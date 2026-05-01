Les Rockets éliminés par les Lakers ++ Tampa Bay face à Montréal

Les Rockets éliminés en 6 matches par les Lakers LeBron James (23) a brillé vendredi face aux Rockets Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La saison de NBA de Clint Capela a pris fin vendredi. Ses Rockets ont été sortis en six matches par les Los Angeles Lakers en quart de finale de la Conférence Ouest.

Houston, qui avait perdu les trois premiers matches de la série avant de réagir, s'est incliné 98-78 à domicile dans cet acte VI. Les espoirs d'une folle "remontada" se sont très vite envolés vendredi, les Rockets accusant déjà 18 longueurs de retard à la mi-temps (49-31).

Privé de Kevin Durant, Houston a payé cher son manque d'adresse. Les Rockets affichent un médiocre 5/28 à 3 points au terme de cette partie, alors que les Lakers ont rentré 12 de leurs 28 tentatives derrière l'arc. L'homme du match fut le quadragénaire LeBron James, qui a cumulé 28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds.

Resté sur le banc lors des deux matches précédents, Clint Capela est cette fois-ci entré en jeu, mais alors qu'il ne restait que 2'07 à jouer dans cette partie. Le pivot genevois, qui possède encore deux ans de contrat avec les Rockets, a inscrit 2 points et capté 1 rebond.

Les Lakers défieront ainsi le champion en titre Oklahoma City au 2e tour. L'autre demi-finale de la Conférence Ouest mettra aux prises San Antonio et Minnesota. A l'Est, les Knicks demeurent la seule équipe qualifiée pour le 2e tour: respectivement opposés à Orlando et à Cleveland, Detroit et Toronto ont égalisé à 3-3 vendredi.



Tampa Bay s'offre un match 7 face à Montréal Janis Moser (90) et le Lightning ont tenu bon vendredi face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Janis Moser et le Lightning peuvent toujours y croire.

Tampa Bay a en effet égalisé à 3-3 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Montréal, en allant s'imposer 1-0 après prolongation sur les glace des Canadiens vendredi.

Le seul but du match a été inscrit par Gage Gonçalves, qui a récupéré son propre rebond pour tromper le gardien des Habs Jakub Dobes après 9'03 en "overtime". Le Lightning venait de "tuer" une pénalité infligée à son attaquant russe Nikita Kucherov.

Janis Moser était présent sur la glace lorsque Gonçalves a débloqué la situation. Troisième joueur le plus utilisé dans le camp du Lightning, le précieux défenseur seelandais a été aligné durant 25'34 vendredi soir.

Andrei Vasilevskiy fut le grand homme de cette rencontre, la quatrième de la série à s'être conclue en prolongation. Le gardien russe du Lightning a réussi 30 arrêts pour signer son huitième blanchissage dans le cadre des play-off.

L'acte VII de cette série est programmé dimanche, à Montréal. Son vainqueur défiera en demi-finale de la Conférence Est les Buffalo Sabres, qui ont sorti Boston en six matches. Les Sabres se sont imposés 4-1 vendredi sur la glace des Bruins pour remporter une série pour la première fois depuis 2007.



Une deuxième balle de titre pour Thoune à Bâle Thoune a une deuxième occasion de décrocher son premier titre de champion de Suisse. Le promu bernois peut être sacré en cas de victoire sur la pelouse du FC Bâle samedi soir (20h30).

Battus à domicile par Lugano samedi dernier (1-0), les Thounois ont 11 points d'avance sur Saint-Gall alors qu'il reste quatre matches à disputer. Un match nul chez les Rhénans pourrait donc pratiquement suffire dans la mesure où Thoune dispose d'une meilleure différence de buts que les Brodeurs (+37 contre +25).

Mais seule une victoire permettrait aux hommes de Mauro Lustrinelli d'assurer définitivement leur premier titre. Sinon, ils devront attendre dimanche après-midi pour suivre le match entre Saint-Gall et Sion (14h00), voire la semaine suivante et leur déplacement en Valais.

