Montréal égalise à 1-1 face à Buffalo ++ Wembanyama en démonstration

Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial Image: KEYSTONE/EPA EFE Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture.

Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.



Montréal égalise à 1-1 face à Buffalo Alex Newhook (à gauche) a réussi un doublé vendredi face à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Montréal a pris l'avantage du terrain dès le deuxième match du 2e tour de play-off de NHL qui l'oppose à Buffalo.

Les Canadiens se sont imposés 5-1 vendredi sur la glace des Sabres pour égaliser à 1-1 dans la série.

Les Habs ont réussi un début de partie parfait, menant 2-0 après seulement 4'27. Désigné première étoile de cette rencontre, Alex Newhook a ouvert la marque après 1'36 seulement. L'attaquant canadien a également inscrit le 3-0 à la 25e minute.

Buffalo, qui avait gagné le match 1 4-2, a certes pu recoller à 3-1 à 38'' de la fin du tiers médian sur une réussite de Zach Benson. Mais le portier de Montréal Jakub Dobes a repoussé les 28 autres tirs cadrés par les Sabres pour obtenir la deuxième étoile.

L'autre match de la soirée a vu les Golden Knights dominer Anaheim 6-2 en Californie pour prendre l'avantage 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Vegas, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire, a fait la différence grâce notamment à un "hat trick" de Mitch Marner.



Wembanyama en démonstration Victor Wembanyama a été impérial vendredi face aux T'Wolves Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr San Antonio a repris l'avantage du terrain dans le 2e tour des play-off de NBA qui l'oppose à Minnesota.

Les Spurs, qui mènent 2-1 dans la série, se sont imposés 115-108 vendredi sur le parquet des Timberwolves grâce à une démonstration de Victor Wembanyama.

Le pivot français, qui découvre les play-off à 22 ans, a été exceptionnel avec 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Il n'est que le quatrième joueur de l'histoire à compiler au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres dans les séries finales après Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal.

"Wemby" a attaqué la partie à fond, avec deux "alley-oops", deux contres, un panier en transition avec la faute puis un lay-up pour permettre à San Antonio de mener 11-1 en un peu plus de 4 minutes. Il a également été décisif dans le dernier quart-temps avec 16 points, dont deux tirs lointains qui ont assommé les T-Wolves d'Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 assists).

A l'Est, les New York Knicks se sont imposés 108-94 chez les Philadelphia 76ers pour mener 3-0 dans cette demi-finale de Conférence. Aucune franchise n'a jamais surmonté un tel handicap dans l'histoire des play-off de NBA. Les Knicks auront l'occasion dès dimanche lors du match 4 à Philadelphie, d'atteindre une deuxième finale de Conférence consécutive.



L'heure de la revanche face à la Suède L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant le championnat du monde de Zurich et Fribourg. Elle se frotte dès 16h à la Suède.

La troupe de Jan Cadieux a une revanche à prendre face au Tre Kronor. Il y a tout juste dix jours, à Jönköping, la Suisse avait en effet été humiliée 8-1 par la Suède. Leonardo Genoni avait vécu un cauchemar devant le filet helvétique, et n’avait été remplacé qu’à la 53e après avoir encaissé le 7-0.

La donne a changé depuis. Jan Cadieux peut s’appuyer sur un effectif bien plus impressionnant avec l’arrivée des stars de la NHL Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et Nino Niederreiter. Jeudi, son équipe a d’ailleurs battu la Finlande (5-4 aux tirs au but) pour entamer parfaitement cette dernière étape du Euro Hockey Tour 2025/26.

L’équipe de Suisse, qui pourra également compter la semaine prochaine sur les services du défenseur de Tampa Bay Janis Moser, disputera dimanche un dernier match avant d’entamer son Mondial vendredi prochain à Zurich face aux Etats-Unis. Elle se frottera dès 12h à la République tchèque, qu’elle avait battue 1-0 aux tirs au but dimanche dernier à Ceske Budejovice.



Dortmund valide sa deuxième place Kobel et le BVB sont assurés de terminer au 2e rang de la Bundesliga Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, a validé vendredi sa deuxième place derrière l'intouchable Bayern Munich.

Le BVB a battu l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda (3-2) en ouverture de la 33e journée.

Cueillis à froid par les visiteurs sur un but de Can Uzun (2e), les joueurs de Niko Kovac ont tout renversé en fin de première période grâce à Serhou Guirassy (42e) et Nico Schlotterbeck (46e). Après un troisième but signé Samuele Inacio d'une superbe reprise de volée à bout portant (72e), le club de la Ruhr s'est fait peur en laissant revenir son adversaire par l'entrant Jonathan Burkardt (87e).



