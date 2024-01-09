Le LS lance sa campagne ++ Le PSG s'impose à Barcelone

Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés Adrian Bajrami a été appelé par Murat Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Après un début optimal en qualifications pour le Mondial 2026, Murat Yakin n'a pas effectué de bouleversements pour les prochains matches. Il a appelé deux néophytes: Adrian Bajrami et Luca Jaquez.

Bajrami, qui a disputé trois matches amicaux avec l'Albanie en 2022, va donc changer de nationalité. Le défenseur de 23 ans de Lucerne va rejoindre l'équipe de Suisse pour la première fois. Tout comme Jaquez, son cadet d'un an. Egalement formé à Lucerne, Jaquez a fait son retour dans le onze de départ du VfB Stuttgart le week-end dernier après s'être remis d'une fracture du nez et a convaincu lors de la victoire 2-1 contre Cologne.

Les deux hommes sont prévus comme remplaçants en défense centrale, où Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titulaires.

Denis Zakaria et Michel Aebischer ne font pas partie de la sélection, tout comme Ardon Jashari et Zeki Amdouni, déjà absents en septembre et qui sont toujours blessés.

Après deux victoires nettes à domicile en septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), l'équipe de Suisse disputera deux matches à l'extérieur. Le 10 octobre, elle affrontera la Suède dans ce qui s'annonce comme un match au sommet. Alors que la Suisse a pris la tête du classement avec six points et un goal-average de 7-0, la Suède est déjà sous pression avec seulement un point à l'issue de ses deux premiers matchs. Trois jours plus tard, les Suisses affronteront à nouveau la Slovénie.

Les qualifications pour la Coupe du monde, qui ne comptent que six journées, s'achèveront avec deux autres parties en novembre (match à domicile contre la Suède, match à l'extérieur contre le Kosovo). Le premier se qualifie directement pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord, tandis que le deuxième participe aux barrages.



Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4 Bâle et Young Boys doivent réagir jeudi en phase de ligue d'Europa League après leurs défaites inaugurales. Le Lausanne-Sport reçoit Breidablik pour débuter sa phase de ligue en Conference League.

Bâle, défait à Fribourg-en-Brisgau en 1re journée, aura la tâche difficile au Parc St-Jacques face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Les Rhénans, qui se sont inclinés 2-1 ce week-end face à Lucerne en championnat, devront impérativement élever le niveau face aux vainqueurs de la Coupe d’Allemagne la saison dernière.

Après son revers 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps.

De son côté, Lausanne-Sports débute sa phase de ligue de Conference League par un match à domicile contre le club islandais Breidablik. En difficulté en Super League, les hommes de Peter Zeidler ont par contre brillé sur le plan européen cette saison.



Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone Vitinha et le PSG ont fait fort à Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.

Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Lee (83e) avant de faire la décision par Ramos (90e).

Un gardien suisse fait match nul, l'autre gagne Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Dier (90e).

Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Guirassy (82e) et Brandt (91e).

La Juve accrochée, Naples s'impose La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.

Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Lisbonne grâce à deux réussites d'Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.

Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 contre Olympiakos. Martinelli (13e) et Saka (92e) ont marqué.



Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten Kevin Pasche a été excellent pour préserver la victoire lausannoise mercredi soir contre Kloten Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match isolé contre Kloten. Mais les Vaudois se sont imposés par les poils 2-1.

Il y avait forcément un petit air de revanche dans l'air pour des Lions qui avaient été battus de manière assez surprenante par Kloten 5-3 à domicile par les Aviateurs voici une dizaine de jours.

Les joueurs de Geoff Ward ont attaqué la rencontre avec une bonne attitude et sur un lancer de Suomela, le puck a rebondi sur Hausheer pour l'ouverture du score dès la 4e. Les arbitres ont attribué cette réussite à Kahun et l'Allemand était visiblement très heureux de ce but.

Tombé à la 13e, le 2-0 ne souffre aucune discussion. Bien lancé par Kahun, Suomela a nettoyé la lucarne d'Ewan Huet, à nouveau titularisé à Malley dans les buts alémaniques.

Après avoir donné une soirée de repos à Austin Czarnik contre Ajoie mardi soir, Geoff Ward a offert une soirée en famille à Drake Caggiula, pourtant son meilleur buteur. Mais avec quatre matches en cinq jours et la Champions League qui approche, Lausanne doit ménager ses montures dès qu'il le peut.

