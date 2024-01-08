Sion frappe un grand coup ++ Thoune pas encore champion

Saint-Gall retarde encore le sacre de Thoune Les Saint-Gallois ont fini par avoir le dernier mot face au YB d'Alvyn Sanches (à droite). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Victorieux à l'arraché sur la pelouse des Young Boys dimanche (2-1), Saint-Gall retarde encore un peu le sacre de Thoune en Super League. Le leader aura une deuxième occasion samedi prochain à Bâle.

Battus samedi soir à domicile par Lugano (1-0), les Thounois avaient besoin d'un nul ou d'une défaite des Brodeurs à Berne pour fêter leur premier titre de champion de Suisse à distance. Un faux-pas qui ne s'est finalement pas produit, la faute à Chima Okoroji.

Le Saint-Gallois a transformé un coup-franc direct dans le temps additionnel (90e+2), bien aidé il est vrai par le portier d'YB Marvin Keller. Le troisième gardien de l'équipe de Suisse, loin d'être irréprochable sur ce coup, n'a pas eu la main assez ferme pour détourner l'envoi d'Okoroji.

Ce but est venu récompenser les efforts des hommes d'Enrico Maassen, qui ont ouvert le score à la 64e sur un penalty transformé par Lukas Görtler, à la suite d'une main de Gregory Wüthrich. Ebrima Colley a ensuite temporairement fait les affaires de Thoune en remettant les deux équipes à égalité sur une contre-attaque éclair (81e).

Le promu bernois doit donc encore patienter avant d'assurer ce sacre qui ne devrait toutefois pas lui échapper. Avec 11 points de marge sur Saint-Gall à quatre journées de la fin du championnat, son avance demeure plus que conséquente.

Orgie de buts à la Praille A Genève, Servette est de son côté sorti vainqueur d'un duel riche en buts contre la lanterne rouge Winterthour. Les Grenat se sont imposés 5-3 après avoir mené 3-0 à la demi-heure de jeu.

Un doublé de Micha Stevanovic (21e/25e) et un but de Florian Ayé (29e), bien servi par un Junior Kadile déjà passeur décisif sur le 2-0, ont mis le SFC sur orbite face à des Zurichois en perdition. Mais "Winti" a vite relancé le suspense en profitant d'un doublé de Nishan Burkart (32e/39e).

Le rythme n'a pas baissé au retour des vestiaires avec le 4-2 de Steve Rouiller suivi directement d'un nouveau but zurichois (51e Jankewitz). Servette a finalement assuré son succès grâce à un cinquième but signé du jeune Thomas Lopes (19 ans).

Avec ce succès, Servette rejoint Lucerne à la première place du Relegation Group, un point devant Lausanne. Winterthour, qui accuse huit longueurs de retard sur le barragiste Grasshopper, est de son côté pratiquement condamné à la relégation directe.



Sion frappe un grand coup à Bâle et s'empare de la 4e place Rilind Nivokazi a mis Sion sur orbite à Bâle (archives). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 dimanche à Bâle. Les Sédunois s'emparent de la quatrième place du classement de Super League et peuvent rêver de jouer l'Europe la saison prochaine.

Cinq jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion a mis fin à une longue disette dans la cité rhénane. Le club valaisan ne s'était plus imposé à Bâle en championnat depuis le 2 août 1997 et une victoire 3-1 obtenue avec un but de... Didier Tholot.

Cette fois, c'est le buteur maison Rilind Nivokazi qui a ouvert le score en devançant un Becir Omeragic bien emprunté. Bien servi par Ilyas Chouaref, le Kosovar a fusillé Marwin Hitz pour marquer son 13e but de la saison en Super League (24e).

C'était la première occasion d'un FC Sion très bien organisé qui a récidivé dès le retour des vestiaires. Sur une attaque placée foudroyante, Josias Lukembila a armé un tir du gauche qui a battu un Marwin Hitz un peu court.