Waltert manque de peu l'exploit à Rome Simona Waltert a manqué de peu l'exploit au 2e tour à Rome Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert (WTA 91) n'est pas passée loin de l'exploit vendredi au 2e tour du WTA 1000 de Rome. La Grisonne s'est inclinée 6-7 (9/11) 6-4 6-4 devant l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 25).

Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, Simona Waltert a fait jeu égal avec une joueuse qui avait sorti successivement la St-Galloise Belinda Bencic (WTA 12) puis le no 1 mondial Aryna Sabalenka à Madrid deux semaines plus tôt. Elle a manqué le coche dans la manche décisive face à l'Américaine.

Simona Waltert, qui avait écarté quatre balles de premier set avant de conclure la manche initiale sur sa quatrième opportunité, a pourtant mené 4-1 dans le dernier set. Mais Hailey Baptiste a su élever le curseur pour renverser la table en s'adjugeant les cinq derniers jeux d'un match qui a duré près de trois heures.



Djokovic éliminé dès son entrée en lice Djokovic a été battu dès son entrée en lice à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Le no 4 mondial s'est incliné 2-6 6-2 6-4 devant le Croate Dino Prizmic (ATP 79) vendredi au 2e tour.

Le Serbe de 38 ans disputait son premier match depuis début mars, lui qui a dû faire une pause de deux mois pour soigner son épaule droite. C'est la première fois en dix-neuf participations au tournoi romain, qu'il a remporté à six reprises, qu'il y perd son premier match.

Novak Djokovic, qui n'avait plus joué depuis son élimination en 8e de finale à Indian Wells le 11 mars, a pourtant entamé idéalement son duel avec Dino Prizmic. Mais l'ex-no 1 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas tenu la distance face au jeune Croate (20 ans).

Cette élimination précoce pourrait faire les affaires des organisateurs du Geneva Open (17-23 mai), dont il est le tenant du titre. Novak Djokovic, qui avait cueilli son 100e trophée ATP l'an dernier à Genève, a en effet besoin de matches avant d'aborder dès le 24 mai Roland-Garros.



Des moteurs davantage thermiques qu'électriques dès 2027 Le règlement controversé sur les moteurs devrait être modifié dès 2027 Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le règlement technique controversé sur les moteurs des monoplaces devrait redonner dès 2027 la primauté à la puissance thermique sur l'électrique.

La Fédération internationale (FIA), qui régit les règles de la Formule 1, a annoncé vendredi un accord "de principe" à ce sujet. La décision doit encore être "discutée dans le détail".

Lors d'une réunion vendredi de l'organisation internationale du sport automobile basée à Paris, des "mesures ont été trouvées, en principe pour 2027, qui verraient une augmentation nominale de la puissance du moteur à combustion de 50 kilowatts et une réduction nominale de la puissance du système de déploiement électrique de 50 kilowatts", selon un communiqué.

Cette décision, qui doit encore être "discutée dans le détail" et votée par le conseil mondial des sports mécaniques, mettrait de fait fin à la parité 50/50 des moteurs hybrides à moitié électriques et à moitié thermiques, imposée cette saison par la FIA. Car cette motorisation inédite des monoplaces a fracturé le milieu de la Formule 1, depuis les essais hivernaux du début de l'année et les quatre premiers Grands Prix.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) est notamment vent debout contre ce qu'il compare à "de la Formule E (électrique) sous stéroïdes", voire au jeu vidéo "Mario Kart". En difficulté, le Néerlandais, actuel 7e du classement des pilotes, a même menacé de quitter la F1.

Entendant les critiques, la FIA a annoncé fin avril et fait appliquer dès le GP de Miami (1er-3 mai) une nouvelle version "ajustée" de la règlementation afin de réduire en qualification et en course les effets les plus perturbants de la batterie couplée au bloc thermique classique.

Pilotage bouleversé Cette motorisation millésime 2026 a bouleversé la manière de piloter, en raison notamment de la gestion complexe de la batterie au moment des dépassements puis lors de la nécessaire recharge d'énergie électrique en ralentissant et en freinant.

"Les propositions définitives présentées aujourd'hui sont le résultat d'une série de consultations ces dernières semaines entre la FIA et tous les protagonistes (de la F1) avec la contribution inestimable des pilotes", a souligné l'instance internationale qui prévoit encore des discussions et des aménagements du règlement tout au long de la saison 2026.

