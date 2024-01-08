Sion vise la 4e place de Super League ++ Thoune doit patienter avant de fêter

Sion vise la 4e place de Super League à Bâle Sion a l'occasion de s'emparer de la 4e place de la Super League dimanche. Les Valaisans se déplacent sur la pelouse de Bâle (14h00) avec l'ambition de jouer l'Europe la saison prochaine.

Quelques jours après l'annonce de la prolongation de contrat de son entraîneur Didier Tholot, Sion veut poursuivre sur sa lancée chez les Rhénans. Les Sédunois visent une troisième victoire de rang après leurs succès probants contre Grasshopper (4-0) et Lausanne (3-0).

Avec un point de retard sur Bâle (4e, 53 pts), Sion est dans la course pour une qualification européenne. Pour rappel, si Saint-Gall (2e, 60 pts) reste sur le podium et remporte la Coupe de Suisse contre le SLO (finale le 24 mai), la 4e place serait synonyme de Conference League.

Servette reçoit de son côté la lanterne rouge Winterthour (16h30) avec l'envie de confirmer ses progrès des dernières semaines. Les Grenat restent sur deux victoires et un match nul et peuvent légitimement viser la première place du Relegation Group, qui ne saurait toutefois faire oublier leur saison décevante.

Le dernier match du week-end opposera Young Boys à Saint-Gall dans la capitale (16h30).



Thoune doit patienter avant de fêter Kastriot Imeri et le FC Thoune ont manqué l'occasion de fêter un premier titre dans l'histoire du club. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Thoune a manqué une première occasion de remporter le titre en Super League, devant son public. Les Bernois se sont inclinés 1-0 contre Lugano.

Seule une victoire samedi soir aurait permis à Thoune de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Les Tessinois ont certes gâché la fête dans l'Oberland bernois en marquant sur penalty à la 97e, mais il ne manque que deux points à la troupe de Mauro Lustrinelli pour s'assurer le sacre.

S'il ne fait plus vraiment de doute que celui-ci devrait revenir aux pensionnaires de la Stockhorn Arena, conclure le travail face à ce FC Lugano n'avait rien d'une évidence. Les Tessinois se présentaient en effet comme la seule équipe du championnat avec deux victoires contre le leader cette saison, déjà acquises sur le même score (1-0).

Lugano, bête noire du FC Thoune

Après une première période bien terne, marquée par la tension de l'enjeu, Thoune a tenté d'emballer les vingt dernières minutes de la rencontre. Ce sont toutefois les Luganais qui se sont créé les plus grosses occasions, passant proches de l'ouverture du score mais manquant de précision dans le dernier geste. Ezgjan Alioski a finalement récompensé cette domination en transformant un penalty dans les arrêts de jeu.

La déception pourrait n'être que de courte durée pour les Bernois. Si Saint-Gall ne s'impose pas dimanche sur le terrain des Young Boys, Thoune sera couronné champion.



Lausanne se joue de Zurich et se maintient Nathan Butler-Oyedeji a permis au LS de gagner et d'assurer sa place en Super League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a bien commencé le tour contre la relégation. A la Tuilière, les Vaudois ont dominé facilement Zurich 3-0 et se maintiennent en Super League.

L'après Peter Zeidler s'est bien passé. Sous la direction de Markus Neumayr et Migjen Basha, les Lausannois ont plié l'affaire dès les 45 premières minutes. Poaty à la 7e, puis Butler-Oyedeji (21e) à la suite d'une relance catastrophique du gardien zurichois ont mis les Vaudois sur orbite. A la 40e Roche a vu son tir dévié dans le but zurichois par un défenseur alémanique pour le 3-0. Le LS a ensuite contrôlé la rencontre en faisant le nécessaire pour ne pas suer trop en fin de partie.

Ne restait finalement plus qu'à suivre le résultat de l'autre rencontre entre GC et Lucerne pour savoir si le LS allait pouvoir valider son ticket en Super League. Menés 1-0 par les Sauterelles, les Lucernois ont retourné la situation en inscrivant deux buts par Spadanuda (57e et 82e) pour l'emporter 2-1. Ce succès lucernois fait que les joueurs de Suisse centrale sont eux aussi sûrs de disputer le championnat de Super League la saison prochaine.



Marc Marquez remporte sous la pluie le sprint à Jerez Marc Marquez le plus fort sous la pluie Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal L'Espagnol Marc Marquez, septuple champion du monde MotoGP, a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne à Jerez. Cette 4e manche de la saison fut folle et marquée par bon nombre de chutes.

Marc Marquez, toujours convalescent après une blessure à l'épaule droite il y a six mois, s'est montré le meilleur et le plus rapide sur les 12 tours du sprint, devant son coéquipier chez Ducati, l'Italien Francesco "Pecco" Bagnaia.

Ses compatriotes Franco Morbidelli (Ducati-VR46) et Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) finissent à de belles 3e et 5e places, encadrant la KTM du Sud-Africain Brad Binder.