Racioppi arrête un penalty Le portier bâlois a été moins en vue que son homologue sédunois, Anthony Racioppi. Le gardien genevois de Sion a arrêté un penalty de Moritz Broschinski à la 74e pour épargner à ses couleurs une fin de match tendue.

Après ce succès historique, Sion (4e) compte désormais deux points d'avance sur Bâle (5e) et cinq de retard sur Lugano (3e), à quatre journées de la fin du championnat. La troupe de Didier Tholot peut vraiment espérer jouer l'Europe la saison prochaine.

Pour rappel, la quatrième place serait qualificative pour la Conference League si Saint-Gall (2e) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse (finale le 24 mai contre le SLO).



Pogacar fait craquer Seixas et s'adjuge encore Liège-Bastogne-Liège Tadej Pogacar a levé les bras pour la quatrième fois à Liège (archives). Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Insatiable, Tadej Pogacar a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège devant le Français Paul Seixas. C'est la quatrième fois que le champion du monde slovène triomphe sur la Doyenne des classiques.

Déjà vainqueur en 2021, 2024 et 2025, "Pogi" rejoint l'Italien Moreno Argentin et l'Espagnol Alejandro Valverde au palmarès de "LBL". Il n'est plus qu'à une victoire de la légende belge Eddy Merckx et ses cinq succès.

Dimanche, l'ogre slovène a remporté un duel passionnant avec le prodige français Paul Seixas (19 ans), vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi. Il a toutefois dû attendre la dernière difficulté du jour, la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) à 13 km de l'arrivée, pour faire craquer son nouveau rival qui a finalement terminé avec 45 secondes de retard à Liège.

Evenepoel battu Le Belge Remco Evenepoel n'a quant à lui pas pu rivaliser. Le double vainqueur de l'épreuve (2022, 2023) a été battu dès que Pogacar a appuyé sur l'accélérateur dans la terrible côte de La Redoute (1,6 km à 9,4%), à 35 km de la ligne.

Le champion olympique du contre-la-montre a terminé troisième (+1'42) en réglant au sprint un groupe de poursuivants dans lequel figurait le champion de Suisse Mauro Schmid.



Alex Marquez remporte le Grand Prix d'Espagne devant Bezzecchi Alex Marquez (au premier plan) a encore gagné sur le circuit de Jerez. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Jerez, comme l'an dernier. L'Espagnol s'est imposé devant l'Italien Marco Bezzecchi, qui conserve la tête du classement des pilotes.

Le petit frère de Marc Marquez a récidivé sur le circuit andalou, là où il avait débloqué son compteur en MotoGP en 2025. Parti en cinquième position, il a signé son quatrième succès dans la catégorie reine.

Marco Bezzecchi, vainqueur des trois premiers Grands Prix de la saison, a cette fois dû s'avouer vaincu. Il conserve toutefois la tête du classement des pilotes, avec 11 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin, 4e dimanche.

Champion du monde en titre et vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez a chuté en début de course. La troisième place du podium est revenue à l'Italien Fabio Di Giannantonio.



Deux hommes sous les 2 heures au marathon de Londres Sebastian Sawe est entré dans l'histoire dimanche à Londres. Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Sabastian Sawe est devenu dimanche le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. Il a gagné le marathon de Londres en 1h59'30 devant Yomif Kejelcha, lui aussi sous la mythique barrière.

Le Kényan de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace en pulvérisant l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2h01'25 en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture.

L'Éthiopien Yomif Kejelcha (1h59'41) a lui aussi bouclé les 42,195 km en moins de deux heures, une performance d'autant plus incroyable que le spécialiste du semi-marathon s'alignait pour la première fois sur la distance reine.

L'Ougandais Jacob Kiplimo, troisième, a également battu la marque de référence de Kiptum en 2h00'28 lors de ce marathon qui restera gravé dans l'histoire de l'athlétisme.

Sawe était à la tête d'un groupe de six coureurs quand il a placé une accélération avant le 30e kilomètre. Seul Kejelcha a réussi à rester à ses côtés, avec Kiplimo quelques mètres derrière.

