Joël Monteiro blessé à la cheville ++ Pedretti quitte Lausanne

Niederreiter en renfort, en attendant Josi

Roman Josi ne figure pour l'heure pas dans la sélection pour le Mondial, mais une place lui est réservée Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV

Patrick Fischer a dévoilé lundi sa sélection pour le championnat du monde qui débute vendredi en Tchéquie.

Si le nom de Nino Niederreiter y figure bel et bien, pas de trace pour l'heure de Roman Josi. Mais une place dans l'effectif lui est réservée.

Le groupe de Patrick Fischer comporte pour l'heure 24 noms sur les 25 possibles, et seuls sept défenseurs ont été officiellement convoqués ce lundi. Une place reste donc disponible pour Roman Josi, que Swiss Ice Hockey n'évoque pourtant pas dans son communiqué, en attendant que certains détails soient réglés avec son club.

Ce seraient les neuvièmes Championnats du monde pour le capitaine des Nashville Predators, alors que Nino Niederreiter vivra ses huitièmes Mondiaux. Les deux hommes, très amis en dehors de la glace, comptent deux médailles d'argent ensemble. Ils étaient des épopées de 2013 en Suède et de 2018 au Danemark.

Finaliste pour la troisième fois du trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de NHL (qu'il a gagné en 2020), Josi changerait évidemment le visage de cette sélection. Auteur de 85 points (23 buts) en 82 matches, le Bernois de 33 ans peut jouer 25 minutes sans le moindre problème et dans n'importe quelle situation. Sa seule présence améliorerait instantanément la qualité du power-play.

Fiala bientôt papa

Quant à Niederreiter, il avait été désigné capitaine à Riga l'an dernier et avait inscrit 4 buts en 7 rencontres. Et si El Nino était présent en Lettonie, cela fait depuis 2019 et le Championnat du monde en Slovaquie que les supporters suisses n'ont plus vu Roman Josi avec son maillot rouge à croix blanche frappé du numéro 90.

Il devrait donc y avoir six joueurs de NHL dans la sélection avec aussi Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev et Akira Schmid. Bientôt papa pour la première fois avec un bébé annoncé pour le 21 mai, Kevin Fiala ne sera en revanche pas de la partie, tout comme Damien Riat qui va lui aussi connaître la paternité.

En ce qui concerne les trois autres joueurs de NHL, Timo Meier a préféré se faire opérer de l'épaule et Janis Moser n'a pas encore obtenu de prolongation de contrat avec les Arizona Coyotes qui déménagent à Salt Lake City dans l'Utah dès la saison prochaine. Quant à Pius Suter, il est le dernier Suisse engagé en play-off de NHL avec les Vancouver Canucks.

Eternel Ambühl

Patrick Fischer, qui a "renvoyé" dix joueurs présents le week-end dernier à Brno, a également fait appel à cinq finalistes du Championnat de National League. Les Lausannois Andrea Glauser et Ken Jäger se joignent au groupe, de même que les champions de Suisse Dean Kukan, Christian Marti et Sven Andrighetto.

Parmi les joueurs romands, on peut citer Romain Loeffel, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey et Christoph Bertschy, tous habitués de la sélection. Quatre néophytes connaîtront leur premier Mondial: Akira Schmid, Ken Jäger, Thierry Bader et Sven Jung. Parmi les surprises de dernière minute, citons aussi les absences de Dominik Egli et de Tanner Richard, alors que Denis Malgin renonce sur blessure.

A noter qu'Andres Ambühl va disputer son 19e Championnat du monde. Déjà recordman du nombre de parties disputées avec 131, le Grison de 40 ans va pouvoir augmenter encore son total. Et dire qu'il a manqué le Mondial en 2018 et que le covid a fait annuler l'édition 2020. Il aurait très certainement 18 matches de plus!