Intouchable depuis la fin de la saison 2025, avec cinq victoires d'affilée, et favori pour le titre cette année, l'Italien Marco Bezzecchi sur Aprilia s'est fait également piéger par la pluie et a chuté pour finir 17e à trois tours du leader.

Compte tenu des conditions météo, la direction de la course avait autorisé les concurrents à changer de moto, à 10 tours de la fin. C'est ce qu'a fait Marc Marquez après être lui aussi tombé sous la pluie en fin de course. En allant chercher sa deuxième monture dans les stands, il est passé par une étendue d'herbe au lieu du chemin imposé, mais cela ne lui a valu aucune pénalité.

Les pilotes disputeront dimanche à 15h la course du Grand Prix d'Espagne sur 25 tours.



Moser et Tampa menés Lane Hutson buteur décisif Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Le troisième acte entre Tampa Bay et le Canadien de Montréal s'est à nouveau fini en prolongation. Les Canadiens ont enlevé leur premier match à domicile sur le score de 3-2 ap.

Après un peu plus de deux minutes de temps supplémentaire, c'est le défenseur de 22 ans Lane Hutson qui a assuré la victoire des Canadiens. Grâce au tir lointain bien placé du défenseur américain, Montréal mène désormais 2-1 dans la série. Lors du dernier match, le Lightning avait égalisé grâce à un but du défenseur seelandais Janis Moser.

Le quatrième match entre les deux équipes, qui ont terminé respectivement 3e (Lightning) et 4e (Canadiens) de la Conférence Est avec 106 points chacune au terme de la saison régulière, se déroulera à nouveau à Montréal.



LeBron James héroïque à Houston LeBron James a été déterminant contre Houston Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Los Angeles Lakers d'un grand LeBron James sont tout proches d'une qualification après un succès rocambolesque à Houston. Ils mènent 3-0 dans la série.

A 41 ans, pour sa 23e saison et ses 19e play-off, un record, LeBron James a connu une soirée mémorable lors du succès des Lakers chez les Rockets 112-108 ap.

Le "King" a cumulé 29 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions et proposé une débauche d'énergie folle, se jetant sur chaque ballon à terre, notamment lors d'une fin de rencontre à rebondissements qu'il a achevée les mains sur les genoux, haletant.

Les Rockets, qui comptaient 6 points d'avance et la balle en main à 25 secondes de la fin, ont complètement cafouillé les dernières secondes, avec une première perte de balle suivie d'une faute peu inspirée derrière l'arc sur l'excellent Marcus Smart (21 points, 10 passes, 5 interceptions), avant une nouvelle perte de balle menant à l'égalisation, et donc à la prolongation.

Les locaux, privés de Kevin Durant (cheville gauche), avaient pourtant remonté 15 points de retard dans le sillage d'Alperen Sengun (33 points, 16 rebonds, 6 passes). Clint Capela a eu un peu moins de quatre minutes de temps de jeu et a réussi 2 pts et 2 rebonds.

Les Rockets essaieront de sauver leur saison dimanche à domicile lors du match 4. Aucune équipe n'a jamais remonté un handicap de 0-3 lors des play-off NBA.

Les Lakers créent eux la surprise en étant quasiment au 2e tour alors qu'ils évoluent toujours sans Luka Doncic et Austin Reaves, blessés.



Bencic avance Belinda Bencic est en huitièmes de finale à Madrid Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia Belinda Bencic (WTA 12) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La St-Galloise s'est imposée face à la Russe Diana Shnaider (WTA 19) 6-2 7-6 (8/6).

Bencic a pris l'avantage 4-0 dans les deux sets. Après avoir remporté le premier set avec brio, elle a vacillé dans le deuxième et a concédé cinq jeux d'affilée. La championne olympique 2021 s'est toutefois reprise à temps pour conclure au tie-break sur sa troisième balle de match. La joueuse de 29 ans a remporté en deux sets son troisième duel contre Shnaider, de sept ans sa cadette.

En huitièmes de finale, Bencic affrontera soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 9), soit l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 32). Bencic a obtenu son meilleur résultat à Madrid en 2019 en atteignant les demi-finales.



Thoune peut être sacré champion de Suisse samedi Le FC Thoune a une première occasion d'être sacré champion de Suisse samedi lors de la réception de Lugano (20h30). Une victoire permettrait au promu bernois de fêter le titre devant son public.

Avec 14 points d'avance sur Saint-Gall et alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer (15 unités en jeu), les Thounois n'ont besoin que de deux points pour décrocher le premier titre de champion de Suisse de leur histoire. Un sacre qui ne fait plus aucun doute.

Les joueurs de Mauro Lustrinelli doivent toutefois se méfier de Lugano (3e), qui cherche à défendre sa place sur le podium en cette fin de saison. La dernière rencontre entre les deux équipes s'était d'ailleurs soldée par une victoire tessinoise (1-0, le 4 avril).

