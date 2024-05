La course d'orientation a quitté les forêts pour investir les villes

Les meilleurs orienteurs du monde se sont défiés dans les rues d'Olten ce week-end. Rien d'étonnant à cela: la discipline est en plein essor dans les zones urbaines.

Yann Schlegel

Mieux vaut passer par le pont en bois ou par celui de la gare? Dans la vie quotidienne, nous cherchons tous le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre d'une ville. Or c'est précisément cela, au fond, l'art de la course d'orientation. Ce week-end, les meilleurs spécialistes de la discipline ont cherché les itinéraires les plus rapides à travers les ruelles d'Olten.

Cela peut sembler curieux, car dans l'imaginaire collectif, la course d'orientation se pratique traditionnellement en forêt. Mais c'est oublier que des épreuves en milieu urbain ont vu le jour dès la fin des années 90. En 2001, la fédération internationale de course d'orientation a même intégré la discipline du sprint dans le calendrier des championnats du monde. Or la plupart du temps, elle se déroule dans des villes. L'objectif est déjà de rapprocher le sport des gens pour le rendre plus populaire.

Le décor des courses a changé. Image: Sandro Anderes

Une tendance qui s'est encore accentuée ces dernières années. Après la pandémie, la Fédération mondiale de course d'orientation a décidé d'organiser les Championnats du monde alternativement en forêt et, l'année suivante, en milieu urbain. En 2022, le Danemark a ainsi accueilli les premiers championnats du monde exclusivement consacrés au sprint.

Les deuxièmes Championnats du monde de sprint auront lieu à Édimbourg à la mi-juillet, et il y aura cette fois encore beaucoup de spectacle. Car les épreuves en milieu urbain se décident parfois en quelques secondes. Lors des Européens de 2021 à Neuchâtel, deux athlètes ont terminé exactement dans le même temps (3es ex-aequo) après plus de 16 minutes de course!

Contrairement à la forêt, les options d'itinéraire entre deux postes sont plus clairement établis. Les athlètes doivent trouver la variante la plus rapide et garder l'orientation à un rythme élevé malgré les nombreux changements de direction. Celui qui perd la vue d'ensemble se retrouve rapidement dans une impasse ou lâche de précieuses secondes en faisant un détour.

La pression sur les coureurs est élevée, car ils sont toujours sous surveillance: grâce au suivi GPS, la course d'orientation est devenue plus attrayante. De plus, les compétitions en centre-ville peuvent être retransmises aux téléspectateurs grâce à un drone et aux cameramen qui suivent la course. La télévision suisse a d'ailleurs diffusé en direct les deux épreuves de la Coupe du monde, ce week-end à Olten, avec comme consultante l'ancienne reine de la course d'orientation Simone Niggli.

C'est elle ⬇️ Image: KEYSTONE

L'environnement des courses d'orientation ayant changé, la préparation des athlètes a elle aussi été modifiée. Les spécialistes utilisent désormais Google Street View avant chaque compétition en ville.

Cela leur permet d'avoir déjà des points de repères avant le départ, lorsqu'ils sont lâchés dans la «nature». Enfin, façon de parler...