Dans le Relegation Group, Lausanne accueille Lucerne (18h00) avec l'envie d'enchaîner après son probant succès contre Zurich (3-0). Winterthour doit de son côté absolument battre le FCZ pour conserver l'espoir d'éviter la relégation directe en Challenge League.



Tadej Pogacar est prêt pour un week-end "difficile" Tadej Pogacar a bien aimé le sprint à Orbe, même s'il a pris la 4e place Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tadej Pogacar n'a pas tremblé pour conserver son maillot jaune lors de la 3e étape du Tour de Romandie. Le maillot jaune est prêt à en découdre lors des deux dernières étapes décisives.

Le Slovène n'a pas caché son agacement devant la presse. "Il est déjà 18h, je veux retourner à mon bus", a susurré celui qui a terminé au pied du podium lors de l'arrivée à Orbe qui n'avait pas connu pareille fête depuis l'an 2000.

Outre les nombreuses sollicitations compréhensibles au vu de son statut, le leader de la formation UAE a connu une journée tranquille. "Nous avons bien contrôlé l'étape, avant que l'équipe Red Bull Hansgrohe n'accélère dans la montée vers le Mollendruz, a déclaré le maillot jaune. Nous n'avons pas paniqué, c'était une bonne journée pour moi et l'équipe."

Un sprint trop tardif Seul bémol à cette journée ensoleillée: son sprint lancé trop tard. "J'espérais que Godon serait davantage sous pression, mais il a gardé ses nerfs, a remarqué le double vainqueur d'étapes sur ce TdR. J'apprécie ces sprints en petit comité, je trouve cela moins risqué."

Les deux dernières étapes à venir cumulent les principales difficultés de cette 79e édition, à savoir la triple ascension du col du Jaun samedi et la montée vers Leysin dimanche. "Moi et l'équipe sommes prêts pour un week-end qui sera très difficile", a annoncé le Slovène. Jamais mis en difficulté lors des quatre premières étapes, Pogacar avance sereinement vers un premier triomphe sur le Romandie.



Le Team Canada ne sera pas à la Coupe Spengler On ne verra pas le Team Canada cette année à la Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Coupe Spengler 2026 se déroulera sans le Team Canada. Comme l'ont annoncé les organisateurs vendredi, aucun accord n'a pu être trouvé avec Hockey Canada concernant la prolongation du contrat.

A l’expiration du contrat à long terme en vigueur, les deux parties avaient souhaité redéfinir les conditions sportives et économiques. Ces négociations ayant pris plus de temps que prévu et d’autres participants potentiels ayant besoin de sécurité dans la planification pour des raisons organisationnelles, le comité a décidé, en concertation avec les Canadiens, d'organiser le tournoi 2026 sans l'équipe 16 fois vainqueure.

Depuis 1984, le Team Canada fait partie intégrante du raout de fin d'année et attire un large public. Il ne s’agit toutefois pas d’un adieu définitif puisque les deux parties restent en contact afin de permettre un retour dans les années à venir.

Quatre des six participants de la 98e édition de la Coupe Spengler sont désormais connus. Outre le HC Davos, hôte et tenant du titre, les Langnau Tigers, le club suédois de Frölunda ainsi que les U.S. Collegiate Selects, finalistes surprise de l'année dernière, se disputeront la victoire finale.



3e étape: Godon double la mise Dorion Godon le plus fort à Orbe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dorian Godon a signé son 2e succès sur le Tour de Romandie 2026. Le champion de France s'est imposé au sprint à Orbe après 176 km, alors que Pogacar, 4e, reste en jaune.

QUatre étapes et seulement deux vainqueurs jusqu'à présent. Après les deux succès de Pogacar, c'est le gagnant du prologue, Dorian Godon, qui s'est offert un second bouquet sur cette édition du "TdR".

Le sprinteur de 29 ans n'a pas eu trop de mal à devancer le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black ni son compatriote Valentin Paret-Peintre. Désormais aussi à l'aise dans les sprints, Tadej Pogacar s'est essayé, mais il a terminé à la 4e place.

