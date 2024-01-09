La Juve réduit ses pertes financières ++ L'Europe en tête

Fin de série pour Genève-Servette, Fribourg et Lausanne victorieux Sandro Schmid et les siens ont ramené la victoire de Porrentruy. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Trois victoires à la suite pour Fribourg-Gottéron, qui a défait Ajoie durant cette soirée de National League. Lausanne est sorti vainqueur face à Lugano, et Genève-Servette s'est incliné à domicile.

Cruelle défaite pour Genève-Servette, qui avait enchaîné trois succès d'affilée après sa déroute face au LHC (11-0). Pris à froid par Lammer après cinq minutes, les Grenat ont pourtant répliqué par Granlund (9e) qui est parvenu à glisser le puck entre le défenseur et le gardien.

Un doublé de Taibel (16e et 25e) a permis à Rapperswil-Jona de repasser devant au score. Alors que "Rappi" est tout près d'inscrire le but du K.O., Rod a poussé le palet au fond à la 34e, et Bozon a même ramené le GSHC à hauteur de "Rappi" à la 39e (3-3). Honka a cependant offert la victoire aux visiteurs à la 56e.

6 succès en 8 matches pour le LHC Fribourg-Gottéron s'est pour sa part offert en terre jurassienne une troisième victoire d'affilée (5-2). Les Dragons ont pris les devants dès la 4e minute par Kapla, et ont doublé la mise grâce à Nicolet (10e). Biasca a assommé Ajoie avec le 3-0 dès la 24e.

Invaincus en box-play dans leurs sept premiers matches, les hommes de Roger Rönnberg ont dû s'avouer vaincus dans cet exercice vendredi. Berthoud a ainsi marqué le 3-1 à la 38e, sur un assist de l'ex-Fribourgeois Mottet à la 38e. Mais Bertschy (50e, 4-1) puis Biasca (52e, 5-1) ont redonné de l'air aux Fribourgeois.

Le Lausanne HC a pour sa part signé à Lugano (5-4) un sixième succès sur ses sept derniers matches. Sgarbossa a pourtant surpris les Lausannois à la 14e, et Lugano a même mené 3-1 à la 34e. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup, et Lausanne a eu le dernier mot grâce à un but d'Erik Brannström à la 56e.

Davos sans rival Solide leader, le HC Davos a cueilli sa huitième victoire en autant de sortie en allant gagner 5-2 sur la glace des Zurich Lions, doubles champions en titre. Fora a donné l'avantage aux Grisons dès la 3e, avant de se faire imiter par Zadina (10e). Le "Z" n'est jamais parvenu à faire douter les Grisons.

Bienne a eu besoin des tirs au but pour remporter le derby bernois qui l'opposait à Langnau en terre emmentaloise (4-3 tab). Les Tigers ont pourtant transformé leurs deux premiers essais dans le "shootout". Muet pendant 35 minutes, Zoug s'est finalement imposé tranquillement à Ambri (4-0), alors que Berne s'est incliné 1-0 à domicile face à Kloten.



Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern Harry Kane a inscrit vendredi ses 99e et 100e buts avec le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Harry Kane a atteint vendredi la barre des 100 buts sous le maillot du Bayern Munich.

L'attaquant anglais a signé un doublé dans un match gagné 4-0 par le "Rekordmeister" face au Werder Brême en ouverture de la 5e journée de Bundesliga.

Kane - qui disputait son 104e match avec la formation bavaroise - a trouvé la faille sur penalty à la 45e minute (2-0) puis à la 65e (3-0). Il fait ainsi mieux que Cristiano Ronaldo (avec le Real Madrid) et Erling Haaland (avec Manchester City), qui avaient tous deux eu besoin de 105 matches officiels pour atteindre les 100 buts.

