Kym et Riedi passent le 1er tour ++ Karalis triomphe à la perche

Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna Première journée et premier but pour Kylian Mbappé. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a lancé sa saison 2024/2025 par une victoire mardi à domicile. Les Merengue ont battu Osasuna 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Jusqu'ici remuant mais peu en réussite devant le but, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du championnat espagnol l'an passé pour sa première saison au Real, a pris ses responsabilités pour transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Il a ainsi ouvert son compteur en Liga cette saison (51e, 1-0) avec son nouveau numéro 10.

Avec cette première victoire, le Real rejoint le FC Barcelone et six autres équipes qui ont gagné lors de la première journée en tête du classement. Le Barça s'était imposé 3-0 samedi sur la pelouse de Majorque.



Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open Belinda Bencic ne se sera pas éternisée dans le tableau du double mixte de l'US Open (archives). Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic et Alexander Zverev, qui s'alignaient ensemble pour le double mixte revisité de l'US Open, ont été éliminés d'entrée mardi. Ils ont été battus par les Américains Collins/Harrison.

La Suissesse et l'Allemand n'ont pas vraiment eu voix au chapitre dans ce duel qui n'a duré que 42 minutes, le temps pour le duo étasunien de s'imposer 4-0 5-3. Danielle Collins et Christian Harrison ont remplacé au pied levé la paire Jannik Sinner/Katerina Siniakova après le forfait de l'Italien, qui a abandonné lundi en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son rival espagnol Carlos Alcaraz.

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, le tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci cette année. L'épreuve se dispute en effet sur deux jours seulement et en quatre tours, la paire lauréate se partageant un juteux chèque d'un million de dollars.

Un tournoi critiqué Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes de l'exercice, comme l'Italienne Sara Errani. "Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?", s'était interrogée la tenante du titre en mai à Roland-Garros.

"Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs", s'était étonnée Errani, qui a malgré tout obtenu avec son partenaire de double mixte Andrea Vavassori le droit de défendre leur titre à l'US Open.

Les deux Italiens ont d'ailleurs remporté leurs deux premiers matches et sont déjà qualifiés pour les demi-finales, tout comme la paire composée d'Iga Swiatek et de Casper Ruud. La finale est programmée mercredi à 19h00 à New York (jeudi 01h00 en Suisse).



Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Stricker bloque toujours Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.



Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche Emmanouil Karalis a passé les 6 m pour la 10e fois cette saison Image: KEYSTONE/AP/Jean-Christophe Bott Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy. Le sauteur grec a franchi une barre à 6m02.

Sans Mondo Duplantis, qui a logiquement privilégié le centenaire du Finnkampen (réd: un duel sportif historique entre la Suède et la Finlande) à venir ce week-end à Stockholm, Emmanouil Karalis était le favori désigné. Avant ce concours, le Grec avait en effet effacé neuf fois les 6 mètres cette saison.

Après ses 6m02, le Grec a préféré dire stop pour faire le show en faisant des selfies avec les gens massés autour du sautoir.

Mais sous la pluie qui a sévi au bord du Léman, difficile pour les autres athlètes de tutoyer d'incroyables sommets. Dans ces conditions, les Français ont plutôt bien réussi. Derrière Karalis, on retrouve en effet deux Tricolores. Dauphin de Karalis, Renaud Lavillenie a prouvé qu'à 39 ans et pour sa seizième participation, il n'avait pas encore envie de raccrocher.

Après deux essais réussis à 5m62 et 5m82, l'ancien recordman du monde a échoué à 5m92. Le vétéran a partagé sa deuxième place avec son compatriote Thibaut Collet, qui a fait quasiment le même concours, ajoutant juste une barre à 5m72.



Une dernière saison pour Julie Zogg Julie Zogg va vivre une derni鑽e saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.



Xherdan Shaqiri veut "revivre des soirées magiques" à Bâle Xherdan Shaqiri se réjouit d'entendre à nouveau l'hymne de la Ligue des champions résonner dans le Parc Saint-Jacques. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle a déjà été couronné par un doublé Coupe-championnat la saison dernière. Mais le Bâlois veut maintenant revivre des soirées magiques en Ligue des champions.

La dernière apparition de "XS" en C1 avec les Rhénans remonte au 13 mars 2012. Ce soir-là, après avoir surpris le Bayern Munich en huitième de finale aller au Parc Saint-Jacques (victoire 1-0), le FC Bâle s'inclinait 7-0 en Bavière. Quelques mois plus tard, Shaqiri quittait la Suisse pour rejoindre le "Rekordmeister" allemand.