La formation Ineos a bien manoeuvré pour emmener Godon dans le final et avoir réussi à le faire passer sans encombres le col du Mollendruz, seule véritable difficulté de cette étape. L'Allemand Georg Steinhauser, l'Italien Damiano Caruso et le Belge Steff Cras ont été les trois derniers résistants d'une échappée qui est partie tôt. Ils ont été rattrapés à moins de trois kilomètres de la ligne.

Samedi, Tadej Pogacar tentera de reprendre le chemin de la victoire dans une quatrième étape fribourgeoise avec départ à Broc et arrivée à Charmey sur 149 km avec une triple ascension du col du Jaun de trois manières différentes. Le Slovène pourra-t-il être rebaptisé "maillot Jaun"?



Peter Zeidler nouvel entraîneur de Grasshopper Peter Zeidler n'aura pas attendu très longtemps avant de retrouver un banc (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois. Le technicien allemand rebondit vite, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions à Lausanne.

Il va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler "est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club". Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance, ou pour préparer le barrage de promotion-relégation.



La FIFA va revoir sa politique de billetterie pour le Mondial 2030 La question du prix des billets a été abordée lors du congrès de la FIFA. Image: KEYSTONE/EPA/BOB FRID La FIFA va revoir sa stratégie de billetterie en vue du Mondial 2030, a annoncé jeudi un responsable de l'instance. L'explosion des prix de l'édition 2026 suscite la colère des fans.

"Nous écoutons, nous prenons en compte les commentaires et, bien sûr, comme pour chaque Coupe du monde, nous analyserons et verrons comment faire pour la prochaine", a déclaré à la presse le secrétaire général de la FIFA Mattias Grafstrom à l'issue d'un congrès de la fédération à Vancouver (Canada).

Il a toutefois souligné que les prix élevés pratiqués à l'occasion de Mondial 2026 reflétaient "la réalité du marché en Amérique du nord". "Je serai toujours à l'écoute des fans et de leurs opinions mais je pense qu'il y a un large éventail de prix pour les billets, certains sont peu chers, d'autres le sont plus", a-t-il déclaré.

La FIFA, organisatrice de la Coupe du monde, a été accusée de proposer des billets à des prix exorbitants malgré les promesses faites lors de l'attribution du tournoi. Pourtant, elle s'attend à battre le record historique de 3,5 millions de billets vendus pour un Mondial, lors de l'édition 1994. Cet été, le tournoi accueille 48 équipes et 104 matches, dont 78 sur le sol américain.

Tarification dynamique L'organisation des supporters européens (FSE) et Euroconsumers, organisation représentant les consommateurs du continent, ont annoncé avoir attaqué la FIFA devant la Commission européenne pour abus de position dominante et afin qu'elle renonce à ses procédures d'achat "opaques et déloyales".

Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, les prix sont simplement la conséquence d'une énorme demande.

"Aux Etats-Unis en particulier, il y a ce que l'on appelle la tarification dynamique qui fait que les prix montent ou descendent en fonction du match", a-t-il souligné.

Selon des médias, quatre places pour la finale au MetLife Stadium de New York le 19 juillet étaient proposées cette semaine sur le site de revente officiel de la FIFA au tarif de 2 millions de dollars pièce. D'autres plateformes de revente proposent régulièrement des places pour la finale à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Mattias Grafstrom a assuré que les revenus de ce Mondial 2026, qui pourraient atteindre jusqu'à 13 milliards de dollars, seront réinjectés dans le football.



Sina Frei s'impose d'entrée en short-track à Yongpyong Sina Frei, ici à Lenzerheide en septembre dernier, est de retour au premier plan. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sina Frei a démarré la saison de VTT de la meilleure des façons. La Suissesse de 28 ans a remporté vendredi le short-track d'ouverture de la Coupe du monde à Yongpyong, en Corée du Sud.

La Zurichoise s'est détachée dans la dernière montée de cette première épreuve disputée en Asie. Elle a devancé la Britannique Evie Richards et l'Italienne Martina Berta à l'issue des dix tours du parcours.

Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, championne du monde de short-track la même année, Sina Frei était rentrée dans le rang ces dernières années. Elle n'était pas montée une seule fois sur le podium en Coupe du monde lors du précédent exercice.

"À la fin, j'ai tout simplement tout donné. Cela me donne aussi confiance pour le cross-country de dimanche", a-t-elle réagi dans une interview après la course.

Keller renonce Deux autres Suissesses, Nicole Koller (14e) et Jolanda Neff (20e), se sont classées dans le top 20. La course s'est en revanche disputée sans la championne du monde en titre Alessandra Keller. La Nidwaldienne a renoncé à participer à cette première étape en Corée du Sud.



"Ils l'ont fait!": la presse suisse salue le titre de Gottéron Julien Sprunger et les Dragons, ici lors de leur arrivée au petit matin à Fribourg, ont mérité leur premier titre. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron a décroché jeudi soir son premier titre de champion, mettant fin à des décennies d'attente et de désillusions. La presse suisse salue un sacre aussi historique que mérité.

"Ils l'ont fait!", titre La Liberté, avec une immense photo en une du capitaine Julien Sprunger en train de soulever la Coupe. "Après ça, on peut mourir tranquille", poursuit le quotidien fribourgeois en tête du cahier sports, en référence à la phrase culte de Thierry Roland après le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde 1998. Envoyé spécial du journal à Davos, Pierre Schouwey n'y va pas par quatre chemins dans son commentaire. Il faut désormais construire "une statue pour +Juju+ (Sprunger), et vite!"

La Liberté, qui s'est temporairement renommé "La Victoire" sur son portail en ligne, a également publié un supplément de 28 pages consacré aux champions. "De Châtel-Saint-Denis à Flamatt ou du Lac-Noir à Estavayer-le-Lac et même au-delà, en passant par la Basse-Ville, où le club garde ses racines, Gottéron ne laisse personne indifférent", y écrit Patricia Morand. "Les Dragons écrivent l'histoire et leurs supporters entretiennent la légende."

"Le triomphe de l'obstination" Pour 24 heures et la Tribune de Genève, "probablement que jamais auparavant, dans l'histoire du hockey suisse, un but n'avait été célébré avec une telle ferveur." La réussite en prolongation du Suédois Lucas Wallmark, "le héros du soir", a fait basculer tout un canton dans l'euphorie.

"A Fribourg, c'est tout un peuple qui a tordu le cou à la fatalité", écrit Florian Müller, chef des sports des journaux romands de Tamedia, dans un éditorial. Gottéron abandonne son "costume de perdant magnifique" pour "revêtir une parure de lumière". C'est le "triomphe de l'obstination".

Les journaux alémaniques rendent, eux aussi, largement hommage au sacre des Dragons. Pour la NZZ, ce titre est "une histoire de romantisme sportif" mais aussi "une bonne nouvelle pour le hockey sur glace suisse."

Le quotidien zurichois va plus loin: "Lausanne, Lugano, Zoug et Zurich sont financés par des milliardaires. Genève-Servette dépend du groupe Rolex. Depuis la pandémie, seules les équipes de cette liste ont triomphé. Gottéron en est en quelque sorte l'antithèse: il a mérité son titre grâce à sa résilience et sa persévérance."

Le "courage" de Zenhäusern C'est la fin du slogan moqueur "Nie Schwiizermeister" (Jamais champion de Suisse) rappellent de leur côté les Freiburger Nachrichten. Dans son commentaire, Frank Stettler souligne également la "décision courageuse" du directeur sportif Gerd Zenhäusern de se séparer de l'entraîneur Christian Dubé en mai 2024. C'est à ce moment-là qu'avait été annoncée l'arrivée du Suédois Roger Rönnberg, plus d'un an avant son entrée en fonctions.

"Christian Dubé n'avait pas réussi à franchir la dernière étape, ce changement de paradigme entre une trop grande suffisance et une mentalité de gagnant", écrit le chef de la rubrique sportive. "Roger Rönnberg incarne exactement l'inverse: un changement de culture et une identité affirmée, sans pour autant renier l'esprit et l'âme de Gottéron."