Cette victoire permet au Bayern d'afficher le maximum de 15 points. Quant au Werder Brême, qui a aligné ses deux ex-Lausannois (Cameron Puertas jusqu'à la 61e et Isaac Schmidt dès la 80e), il en reste à 4 points, avec déjà 14 buts encaissés.



La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25 La Juventus se porte mieux sur le plan financier Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus a ramené ses pertes de 199,2 à 58,1 millions d'euros lors de la saison 2024/25, a-t-elle annoncé. Ses participations à la Ligue des champions et au Mondial des clubs en sont la raison.

Le club le plus titré du football italien, le seul en Italie coté en Bourse, a réduit ses pertes de 141,1 millions d'euros sur un an, grâce notamment à la forte augmentation de ses recettes tirées des droits TV (+77,7 millions) et des cessions de joueurs (+75,5 millions).

Privé de compétitions européennes en 2023/24 en raison d'infractions au fair-play financier, la Juve a renoué avec l'Europe la saison dernière. Son parcours s'est toutefois terminé dès les barrages d'accession aux 8e de finale de la Ligue des champions. Le club bianconero a terminé 4e du Championnat d'Italie et arraché son billet pour la Ligue des champions 2025/26, avant de chuter en 8e de finale du Mondial des clubs.

Lors de l'exercice clos le 30 juin 2025, le chiffre d'affaires de la "Vieille Dame" s'est établi à 529,6 millions d'euros, soit une progression de 135 millions (+34,2%) sur un an.



L'Europe vire en tête 3-1 après la première matinée Rory McIlroy a brillé lors de la 1re matinée de la Ryder Cup Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Europe a viré en tête 3-1 face aux Etats-Unis après la première matinée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe européenne est en quête d'un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le "miracle de Medinah".

Malgré le vacarme assuré par les supporters locaux, les Européens, victorieux de la dernière édition il y a deux ans à Rome, ont maîtrisé les "foursomes" du vendredi matin, des matches par paire où chaque duo ne joue qu'une seule balle.

Le président Donald Trump, grand amateur de golf, a fait son apparition sur le site en cours de matinée alors que les Etats-Unis étaient menés 3-0, une première à domicile dans l'histoire de la prestigieuse compétition bisanuelle.

Lors des trois premiers matches, les Américains n'ont remporté au total que quatre trous. Le héros du dernier Masters Rory McIlroy, vainqueur de quatre trous sur birdie, a ainsi fait le travail avec Tommy Fleetwood face aux Américains Collin Morikawa et Harris English. Les Etats-Unis ont sauvé l'honneur avec Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui ont dû batailler jusqu'au dernier trou face à Robert MacIntyre et Viktor Hovland.

A l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver leur trophée, les Etats-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.



Une invitation pour Wawrinka et pour Bernet Stan Wawrinka a reçu une wild card pour les Swiss Indoors Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les organisateurs des Swiss Indoors de Bâle ont attribué vendredi les deux premières invitations pour l'édition 2025. Elles reviennent au Vaudois Stan Wawrinka et à l'espoir bâlois Henry Bernet.

Le "quadra" Stan Wawrinka (ATP 129) disputera pour la 17e fois l'ATP 500 rhénan disputé dans la Halle St-Jacques. Demi-finaliste des éditions 2006 et 2011, le triple vainqueur de Grand Chelem reste sur une défaite au 2e tour l'an dernier, lorsqu'il avait subi la loi du futur finaliste Ben Shelton.

Henry Bernet (ATP 505) est lui aussi admis directement dans le tableau principal de ces Swiss Indoors (20-26 octobre). Le Bâlois de 18 ans, vainqueur de l'Open d'Australie junior en janvier, pourrait bien disputer devant son public son premier match dans le tableau final d'un tournoi de l'ATP Tour.

La troisième invitation disponible sera attribuée ultérieurement. Le tournoi bénéficiera d'un plateau de choix, avec les Américains Taylor Fritz (ATP 5) et Ben Shelton (ATP 6) en têtes d'affiche et six autres membres actuels du top 20. Le tenant du titre Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 36) sera également de la partie.



