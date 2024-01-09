Chiara Leone non retenue ++ Les Suisses en NHL sont prêts

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour Une victoire sans histoire pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Wuhan. La Saint-Galloise a dominé la Croate Donna Vekic (WTA 71) en deux sets, 6-2 6-2, en 1h13.

La Suissesse de 28 ans s'est montrée largement supérieure à son adversaire. Elle n'a pas concédé la moindre balle de break sur son engagement et a pris à trois reprises le service de la Croate, en trois occasions. Donna Vekic (29 ans) a en outre été pénalisée par six doubles fautes, alors que Belinda Bencic n'en a commis aucune.

La championne olympique de Tokyo 2021, qui a ainsi battu Vekic pour la cinquième fois en six duels, affrontera au prochain tour la Belge Elise Mertens (WTA 9).



Mondiaux au Caire: Chiara Leone pas sélectionnée Chiara Leone: pas de Mondiaux pour la championne olympique de Paris Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Chiara Leone, championne olympique à Paris, manquera les Mondiaux au Caire en novembre. Elle n'a pas sélectionnée. La Suisse sera représentée par Nina Christen et les soeurs Vivien et Emely Jäggi.

"Nous avons eu un problème de riches. Une championne olympique contre une autre", a expliqué dans un communiqué Joël Strubi, chef du sport d'élite. "La décision a vraiment été très serrée."

Nina Christen, championne olympique en 2021 à Tokyo, a été plus régulière sur l'ensemble de la saison. Chiara Leone, 4e aux trois positions lors des Européens de Châteauroux, a montré ses capacités, "mais elle a manqué de constance sur l'année."

Les chances d'un excellent résultat semblent actuellement dès lors meilleures avec Nina Christen, a expliqué Strübi. "Ce n'est pas habituel qu'une championne olympique doive rester à la maison, mais c'est brutal: il n'y a aucune garantie. Le titre date d'un an, mais cela ne te sauve pas quand la forme est absente."

Dans l'élite mondiale Les Suissesses font partie de l'élite mondiale dans la discipline reine du tir, les trois positions au petit calibre. Vivien et Emely Jäggi, les soeurs âgées de 19 et 17 ans, sont actuellement encore meilleures que les deux championnes olympiques. Vivien a été championne du monde et d'Europe juniors alors qu'Emely est déjà no 5 mondiale. Elle avait été battue de peu par Chiara Leone lors de la sélection pour les JO de Paris.

Chiara Leone a essayé de changer des choses dans son entraînement. "Avant Paris, mon programme était très strict. Mais je ne crois pas que je pourrais encore faire le même et avoir à nouveau du succès. J'ai le sentiment de devoir changer quelque chose, mais je cherche encore quel chemin je vais suivre ces prochaines années", avait-elle dit il y a deux mois dans le Blick.



Josi, Niederreiter et les "Swiss Devils" à l'attaque en NHL La saison de NHL démarre mardi. Dans le camp suisse, le "revenant" Roman Josi et Nino Niederreiter, qui s'approchent des 1000 matches en saison régulière, seront à suivre de près.

Les "Swiss Devils" espèrent quant à eux enfin exploiter pleinement leur potentiel. Les Florida Panthers, champions en titre, et les Edmonton Oilers, leurs adversaires malheureux en finale de la Coupe Stanley, devraient à nouveau jouer les premiers rôles.

Le retour de Josi Roman Josi a manqué les 25 derniers matches de la saison dernière après avoir été violemment percuté à la bande par l'attaquant de Florida Sam Bennett à la fin du mois de février. Le défenseur de 35 ans, qui a déjà subi plusieurs commotions cérébrales, craignait que son cerveau ne soit endommagé.

Ce n'est heureusement pas le cas, mais il a été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie posturale, qui entraîne une augmentation excessive de la fréquence cardiaque lorsque le corps se redresse. Les symptômes du Bernois étaient des maux de tête, des vertiges et un épuisement.

