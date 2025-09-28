Lucerne douche Bâle ++ Nul entre Sion et Lausanne

Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place Merino égalise de la tête pour Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.

Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).

Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.



Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques Bâle a concédé sa troisième défaite de la saison face à Lucerne ce dimanche au Parc St-Jacques. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.



Super League: Sion et Lausanne dos à dos Sion et Lausanne se sont livrés un âpre duel en Valais. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion et le Lausanne-Sport n'ont pas su se départager dimanche à Tourbillon (0-0). Ce match nul arrange davantage les Sédunois que les Vaudois, qui ne décollent toujours pas en Super League.

Les deux formations romandes ont pourtant eu des occasions d'empocher les trois points sous le soleil valaisan, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Mais les montants des deux portiers en ont décidé autrement.

Theo Bair, l'avant-centre recruté pour pallier le départ de Kaly Sène, n'est pas passé loin d'ouvrir son compteur but avec le LS. Le puissant attaquant canadien a toutefois vu sa frappe du gauche être repoussée par la barre transversale d'Anthony Racioppi (55e).

A la 63e, c'est le poteau de Karlo Letica qui a renvoyé une tête d'Ilyas Chouaref, le Sédunois le plus remuant dimanche. Le numéro 7 du FC Sion, qui avait manqué ouvrir le score d'un joli extérieur du pied droit en première mi-temps (9e), était à la retombée d'un coup-franc bien botté par Benjamin Kololli.

Lausanne finit encore à 10 Lausanne s'est encore procuré une double occasion à la 83e, Bair butant par deux fois devant Racioppi. Inspiré par les exploits de son vis-à-vis, Letica s'est à son tour envolé pour détourner un coup-franc direct de Donat Rrudhani (86e), alors que son défenseur Bryan Okoh venait de se faire expulser pour un deuxième jaune.

Les deux équipes peuvent donc nourrir des regrets, mais c'est surtout Lausanne, dont le dernier et unique succès en Super League remonte au 27 juillet, qui doit gentiment s'inquiéter. A moins que le retour sur la scène européenne jeudi avec la réception des Islandais de Breidablik en Conference League ne leur permette d'enfin relancer la machine.



National League: Lausanne domine Berne 6-3 Riat inscrit le sixième but du LHC dans la cage vide Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.

Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).

Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.



Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre Incroyable victoire en solitaire de Tadej Pogacar à Kigali Image: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).



Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune Young Boys s'est imposé 4-2 face à Thoune grâce notamment à un doublé de Chris Bedia ce dimanche au Wankdorf. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après ses deux défaites en Coupe de Suisse et en Europa League, YB s'est imposé 4-2 face à Thoune au Wankdorf lors de la 7e journée de Super League. Tout s'est décanté en deuxième période.

Le tournant dans ce derby bernois est intervenu à la 80e minute. Alors que Thoune était revenu au score à la 72e par Meichtry, Bedia est parvenu à tirer sous la latte et inscrire le 3-2 pour doucher les derniers espoirs des visiteurs. Fassnacht a conclu ce festival offensif avec le 4-2 à la 90e.

En première mi-temps, ce pourtant sont les Thounois qui ont montré le visage le plus offensif, sans parvenir toutefois à obtenir une occasion franche. L'ouverture du score est venue par Ibayi à la 52e, qui a su tromper le portier bernois Keller d'une frappe croisée. La réaction d'YB a été cinglante: deux minutes ont suffi à Cordova (64e) puis Bedia (66e) pour remettre les Bernois devant au score.

Avec cette défaite, Thoune a laissé s'échapper une opportunité de reprendre la tête du championnat qui lui tendait les bras après la défaite de Saint-Gall samedi.



Belinda Bencic rejoint Coco Gauff en 8es de finale à Pékin Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, a encha Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la no 3 mondiale américaine Coco Gauff.

Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.

Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.

Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.

Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic - en mars à Indian Wells.



Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte Raphaël Ahumada et Célia Dupré ont réussi une belle course à Shanghai. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Célia Dupré et Raphaël Ahumada ont décroché une médaille de bronze en deux de couple mixte dimanche aux Mondiaux de Shanghai. Le duo suisse a devancé le bateau italien à la photo-finish.

La Genevoise et le Vaudois ont abordé la course de manière offensive et ont même pointé en tête à mi-course. Ils ont ensuite été repris par l'Irlande et les Pays-Bas avant de résister de justesse au retour du binôme transalpin pour apporter à la Suisse une deuxième médaille de bronze dans ces Championnats du monde, après celle obtenue par Patrick Brunner et Jonah Plock en deux sans barreur.