Deux blessés de plus pour le FC Barcelone Blessé, l'attaquant barcelonais Raphinha sera absent face au PSG mercredi en Ligue des champions. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le FC Barcelone a annoncé vendredi les blessures de Raphinha et de Joan Garcia. L'attaquant brésilien et le gardien espagnol doivent renoncer au choc face au PSG en Ligue des champions.

Dans deux communiqués distincts, le club catalan a officialisé une blessure musculaire "au biceps fémoral de la cuisse droite" pour Raphinha, sorti touché jeudi à Oviedo (3-1) et absent "environ trois semaines", et une rupture "du ménisque interne du genou gauche" pour Joan Garcia, indisponible entre "quatre et six semaines".

Le portier catalan, recruté cet été pour 25 millions d'euros en provenance de l'Espanyol Barcelone, va devoir subir une arthroscopie, précise le Barça. Les deux joueurs rejoignent le gardien allemand Marc-André ter Stegen et les milieux espagnols Gavi et Fermin Lopez, sur la longue liste de joueurs blessés à l'infirmerie blaugrana.

Cette hécatombe va pousser l'entraîneur Hansi Flick à adapter son onze dimanche contre la Real Sociedad en Liga, puis contre Paris mercredi en Ligue des champions, avec le retour probable de l'expérimenté Wojciech Szczesny dans les buts. Raphinha devrait lui être remplacé numériquement par l'Anglais Marcus Rashford.



M23: L'Argovien Jan Huber argenté à Kigali! Jan Huber (au deuxième plan) a cueilli l'argent chez les M23 vendredi à Kigali Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Jan Huber a remporté vendredi la médaille d'argent sur la course en ligne M23 des Mondiaux de Kigali.

L'Argovien s'est disputé le titre jusqu'aux derniers kilomètres avec l'Italien Lorenzo Mark Finn, champion du monde junior l'an dernier à Zurich.

Le Suisse de 20 ans, double médaillé de bronze cet été lors des championnats de Suisse Espoirs (course en ligne et contre-la-montre), a perdu le contact avec le nouveau champion du monde à 6 kilomètres de l'arrivée. Dans tous les bons coups vendredi, il fut alors incapable de répondre à une accélération sur l'avant-dernière côte du parcours rwandais.

Au final, l'Argovien a terminé à 31'' du prodige Lorenzo Mark Finn (18 ans seulement). La troisième place revient à l'Autrichien Marco Schrettl. Deuxième meilleur Helvète, l'espoir valaisan de la formation Tudor Robin Donzé s'est quant à lui classé 8e à 2'24.

Jan Huber avait été le seul à pouvoir suivre l'attaque de Lorenzo Mark Finn à 30 km de l'arrivée. Il a réussi à rester durant quelque 20 km dans la roue du puissant Italien, avant de le laisser filer et d'aller chercher l'argent. Il offre à la Suisse son premier podium mondial chez les M23 depuis 2019 (Stefan Bissegger en argent déjà).



Retour gagnant pour Belinda Bencic Belinda Bencic a signé un retour gagnant à Pékin Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin Belinda Bencic (WTA 16) a entamé du bon pied la tournée asiatique automnale. La St-Galloise s'est imposée 6-3 6-3 devant l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) au 2e tour du WTA 1000 de Pékin.

Tout ne fut pourtant pas simple pour Belinda Bencic, qui disputait son premier match depuis le 27 août et sa surprenante élimination subie au 2e tour de l'US Open. La championne olympique 2021 a ainsi concédé le premier break dans la première comme dans la deuxième manche vendredi.

Mais la St-Galloise de 28 ans a su élever son niveau de jeu pour s'éviter toute mauvaise surprise face à une adversaire qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a ainsi empoché les trois derniers jeux du premier set, puis les cinq derniers jeux d'une partie qui a duré 1h30'.