Pour Josi, le diagnostic a été une délivrance. Il sait désormais comment gérer la maladie. Cet été, il a passé près de deux mois en Suisse, ce qu'il a beaucoup apprécié. Le capitaine des Preds se sent prêt pour la nouvelle saison, sa 15e en NHL, la 15e aussi avec Nashville: il n'a pas d'appréhension, et est de nouveau à 100 %.

Certes, il a déjà disputé 1053 matches, play-off compris, dans la meilleure ligue du monde, mais il ne fait pas encore partie du club des 1000: pour cela, il faut avoir joué 1000 matches en saison régulière en NHL. Il lui en manque encore. S'il reste en bonne santé, il atteindra cette barre magique à la fin de l'année. Son contrat avec Nashville court encore jusqu'en 2028.

Pour Josi comme pour son équipe, l'heure est à la rédemption après une saison difficile. Malgré des recrutements de renom, Nashville a nettement manqué les play-off: seuls les Chicago Blackhawks et les San Jose Sharks ont obtenu moins de points. "Beaucoup de gars ont quelque chose à prouver, mais ce n'est pas si mal. Nous allons adapter certaines choses à notre jeu", a déclaré Josi à NHL.com.

Niederreiter toujours là Comme Josi, Nino Niederreiter fera normalement partie du "club des 1000" de la NHL cette année encore. Pour cela, l'attaquant de 33 ans a encore besoin de 31 matches. Au total, il compte 1074 matches, soit le nombre le plus élevé parmi tous les Suisses. Le numéro 3 derrière Josi et lui est Mark Streit, avec 820 matches.

Avec Winnipeg, Niederreiter sort de la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. Avec 116 points, les Jets affichaient tout simplement le meilleur bilan de la ligue. Ce qui ne les a pas empêchés d'échouer dès le 2e tour des play-off, face aux Dallas Stars (4-2 dans la série).

Niederreiter a passé l'été en Suisse, comme d'habitude, et a travaillé sa condition physique avec l'entraîneur Michael Bont. Comment a-t-il digéré sa quatrième finale de championnat du monde perdue (1-0 contre les Etats-Unis) ? "Bien. Logiquement, j'ai eu besoin d'un peu de temps. Mais objectivement, nous voulions tellement la victoire que personne n'a vraiment pu donner sa pleine mesure", souligne-t-il.

Si Nino Niederreiter préfère se féliciter d'avoir atteint deux fois de suite la finale du championnat du monde, tout n'est pas rose dans le hockey sur glace suisse à ses yeux, comme il le dit à Keystone-ATS: "Que les M18 soient relégués, on n'en parle pas. Je trouve ça fou, et ça m'énerve. Je ne dis pas que ma génération sera bientôt finie, mais beaucoup de bons joueurs ont plus de 30 ans. Alors qu'est-ce qui vient derrière ? Les M18 ne doivent jamais être relégués. On a dit que c'était une mauvaise année, pourtant la Norvège ne doit pas être meilleure", peste-t-il.

Les "Swiss Devils" d'attaque Avec leur trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils sont en quête d'une quatrième Coupe Stanley, qui serait la première depuis 2003. L'offensive des Devils semble mieux armée après les arrivées d'Evgeni Dadonov, Connor Brown et Arseni Gritsyuk. La saison dernière, le capitaine Nico Hischier était le meilleur buteur avec 35 réalisations.

"Avec notre vitesse, nous pouvons poser des problèmes à de nombreux adversaires et exercer une grosse pression", explique le Valaisan de 26 ans à NHL.com. "Notre défi sera de maintenir cette cadence pendant 82 matches ou de trouver des moyens de gagner même lorsque nous ne sommes pas à 100%. Nous sommes encore jeunes, mais nous arrivons maintenant à un âge où une longue course (dans les play-off) peut être lancée. Je suis sûr que nous aussi, nous pouvons devenir une équipe comme les Panthers", doubles tenants de la Stanley Cup.

