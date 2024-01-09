Les Suisses placés à Bormio ++ Liam Rivera sacré
Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10
Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.
Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la "lucky loser" mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.
Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.
Les Suisses placés lors du premier entraînement de descente
Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5.
Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. "Mais j'ai manqué une porte sur le haut", regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.
Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.
Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. "Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course", a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste.
Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.
Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride
Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.
Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son "run", suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.
"Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse", a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.
En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.
Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride est également candidat pourrait devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.
La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca
La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.
Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.
La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.
LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland
James Harden change d'équipe en NBA. La star des LA Clippers a été échangée contre Darius Garland, un des joueurs majeurs des Cleveland Cavaliers, ont rapporté mardi les médias américains.
Harden, meneur ou arrière de 36 ans sacré meilleur joueur (MVP) de la ligue en 2018, se rend à Cleveland en échange du meneur All-Star, de dix ans son cadet, et d'un choix de deuxième tour de draft, selon ESPN. Il quitte donc les LA Clippers, où il évoluait avec le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.
Cette transaction est considérée comme avantageuse pour les deux clubs. Harden rejoint une équipe de Cleveland bien placée pour se qualifier pour les play-off cette saison, tandis que les Clippers accueillent Garland, 26 ans, en vue de l'avenir, et notamment de la probable non-prolongation de leur autre vedette, Kawhi Leonard (34 ans), après 2027.
L'arrivée de Harden donne aux Cavaliers une nouvelle arme offensive puissante en plus du meneur All-Star Donovan Mitchell, aux côtés notamment d'Evan Mobley, défenseur de l'année 2025, et de Jarrett Allen, pour tenter de conquérir le titre après avoir échoué en demi-finale de Conférence lors des deux saisons passées.
La nouvelle du transfert de Harden a été annoncée mardi par la presse, alors que les échanges se multiplient avant la date limite des transferts de la NBA, fixée à jeudi. Parmi ces transactions, les Boston Celtics se sont renforcés à l'intérieur avec l'acquisition du pivot All-Star des Chicago Bulls, le Monténégrin Nikola Vucevic, en échange du meneur Anfernee Simons.
Janis Moser et le Lightning grondent en tête
Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay contre Buffalo. Électrique, le Lightning a remporté 18 de ses 20 derniers matches de NHL.
Le défenseur seelandais a été crédité d'un assist sur le but décisif de Jake Guentzel après 4'45 en "overtime". Une prolongation que Tampa avait arrachée à 26 secondes de la sirène finale, sur une réussite de Darren Raddysh.
Avec un but et trois assists, Nikita Kucherov a été le grand homme de cette partie. Le Russe de 32 ans, qui a atteint la barre des 90 points en 50 matches, est la principale raison derrière le succès du Lightning, la meilleure équipe actuelle de la Conférence Est.
Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Cie perdent petit à petit les play-off de vue. Cette quatrième défaite en cinq matches les place à désormais 9 points de la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires, mais la saison régulière est encore longue.
Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile
En 2022 à Pékin, le ski alpin avait rapporté neuf médailles sur les quinze glanées au total par la Suisse.
Malgré une délégation masculine en forme et une Camille Rast à l'heure, il sera difficile de faire aussi bien aux JO 2026.
Cinq titres olympiques sur onze, la Suisse avait effectué une belle razzia en Chine il y a quatre ans. Grâce à Beat Feuz et Corinne Suter, elle avait enlevé l'or dans la discipline reine, la descente. Marco Odermatt avait remporté le géant, Lara Gut-Behrami le Super-G et Michelle Gisin le combiné. Malheureusement, la Tessinoise et l'Obwaldienne, blessées, ne seront pas présentes à Cortina.
Et on sait aussi que l'Américaine aux neuf globes de slalom et aux 71 succès dans la discipline, n'a remporté l'or olympique qu'une seule fois sur le virage court, en 2014 à Sotchi. Attention par ailleurs à Wendy Holdener, argentée en 2018 et bronzée il y a quatre ans dans la discipline.