Belinda Bencic, qui doit briller en Asie pour espérer se qualifier pour les WTA Finals, aura l'occasion de venger Viktorija Golubic (WTA 70) en 16e de finale à Pékin. La demi-finaliste du dernier Wimbledon se mesurera à l'Australienne Patricia Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise au 1er tour en Chine.



Max Studer s'impose en Chine Max Studer s'est imposé lors de l'épreuve chinoise de Série mondiale Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihai en Chine. Le Soleurois a devancé l'Allemand Henry Graf et l'Américain John Reed pour s'imposer dans un temps de 1h40'03.

Deuxième Helvète, Simon Westermann a pris la 14e place.

Au classement mondial, qui prend en compte les trois meilleures courses, Adrien Briffod et Max Studer occupent respectivement les 10e et 12e places. Studer n'a toutefois que deux épreuves à son actif.

Agé de 29 ans, Studer tient actuellement la grande forme. Fin août, le participant aux JO de Tokyo et de Paris avait gagné le titre européen sur la distance olympique à Istanbul.

Chez les dames, la meilleure Suissesse fut Alissa König, 11e.



Pas d'autre médaille suisse Salome Ulrich et Fabienne Schweizer ont manqué la médaille de bronze aux Mondiaux de Shanghaï Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne Schweizer/Salome Ulrich a terminé 4e, alors que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle se sont classés 5e.

Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.



Pajtim Kasami renforce Winterthour Pajtim Kasami, ici sous le maillot de Bâle, a signé avec Winterthour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Winterthour s'est offert un joli renfort. La lanterne rouge de Super League a engagé l'ancien international suisse Pajtim Kasami jusqu'à la fin de la saison, comme ils l'ont annoncé sur Instagram.

Kasami étant sans contrat depuis la résiliation de son bail avec le FC Sion début juillet. Issu du centre de formation de Winterthour, le milieu de terrain, qui a été champion du monde M17 avec la Suisse en 2009, a joué ces cinq dernières années pour Bâle, Olympiakos, Sampdoria et Sion. Le joueur de 33 ans a disputé douze matches internationaux avec l'équipe de Suisse entre 2013 et 2016.



Les Lakers prolongent le contrat de leur coach JJ Redick JJ Redick a prolongé son contrat avec les Lakers Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de leur coach JJ Redick. Et ce alors que l'équipe californienne se prépare à la saison 2025/26 qui débute le 4 octobre.

Aucun détail sur l'extension du contrat de l'entraîneur de 41 ans n'a été divulgué officiellement.

"Nous pensons qu'il est un grand entraîneur, un entraîneur avec une voix qui porte et qui nous aide vraiment à perpétuer la culture d'excellence des Lakers", a déclaré le président des opérations basket de la franchise Rob Pelinka lors d'une conférence de presse.

"Avoir une vision à long terme nous aide à construire cette équipe pour l'avenir", a-t-il ajouté.

Redick a rejoint les Lakers en 2024 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et d'une valeur de 432 millions de dollars. Dès sa première année, il a mené les Lakers à la troisième place de la conférence Ouest.

Mais l'équipe a été éliminée au premier tour des play-offs par Minnesota malgré le recrutement à la mi-saison de Luka Doncic et la grande forme de LeBron James.



Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo Robert Lewandowski toujours décisif Image: KEYSTONE/EPA/PACO PAREDES Mené 1-0 à la mi-temps, Barcelone a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi lors de la 6e journée de Liga. Ceci grâce à l'inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araujo.

L'attaquant polonais, à peine entré en jeu (70e, 2-1) et le défenseur uruguayen (89e, 3-1), tous deux buteurs de la tête, ont arraché une victoire dans la douleur pour le Barça (2e, 16 points), qui reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 points), leader toujours invaincu.