Des contrats à échéance Les contrats de Janis Moser, Philipp Kurashev et Akira Schmid expirent à la fin de la saison. Moser s'est établi comme un défenseur fiable au cours de sa première année avec le Lightning de Tampa Bay, et a de bonnes chances de continuer à travailler en Floride.

Kurashev, quant à lui, a connu une saison 2024/25 difficile avec les Blackhawks. L'attaquant bernois a une nouvelle chance avec les Sharks de San Jose, qui sont en pleine reconstruction et n'ont remporté que 20 des 82 matchs de la dernière saison régulière. Comme Kurashev, l'avenir en NHL est en jeu pour le gardien Akira Schmid. Il est désormais le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens des Golden Knights de Vegas, mais rien n'est acquis.

Fiala, une valeur sûre Kevin Fiala est l'un des piliers des Los Angeles Kings. Au cours de ses trois premières saisons chez les Californiens, l'attaquant saint-gallois a marqué 92 buts et délivré 128 assists en 246 matches, et a toujours fait partie des trois meilleurs compteurs de son équipe.

Après sa meilleure saison en NHL (25 buts, 21 assists), Pius Suter a quitté les Vancouver Canucks pour rejoindre les St. Louis Blues, avec lesquels il a signé pour deux ans. Dans le meilleur des cas, le polyvalent Zurichois entamera le championnat en tant que centre numéro 2 des Blues.

Lian Bichsel, âgé de 21 ans seulement, a fait ses débuts en NHL le 12 décembre 2024 avec les Dallas Stars et s'est maintenu dans l'équipe grâce à son jeu physique, même lors des play-off où les Stars n'ont échoué qu'en finale de Conférence. Le défenseur soleurois est promis à un bel avenir.



Super League: le SFC de Gourvennec toujours en reconstruction Arrivé alors que Servette était en perdition, Jocelyn Gourvennec a redonné une certaine forme d'élan aux Grenat. Mais la lourde défaite 3-0 contre Bâle dimanche montre que le chantier reste ouvert.

Un rapide regard au classement de Super League pourrait faire croire que le changement d'entraîneur n'a eu aucun impact. Et pourtant, si les Grenat sont retombés à l'avant-dernière place ce dimanche, c'est bien plus le témoin de l'extraordinaire densité de la première division suisse que d'un bis repetita de l'ère Thomas Häberli à la sauce Gourvennec.

Un classement resserré En effet, après huit journées de championnat, seuls 8 points séparent les Genevois, 11es, du leader Thoune, alors que l'écart atteignait déjà 11 points la saison dernière au même moment. De plus, il faut se rappeler d'où Servette revient.

Alors que les Genevois espéraient jouer la Ligue des champions, l'équipe dirigée alors par Thomas Häberli s'était inclinée 3-1 le 30 juillet face à Plzen à domicile, alors que Servette pouvait se contenter d'un nul après sa victoire 1-0 à l'extérieur, au 2e tour préliminaire de la C1. Le coach suisse sera débarqué moins d'une semaine après.

Lors de sa présentation à la presse au lendemain de sa nomination à la tête du Servette FC, le 11 août, Jocelyn Gourvennec s'était dit satisfait d'avoir pu observer "des sourires à l'entraînement". C'est dire si le Breton a dû reprendre une équipe traumatisée en partant de zéro, ou presque.

Deux blanchissages d'affilée Malgré son expérience de près de 250 matches, dont de nombreux en Ligue 1, Gourvennec n'est pas parvenu à redresser la barre face à Utrecht pour se qualifier en Europa League, ni contre le Shatkar Donetsk pour atteindre la Conference League.

Privés d'automne européen, les Grenat ont également été éliminés de la Coupe de Suisse par Yverdon le 20 septembre (1-0), ne laissant aux Genevois que le championnat pour sauver une saison débutée sous les pires auspices.