Les écuries Mercedes et McLaren, équipées du même bloc du motoriste allemand, avaient accueilli fin avril comme "un pas positif dans la bonne direction" les évolutions du règlement.



Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni Valverde et Tchouaméni ont écopé d'une lourde amende Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, a annoncé le club vendredi.

Les Merengues ont pris cette décision après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

A deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende "clôturant ainsi la procédure interne" engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué. "Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés" ajoute le club.

Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico. Il doit "rester au repos entre 10 et 14 jours" en raison d'un "traumatisme crânien", a indiqué le club madrilène jeudi soir.



Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête Alex Jimenez a été écarté de l'effectif de Bournemouth Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Bournemouth a annoncé avoir ouvert une enquête et écarté de son groupe Alex Jimenez. Le joueur espagnol est soupçonné d'avoir envoyé des messages compromettants à une mineure sur les réseaux sociaux.

"L'AFC Bournemouth a pris connaissance des messages circulant sur les réseaux sociaux qui impliquent le latéral droit Alex Jimenez", explique le communiqué. "Le club comprend la gravité de cette affaire et mène actuellement une enquête".

Des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent des échanges entre le joueur, qui fête ses 21 ans vendredi, et une mineure. "Tu es très jolie, un peu petite mais bon, j'aime les filles plus petites, je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans", peut-on notamment lire.

Alex Jimenez ne participera donc pas au déplacement des Cherries à Fulham samedi lors de la 36e journée de Premier League, a ajouté le club qui "ne fera aucun autre commentaire pour le moment". Prêté par l'AC Milan, il a joué 32 matches cette saison sous les couleurs de Bournemouth, 6e du championnat et en lutte pour une qualification européenne, qui l'a définitivement acheté en février.



Magnier remporte la 1re étape et se pare de rose Paul Magnier est le premier maillot rose du Giro Image: KEYSTONE/EPA ANSA Paul Magnier a remporté au sprint la 1re étape du 109e Giro d'Italia, vendredi à Bourgas en Bulgarie. Le Français endosse ainsi le premier maillot rose de leader du général.

Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a réglé sur la ligne un groupe d'une dizaine de coureurs qui ont échappé à une grosse chute collective survenue à 600 mètres de l'arrivée.

Magnier s'est imposé devant le Danois Tobias Lund Andresen et le Britannique Ethan Vernon, alors que l'Italien Jonathan Milan, maillot vert du dernier Tour de France, a pris la quatrième place. Meilleur Suisse, Jan Christen a fini 29e de cette étape.



Vincent Kriechmayr poursuit sa carrière Vincent Kriechmayr ne range pas encore ses lattes Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Vincent Kriechmayr a pris sa décision concernant son avenir sportif. L'Autrichien de 34 ans prolonge sa carrière d'une saison, a-t-il annoncé à la chaîne LT1.

"Ma carrière continue. Je souhaite la prolonger d'une saison, durant laquelle je donnerai encore une fois tout ce que j'ai", a déclaré le vice-champion olympique 2026 du combiné par équipe et double champion du monde 2021 (descente et super-G).

La saison dernière, Vincent Kriechmayr avait remporté ses 19e et 20e victoires en Coupe du monde mais était une nouvelle fois reparti les mains vides lors des épreuves individuelles des Jeux olympiques. Il tentera de décrocher en février 2027 à Crans-Montana une nouvelle médaille mondiale, lui qui en affiche cinq à son palmarès.



Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches Le coach de Thoune Mauro Lustrinelli assistera aux derniers matches de la saison depuis les tribunes. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Mauro Lustrinelli a écopé vendredi de trois matches de suspension en plus de celle déjà actée face à Sion ce dimanche. Le coach de Thoune manquera par conséquent le premier match de la saison 2026/27.

L'entraîneur de l'équipe sacrée championne de Suisse dimanche dernier a été sanctionné au regard de "propos injurieux envers l'arbitre" tenus à la 81e du match à Bâle comptant pour la 35e journée de Super League. Il peut encore faire opposition à cette décision, qui l'empêche d'assister aux dernières rencontres de la saison ainsi que du match de reprise du prochain championnat.

Si la présente décision entre en force, Lustrinelli sera seulement autorisé à assister à la remise du trophée de champion de Suisse au Wankdorf le 14 mai prochain. "La suspension des officiels s’applique uniquement avant et pendant le match", a précisé la Swiss Football League dans un communiqué.



NL: Lugano signe le Finlandais Lassi Thomson jusqu'en 2028 Lassi Thomson a disputé 11 matches avec les Senators lors de la saison écoulée. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.

Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.

Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.

