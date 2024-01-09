Les Suisses placés à Bormio ++ Liam Rivera sacré

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10 Belinda Bencic va sortir du top 10 suite à son forfait à Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.

Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la "lucky loser" mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.

Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.



Les Suisses placés lors du premier entraînement de descente Marco Odermatt s'est montré plutôt à l'aise lors du premier entraînement de descente olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5.

Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. "Mais j'ai manqué une porte sur le haut", regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.

Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.

Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. "Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course", a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste.

Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.



Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride Liam Rivera, ici photographié lors de l'Xtreme de Verbier en 2024, a réussi un sacré exploit en Andorre. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.

Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son "run", suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.

"Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse", a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.

En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.

Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride est également candidat pourrait devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.



La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca Rebeka Masarova, ici lors du dernier US Open, est tomb閑 sur plus forte qu'elle mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.

Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.

La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.



LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland James Harden va découvrir une sixième franchise de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass James Harden change d'équipe en NBA. La star des LA Clippers a été échangée contre Darius Garland, un des joueurs majeurs des Cleveland Cavaliers, ont rapporté mardi les médias américains.

Harden, meneur ou arrière de 36 ans sacré meilleur joueur (MVP) de la ligue en 2018, se rend à Cleveland en échange du meneur All-Star, de dix ans son cadet, et d'un choix de deuxième tour de draft, selon ESPN. Il quitte donc les LA Clippers, où il évoluait avec le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Cette transaction est considérée comme avantageuse pour les deux clubs. Harden rejoint une équipe de Cleveland bien placée pour se qualifier pour les play-off cette saison, tandis que les Clippers accueillent Garland, 26 ans, en vue de l'avenir, et notamment de la probable non-prolongation de leur autre vedette, Kawhi Leonard (34 ans), après 2027.

L'arrivée de Harden donne aux Cavaliers une nouvelle arme offensive puissante en plus du meneur All-Star Donovan Mitchell, aux côtés notamment d'Evan Mobley, défenseur de l'année 2025, et de Jarrett Allen, pour tenter de conquérir le titre après avoir échoué en demi-finale de Conférence lors des deux saisons passées.

Une sixième franchise Harden, qui n'a jamais remporté le titre, affiche une moyenne de 25,4 points et 8,1 passes par match cette saison. Il s'agira de la sixième franchise NBA de la carrière de "The Beard" après le Thunder d'Oklahoma City, les Houston Rockets, les Brooklyn Nets, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Clippers.

La nouvelle du transfert de Harden a été annoncée mardi par la presse, alors que les échanges se multiplient avant la date limite des transferts de la NBA, fixée à jeudi. Parmi ces transactions, les Boston Celtics se sont renforcés à l'intérieur avec l'acquisition du pivot All-Star des Chicago Bulls, le Monténégrin Nikola Vucevic, en échange du meneur Anfernee Simons.



Janis Moser et le Lightning grondent en tête Janis Moser (à droite) est en pleine bourre avec Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay contre Buffalo. Électrique, le Lightning a remporté 18 de ses 20 derniers matches de NHL.

Le défenseur seelandais a été crédité d'un assist sur le but décisif de Jake Guentzel après 4'45 en "overtime". Une prolongation que Tampa avait arrachée à 26 secondes de la sirène finale, sur une réussite de Darren Raddysh.

Avec un but et trois assists, Nikita Kucherov a été le grand homme de cette partie. Le Russe de 32 ans, qui a atteint la barre des 90 points en 50 matches, est la principale raison derrière le succès du Lightning, la meilleure équipe actuelle de la Conférence Est.

Les Devils impuissants Les choses sont en revanche toujours autant compliquées pour les New Jersey Devils, battus 3-0 à Newark par les Columbus Blue Jackets. Ces derniers ont fait la différence en marquant trois buts dans le troisième tiers-temps.

Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Cie perdent petit à petit les play-off de vue. Cette quatrième défaite en cinq matches les place à désormais 9 points de la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires, mais la saison régulière est encore longue.



Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile En 2022 à Pékin, le ski alpin avait rapporté neuf médailles sur les quinze glanées au total par la Suisse.

Malgré une délégation masculine en forme et une Camille Rast à l'heure, il sera difficile de faire aussi bien aux JO 2026.

Cinq titres olympiques sur onze, la Suisse avait effectué une belle razzia en Chine il y a quatre ans. Grâce à Beat Feuz et Corinne Suter, elle avait enlevé l'or dans la discipline reine, la descente. Marco Odermatt avait remporté le géant, Lara Gut-Behrami le Super-G et Michelle Gisin le combiné. Malheureusement, la Tessinoise et l'Obwaldienne, blessées, ne seront pas présentes à Cortina.

