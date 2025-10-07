assez dégagé
Sport
Conseil fédéral

Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses

Il y a un an, le Conseil fédéral permettait aux manifestations sportives récurrentes, comme Athletissima ou le Tour de Romandie, de recevoir un important soutien financier. Or cette aide risque d'être abandonnée.
Rainer Sommerhalder / ch media

En Suisse, les grands événements sportifs internationaux ne bénéficient pas uniquement du soutien logistique de l’armée et de la protection civile. Ils reçoivent également des fonds fédéraux, destinés à leur organisation et à la promotion durable du sport.

Jusqu’à présent, seuls les événements ponctuels étaient éligibles à un soutien financier. 1,6 million de francs ont ainsi été attribués aux Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide, et 1,5 million à ceux de VTT en Valais. D’autres compétitions à venir bénéficieront également d’un appui. 3,25 millions sont prévus pour le Championnat du monde de hockey sur glace en 2026, puis cinq millions pour les Mondiaux de ski alpin à Crans-Montana l'année suivante.

Nino Schurter of Switzerland, cross the finish line of the UCI MTB Elite Men Cross Country, XCO, Mountain Bike World Championship, on Sunday, September 14, 2025, in Crans Montana, Switzerland.(KEYSTON ...
Les Mondiaux de VTT en Valais ont été une véritable fête populaire.image: Keystone

En revanche, les événements internationaux récurrents, souvent organisés à la limite de la rentabilité, mais avec un impact significatif sur le sport suisse, ne bénéficiaient d’aucune aide financière. Le Conseil fédéral n’a corrigé cette inégalité qu’en 2024, en débloquant une enveloppe annuelle de cinq millions de francs, de 2025 à 2029.

Or l’enthousiasme a été de courte durée. A peine introduite, cette subvention est déjà menacée par les mesures d’austérité portées par la ministre des Finances, Karin Keller-Sutter. L’aide exceptionnelle de cinq millions prévue pour 2025 pourrait donc rester un cas isolé. Le Parlement débattra de cette coupe budgétaire lors de la session d’hiver.

Ces événements ont reçu le plus de fonds
Tour de Suisse masculin (cyclisme): 368 996
Laax Open (snowboard): 313 500
Athletissima (athlétisme): 287 375
Coupe du monde à Crans-Montana (ski): 266 000
Coupe du monde à Lenzerheide (VTT): 195 154
European Masters (Golf): 190 000
Tour de Romandie féminin (cyclisme): 190 000
Tournoi de Gstaad (tennis): 166 250
Coupe du monde à Wengen (ski): 159 125
CHI Classics (équitation): 128 725
Coupe du monde en Engadine (ski de fond): 122 550
Tour de Romandie masculin (cyclisme): 102 529

Seules les manifestations qui clôturaient leur budget avec un déficit étaient éligibles à une demande de soutien. Le versement est en outre conditionné au fait que le canton et la commune apportent ensemble une contribution équivalente au double du montant fédéral. La somme maximale accordée par événement a été plafonnée à 500 000 francs.

38 événements soutenus

L’Office fédéral du sport n’a pas publié officiellement les montants attribués. Toutefois, CH Media, groupe auquel watson appartient, a pu obtenir les chiffres pour 2025 en s’appuyant sur la Loi sur la transparence. A ce jour, 3,65 millions de francs sur les cinq prévus ont été alloués. D’autres demandes sont encore en cours d’examen final.

Au total, 38 manifestations bénéficient de la subvention. Cependant, le versement effectif reste conditionné, pour certains événements, à la validation de leurs comptes finaux. Les plus gros montants sont attribués aux compétitions placées sous l’égide de Swiss Ski, qui en compte neuf, suivies de celles soutenues par Swiss Cycling, au nombre de cinq.

Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle

Dans le domaine de l’athlétisme, on relève qu'Athletissima, l’un des deux meetings suisses inscrits au calendrier de la Diamond League, compte parmi les principaux bénéficiaires. A l’inverse, le Weltklasse de Zurich semble ne pas dépendre de ces aides fédérales. Le constat est similaire pour le tennis: les Swiss Indoors de Bâle ne figurent pas sur la liste, contrairement au Swiss Open de Gstaad, qui bénéficient d’un soutien à six chiffres.

Le Tour de Suisse, dont les difficultés financières ont été publiquement reconnues, a récemment annoncé une nouvelle formule. C'est cet événement qui bénéficie de l’aide la plus importante. Au total, les deux grandes courses cyclistes par étapes, le Tour de Suisse et le Tour de Romandie, reçoivent plus de 750 000 francs, hommes et femmes confondus.

L’Open de badminton de Bâle, la régate d’aviron à Lucerne et le tournoi de beach-volley à Gstaad obtiennent également des montants élevés, à cinq chiffres. En ski alpin, trois des quatre épreuves suisses de Coupe du monde bénéficient d’une subvention: Crans-Montana (266 000 francs), Wengen (159 125 francs) et Adelboden (95 000 francs). Seule la course féminine de St. Moritz ne figure pas sur la longue liste des événements soutenus.