Kei Nishikori prendra sa retraite à l'issue de la saison Kei Nishikori va ranger sa raquette. Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Kei Nishikori a annoncé vendredi qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Meilleur joueur japonais de l'histoire du tennis, il a longtemps été contrarié par les blessures.

"J'aurais voulu poursuivre ma carrière de joueur, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux en annonçant sa décision. En me retournant sur tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui (dans le tennis), je peux fièrement affirmer que j'ai tout donné".

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Nishikori est le premier Japonais à avoir atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem, en 2014 à l'US Open où il avait perdu face à Marin Cilic.

Il est aussi le premier Japonais à avoir atteint le top 10 mondial, se hissant au 4e rang de l'ATP en mars 2015. Il compte à son palmarès 12 titres sur le principal circuit professionnel ainsi qu'une médaille de bronze olympique décrochée à Rio en 2016. Il a joué à quatre reprises les Masters de fin d'année (2014, 2015, 2016 et 2018) parvenant deux fois en demi-finales.

Un coude problématique Mais depuis des années les blessures l'ont empêché de poursuivre au plus haut niveau. Il a été opéré deux fois du coude droit (2009 et 2019) ainsi que de la hanche (2022). Il est classé cette semaine au 464e rang mondial et joue sur le circuit Challenger (2e division).

Né au Japon le 29 décembre 1989, Nishikori a rejoint l'académie IMG (ex-Bollettieri Academy) en Floride à l'âge de 14 ans.

Il a débuté sur le circuit professionnel en 2007 et remporté son premier titre ATP dès 2008 à Delray Beach. Son dernier titre remonte à Brisbane en 2019.

Sa meilleure saison restera 2014 lorsqu'il a gagné quatre titres et atteint la finale à Flushing Meadows après avoir éliminé en demies le no 1 mondial de l'époque Novak Djokovic.

"Je suis extrêmement fier d'avoir joué sur le circuit ATP, d'avoir atteint le plus haut niveau mondial et de m'être maintenu dans le top 10", énumère-t-il dans son message.

"Victoire ou défaite, l'ambiance que j'ai connue sur les courts remplis à craquer est irremplaçable", ajoute-t-il. "Je vais profiter de chaque moment des matches qu'il me reste à jouer et me battre jusqu'à la toute fin", conclut-il.



Un dirigeant palestinien refuse une photo avec un Israélien Jibril Rajoub (à droite), président de la Fédération palestinienne, a refusé de serrer la main d'un dirigeant israélien Image: KEYSTONE/EPA/BOB FRID Moment de tension à l'occasion du Congrès de la FIFA jeudi à Vancouver.

Le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a refusé de serrer la main et d'apparaître sur une photo avec un dirigeant du football israélien, Basim Sheikh Suliman.

Après que les deux dirigeants se sont adressés aux délégués depuis la tribune, le patron de la FIFA Gianni Infantino les a tous les deux invités à poser à ses côtés. Jibril Rajoub a refusé l'invitation à plusieurs reprises malgré l'insistance du président de la FIFA.

La fédération palestinienne (PFA) a récemment déposé un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à la suite du refus de la FIFA de sanctionner Israël pour ses clubs installés dans les colonies illégales de Cisjordanie.

Territoire palestinien miné par des violences quotidiennes, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. La PFA estime que ces clubs ne devraient pas avoir le droit de participer aux compétitions organisées par la fédération israélienne.

En octobre 2024, plusieurs experts des Nations Unies - mandatés par le Conseil des droits de l'homme mais qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU - avaient exhorté la FIFA à "respecter le droit international" sur ce point précis. Selon ces experts, "au moins huit clubs de football se sont développés ou ont été identifiés comme jouant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée".

"Comment aurais-je pu ?" Interrogé par des journalistes, M. Rajoub a demandé à l'instance dirigeante du football mondial "d'appliquer ses statuts avec équité et logique". "Ce qui se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés... Il est temps de rendre justice."

"La personne qui parlait au nom d'Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances, à ce qu'il se passe. J'ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne?", a-t-il ajouté.