Assefa aussi en mode record Chez les femmes, l'Éthiopienne Tigst Assefa a conservé son titre en améliorant le record mondial pour une course exclusivement féminine qu'elle avait établi l'an dernier.

L'athlète de 29 ans a placé un sprint dans les derniers mètres pour décrocher les Kényanes Joyciline Jepkosgei et Hellen Obiri, avec qui elle a fait toute la course, et coupé la ligne après 2h15'41, soit neuf secondes de moins que la marque précédente.



L'arbitre suisse Sandro Schärer au sifflet de PSG - Bayern Sandro Schärer est actuellement le meilleur arbitre suisse. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Un arbitre suisse sera au sifflet d'une demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Sandro Schärer a été désigné par l'UEFA pour arbitrer PSG - Bayern mardi (21h00).

L'Argovien de 37 ans a récemment officié lors du quart de finale aller de l'Europa League entre Bologne et Aston Villa, remporté 3-1 par le club anglais (4-0 au retour). Il vient également d'être sélectionné pour arbitrer lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Il succède au Tessinois Massimo Busacca, dernier Suisse à avoir arbitré un match du dernier carré de la C1 (Lyon - Bayern en 2010).



Minnesota revient à hauteur de Dallas au 1er tour des play-off Lian Bichsel (au centre) et Dallas ont toujours l'avantage de la glace. Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Dallas et Minnesota sont dos à dos après quatre matches au 1er tour des play-off de la NHL. Le Wild a remporté l'acte IV samedi à Saint-Paul, après prolongation (3-2).

L'équipe du Soleurois Lian Bichsel a pourtant mené 1-0 puis 2-1 mais Minnesota a égalisé à chaque fois, avant le but décisif de Matt Boldy tombé à 29 secondes de la fin de la première prolongation. Les Stars avaient gagné le précédent match après deux prolongations (4-3). L'acte V aura lieu mardi au Texas.

On connaît en revanche le premier qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est. Les Carolina Hurricanes ont obtenu leur billet en s'imposant 4-0 dans la série contre Ottawa après un quatrième succès (4-2).

Les Penguins de Pittsburgh ont quant à eux encore besoin d'une victoire contre les Flyers de Philadelphie. Sidney Crosby (auteur du 1-0) et Cie se sont imposés 4-2 à domicile et mènent désormais 3-1 dans la série.



Liège-Bastogne-Liège: Pogacar-Seixas, déjà un duel ? Le patron Tadej Pogacar et le nouveau phénomène Paul Seixas ont rendez-vous dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. Un choc terriblement excitant entre deux coureurs qui partagent plusieurs points communs.

La Doyenne des cinq Monuments, née en 1892, connaîtra un sacré coup de jeune cette année avec l'irruption de l'adolescent surdoué Seixas qui bouscule à 19 ans tous les codes de son sport.

Mercredi, le Français de l'équipe Decathlon CMA CGM a remporté dès sa première participation la Flèche Wallonne, une course atypique dont on disait qu'elle réclamait un long apprentissage, pour succéder à Pogacar qui avait eu besoin de quatre tentatives pour dompter le mur de Huy.

La manière avec laquelle le Français a aplati la concurrence - dont le champion de Suisse Mauro Schmid, deuxième - rend encore plus croustillant le grand rendez-vous de dimanche, dernier chapitre de la saison des classiques, où Pogacar visera un 13e Monument.

Un formidable match à trois La Doyenne offre la promesse d'un formidable match à trois entre Evenepoel, vainqueur en 2022 et 2023, Pogacar, lauréat en 2021, 2024 et 2025, et le nouveau prodige, dont ce sera la première apparition sur une course qu'il a remportée chez les juniors en 2024 - c'était hier.

Mais les derniers développements font se demander s'il ne s'agira pas plutôt d'un duel, entre le Français et le Slovène, tellement les récents faits d'armes de Seixas, dont son cavalier seul au Tour du Pays basque, sont impressionnants.