Seulement se ménager ne signifie pas jouer en dilettante. Or les Vaudois ont offert un tiers médian de très mauvaise facture, se faisant dominer par des Zurichois certainement surpris d'avoir un adversaire sans trop d'idées.

Si Kevin Pasche n'avait pas eu la bonne idée de sortir les gros arrêts au bon moment, les Lausannois n'auraient pas obtenu les trois points. La fin de la partie fut assez tendue avec des Aviateurs qui ont poussé en voyant que la porte était potentiellement entrouverte. Heureusement pour Lausanne, la défense a tenu et les Vaudois ont signé un neuvième succès en onze matches. Et récolter trois points sur ce type de matches, c'est bien là la marque d'une équipe qui va bien.



Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique Nick Woltemade a marqué le premier but Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Newcastle s'est imposé 4-0 à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas été inquiétés.

Les Anglais ont marqué par Woltemade (17e), Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.

Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0. Le club de l'Azerbaïdjan constitue l'une des surprises de ce début de compétition.



Swiss-Ski: après son cancer, Niels Hintermann prêt à en découdre Niels Hintermann: de bonnes nouvelles Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Un an après l'annonce de son cancer, Niels Hintermann est prêt à retrouver la compétition. A 30 ans, le spécialiste de vitesse veut rattraper le temps perdu.

"Cela va tip top, je ne peux pas me plaindre", répond Hintermann à la question de savoir comment il va. Ce n'est pourtant pas évident avec la maladie qui l'a frappé l'an passé. Mais lors de la remise du matériel de Swiss-Ski mercredi à Dübendorf, le skieur a semblé en bonne condition, tant physique que morale, au retour d'un camp d'entraînement en Amérique du Sud.

Touché en octobre dernier par un cancer des ganglions lymphatiques, Niels Hintermann, qui s'était marié quelques mois plus tôt, a dû se soumettre à une chimiothérapie et à une radiothérapie. Mais comme le cancer a été rapidement décelé et que d'autres organes n'étaient pas touchés, les chances de guérison s'annonçaient bonnes. Et de fait, en février de cette année, Hintermann a pu révéler que le cancer avait été vaincu.

Trois victoires Le Zurichois dit se sentir presque au niveau qu'il avait avant la maladie. Il a effectué de premiers tests sur le vélo en mars et a repris les entraînements physiques avec ses coéquipiers en avril d'abord avec un programme adapté.

Niels Hintermann s'est imposé trois fois en Coupe du monde. La première, c'était le combiné de Wengen en 2017. Ensuite, il a gagné à deux reprises la descente de Kvitfjell (2022, 2024). Lors de son dernier hiver en compétition, il avait fini 6e meilleur descendeur. Et maintenant? "J'apprécie déjà de pouvoir à nouveau m'entraîner, de pouvoir voyager", explique le skieur.

Pas patient Mais il laisse aussi entendre qu'il n'a rien perdu de sa volonté de gagner. Il se dit pas content de ses entraînements jusqu'ici. "La patience n'a jamais été l'une de ses forces", glisse-t-il cependant. Mais il devra en avoir d'ici les premières descentes en décembre. "J'espère être concurrentiel d'ici là", espère le Zurichois.

Avec sa maladie, il a appris à relativiser. "Certaines choses me semblent maintenant moins dramatiques. Et j'en apprécie d'autres, comme les levers de soleil." Mais il est surtout heureux d'avoir retrouvé une certaine normalité.



Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka Une d馭aite de plus pour Wawrinka Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 131) a pris la porte dès le 1er tour au Masters 1000 de Shanghai. Le quadragénaire vaudois a été battu 6-1 4-6 6-4 en 1h46 par le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57).

Wawrinka a livré une belle résistance, sauvant notamment deux balles de match sur son service à 5-3. Il avait également su réagir après avoir été nettement dominé dans la manche initiale. Le Vaudois, qui avait reçu une invitation, n'a plus gagné un match en Masters 1000 depuis l'édition 2024 à Shanghai.

Le triple vainqueur en Grand Chelem sera de la partie lors des prochains Swiss Indoors de Bâle (20-26 octobre), qu'il disputera pour la 17e fois. Les organisateurs lui ont attribué une wild card.