Les Nuggets de Jokic éliminés au 1er tour Nikola Jokic et les Nuggets ont été sortis dès le 1er tour des play-off Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Les Nuggets du triple MVP Nikola Jokic ont été éliminés dès le 1er tour des play-off de NBA.

Denver a été sorti en six matches par les Minnesota Timberwolves, qui défieront les Spurs de Victor Wembanyama en demi-finale de Conférence. La franchise du Colorado s'est inclinée 110-98 jeudi.

Finalistes de la Conférence Ouest lors des deux précédentes saisons, les Timberwolves ont créé un petit exploit en sortant les Nuggets. Ils avaient le profil pour se qualifier, mais ils ont surtout réussi à arracher ce quatrième succès malgré une avalanche de blessures sur leur ligne arrière, à commencer par leur vedette Anthony Edwards.

Egalement privés de Donte DiVincenzo dont la saison s'est terminée cette semaine sur une rupture d'un tendon d'Achille, et de la valeur montante Ayo Dosunmu (mollet), les Wolves ont proposé un magnifique effort collectif et fait émerger de nouvelles têtes, à l'issue d'une rencontre suffocante.

Jaden McDaniels a brillé avec 32 points et 10 rebonds. Il a été secondé par un jeune joueur de l'ombre, Terrence Shannon Jr (24 points). Rudy Gobert s'est lui à nouveau battu pour limiter l'influence de Nikola Jokic (28 points, 9 rebonds, 10 passes), terminant le match avec 10 points, 13 rebonds, 2 contres et 8 passes.

Les Hawks humiliés Les New York Knicks ont quant à eux infligé une raclée historique aux Atlanta Hawks, humiliés sur leur parquet 140-89, afin de se qualifier pour le 2e tour en six matches également. Après avoir mené 2-1 la série, les Hawks ont perdu assez largement les trois rencontres suivantes.

Jeudi, les Knicks ont forcé la décision en première mi-temps, atteignant la pause avec une avance record de 47 unités (83-36). Ils affronteront en demi-finale de la Conférence Est soit les Philadelphia 76ers soit les Boston Celtics, qui auront besoin d'un match 7 pour se départager samedi dans le Massachusetts.



Bichsel et les Stars éliminés au 1er tour Lian Bichsel et les Stars ont été éliminés au 1er tour des play-off Image: KEYSTONE/AP/GENE J. PUSKAR Lian Bichsel est en vacances. Les Dallas Stars ont en effet été éliminés au 1er tour des play-off de NHL, sortis en six matches par Minnesota.

La franchise texane s'est inclinée 5-2 jeudi dans l'acte VI, sur la glace du Wild. Elle a tenu le choc pendant les deux premières périodes (2-2 après 40' de jeu) avant de concéder trois buts lors de l'ultime tiers-temps dont deux en fin de partie dans un filet désert.

L'homme du match fut Quinn Hughes. Le défenseur américain, qui est arrivé à Minnesota en décembre dernier en échange de trois joueurs et d'un 1er tour de draft, a réussi un but et deux assists. Crédité d'une mention d'assistance sur les deux premiers buts du Wild, il a inscrit le 3-2 à la 51e d'un tir dévié par un défenseur adverse.

Minnesota, qui défiera la meilleure équipe de la saison régulière Colorado en demi-finale de la Conférence Ouest, remporte ainsi sa première série depuis 2015. Pour les Stars en revanche, c'est la fin d'une belle série: Dallas avait disputé la finale de Conférence lors des trois précédentes saisons.

Lian Bichsel n'a pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. Aligné durant 13'55, le défenseur soleurois a livré la marchandise avec trois charges et un bilan neutre. La soirée fut plus compliquée pour les deux défenseurs-vedettes de Dallas Miro Heiskanen (+7- de -4) et Thomas Harley (-3).

Battu par Florida en finale des deux dernières Coupes Stanley, Edmonton a également connu l'élimination lors d'un match 6 jeudi. Les Oilers de la superstar Connor McDavid se sont inclinés 5-2 sur la glace d'Anaheim, qui passe un tour de play-off pour la première fois depuis 2017.

