Les fans de vélo ont un nouveau truc pour embêter les coureurs

«Honteux»: les fans ont un nouveau truc pour embêter les coureurs

Ils ont fait preuve d’imagination, mais surtout d’une belle dose d’idiotie, dimanche lors des Européens organisés en France.
06.10.2025, 09:2506.10.2025, 09:25

Tadej Pogacar a remporté la course en ligne des Championnats d'Europe de cyclisme sur route, dimanche sur les routes de l'Ardèche et de la Drôme. Il s'agit de son premier sacre continental.

Une fois n’est pas coutume, le Slovène a survolé l’épreuve, attaquant à 75 kilomètres de l’arrivée dans la montée de Saint-Romain-de-Lerps. Remco Evenepoel, deuxième à une minute, n’a pas pu le suivre, tout comme le jeune prodige français, Paul Seixas, troisième à l’arrivée, mais relégué encore plus loin en temps.

Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite

Finalement, alors que les Européens étaient pliés avant même d’avoir réellement commencé, c’est une scène chaotique, au cœur de la liesse du Val d’Enfer, escaladé à six reprises, qui a surtout retenu l’attention en course.

Sur une route déjà étroite, rétrécie encore davantage par la foule massée des deux côtés et cette habitude de se rapprocher toujours plus du centre, certains petits malins ne se sont pas contentés de taper dans le dos des coureurs. Ils sont allés plus loin, accrochant flyers et autocollants sur les maillots des athlètes, notamment celui de Pogacar.

La scène en question

Vidéo: twitter

Si les éléments fixés n'ont tenu que quelques centaines de mètres avant de s’envoler, ce comportement a été vivement critiqué par les télévisions européennes, ainsi que les médias couvrant l'événement. En Belgique, Sudinfo a par exemple qualifié ces gestes de «honteux».

Sur X, les commentaires négatifs ont également été nombreux, certains internautes n'ayant pas hésité à comparer l’attitude peu respectueuse des spectateurs massés sur les routes françaises au comportement exemplaire des fans rwandais, une semaine plus tôt lors des premiers Mondiaux en Afrique.

«Les fans européens n’ont aucun respect pour les coureurs», «Ils se comportent mieux au Rwanda qu’en Europe» ou encore «Incomparable la façon dont le public respectait les cyclistes lors du mondial de cyclisme en Afrique», ont-ils écrit, comme le rapporte La Dépêche.

(roc)