Camille Rast en cheffe de file Les chances helvétiques ne seront forcément pas aussi élevées à Cortina, là où les dames dévaleront l'Olimpia delle Tofane. Les principaux espoirs de médaille reposeront sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne, championne du monde de slalom, a déjà battu Mikaela Shiffrin.

Et on sait aussi que l'Américaine aux neuf globes de slalom et aux 71 succès dans la discipline, n'a remporté l'or olympique qu'une seule fois sur le virage court, en 2014 à Sotchi. Attention par ailleurs à Wendy Holdener, argentée en 2018 et bronzée il y a quatre ans dans la discipline.

Championne du monde de descente en 2021 sur cette piste, Corinne Suter aurait dû faire partie des médaillables. De retour un mois après sa chute à St-Moritz en décembre, la Schwytzoise de 31 ans doit encore accumuler les kilomètres. Mais Corinne Suter est une femme de grands rendez-vous, alors sait-on jamais.

La superbe victoire de Malorie Blanc lors du Super-G de Crans-Montana a apporté du baume au coeur à l'équipe de vitesse. Mais la Valaisanne manque d'expérience face aux routinières que sont Sofia Goggia ou Lindsey Vonn, même si l'Américaine de 41 ans a chuté à Crans-Montana lors de la descente et est touchée au genou gauche.

Von Allmen et Monney plus forts qu'Odermatt? A Bormio, les messieurs se frotteront à la Stelvio, cette piste imaginée pour les Mondiaux de 1985 et devenue une étape incontournable de la Coupe du monde depuis 1995. La saison passée, Alexis Monney avait remporté sa première et seule victoire en Coupe du monde en devançant Franjo von Allmen, alors que Marco Odermatt avait pris la 5e place.

Le trio magique fera forcément partie des favoris de la descente qui se tiendra samedi prochain. Vainqueur magistral à Crans-Montana dimanche, von Allmen débarquera en Italie avec une confiance XXL.

Frustré par sa deuxième place sur la Streif derrière Giovanni Franzoni, Marco Odermatt peut aller chercher trois voire quatre médailles avec le combiné par équipe. Mais on a vu qu'en géant, il était moins dominateur que les années précédentes. L'accumulation des efforts dans un contexte très ramassé avec trois épreuves, voire quatre, en une semaine peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Surtout sur une piste aussi sélective que la Stelvio.

Loïc Meillard en favori En technique, on attend également beaucoup de Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a brillé lors du géant de Schladming et au cours des derniers Mondiaux de Saalbach avec trois médailles, dont l'or en slalom et en combiné par équipe.

Il s'agira aussi d'avoir de la chance et un bon matériel dans une discipline aussi dense que le slalom où tout peut arriver. Tanguy Nef et Daniel Yule en slalom et Luca Aerni en géant seront les autres Romands de cette délégation avec des ambitions légitimes.

Si des manches de slalom ont été organisées récemment, la dernière en 2019 à l'occasion d'un combiné, cela fait par ailleurs depuis 2008 qu'il n'y a plus eu de géant sur la piste de Bormio. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne.



Les curleurs entrent en scène à Cortina Les choses sérieuses commencent dès mercredi à Milan-Cortina, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des JO 2026. En curling, le 1er tour du Round Robin du double mixte est programmé en soirée.

Premiers athlètes suisses en lice en compétition dans ces joutes, les époux Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann disputeront leur première partie dès 19h05, face à l'Estonie. Le duo peut légitimement viser le podium dans ces joutes.

Les cadors de la vitesse masculine, parmi lesquels Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Alexis Monney, entreront quant à eux en scène en fin de matinée. Le premier des trois entraînements prévus pour la descente de samedi doit débuter à 11h30.



Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse sont programmés mercredi soir.

Quatrième club romand en lice, Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. Bâle joue pour sa part sa saison à St-Gall.

Tombeur de la lanterne rouge de Super League Winterthour en 8e de finale, le SLO rêve d'un nouvel exploit face à une formation de l'élite mal en point. Le FC Lucerne pointe en effet au 10e rang en championnat, après n'avoir gagné qu'un seul de ses dix derniers matches dans cette compétition (pour 6 défaites et 3 nuls).

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part préparé idéalement ce rendez-vous en écrasant Vaduz, leader de la Challenge League, 5-2 vendredi dernier à domicile. Et la formation vaudoise reste sur deux succès face au FC Lucerne, obtenus lors des deux derniers duels livrés pendant la saison 2023/24 de Super League.