Après un point arraché à Lucerne puis une défaite sévère face au FC Zurich (2-1), le SFC a enfin connu la joie du succès en championnat en remportant l'enjeu à Sion le 17 septembre (2-0), puis même de confirmer face à la lanterne rouge Winterthour samedi dernier 4-0 pour un deuxième blanchissage.

Alors que le secteur offensif semblait être rodé avec deux doublés (Mraz face à Sion, Ayé face à "Winti"), la mécanique Grenat a montré ses limites ce dimanche face à un FC Bâle décomplexé après sa victoire 2-0 jeudi face à Stuttgart en Europa League.

Une confiance en dents de scie Battu 3-0 à domicile par les Rhénans, les Grenat ont été mis sous pression après 5 minutes et l'ouverture du score rhénane. Habituellement très expressif sur le bord du terrain, le coach du FCB Ludovic Magnin est resté étrangement calme. Et pour cause: Servette n'a rien cadré pendant une mi-temps. Inoffensifs ballons au pied, les Genevois en viennent à douter et commettent des erreurs, que les Bâlois exploitent sans états d'âme.

Si Jocelyn Gourvennec a su redonner vie à un Servette en état de mort cérébral début août, son effectif manque de fougue et de réalisme offensif. De retour de blessure, le défenseur Grenat Théo Magnin a conclu en zone mixte après la rencontre "qu'il avait manqué le but de la révolte", peu avant que son entraîneur ne déclare que son équipe "a beaucoup de travail à faire sur le côté offensif".

Retrouver de l'inspiration dans le camp adverse pour et trouver le remède à une confiance en dents de scie: telle est la mission de Gourvennec et de Servette lors des deux prochaines semaines de trêve internationale, avant de retrouver le championnat à Thoune le 18 octobre.

Preuve que rien n'est joué, c'est YB qui était à la 11e place après 8 journées durant le championnat 2024/25, avec seulement 6 points. Les Bernois avaient ensuite effectué une magnifique remontada pour terminer au 3e rang.



Fracture pour Marc Marquez, forfait les deux prochains Grands Prix L'Espagnol est déjà assuré de remporter un 7e titre mondial depuis sa victoire à Tokyo au volant de sa Ducati. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez est contraint de faire l'impasse sur les deux prochaines courses. Il souffre notamment d'une fracture à l'épaule, selon son écurie lundi.

Le pilote Ducati a été rapatrié à Madrid après sa chute lors du GP d'Indonésie, quand il avait été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), et a tout de suite été conduit à l'hôpital pour y passer des examens. Ceux-ci ont révélé "une fracture à la base du processus coracoïde et une blessure ligamentaire à son épaule droite", indique dans un communiqué son écurie, qui exclut tout lien avec sa précédente blessure à cette même épaule.

Priorité à la récupération Cependant, il n'y a pas de déplacement significatif des os et Marquez ne devra pas être opéré. Les médecins ont opté pour "un plan de traitement conservateur, impliquant du repos et l'immobilisation de l'épaule touchée jusqu'à la guérison complète". Cela l'empêchera donc de participer aux prochains Grands Prix d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre).

"Heureusement, la blessure n'est pas grave, mais il est important de respecter le délai de récupération", a déclaré Marquez, qui avait décroché son septième titre la semaine précédente au Japon. "Mes objectifs personnels et ceux de l'équipe ont été atteints, donc maintenant, la priorité est de bien récupérer et de revenir à 100%."



NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton Connor McDavid est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Oilers d'Edmonton. (Archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'attaquant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton sont parvenus à un accord sur une prolongation de contrat de deux ans. Le capitaine de l'équipe de NHL touchera 12,5 millions de dollars par an.

Finaliste de la Coupe Stanley avec les Oilers au cours des deux dernières saisons, McDavid va débuter la dernière année de son contrat de 8 ans à 100 millions de dollars conclu en 2017. Le premier repêché de la draft 2015 est toujours à la recherche de son premier titre en NHL, qui échappe aux Oilers depuis 1990. Avec cette prolongation, il restera dans la capitale de l'Alberta jusqu'en 2028.