Championnat d'Europe: Marlen Reusser écrase le chrono L'or européen après l'or mondial pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/AP/Alex Whitehead Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre du championnat d'Europe à Etoile-sur-Rhône. La Bernoise, championne du monde la semaine dernière à Kigali, a confirmé son excellente forme actuelle.

C'est déjà la quatrième fois de sa carrière que Marlen Reusser (34 ans) se pare d'or sur cette épreuve après 2021, 2022 et 2023. Elle a survolé à 43 km/h de moyenne l'épreuve disputée sur 24 km entre Loriol et Etoile-sur-Rhône et devancé la Norvégienne Mie Ottestad de 49 secondes et la Néerlandaise Mischa Bredewold de 51 secondes.

Après un départ prudent, la Suissesse a progressivement mis le turbo. Au premier temps intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud, finalement 4e, faisait encore jeu égal, mais ensuite Marlen Reusser a inexorablement creusé l'écart.

Après son année 2024 marquée par un Covid long qui l'avait notamment empêchée de disputer les Jeux olympiques, les Mondiaux et les Européens, la Bernoise a donc effectué un spectaculaire retour au premier plan. Ce succès dans la Drôme est déjà le onzième de sa saison.

L'autre Suissesse en lice sur ce chrono, Jasmin Liechti, a terminé au 11e rang à 2'11 de Marlen Reusser.



National League: le CP Berne limoge l'entraîneur Jussi Tapola La défaite 5-1 contre Fribourg Gottéron mardi aura été celle de trop pour l'entraîneur de Berne Jussi Tapola. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Berne se sépare avec effet immédiat Jussi Tapola et son assistant Pasi Puistola. L'actuel entraîneur-assistant Patrick Schöb assure l'intérim, a annoncé le club mercredi.

Jussi Tapola a pris les rênes du SC Berne avant la saison 2023/24. Lors de sa première saison, l'équipe a terminé au 5e rang, puis à la 3e place la saison dernière, se qualifiant directement pour la Champions Hockey League.

Avec trois victoires et six défaites, dont trois défaites consécutives -, l'équipe bernoise n'occupe actuellement que la 11e place. Cette nouvelle intervient au lendemain de la défaite 5-1 à domicile face à Fribourg-Gottéron.



ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre L'Italien Jannik Sinner (à droite)a vaincu l'Américain Learner Tien pour s'offrir son 21e titre en carrière. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Il s'agit du 21e titre de sa carrière.

Le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (ATP 52), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale. Tien, 19 ans, avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finale.

Sinner devrait enchaîner avec le Masters 1000 de Shanghai, où il serait la tête de série du tournoi en l'absence de son rival et numéro un mondial Carlos Alcaraz, contraint au repos.



Les outsiders Thoune et St-Gall secouent la Super League Après sept journées en Super League, le leader St-Gall accueille samedi le promu Thoune pour un match au sommet. La malédiction du leader va-t-elle à nouveau frapper?

Samedi soir, le FC Zurich a battu St-Gall 3-1 au Letzigrund, infligeant ainsi aux Brodeurs leur 2e défaite de la saison. Moins de 24 heures plus tard, Thoune a subi le même sort en s'inclinant 4-2 dans le derby cantonal face aux Young Boys, malgré une belle bataille.

Premier contre troisième Néanmoins, tant les St-Gallois que les Thounois sont classés parmi les trois premiers. Alors que les Brodeurs sont en tête avec 15 points, l'équipe de Mauro Lustrinelli est classée 3e avec deux points de retard, derrière YB.

Il y a quelques mois encore, rien ne laissait présager une telle issue: St-Gall a réalisé une saison en demi-teinte et a dû se contenter du Relegation Group au lieu de jouer les places européennes. Et Thoune ne s'est définitivement détaché de son poursuivant Aarau que lors des dernières journées de Challenge League pour obtenir sa promotion.

Désormais, St-Gall a l'opportunité de se maintenir à la première place en cas de victoire à domicile, indépendamment des autres matchs. Et si Thoune sort vainqueur, il est fort probable que le promu se retrouve à nouveau leader de la Super League à la fin de la 8e journée.

De nombreuses équipes sur un pied d'égalité A cela s'ajoute le fait que St-Gall et Thoune comptent dans leurs rangs deux des trois meilleurs buteurs actuels de la ligue, et ce malgré le départ du meilleur attaquant des Brodeurs Willem Geubbels après trois journées. La jeune star de St-Gall Alessandro Vogt et le joyau de Thoune Christopher Ibayi ont marqué cinq fois, tout comme l'attaquant d'YB, Chris Bedia.