Double vainqueur de la Ligue des champions (en 2013 avec le Bayern, en 2019 avec Liverpool), l'attaquant de 33 ans connaît bien la plus grande des compétitions européennes. "L'hymne déclenche toujours beaucoup d'émotions chez moi", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse à la veille du barrage aller contre Copenhague. "Je suis revenu à Bâle avec un objectif clair: revivre des soirées magiques au Parc Saint-Jacques."

Un adversaire solide Le rêve de l'homme aux 125 sélections en équipe de Suisse se heurte toutefois aux ambitions du champion du Danemark. Il estime d'ailleurs que Copenhague aborde cette double confrontation dans la peau du favori, étant donné que les Danois ont régulièrement évolué au plus haut niveau européen ces dernières saisons.

Pour relever ce défi, les Bâlois ont bien étudié leur adversaire. "Nous avons présenté brièvement chaque joueur", a expliqué l'entraîneur Ludovic Magnin mardi. La solidité actuelle des "Loverne" (les Lions) n'a pas échappé au Vaudois, qui n'a pas manqué de relever que Copenhague n'avait pas encaissé le moindre but en quatre matches déjà disputés dans ces qualifications de la C1. L'absence de son attaquant Bénie Traoré, blessé, n'en est donc que plus regrettable.

Seulement 23'000 billets vendus Alors que le match retour est prévu dans la capitale danoise (27 août), Ludovic Magnin a assuré que son équipe ne fera pas de calculs dans son antre, mais jouera à fond pour gagner. "Nous voulons enflammer les fans et créer une ambiance électrique", a-t-il dit.

La fièvre de la Ligue des champions ne semble toutefois pas avoir encore (re)gagné les supporters bâlois. Mardi soir, seulement 23'000 billets avaient été vendus, alors que l'enceinte bâloise peut en accueillir plus de 38'000. Magnin et Shaqiri espèrent sans doute que la jauge de remplissage augmente un peu d'ici mercredi soir.



Vincent Sierro quitte Toulouse pour l'Arabie saoudite Vincent Sierro va découvrir le championnat saoudien (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Vincent Sierro va désormais évoluer en Arabie saoudite. Le milieu de terrain valaisan quitte Toulouse FC pour rejoindre Al-Shabab, club basé à Riyad.

Arrivé au Téfécé en janvier 2023 en provenance de Young Boys, Sierro était devenu un élément-clé du club du sud-ouest de la France. Le Sierrois de 29 ans portait le brassard de capitaine lors des deux dernières saisons et ses bonnes performances lui avaient ouvert les portes de l'équipe de Suisse (13 sélections, 1 but).

A un an de la fin de son contrat, Vincent Sierro a donc fait le choix de rejoindre le championnat saoudien, qui attire toujours plus de joueurs en provenance des grands championnats européens. Il a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons avec Al-Shabab, club aux six titres de champion d'Arabie saoudite et 6e du dernier exercice.

Un choix "mûrement réfléchi" Dans les colonnes du Nouvelliste, son agent Michel Urscheler a justifié ce choix de quitter la Ligue 1 et l'Europe. "Al-Shabab nous avait déjà contactés en été 2024. Malgré le choix de demeurer à Toulouse, le club a toujours suivi Vincent. C’est un transfert mûrement réfléchi", a-t-il assuré.

A voir si cette décision aura un impact sur son avenir en équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin doit annoncer jeudi 28 août la liste des joueurs sélectionnés pour les duels prévus face au Kosovo (5 septembre) et la Slovénie (8 septembre) à Bâle - premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026 Les Suisses et les Américains se retrouveront en entame du Mondial 2026 (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse commencera "son" championnat du monde par un duel face aux Etats-Unis. La sélection de Patrick Fischer aura l'occasion de prendre sa revanche après la défaite en finale du dernier Mondial.

Ce premier match du pays-hôte aura lieu le vendredi 15 mai à 20h20 à Zurich, selon le programme publié mardi par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il sera précédé par un duel opposant la Finlande à l'Allemagne (16h20). A Fribourg, le Canada et la Suède lanceront les débats avant un Tchéquie - Danemark en soirée.

Pour rappel, la Suisse s'était inclinée en finale du Mondial en mai face à ces mêmes Etats-Unis à Stockholm (1-0 après prolongation). Doubles vice-champions du monde en titre, les hockeyeurs helvétiques tenteront d'enfin décrocher l'or mondial devant leur public.