Le Canadien n'a également jamais décroché l'or olympique. McDavid, décrit comme l'un des meilleurs joueurs au monde en ayant remporté à trois reprises le titre de meilleur joueur de la ligue nord-américaine, disputera ses premiers Jeux olympiques à Milan en février prochain.



L'UEFA approuve la délocalisation de matches de Liga et Serie A Les joueurs du Barça iront affronter Villareal dans le cadre d'une rencontre de Liga délocalisée à Miami. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti L'UEFA a approuvé lundi la requête de la Liga espagnole et de la Serie A italienne de délocaliser deux matches de championnat aux Etats-Unis et en Australie, une première mondiale.

Cette décision a été prise "à contrecoeur" et "à titre exceptionnel", a-t-elle souligné. Dans un communiqué, le comité exécutif de l'instance européenne réitère néanmoins "son opposition aux matches de ligue nationale joués à l'étranger", et s'engage à contribuer "aux travaux en cours dirigés par la FIFA" pour établir des règles strictes en ce sens.

Comme demandé cet été par les fédérations espagnole et italienne de football, la rencontre Villarreal-Barcelone va donc pouvoir se tenir le 20 décembre à Miami, avant qu'AC Milan-Côme ne s'expatrie le 8 février 2026 à Perth.

"Une décision exceptionnelle" L'instance européenne explique lundi que "le cadre réglementaire pertinent de la FIFA - actuellement en cours de révision - n'est pas suffisamment clair et détaillé" pour lui permettre de trancher autrement.

"Bien qu'il soit regrettable de devoir laisser ces deux matches avoir lieu, cette décision est exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme un précédent. Notre engagement est clair : protéger l'intégrité des ligues nationales et faire en sorte que le football reste ancré dans son environnement d'origine", promet néanmoins Aleksander Ceferin, cité dans le communiqué.

Poussée depuis une dizaine d'années par la Liga pour des raisons commerciales - alors que la Serie A invoque de son côté le conflit entre le match AC Milan-Côme et la cérémonie d'ouverture des prochains JO d'hiver, la perspective de délocaliser des matches de championnat avait suscité début septembre une forte opposition des représentants de supporters.



Fabio Cannavaro, nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan Image: KEYSTONE/AP Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan. Le champion du monde 2006 a pour mission de préparer une équipe qui disputera l'été prochain sa première phase finale de Coupe du monde.

L'ancien défenseur italien (52 ans), qui dirigeait jusqu'en avril le Dinamo Zagreb, prend avec effet immédiat les rênes de l'équipe d'Asie centrale. Il succède au technicien ouzbek Timur Kapadze, qui avait récupéré ce poste en pleine campagne qualificative après le départ de Srecko Katanec pour raisons de santé.

L'Ouzbékistan a brillé durant les éliminatoires, ne perdant qu'un seul des 15 matches qu'il a disputés. Il a notamment cumulé 21 points en 10 rencontres lors du 3e tour, ce qui lui a permis de s'assurer un ticket pour la première phase finale de l'histoire de la Coupe du monde qui réunira 48 équipes.



Tami: "Dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés" Pierluigi Tami est résolument optimiste, mais conscient que la qualification n'est pas acquise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés": patron des équipes nationales, Pierluigi Tami est bien conscient que la Suisse ne peut pas se permettre de relâcher son effort.

Avec 6 points en deux sorties et une différence de buts de +7 (7-0), la Suisse a pris les commandes du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avec 3 points d'avance sur le Kosovo, et 5 de plus que la Suède et la Slovénie. La troupe de Murat Yakin a l'occasion d'enfoncer le clou durant la semaine à venir.