La situation actuelle n'est donc pas une vraie surprise car il n'est pas rare que les promus démarrent la saison en fanfare. Souvent, les véritables difficultés n'apparaissent que plus tard, lorsque l'accumulation des matches fait des ravages.

D'autre part, seuls quatre points séparent la première de la septième place. Servette et Lugano, respectivement deuxième et quatrième la saison dernière et actuellement 8e et 9e, sont en net recul par rapport à leurs performances passées.

Le retour de la malédiction du leader Depuis le début de la Super League, quatre équipes différentes ont déjà été en tête du classement - outre St-Gall, YB, Sion et Thoune - ce qui rappelle la saison dernière et la "malédiction du leader" évoquée à l'époque.

Au début du second tour, sept équipes différentes s'étaient déjà retrouvées en tête du classement, pour la simple et bonne raison que presque aucune d'entre elles n'était parvenue à remporter plusieurs victoires consécutives en tant que leader et à se détacher.

Ce schéma semble se répéter: aucune des quatre équipes en tête du classement n'a réussi à remporter plusieurs fois de suite les trois points en tant que leader - pas même St-Gall et Thoune.

Les hommes d'Enrico Maassen ont maintenant l'occasion de briser cette malédiction - dans un duel qui n'est certes pas un match au sommet classique comme un Bâle-YB , mais non sans charme.



Ligue des champions: un Barcelone - PSG qui promet La soirée s'annonce passionnante en Ligue des champions. L'affiche principale opposera dès 21h00 le FC Barcelone au Paris Saint-Germain, tenant du trophée.

Les deux clubs connaissent quelques soucis avec de nombreux blessés. Mais cela ne devrait pas les empêcher de se livrer à un joli duel de prestige en Catalogne. Le Barça, qui a pris dimanche la tête de son championnat, espère marquer les esprits face aux Parisiens.

Plusieurs autres favoris de la compétition seront en lice, aussi dès 21h00. Arsenal recevra les Grecs d'Olympiakos, alors que Manchester City se déplacera à Monaco où l'absence de Denis Zakaria blessé aux adducteurs va sans doute peser.

Borussia Dortmund et Naples devraient s'imposer à domicile contre respectivement Athletic Bilbao et Sporting Lisbonne. La Juventus aura intérêt à se méfier sur la pelouse de Villarreal. Un potentiel derby suisse se jouera dès 18h45 en Belgique où l'Union Saint-Gilloise de Marc Giger accueillera Newcastle, pour qui Fabian Schär est incertain après avoir subi une commotion. Le défenseur n'a pas joué dimanche en Premier League contre Arsenal.



Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant Le penalty victorieux d'Osimhen Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Galatasaray a causé la surprise mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions. Le club stambouliote a battu un Liverpool décevant 1-0 grâce à un penalty d'Osimhen (16e).

Les Reds traversent une période de moins bien. Dans la foulée de leur défaite en Premier League samedi à Londres contre Crystal Palace, ils ont livré une nouvelle rencontre assez quelconque et ont en plus perdu Alisson et Ekitike sur blessure. L'équilibre de l'équipe laisse à désirer.

Une autre demi-surprise s'est produite en Norvège, où Bodo/Glimt a tenu Tottenham en échec 2-2 tout en se permettant le luxe de rater un penalty alors que le score était encore nul et vierge. Chelsea a sauvé l'honneur des clubs anglais: les Londoniens ont battu Benfica Lisbonne 1-0 grâce à un autogoal de Rios (18e). Le retour de José Mourinho à Stamford Bridge n'a donc pas été couronné de succès.

L'Inter et l'Atlético faciles Avec Yann Sommer titulaire et Manuel Akanji entré à la 67e, l'Inter Milan n'a pas eu de peine pour battre Slavia Prague 3-0 et remporter un deuxième succès. Martinez (30e/65e) et Dumfries (34e) ont marqué.

Eintracht Francfort, pour qui Avec Aurèle Amenda a évolué dès la 57e, a pris l'eau à Madrid contre l'Atlético, qui a confirmé avec brio son succès samedi (5-2) dans le derby contre le Real Madrid. Les Colchoneros se sont imposés 5-1 face aux Allemands. Auteur du troisième but, Antoine Griezmann a fêté sa 200e réalisation avec le maillot de l'Atlético.