Valeureux jusqu'au bout, les joueurs d'Oviedo (18e, 3 points), petit club asturien de retour en Liga pour la première fois depuis 24 ans, ont longtemps tenu tête au géant catalan, et avaient même ouvert le score en première mi-temps en profitant d'une sortie ratée du gardien barcelonais Joan Garcia (33e, 1-0).

Les Blaugranas, qui espèrent les retours de Lamine Yamal et Alejandro Baldé pour la réception de la Real Sociedad dimanche (18h30) en vue du choc face au PSG en Ligue des Champions mercredi, vont tenter ce week-end de profiter d'un éventuel faux-pas du Real dans le derby de Madrid face à l'Atlético samedi (16h15) pour prendre la tête du championnat.



Entre "folie" et "chaos", sous les yeux de Trump à New York La Ryder Cup, grand rendez-vous bisannuel du golf entre les Etats-Unis et l'Europe, lance sa 45e édition vendredi près de New York.

Les locaux espèrent trois jours de "folie" et de "chaos", sous le regard de leur président Donald Trump.

Cette compétition par équipes, la plus intense dans le milieu policé et bourgeois du golf, ne demande souvent qu'une étincelle pour s'enflammer et produire des moments d'histoire comme la "bataille de Brookline" en 1999 ou "le miracle de Medinah" en 2012.

"J'espère que vendredi ce sera le chaos complet, je suis à fond pour ça, ça correspond à qui nous sommes, les joueurs américains", a souhaité le no 8 mondial Collin Morikawa, dans un appel aux 50'000 fans bouillants et chauvins attendus chaque jour à Farmingdale, autour des greens du parcours Bethpage Black.

"Je vois tous ces enfants demander des autographes. Vendredi, j'espère qu'ils apporteront un grain de folie", a ajouté l'Américain qui a trouvé l'ambiance lors des entraînements un peu trop "contenue".

Habituel chouchou du public, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, no 2 mondial et vainqueur du Masters en avril, a lui été copieusement hué sur le parcours mercredi avant sa huitième participation à la compétition.

Les chants, les hurlements et les sifflets devraient être fournis au départ du trou no 1, préposé au vacarme: "il faudra faire avec", a prévenu l'Anglais Tommy Fleetwood. "Ca reste un premier trou sur une Ryder Cup, il y aura forcément des histoires liées au stress", a-t-il prédit.

Trump au centre de l'attention Le chaos est aussi assuré à l'entrée de l'évènement auquel doit assister vendredi le président Donald Trump, grand amateur de golf. La présence du dirigeant lors de la dernière finale masculine de l'US Open de tennis au début du mois avait entraîné des contrôles de sécurité renforcés pour les spectateurs, de longues files d'attente à l'entrée du stade et un coup d'envoi retardé.

Les organisateurs de la Ryder Cup ont prévenu les fans de possibles retards ou encore de zones sur le parcours temporairement interdites d'accès.

Leader de l'équipe américaine, le no 1 mondial Scottie Scheffler a jugé la présence de Trump "extrêmement importante". "Je pense qu'au sein de notre équipe, nous sommes tous très fiers d'être américains. Le drapeau signifie beaucoup pour nous. Être ici à New York est aussi très spécial", a-t-il ajouté.

Son capitaine Keegan Bradley s'est même dit "profondément honoré" de la visite de Trump. Pour le vétéran britannique Justin Rose, 45 ans, sa présence "va apporter de l'attention et une touche de patriotisme" à la compétition.

A domicile, les Etats-Unis espèrent prendre leur revanche après leur défaite à Rome en 2023 (16,5 - 11,5).

Les Européens sont devancés 27-15 au palmarès mais mènent 12-9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande Bretagne et de l'Irlande en 1979. Ils espèrent éviter la même déroute que lors de leur dernière visite sur le sol américain, dans le Wisconsin en 2021 (19-9). L'Europe du capitaine Luke Donald a besoin de 14 des 28 points en jeu pour conserver son trophée, pendant que les Etats-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.