Mais pas question de prendre à la légère les deux prochaines échéances, les déplacements en Suède (vendredi) et en Slovénie (lundi 13). "Avec seulement six matches à jouer, chaque rencontre est importante. Je l'avais dit avant le début de ces éliminatoires, et on le sait tous parfaitement", a souligné Tami.

Mais "nous sommes optimistes" a-t-il assuré dans une conférence de presse organisée à St-Gall au premier jour du rassemblement. "Depuis le mois de juin et nos matches (gagnés) face au Mexique et aux Etats-Unis, j'ai senti une très forte progression dans la qualité de notre football, dans notre efficacité", s'est-il réjoui.

Pierluigi Tami tient aussi à souligner "le sérieux avec lequel toutes ces rencontres ont été abordées", y compris les deux matches amicaux de mois de juin aux Etats-Unis. L'ancien coach des M21 helvétiques relève également l'excellente ambiance qui règne au sein du groupe convoqué par Murat Yakin.

"Energie positive" "On a déjà ressenti une super atmosphère lors du repas de midi ce lundi", glisse Pierluigi Tami. "On sent que les joueurs sont heureux d'être là. Cela amène une énergie positive. C'est aussi cette énergie présente au sein du groupe qui me rend optimiste", souligne-t-il.

"Après l'Euro 2024, Murat a eu besoin de temps pour intégrer de nouveaux joueurs", a rappelé Tami. "On avait déjà réussi de bonnes performances l'automne dernier, même si les résultats n'avaient pas suivi" dans le groupe A de la Ligue des nations, dont la Suisse avait pris la dernière place avec 2 points en 6 matches.

"Intégrer de nouveaux joueurs n'est jamais une évidence. On avait manqué de chance parfois, d'expérience aussi. Mais à l'exception du match en Serbie, nos prestations étaient correctes. On avait aussi remarqué qu'on avait besoin d'être dominant pour espérer s'imposer", a poursuivi Pierluigi Tami.

"Oublier les précédents résultats" Si le patron des équipes nationales se réjouit des progrès effectués par la sélection de Murat Yakin, pas question toutefois de s'enflammer. "Nous devons +oublier+ les précédents résultats, mais pas la manière avec laquelle nous les avons obtenus", a-t-il sagement lâché.

"Si nous témoignons du même sérieux dans notre approche, je suis convaincu que nous pouvons gagner ces deux matches. Je suis très optimiste, même si nous jouerons ces deux matches à l'extérieur. Nous connaissons parfaitement nos adversaires", a-t-il rappelé, même si la Suisse n'a pas encore affronté la Suède dans ces éliminatoires.

"Nous avons encore quelques obstacles à franchir afin de pouvoir décrocher la qualification. Le premier sera le match en Suède, une équipe qui possède de sacrées individualités. Les Suédois (red: qui restent sur une défaite 2-0 au Kosovo) devront absolument gagner, la pression sera sur leurs épaules", a-t-il rappelé.

Pas question toutefois de laisser l'initiative du jeu aux Suédois. "Nous devons être prêts à livrer un grand match, nous devrons jouer pour décrocher les trois points", a encore lâché Pierluigi Tami. "Attention, il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés", a-t-il prévenu.



L'équipe Israel Premier Tech renonce à "son identité israélienne" L' Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez L'équipe cycliste Israel Premier Tech a annoncé lundi dans un communiqué qu'elle allait changer de nom, "s'écartant de son identité israélienne actuelle".

Sa présence dans le peloton est fortement contestée par des militants propalestiniens.

"Avec un engagement indéfectible à l'égard de nos coureurs, de notre personnel et de nos précieux partenaires, la décision a été prise de renommer l'équipe, s'écartant ainsi de son identité israélienne actuelle", annonce la formation.

Elle ajoute que son propriétaire, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, va prendre du recul la saison prochaine et "ne parlera plus au nom de l'équipe".



Trump va organiser un combat de MMA à la Maison Blanche Donald Trump, ici Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche l'organisation d'un combat d'arts martiaux mixtes (MMA) à la Maison Blanche. Ce combat aura lieu le 14 juin, le jour de son 80e anniversaire.