L'OM et le Bayern cartonnent Marseille s'est fait plaisir lors de la venue de l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. Les Phocéens ont largement dominé les Néerlandais 4-0 grâce à Paixao (6e/12e), Greenwood (26e) et Aubameyang (52e).

Un autre gros score de la soirée est venu de Chypre, où Pafos a été balayé 5-1 par le Bayern Munich. L'inévitable Kane a signé un doublé.



Romands à la fête Connor Hughes n'a cédé qu'une fois contre Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La 10e journée de National League a souri aux Romands. Lausanne a battu Ajoie 2-1, Fribourg a écarté Berne 5-1, Genève a dominé Langnau 4-3 et Bienne a pris le meilleur sur Zoug 2-0.

Un carton presque plein car Lausanne a battu un Romand, Ajoie. A Porrentruy, les Jurassiens n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas su créer la surprise en imitant Davos et Kloten, seuls tombeurs du LHC jusqu'ici.

Histoire sans doute de le préserver pour les matches à venir, Geoff Ward avait décidé de laisser Austin Czarnik à la maison. Assez étonnant tout de même de se passer du meilleur compteur du championnat (15 pts en 9 matches).

Mais Lausanne a pu gérer à Porrentruy sans son pointeur le plus prolifique en raison de la qualité du contingent et parce que le power-play fonctionne extrêmement bien, avec un taux de réussite de 31% avant cette partie. A la 10e, c'est Kahun qui a pu ouvrir la marque. Les Jurassiens ont répondu par Wick, là aussi avec un homme de plus sur la glace. Et à la 19e, c'est Jäger qui a expédié un tir imparable pour le portier Patenaude.

Ajoie a poussé, mais Lausanne a tenu pour signer un huitième succès en dix matches.

Fribourg sur des rails Derrière les Vaudois, Fribourg accuse toujours trois longueurs de retard. Mais les Dragons ont réalisé un excellent match. Le premier derby des Zähringen n'a pas donné lieu à une rencontre disputée avec une victoire fribourgeoise 5-1. La faute à des Ours apathiques et des Dragons bien dans leurs patins. Les joueurs de Rönnberg semblent de plus en plus à l'aise avec le système proposé par le technicien suédois. Face à Berne, les Fribourgeois ont fait mal au SCB en jouant de manière très verticale.

Les Ours peuvent regretter d'avoir galvaudé un 5 contre 3 lors du tiers initial, car ils ont pris l'eau au cours de la période médiane. En trois minutes, Fribourg a compilé trois réussites par Ljunggren, qui prenait la place laissée vacante par Wallmark, Nicolet et Sörensen.

Genève renoue avec la victoire En déplacement à Langnau, Genève a fait un travail solide et ce malgré un premier tiers où les Aigles ont été largement dominés par les Tigers. Seulement les joueurs de Paterlini n'ont pas allumé la lampe, au contraire de ceux de Yorick Treille. C'est Simon Le Coultre qui a inscrit son 3e de la saison à la 2e.

Et même si Bachofner a égalisé à la 24e, les Emmentalois ont subi les assauts des Finlandais du bout du Léman, Manninen a trouvé la faille en supériorité numérique à la 33e, tandis que Puljujärvi a planté le 1-3 à la 49e avec un homme de moins sur la glace.

En sortant Boltshauser, les Bernois ont mis la pression et marqué par Pesonen, mais Bozon a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens dans la cage vide avant un ultime baroud d'honneur de Rohrbach.

Bienne, enfin trois points Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matches, les Seelandais n'avaient pas encore pu s'imposer après 60 minutes. Anomalie réparée et en plus lors de la venue de Zoug grâce à une victoire 2-0. Hofer a ouvert le score (31e) et Grossmann, qui vient de fêter ses mille matches dans l'élite, a doublé la mise à la 52e.

Le derby tessinois a tourné à l'avantage d'Ambri, vainqueur de Lugano 2-1. Les Léventins ont ouvert le score à la 11e. Et c'est l'ancien attaquant luganais Michael Joly qui s'est fait un malin plaisir de marquer son premier but de la saison face aux supporters bianconeri. L'égalisation de Sanford ne servira à rien au final puisque Zwerger a pu mettre le 1-2 à la 49e.