Ce n'est que la première fois que le deux de couple mixte est disputé dans le cadre des Championnats du monde. Cette discipline ne figure pas au programme olympique et le règlement stipule que seuls les athlètes ayant déjà concouru dans une autre catégorie sont autorisés à y prendre part.



Rohrer de retour chez les Zurich Lions Vinzenz Rohrer (à gauche) est de retour à Zurich Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du "Z", mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

"Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions", se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le "Z". Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.



Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP Marc Marquez savoure son 7e titre mondial de MotoGP Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi.

Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.

Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.

Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.

Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.



L'Europe proche de la victoire après le 2e jour Shane Lowry et les Européens ont pris une avance sans doute décisive samedi Image: KEYSTONE/EPA L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.

Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012.

Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de "miracle de Medinah", renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.

Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.

Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des "four-ball" samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.

Espoir de courte durée J.J. Spaun, en infligeant sa première défaite en match de paires à Jon Rahm, a donné un petit espoir aux locaux en fin de journée, douché quelques minutes plus tard par deux coups de fer fantastiques de Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton pour empocher un nouveau point sur le no 18 face à Sam Burns et Patrick Cantlay.



Super League: le FC Sion affronte Lausanne à Tourbillon Le FC Sion accueille Lausanne-Sport à Tourbillon dimanche pour la 7e journée de Super League (16h30). Les Sédunois souhaiteront capitaliser sur leur bon début de saison.

Face aux hommes de Didier Tholot, le LS de Peter Zeidler tentera d'obtenir un succès attendu depuis le 27 juillet et une victoire 3-2 face à Lugano. Les Vaudois désireront faire le plein de confiance avant de recevoir les Islandais de Breidablik jeudi (18h45) en phase de ligue de la Conference League.

Le FC Thoune se rend pour sa part au Wankdorf pour jouer son voisin Young Boys (14h00). L'occasion pour les joueurs de Mauro Lustrinelli de conforter leur place dans le haut du classement, eux qui effectuent un excellent début de saison. Pour YB, l'enjeu est de se remettre sur de bons rails après la lourde défaite contre le Panathinaikos en Europa League jeudi.

Enfin, le FC Bâle accueille Lucerne au Parc St-Jacques (16h30). Si la troupe de Ludovic Magnin reste sur deux succès d'affilée en Super League, sa défaite face au SC Fribourg mercredi en Europa League vient ternir ce bilan.



Pogacar veut sa revanche Les premiers Mondiaux africains connaîtront leur apogée dimanche avec l'épreuve sur route masculine. Et si l'équipe de Suisse mise sur un solide trio, le favori s'appelle Tadej Pogacar.

Qui d'autre que le patron du cyclisme mondial? Même après l'humiliation subie lors du contre-la-montre, où il a été dépassé par son rival Remco Evenepoel et a manqué de peu la médaille de bronze, le Slovène est le favori à sa propre succession à Kigali.

Le quadruple vainqueur du Tour de France veut récupérer le maillot arc-en-ciel remporté il y a un an à Zurich. Bien qu'il ait été freiné par une maladie peu avant ce rendez-vous au Rwanda, Pogacar est considéré comme le grand favori compte tenu du profil exigeant de la course (267,5 km avec près de 5500 m de dénivelé).

Evenepoel, qui a le vent en poupe après son troisième titre consécutif en contre-la-montre, veut lui tenir tête. Et il n'est pas le seul à vouloir défier Pogacar: le Mexicain Isaac del Toro, l'Espagnol Juan Ayuso ou encore le Britannique Tom Pidcock sont eux aussi considérés comme de sérieux candidats au podium.

Les Suisses veulent faire preuve d'audace Avec les frères Jan et Fabio Christen, Fabian Weiss, Marc Hirschi et Mauro Schmid, Swiss Cycling aligne l'équipe la plus jeune parmi les grandes nations. Les trois premiers font leurs débuts aux Mondiaux chez les élites. Il y a un an, les trois Argoviens disputaient encore ensemble la course M23 à Zurich. En l'absence des vétérans Küng, Dillier et Lienhard, Hirschi, 27 ans, et Schmid, 25 ans, sont les leaders désignés.

Jan Christen, Hirschi et Schmid forment un trio de qualité, mais qui ne fait pas partie des favoris. "Aucun de nous trois n'est considéré comme un candidat à une médaille, et c'est justement cela qui pourrait nous aider, explique Schmid. Si l'un d'entre nous se retrouve dans le bon groupe, une médaille est tout à fait envisageable."

