bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
Sport
Golf

Golf: Vince Whaley joue un coup devant un alligator

Vidéo: twitter

Un énorme danger guettait ce golfeur

Vince Whaley a pris un gros risque en frappant un coup les pieds dans l'eau, dimanche dans le Mississippi. La faute à un «spectateur» inattendu.
07.10.2025, 09:2507.10.2025, 09:25
Yoann Graber
Yoann Graber

Qui a dit que le golf était un sport pépère? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'immense risque pris dimanche par l'Américain Vince Whaley nous prouve le contraire!

Le Texan (30 ans) disputait le Sanderson Farms Championship, un tournoi pro à Jackson dans le Mississippi, aux Etats-Unis. Et il a fait une rencontre aussi dangereuse qu'improbable au trou numéro 11.

Après son deuxième coup, la balle atterrit au bord d'un petit lac, à l'extrême limite de la zone herbeuse. Alors, pour jouer son troisième coup, Vince Whaley doit enlever chaussettes et chaussures, retrousser son pantalon et frapper la balle avec les chevilles dans l'eau. Un coup déjà très compliqué en soi, dans une position peu orthodoxe et inconfortable, où il s'agit de remonter la balle dans le petit talus juste avant le green.

Mais la difficulté est accrue par la présence d'un spectateur inattendu, mais très attentif: un alligator! Oui, le grand reptile se cache dans le petit lac, seulement quelques mètres derrière Vince Whaley qui doit jouer son coup. Avant de mettre les pieds dans l'eau, le golfeur a heureusement repéré le prédateur, qui laisse juste apparaître le haut de son crâne et ses yeux. Mais malgré le danger, Whaley a décidé de jouer sa balle.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

On peut toutefois voir la peur de l'Américain juste avant son coup, qui se retourne pour contrôler que l'alligator – qui fixe le joueur et ne semble rater aucune miette du spectacle – n'entreprend aucun mouvement ni attaque. «Oh mon Dieu!», s'exclame le commentateur TV avec un rire nerveux pour décrire cette situation cocasse. «La tension était réelle, chaque mouvement du prédateur scruté par golfeurs et téléspectateurs», raconte le média Golf Planète.

Finalement, Vince Whaley peut frapper sa balle sans problème et la rapprocher convenablement du trou, le reptile restant totalement immobile. Ouf! «Heureusement, je lui tournais le dos, ce qui m'a permis de me concentrer sur le tir pendant une seconde», expliquera, après son parcours, le Texan.

«Il a saccagé l'Ecosse!» On a visité le golf de luxe de Trump

Grâce notamment à cette prise de risque, il a terminé le tournoi à la troisième place et a grimpé au classement mondial du 113e au 84e rang. Une place dans le top 100 qui lui permettra d'accéder à davantage de tournois l'an prochain.

C'est ce qui s'appelle savoir se mouiller!

Plus d'articles sur le sport
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
2
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
3
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Heinz Ehlers (59 ans) vient à la rescousse des Bernois, actuels douzièmes de National League, jusqu'à la fin de la saison. Réussira-t-il à imposer sa patte chez des Ours amorphes?
Depuis le dernier titre remporté en 2019, tous les entraîneurs du CP Berne ont échoué. Même le dernier artisan du sacre, Kari Jalonen, a dû partir fin janvier 2020 pour céder sa place à Hans Kossmann. Et voici qu’après Don Nachbaur, Mario Kogler, Johan Lundskog, Toni Söderholm et Jussi Tapola (viré mercredi), c’est désormais Heinz Ehlers qui arrive.
L’article