La dernière affiche de ces quarts de finale mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Largués à 13 points du leader Thoune face à qui ils se sont inclinés 2-1 à domicile dimanche en championnat, les Rhénans misent désormais tout sur cette Coupe de Suisse dont ils sont les tenants du titre.

Vainqueur aux tirs au but dans les deux tours précédents, St-Gall aborde ce duel avec une pression forcément moindre. Les Brodeurs ont en outre raflé quatre points cette saison en championnat face au FCB, s'imposant 2-1 à domicile lors de la 1re journée avant d'obtenir le nul (0-0) au Parc St-Jacques à la fin novembre.



Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense Hajrizi et Frey ont chacun marqué un but Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout du suspense, Grasshopper s'est qualifié en battant Sion 4-3 après prolongations.

C'est incroyable comme un match peut soudainement changer de physionomie. Quand Kololli a inscrit le 2-0 pour Sion à la 72e, personne n'aurait parié un franc sur les chances de qualification des Zurichois. Depuis l'ouverture du score d'Hajrizi (7e), les visiteurs avaient en effet nettement dominé les débats.

Ils auraient pu, voire dû, classer l'affaire avant même la mi-temps. Mais les joueurs de Didier Tholot ont manqué plusieurs occasions, ce qui a fini par leur coûter cher. Inoffensif pendant les trois quarts du match, GC s'est soudainement réveillé.

Improbable renversement de situation En quelques minutes, les Zurichois sont revenus à la hauteur de leurs adversaires, d'abord par le talentueux Danois Jensen (76e), puis par Tsimba après une erreur de Racioppi (80e). Alors que la tendance semblait pencher du côté des Sauterelles, Sion a cru réussir le k.-o. grâce à Lukembila (85e).

Dans ce match devenu fou, Frey a débloqué son compteur pour GC à la 93e, envoyant les deux équipes en prolongations. Tsimba a alors donné pour la première fois l'avantage aux Zurichois (94e). Les Sédunois n'ont pas su répliquer, malgré deux ou trois situations chaudes.



Coupe de Suisse: Yverdon se hisse dans le dernier carré Varol Tasar a inscrit le 2-1 pour envoyer Yverdon en demies face à Neuchâtel Xamax mardi en Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Yverdon-Sport s'est imposé 2-1 face à Neuchâtel Xamax en quart de finale de Coupe de Suisse mardi. Après avoir encaissé l'ouverture du score, les Vaudois ont pris le dessus en fin de deuxième période.

L'alignement des joueurs M19 face à Bellinzone vendredi en place de l'équipe A n'a pas permis à Neuchâtel Xamax d'arracher la victoire face à Yverdon. Après avoir sorti Lausanne-Sport au tour précédent, les hommes d'Adrian Ursea ont pris le dessus sur leur adversaire de Challenge League une troisième fois cette saison pour rejoindre les demi-finales, une première depuis 2022.

Une égalisation de Pasche controversée Si Yverdon est parvenu à se procurer le premier tir cadré de la partie, Xamax a pu compter sur Shkelqim Demhasaj pour ouvrir la marque à la 13e. A bout portant, le meilleur buteur de Challenge League n'a laissé aucune chance au portier nord-vaudois Simon Enzler, qui avait repoussé un premier tir de Fabio Saiz.

Auteur de trois passes décisives et d'un but face à Neuchâtel cette saison, Elias Pasche est parvenu à égaliser dès la 26e. Discrètement aidé par son bras resté invisible aux yeux de l'arbitrage non assisté par la VAR, l'attaquant d'Yverdon a croisé sa frappe pour tromper le gardien xamaxien Edin Omeragic.

Varol Tasar décisif Après une fin de première mi-temps sous tension où les hommes d'Adrian Ursea ont pris trois cartons jaunes en dix minutes, l'intensité du match a ralenti jusqu'au coup d'éclat de Varol Tasar à la 79e. Depuis le point de penalty, celui qui est entré en jeu un quart d'heure avant a visé la lucarne pour redonner l'avantage à Yverdon .

Les joueurs d'Anthony Braizat ont ensuite encore tenté de renverser la situation à la 86e, où Demhasaj s'est heurté à Enzler. Dans les derniers instants du temps additionnel, le dernier rempart d'Yverdon a encore été décisif pour empêcher l'égalisation et mettre fin aux espoirs xamaxiens, qui ont tout de même réalisé leur meilleur parcours en Coupe depuis 2011.



Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel Un joli titre europ閑n pour Alex Vogel Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.

Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.

"J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité", a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.

Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.



WTA: Golubic et Masarova victorieuses Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.

La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).

Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). A Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.

Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).