"Le 14 juin de l'année prochaine, nous aurons un grand combat de l'UFC (réd: principale ligue de MMA dans le monde) à la Maison Blanche, directement à la Maison Blanche, sur le terrain de la Maison Blanche", a dit le président américain à l'occasion d'un discours à Norfolk (Virginie) pour le 250e anniversaire de la Marine américaine.

Le patron de l'UFC Dana White, proche de Donald Trump, avait déjà annoncé en août dernier la tenue d'une soirée MMA à la Maison Blanche à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis. La date prévue initialement était le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche.

Il apprécie les durs et les sports de combat comme les MMA, auxquels il avait ouvert en pionnier les salles de spectacle de ses casinos.

Toujours plus populaire En trente ans, le MMA est passé de sport "paria" à la grande discipline en vogue, entre spectacle et politique. Il brasse des milliards de dollars, loin du temps où, jugé trop violent, il était banni dans 36 des 50 Etats américains.

En 1996, le sénateur de l'Arizona John McCain - qui deviendra la bête noire de Donald Trump - avait dénoncé un "combat de coqs humains". Les années ont passé et le MMA, fort d'une respectabilité accrue par l'onction présidentielle, s'est ancré dans l'Amérique conservatrice.



Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne Heinz Ehlers fait son retour en National League (archives). Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Heinz Ehlers est le nouvel entraîneur du CP Berne, a annoncé le club de la capitale lundi. Le Danois de 59 ans succède au Finlandais Jussi Tapola, limogé après le mauvais début de saison des Ours.

Technicien reconnu pour son style de jeu défensif, Ehlers avait mené le HC Viège jusqu'au barrage de promotion-relégation (défaite 4-1 contre Ajoie) après un titre de champion de Swiss League la saison dernière. Il avait ensuite pris la direction de Bâle, où il officiait comme assistant d'Eric Himelfarb depuis le début de l'exercice.

L'ancien entraîneur du HC Bienne (2007-2009), du LHC (2013-2016) et de Langnau (2016-2020) fait donc son retour en National League. Il sera assisté du Tchèque Pavel Rosa, qui rebondit après son départ du staff de Fribourg-Gottéron à la fin de la saison dernière.

Heinz Ehlers succède donc à Jussi Tapola, démis de ses fonctions Tapola, démis de ses fonctions mercredi au lendemain d'une lourde défaite dans le derby des Zähringen contre Fribourg (5-1). Il tâchera de relancer des Ours bloqués à la 12e place du classement de National League (11 points en 11 matches).



Simona Waltert dans le top 100 pour la première fois Simona Waltert fait son entr閑 dans le top 100 (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simona Waltert fait pour la première fois partie des cent meilleures joueuses de tennis du monde. La Grisonne de 24 ans occupe la 98e place dans le classement mondial publié lundi par la WTA.

L'entrée de Waltert dans le top 100 fait suite à sa victoire dans le tournoi ITF 100 de Lisbonne fin septembre et son quart de finale au Challenger de Rende, en Italie. Elle devient ainsi la troisième Suissesse la mieux classée derrière la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 15) et la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 64).



Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux Yves Haussener (de face) et Julian Friedli se sont qualifiés pour les Mondiaux de beachvolley (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yves Haussener et Julian Friedli ont pris la troisième place du tournoi Challenge de Veracruz, dimanche. Ce bon résultat au Mexique leur permet de se qualifier pour les Championnats du monde.

La paire suisse a battu les Italiens Samuele Cottafava et Gianluca Dal Corso 23-21 21-17 lors du match pour la 3e place de ce tournoi Challenge, deuxième catégorie la plus relevée derrière les tournois Elite16. Le Bâlois et l'Argovien sont ainsi assurés de participer aux Mondiaux d'Adélaïde qui se dérouleront du 14 au 23 novembre.