Championne du monde de descente en 2021 sur cette piste, Corinne Suter aurait dû faire partie des médaillables. De retour un mois après sa chute à St-Moritz en décembre, la Schwytzoise de 31 ans doit encore accumuler les kilomètres. Mais Corinne Suter est une femme de grands rendez-vous, alors sait-on jamais.
La superbe victoire de Malorie Blanc lors du Super-G de Crans-Montana a apporté du baume au coeur à l'équipe de vitesse. Mais la Valaisanne manque d'expérience face aux routinières que sont Sofia Goggia ou Lindsey Vonn, même si l'Américaine de 41 ans a chuté à Crans-Montana lors de la descente et est touchée au genou gauche.
Le trio magique fera forcément partie des favoris de la descente qui se tiendra samedi prochain. Vainqueur magistral à Crans-Montana dimanche, von Allmen débarquera en Italie avec une confiance XXL.
Frustré par sa deuxième place sur la Streif derrière Giovanni Franzoni, Marco Odermatt peut aller chercher trois voire quatre médailles avec le combiné par équipe. Mais on a vu qu'en géant, il était moins dominateur que les années précédentes. L'accumulation des efforts dans un contexte très ramassé avec trois épreuves, voire quatre, en une semaine peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Surtout sur une piste aussi sélective que la Stelvio.
Il s'agira aussi d'avoir de la chance et un bon matériel dans une discipline aussi dense que le slalom où tout peut arriver. Tanguy Nef et Daniel Yule en slalom et Luca Aerni en géant seront les autres Romands de cette délégation avec des ambitions légitimes.
Si des manches de slalom ont été organisées récemment, la dernière en 2019 à l'occasion d'un combiné, cela fait par ailleurs depuis 2008 qu'il n'y a plus eu de géant sur la piste de Bormio. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne.
Les curleurs entrent en scène à Cortina
Les choses sérieuses commencent dès mercredi à Milan-Cortina, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des JO 2026. En curling, le 1er tour du Round Robin du double mixte est programmé en soirée.
Premiers athlètes suisses en lice en compétition dans ces joutes, les époux Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann disputeront leur première partie dès 19h05, face à l'Estonie. Le duo peut légitimement viser le podium dans ces joutes.
Les cadors de la vitesse masculine, parmi lesquels Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Alexis Monney, entreront quant à eux en scène en fin de matinée. Le premier des trois entraînements prévus pour la descente de samedi doit débuter à 11h30.
Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise
Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse sont programmés mercredi soir.
Quatrième club romand en lice, Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. Bâle joue pour sa part sa saison à St-Gall.
Tombeur de la lanterne rouge de Super League Winterthour en 8e de finale, le SLO rêve d'un nouvel exploit face à une formation de l'élite mal en point. Le FC Lucerne pointe en effet au 10e rang en championnat, après n'avoir gagné qu'un seul de ses dix derniers matches dans cette compétition (pour 6 défaites et 3 nuls).
Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part préparé idéalement ce rendez-vous en écrasant Vaduz, leader de la Challenge League, 5-2 vendredi dernier à domicile. Et la formation vaudoise reste sur deux succès face au FC Lucerne, obtenus lors des deux derniers duels livrés pendant la saison 2023/24 de Super League.
La dernière affiche de ces quarts de finale mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Largués à 13 points du leader Thoune face à qui ils se sont inclinés 2-1 à domicile dimanche en championnat, les Rhénans misent désormais tout sur cette Coupe de Suisse dont ils sont les tenants du titre.
Vainqueur aux tirs au but dans les deux tours précédents, St-Gall aborde ce duel avec une pression forcément moindre. Les Brodeurs ont en outre raflé quatre points cette saison en championnat face au FCB, s'imposant 2-1 à domicile lors de la 1re journée avant d'obtenir le nul (0-0) au Parc St-Jacques à la fin novembre.
Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense
Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout du suspense, Grasshopper s'est qualifié en battant Sion 4-3 après prolongations.