Schmid était déjà tout près du but lors de ses débuts aux Championnats du monde en Australie en 2022. A l'époque, le Zurichois faisait partie du premier groupe de poursuivants derrière le vainqueur Evenepoel, mais le quatuor avait été rattrapé dans le dernier kilomètre et Schmid avait fini 17e.

Bronzé en 2020, Marc Hirschi a également l'expérience des Mondiaux. L'année dernière, le Bernois a manqué de peu le podium à Zurich (6e). Tout dépendra au final de l'adaptation des coureurs aux conditions de Kigali à 1500 m d'altitude et après 267,5 km d'efforts.



Genève-Servette échoue à faire chuter le leader Sandro Aeschlimann (gardien) et Davos sont toujours invaincus en National League. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Mais qui arrêtera le HC Davos ? Le leader reste invaincu après son succès aux tirs au but devant Genève. Bienne a aussi gagné le "shootout" face à Ajoie, alors que Fribourg a enchaîné contre Ambri.

Les Aigles pensaient pourtant tenir leur os face à une équipe qui a donc remporté ses neuf premiers matches de l'exercice. Déjà battu par Rapperswil vendredi aux Vernets (4-3), le GSHC boucle son week-end avec un seul point au compteur.

Aux Grisons, un excellent Simon Le Coultre, buteur (8e) puis passeur décisif pour l'Américain Jimmy Vesey (14e) avait permis aux Genevois de prendre un départ idéal face au leader du championnat. Les Davosiens ont toutefois rapidement réduit la marque sur un deux contre un bien négocié par le duo Yannick Frehner - Rico Gredig (17e).

Dans ce match équilibré, la troupe de Josh Holden a ensuite dû attendre la 53e pour finalement égaliser, grâce à l'inévitable Matej Stransky. L'attaquant tchèque a récidivé lors du "shootout", imité par ses coéquipiers Adam Tambellini et Simon Ryfors, alors que tous les tireurs genevois ont échoué dans l'exercice.

Bienne remporte le derby Bienne est toujours à la recherche d'une première victoire à trois points cette saison. Déjà vainqueurs aux tirs au but vendredi à Langnau, les Seelandais ont encore manqué de tranchant pour venir à bout d'Ajoie dans le temps réglementaire.

Ce derby de l'Arc jurassien joué à Bienne a mis du temps à se décider et les rebondissements ont été légion dans le troisième tiers-temps. Alors que Bienne menait 2-1, les Ajoulots ont d'abord cru à la victoire après un doublé du Québecois Jonathan Hazen en power-play (45e/46e).

Mais les Biennois ont su profiter d'une intervention manquée de Damiano Ciaccio, le portier du HCA, pour égaliser (55e), avant que le Suédois Lias Andersson, déjà auteur du 2-0 (39e), ne marque le 4-3 en supériorité numérique (58e).

Incapables de tenir leur avantage, les joueurs de Martin Filander ont encaissé un but à 5 contre 6, avant de finalement s'imposer au terme d'un interminable "shootout". Andersson, qui a réussi trois penaltys au total - et donc fait trembler les filets à cinq reprises samedi - aura été le héros dans le camp biennois.

Fribourg enchaîne Loin d'être irrésistible, Fribourg-Gottéron a toutefois enchaîné une quatrième victoire de rang à domicile contre Ambri (3-1). Les Dragons ont rendu un bel hommage à Andrei Bykov, parti à la retraite à l'issue de la saison 2023/24 et dont le maillot floqué du numéro 89 a rejoint celui de son père Slava au plafond de la patinoire fribourgeoise.

Ambri avait pourtant pensé à gâcher la fête en ouvrant le score dès la 11e minute sur une déviation subtile d'André Heim. Mais Christoph Bertschy, parfaitement lancé par le défenseur suédois Patrik Nemeth, a joliment remis les deux équipes à égalité (16e).

La décision est venue de la canne d'un autre Suédois, Jacob de la Rose, qui a chanceusement converti un double avantage numérique fribourgeois dans le tiers médian (34e). Bertschy s'est offert un doublé dans la cage vide pour assurer le succès des Dragons (60e).

Double champion de Suisse en titre, Zurich a pour sa part concédé un quatrième revers de rang en perdant 2-1 après prolongation à Zoug. Enfin, Lugano a empoché trois points précieux à Rapperswil (4-1), tandis que Langnau s'est imposé à Kloten aux tirs au but (3-2).