La Finlande pour finir Après cette entrée en lice, ils affronteront dans l'ordre la Lettonie (16 mai), l'Allemagne (18), l'Autriche (20), la Grande-Bretagne (21), la Hongrie (23) et la Finlande (26). Tous les matches de ce groupe A se dérouleront à Zurich, dans l'antre du ZSC.

Les équipes du groupe B - Canada, Suède, Tchéquie, Danemark, Slovaquie, Norvège, Slovénie et Italie - en découdront à Fribourg.



Stefan Küng et Fabio Christen au départ de la Vuelta Stefan Küng avait décroché sa première victoire d'étape sur un Grand Tour lors de la dernière Vuelta (archives). Image: KEYSTONE/AP/PEDRO ROCHA Stefan Küng et Fabio Christen seront les deux Suisses au départ du Tour d'Espagne, a annoncé Swiss Cycling mardi. La 80e édition de la Vuelta s'élance samedi de Turin, en Italie.

Agé de 23 ans, Fabio Christen participera donc à son premier Grand Tour au sein de la formation suisse Q36.5, qui a bénéficié d'une invitation, au contraire de l'équipe Tudor. Le Zurichois de 23 ans devra sans doute se mettre au service de son leader britannique Tom Pidcock.

Stefan Küng, qui a repris la compétition début août sur le Tour de Pologne après avoir renoncé au Tour de France, roulera seulement pour la deuxième fois sur les routes ibériques. L'an dernier, le Thurgovien de 31 ans avait signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le contre-la-montre final à Madrid.



Denis Zakaria ne partira pas Denis Zakaria (à droite) s'interpose devant Ousmane Dembélé: l'AS Monaco pourra toujours compter sur son capitaine. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER L’avenir de Denis Zakaria s’inscrit toujours avec l’AS Monaco. Le club de la Principauté a communiqué "qu’il n’y aura pas de départ d’ici la fin du mercato de son capitaine Denis Zakaria."

Le Genevois a reçu ces derniers jours une offre mirobolante du club saoudien d’Al-Ahli. Plusieurs sources ont évoqué un salaire annuel net de 8 millions de francs pour un contrat de trois ans. Toutefois, des divergences au sein du club saoudien et des difficultés liées au nombre de joueurs étrangers sous contrat n’ont pas permis la finalisation de ce transfert.

Agé de 28 ans, Denis Zakaria évolue depuis l’été 2023 à Monaco. Il reste sur une saison 2024/2025 très aboutie. Il a, ainsi, figuré dans le onze idéal de la Ligue 1 établi par "L’Equipe".



Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays Noë Dussenne: un départ qui laissera un vide. Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Le Lausanne-Sport précise "qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club".

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.



Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek Iga Swiatek impériale à Cincinnati. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati pour la première fois. En finale, la Polonaise s'est imposée 7-5 6-4 devant Justine Paolini.

Iga Swiatek (24 ans) est ainsi parfaitement lancée en direction de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle avait remporté en 2022 et qui débute dimanche à New York. Dans l'Ohio, la Polonaise a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13). Cette victoire va, par ailleurs, lui permettre de ravir la 2e place du classement WTA à Coco Gauff pour toutefois rester à 3000 points de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Face à l'Italienne, la Polonaise a perdu les trois premiers jeux de la finale avant d'exercer un très net ascendant. Au fil des jeux, son succès semblait inéluctable, Malgré tout son courage, Justine Paolini a concédé sa sixième défaite en six rencontres devant Iga Swiatek.



Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner Carlos Alcaraz n'a pas dû s'employer trop longtemps lundi Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Cincinnati. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon en finale du no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner.

Visiblement diminué, l'Italien âgé de 24 ans était mené 5-0 dans la première manche quand il a jeté l'éponge, offrant un premier titre dans l'Ohio à son grand rival Alcaraz, no 2 mondial.

L'état de santé de Sinner interroge alors que l'US Open débute dimanche. "Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je suis désolé pour les fans", a expliqué Sinner au superviseur après avoir fait appel à un médecin. "Soigne toi bien, c'est le plus important", lui a tout de suite lancé Alcaraz.

Très attendu, ce nouveau duel n'aura pas vraiment eu lieu après le succès d'Alcaraz en finale de Roland-Garros, puis celui de Sinner à Wimbledon.



Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos Fin de parcours pour Kevin Carlos avec le FC B稷e Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