C'est incroyable comme un match peut soudainement changer de physionomie. Quand Kololli a inscrit le 2-0 pour Sion à la 72e, personne n'aurait parié un franc sur les chances de qualification des Zurichois. Depuis l'ouverture du score d'Hajrizi (7e), les visiteurs avaient en effet nettement dominé les débats.
Ils auraient pu, voire dû, classer l'affaire avant même la mi-temps. Mais les joueurs de Didier Tholot ont manqué plusieurs occasions, ce qui a fini par leur coûter cher. Inoffensif pendant les trois quarts du match, GC s'est soudainement réveillé.
Dans ce match devenu fou, Frey a débloqué son compteur pour GC à la 93e, envoyant les deux équipes en prolongations. Tsimba a alors donné pour la première fois l'avantage aux Zurichois (94e). Les Sédunois n'ont pas su répliquer, malgré deux ou trois situations chaudes.
Coupe de Suisse: Yverdon se hisse dans le dernier carré
Yverdon-Sport s'est imposé 2-1 face à Neuchâtel Xamax en quart de finale de Coupe de Suisse mardi. Après avoir encaissé l'ouverture du score, les Vaudois ont pris le dessus en fin de deuxième période.
L'alignement des joueurs M19 face à Bellinzone vendredi en place de l'équipe A n'a pas permis à Neuchâtel Xamax d'arracher la victoire face à Yverdon. Après avoir sorti Lausanne-Sport au tour précédent, les hommes d'Adrian Ursea ont pris le dessus sur leur adversaire de Challenge League une troisième fois cette saison pour rejoindre les demi-finales, une première depuis 2022.
Auteur de trois passes décisives et d'un but face à Neuchâtel cette saison, Elias Pasche est parvenu à égaliser dès la 26e. Discrètement aidé par son bras resté invisible aux yeux de l'arbitrage non assisté par la VAR, l'attaquant d'Yverdon a croisé sa frappe pour tromper le gardien xamaxien Edin Omeragic.
Les joueurs d'Anthony Braizat ont ensuite encore tenté de renverser la situation à la 86e, où Demhasaj s'est heurté à Enzler. Dans les derniers instants du temps additionnel, le dernier rempart d'Yverdon a encore été décisif pour empêcher l'égalisation et mettre fin aux espoirs xamaxiens, qui ont tout de même réalisé leur meilleur parcours en Coupe depuis 2011.
Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel
Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.
Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.
"J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité", a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.
Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.
WTA: Golubic et Masarova victorieuses
Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.
La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).
Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). A Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.
Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).
Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques
Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui ne se sent "pas suffisamment compétitif", a annoncé son forfait pour les JO 2026 de Milan - Cortina. Il était sélectionné pour la descente et le super-G.
"J'ai fait tout mon possible pour être prêt pour les JO, mais je ne me sens pas suffisamment compétitif ni dans mon corps ni dans ma tête. C'est extrêmement difficile de prendre cette décision", a déclaré le Norvégien, vice-champion olympique du combiné à Pékin en 2022, qui a dans la foulée mis fin à sa saison.
"Ce n'était pas ainsi que je comptais terminer ma saison, mais je suis déjà fier de mon retour sur le circuit. Je suis toujours déterminé à gagner des courses et cela demande que je prenne mon mal en patience", a ajouté le skieur âgé de 33 ans et fiancé de la championne américaine Mikaela Shiffrin.
Vice-champion du monde en super-G et en descente en 2023, Kilde peine à retrouver son meilleur niveau après sa lourde chute lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré d'un genou et d'une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard, mais avait dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024/25.
Le Norvégien, vainqueur du globe de la descente en 2022 et 2023, a effectué son retour en Coupe du monde fin novembre à Copper Mountain, mais sans briller. Son meilleur résultat est une 11e place en sept courses cet hiver. Il avait déjà renoncé aux étapes de Coupe du monde à Wengen et Kitzbühel, avant de finir 42e de la descente de Crans Montana dimanche.