'Okoroji.

Ce but est venu récompenser les efforts des hommes d'Enrico Maassen, qui ont ouvert le score à la 64e sur un penalty transformé par Lukas Görtler, à la suite d'une main de Gregory Wüthrich. Ebrima Colley a ensuite temporairement fait les affaires de Thoune en remettant les deux équipes à égalité sur une contre-attaque éclair (81e).

Le promu bernois doit donc encore patienter avant d'assurer ce sacre qui ne devrait toutefois pas lui échapper. Avec 11 points de marge sur Saint-Gall à quatre journées de la fin du championnat, son avance demeure plus que conséquente.

Orgie de buts à la Praille A Genève, Servette est de son côté sorti vainqueur d'un duel riche en buts contre la lanterne rouge Winterthour. Les Grenat se sont imposés 5-3 après avoir mené 3-0 à la demi-heure de jeu.

Un doublé de Micha Stevanovic (21e/25e) et un but de Florian Ayé (29e), bien servi par un Junior Kadile déjà passeur décisif sur le 2-0, ont mis le SFC sur orbite face à des Zurichois en perdition. Mais "Winti" a vite relancé le suspense en profitant d'un doublé de Nishan Burkart (32e/39e).

Le rythme n'a pas baissé au retour des vestiaires avec le 4-2 de Steve Rouiller suivi directement d'un nouveau but zurichois (51e Jankewitz). Servette a finalement assuré son succès grâce à un cinquième but signé du jeune Thomas Lopes (19 ans).

Avec ce succès, Servette rejoint Lucerne à la première place du Relegation Group, un point devant Lausanne. Winterthour, qui accuse huit longueurs de retard sur le barragiste Grasshopper, est de son côté pratiquement condamné à la relégation directe.



Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place Rilind Nivokazi a mis Sion sur orbite à Bâle (archives). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 dimanche à Bâle. Les Sédunois s'emparent de la quatrième place du classement de Super League et peuvent rêver de jouer l'Europe la saison prochaine.

Cinq jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion a mis fin à une longue disette dans la cité rhénane. Le club valaisan ne s'était plus imposé à Bâle en championnat depuis le 2 août 1997 et une victoire 3-1 obtenue avec un but de... Didier Tholot.

Cette fois, c'est le buteur maison Rilind Nivokazi qui a ouvert le score en devançant un Becir Omeragic bien emprunté. Bien servi par Ilyas Chouaref, le Kosovar a fusillé Marwin Hitz pour marquer son 13e but de la saison en Super League (24e).

C'était la première occasion d'un FC Sion très bien organisé qui a récidivé dès le retour des vestiaires. Sur une attaque placée foudroyante, Josias Lukembila a armé un tir du gauche qui a battu un Marwin Hitz un peu court.

Racioppi arrête un penalty Le portier bâlois a été moins en vue que son homologue sédunois, Anthony Racioppi. Le gardien genevois de Sion a arrêté un penalty de Moritz Broschinski à la 74e pour épargner à ses couleurs une fin de match tendue.

Après ce succès historique, Sion (4e) compte désormais deux points d'avance sur Bâle (5e) et cinq de retard sur Lugano (3e), à quatre journées de la fin du championnat. La troupe de Didier Tholot peut vraiment espérer jouer l'Europe la saison prochaine.

Pour rappel, la quatrième place serait qualificative pour la Conference League si Saint-Gall (2e) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse (finale le 24 mai contre le SLO).



Pogacar fait craquer Seixas et s'adjuge encore Liège-Bastogne-Liège Tadej Pogacar a levé les bras pour la quatrième fois à Liège (archives). Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Insatiable, Tadej Pogacar a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège devant le Français Paul Seixas. C'est la quatrième fois que le champion du monde slovène triomphe sur la Doyenne des classiques.

Déjà vainqueur en 2021, 2024 et 2025, "Pogi" rejoint l'Italien Moreno Argentin et l'Espagnol Alejandro Valverde au palmarès de "LBL". Il n'est plus qu'à une victoire de la légende belge Eddy Merckx et ses cinq succès.

Dimanche, l'ogre slovène a remporté un duel passionnant avec le prodige français Paul Seixas (19 ans), vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi. Il a toutefois dû attendre la dernière difficulté du jour, la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) à 13 km de l'arrivée, pour faire craquer son nouveau rival qui a finalement terminé avec 45 secondes de retard à Liège.

Evenepoel battu Le Belge Remco Evenepoel n'a quant à lui pas pu rivaliser. Le double vainqueur de l'épreuve (2022, 2023) a été battu dès que Pogacar a appuyé sur l'accélérateur dans la terrible côte de La Redoute (1,6 km à 9,4%), à 35 km de la ligne.

Le champion olympique du contre-la-montre a terminé troisième (+1'42) en réglant au sprint un groupe de poursuivants dans lequel figurait le champion de Suisse Mauro Schmid.



Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi Alex Marquez (au premier plan) a encore gagné sur le circuit de Jerez. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Jerez, comme l'an dernier. L'Espagnol s'est imposé devant l'Italien Marco Bezzecchi, qui conserve la tête du classement des pilotes.

Le petit frère de Marc Marquez a récidivé sur le circuit andalou, là où il avait débloqué son compteur en MotoGP en 2025. Parti en cinquième position, il a signé son quatrième succès dans la catégorie reine.

Marco Bezzecchi, vainqueur des trois premiers Grands Prix de la saison, a cette fois dû s'avouer vaincu. Il conserve toutefois la tête du classement des pilotes, avec 11 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin, 4e dimanche.

Champion du monde en titre et vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez a chuté en début de course. La troisième place du podium est revenue à l'Italien Fabio Di Giannantonio.