Sion vise la 4e place de Super League à Bâle Sion a l'occasion de s'emparer de la 4e place de la Super League dimanche. Les Valaisans se déplacent sur la pelouse de Bâle (14h00) avec l'ambition de jouer l'Europe la saison prochaine.

Quelques jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion veut poursuivre sur sa lancée chez les Rhénans. Les Sédunois visent une troisième victoire de rang après leurs succès probants contre Grasshopper (4-0) et Lausanne (3-0).

Avec un point de retard sur Bâle (4e, 53 pts), Sion est dans la course pour une qualification européenne. Pour rappel, si Saint-Gall (2e, 60 pts) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse contre le SLO (finale le 24 mai), la 4e place serait synonyme de Conference League.

Servette reçoit de son côté la lanterne rouge Winterthour (16h30) avec l'envie de confirmer ses progrès des dernières semaines. Les Grenat restent sur deux victoires et un match nul et peuvent légitimement viser la première place du Relegation Group, qui ne saurait toutefois faire oublier leur saison décevante.

Le dernier match du week-end opposera Young Boys à Saint-Gall dans la capitale (16h30).



Thoune doit patienter avant de fêter Kastriot Imeri et le FC Thoune ont manqué l'occasion de fêter un premier titre dans l'histoire du club. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Thoune a manqué une première occasion de remporter le titre en Super League, devant son public. Les Bernois se sont inclinés 1-0 contre Lugano.

Seule une victoire samedi soir aurait permis à Thoune de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Les Tessinois ont certes gâché la fête dans l'Oberland bernois en marquant sur penalty à la 97e, mais il ne manque que deux points à la troupe de Mauro Lustrinelli pour s'assurer le sacre.

S'il ne fait plus vraiment de doute que celui-ci devrait revenir aux pensionnaires de la Stockhorn Arena, conclure le travail face à ce FC Lugano n'avait rien d'une évidence. Les Tessinois se présentaient en effet comme la seule équipe du championnat avec deux victoires contre le leader cette saison, déjà acquises sur le même score (1-0).

Lugano, bête noire du FC Thoune

Après une première période bien terne, marquée par la tension de l'enjeu, Thoune a tenté d'emballer les vingt dernières minutes de la rencontre. Ce sont toutefois les Luganais qui se sont créé les plus grosses occasions, passant proches de l'ouverture du score mais manquant de précision dans le dernier geste. Ezgjan Alioski a finalement récompensé cette domination en transformant un penalty dans les arrêts de jeu.

La déception pourrait n'être que de courte durée pour les Bernois. Si Saint-Gall ne s'impose pas dimanche sur le terrain des Young Boys, Thoune sera couronné champion.



Lausanne se joue de Zurich et se maintient Nathan Butler-Oyedeji a permis au LS de gagner et d'assurer sa place en Super League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a bien commencé le tour contre la relégation. A la Tuilière, les Vaudois ont dominé facilement Zurich 3-0 et se maintiennent en Super League.

L'après Peter Zeidler s'est bien passé. Sous la direction de Markus Neumayr et Migjen Basha, les Lausannois ont plié l'affaire dès les 45 premières minutes. Poaty à la 7e, puis Butler-Oyedeji (21e) à la suite d'une relance catastrophique du gardien zurichois ont mis les Vaudois sur orbite. A la 40e Roche a vu son tir dévié dans le but zurichois par un défenseur alémanique pour le 3-0. Le LS a ensuite contrôlé la rencontre en faisant le nécessaire pour ne pas suer trop en fin de partie.

Ne restait finalement plus qu'à suivre le résultat de l'autre rencontre entre GC et Lucerne pour savoir si le LS allait pouvoir valider son ticket en Super League. Menés 1-0 par les Sauterelles, les Lucernois ont retourné la situation en inscrivant deux buts par Spadanuda (57e et 82e) pour l'emporter 2-1. Ce succès lucernois fait que les joueurs de Suisse centrale sont eux aussi sûrs de disputer le championnat de Super League la saison prochaine.



Marc Marquez remporte sous la pluie le sprint à Jerez Marc Marquez le plus fort sous la pluie Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal L'Espagnol Marc Marquez, septuple champion du monde MotoGP, a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne à Jerez. Cette 4e manche de la saison fut folle et marquée par bon nombre de chutes.

Marc Marquez, toujours convalescent après une blessure à l'épaule droite il y a six mois, s'est montré le meilleur et le plus rapide sur les 12 tours du sprint, devant son coéquipier chez Ducati, l'Italien Francesco "Pecco" Bagnaia.

Ses compatriotes Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) finissent à de belles 3e et 5e places, encadrant la KTM du Sud-Africain Brad Binder.

Intouchable depuis la fin de la saison 2025, avec cinq victoires d'affilée, et favori pour le titre cette année, l'Italien Marco Bezzecchi sur Aprilia s'est fait également piéger par la pluie et a chuté pour finir 17e à trois tours du leader.

Compte tenu des conditions météo, la direction de la course avait autorisé les concurrents à changer de moto, à 10 tours de la fin. C'est ce qu'a fait Marc Marquez après être lui aussi tombé sous la pluie en fin de course. En allant chercher sa deuxième monture dans les stands, il est passé par une étendue d'herbe au lieu du chemin imposé, mais cela ne lui a valu aucune pénalité.

Les pilotes disputeront dimanche à 15h la course du Grand Prix d'Espagne sur 25 tours.



Moser et Tampa menés Lane Hutson buteur décisif Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Le troisième acte entre Tampa Bay et le Canadien de Montréal s'est à nouveau fini en prolongation. Les Canadiens ont enlevé leur premier match à domicile sur le score de 3-2 ap.

Après un peu plus de deux minutes de temps supplémentaire, c'est le défenseur de 22 ans Lane Hutson qui a assuré la victoire des Canadiens. Grâce au tir lointain bien placé du défenseur américain, Montréal mène désormais 2-1 dans la série. Lors du dernier match, le Lightning avait égalisé grâce à un but du défenseur seelandais Janis Moser.

Le quatrième match entre les deux équipes, qui ont terminé respectivement 3e (Lightning) et 4e (Canadiens) de la Conférence Est avec 106 points chacune au terme de la saison régulière, se déroulera à nouveau à Montréal.



LeBron James héroïque à Houston LeBron James a été déterminant contre Houston Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Los Angeles Lakers d'un grand LeBron James sont tout proches d'une qualification après un succès rocambolesque à Houston. Ils mènent 3-0 dans la série.

A 41 ans, pour sa 23e saison et ses 19e play-off, un record, LeBron James a connu une soirée mémorable lors du succès des Lakers chez les Rockets 112-108 ap.

Le "King" a cumulé 29 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions et proposé une débauche d'énergie folle, se jetant sur chaque ballon à terre, notamment lors d'une fin de rencontre à rebondissements qu'il a achevée les mains sur les genoux, haletant.

Les Rockets, qui comptaient 6 points d'avance et la balle en main à 25 secondes de la fin, ont complètement cafouillé les dernières secondes, avec une première perte de balle suivie d'une faute peu inspirée derrière l'arc sur l'excellent Marcus Smart (21 points, 10 passes, 5 interceptions), avant une nouvelle perte de balle menant à l'égalisation, et donc à la prolongation.

Les locaux, privés de Kevin Durant (cheville gauche), avaient pourtant remonté 15 points de retard dans le sillage d'Alperen Sengun (33 points, 16 rebonds, 6 passes). Clint Capela a eu un peu moins de quatre minutes de temps de jeu et a réussi 2 pts et 2 rebonds.

Les Rockets essaieront de sauver leur saison dimanche à domicile lors du match 4. Aucune équipe n'a jamais remonté un handicap de 0-3 lors des play-off NBA.

Les Lakers créent eux la surprise en étant quasiment au 2e tour alors qu'ils évoluent toujours sans Luka Doncic et Austin Reaves, blessés.