Dans le Relegation Group, Lausanne tentera d'assurer définitivement son maintien face à Zurich (18h00 à la Tuilière). Ce sera sans son désormais ex-entraîneur Peter Zeidler, licencié la semaine passée et remplacé ad interim par le duo Markus Neumayr et Migjen Basha.

Enfin, Grasshopper accueille Lucerne (18h00) avec le secret espoir d'éviter de jouer les barrages face au 2e de Challenge League à l'issue de la saison.



Fribourg déjà concentré sur le match de dimanche Nathan Marchon et Fribourg n'ont pas assez joué dans l'urgence en fin de rencontre Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Battu 1-0 par Davos lors de l'acte IV de la finale de National League, Fribourg n'a pas le temps de se lamenter. Dimanche, il y a un cinquième match à Davos.

Est-ce la double prolongation de mercredi soir qui a fini par peser sur les organismes? Malgré toute la bonne volonté du monde, les Dragons n'ont pas réussi à égaliser en fin de match pour arracher, justement, une prolongation. Non, l'envie était bien là mais pas la chance.

Devant un très bon Sandro Aeschlimann, Davos a su à la fois faire le dos rond et neutraliser assez bien Fribourg. Jusqu'à la 35e, les joueurs de Rönnberg ont pu se créer de belles occasions. Dans le dernier tiers? Pas vraiment. "En sortant de la glace, tu es logiquement frustré, analyse l'attaquant fribourgeois Nathan Marchon. Mais on a parlé cinq minutes et c'est oublié. On pense déjà à la suite. Donc il ne faut pas avoir trop de frustration. C'est une finale, on ne vit pas ça tous les jours. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Il s'agit de remettre le bleu de travail et d'aller gagner une fois à Davos."

Si l'on s'attache aux buts escomptés, Fribourg peut se sentir un peu lésé, mais pas au point de se dire qu'ils auraient dû l'emporter à coup sûr. "Ce soir, on aurait peut-être mérité davantage, mais on sait comment cela se passe en play-off, précise Nathan Marchon. Dominer n'est pas toujours gagner. Il ne faut pas avoir la tête basse. Il faut bien récupérer et tout donner pour aller chercher ce point à Davos."

Jouer plus simple Le numéro 97 des Dragons a également mis le doigt sur un problème qui semblait évident du haut de la tribune. Fribourg n'a pas joué avec cette simplicité dont a fait preuve Genève au tour précédent et Davos en ce moment. "Dans le dernier tiers, on ne joue pas avec cette urgence, explique-t-il. On essaie de contourner la cage et de mettre le goal parfait. Ce n'est pas comme ça que ça marche en play-off. On va analyser tout ça à la vidéo, mais je pense qu'il faut qu'on prenne exemple sur les autres. Quand cela ne veut pas rentrer, on envoie tout sur le goal en mettant des gars devant la cage pour les rebonds."

Si la solution paraît simple sur le papier ou avec un micro devant la bouche, la situation se veut différente sur la glace. "Davos a su nous contrer et il faut leur donner du crédit", conclut le Fribourgeois. Gottéron va très certainement partir samedi déjà pour pouvoir attaquer cet acte V de la meilleure des manières. Les Dragons ont déjà réussi deux fois le coup durant cette finale, alors jamais deux sans trois?



Muet, Fribourg voit Davos recoller Les Davosiens se sont imposés à Fribourg au terme d'un match fermé. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg s'est incliné lors de l'acte IV de la finale des play-off de National League face à Davos vendredi. A domicile, les Dragons ont été battus 1-0 et les Grisons reviennent à 2-2 dans la série.

Davos n'a pas dit son dernier mot. Comme depuis le début de cette finale, l'équipe visiteuse est repartie avec le sourire et un point dans la poche. La partie fut très fermée et il n'y a pas eu de tirs sur les montants, contrairement au match de mercredi.

Les Davosiens ont cette fois été les premiers - et les seuls - à trouver la faille. Il a fallu attendre la 5e pour assister à l'ouverture du score. Sur un puck de Barandun, c'est Julian Parrée qui a enclenché les fuséees pour se retrouver en bonne position et battre Berra d'un joli tir. A l'instar des trois premiers duels, l'équipe qui a marqué en premier s'est imposée.

Hormis cette unique réussite, les Grisons n'ont pas montré grand-chose en début de rencontre. Et ce en dépit du retour très attendu d'Enzo Corvi, absent depuis le 17 janvier. Dans les rangs du HCD, Zadina et Fora, présents mercredi soir, n'ont pas pu tenir leur rang. C'est donc Adam Tambellini qui a remplacé le Tchéque en attaque.

On peut dire que le Canadien n'a pas pesé sur ce quatrième duel. Et au cours du tiers médian, ce sont à nouveau les Dragons qui ont tenté le plus de choses. Comme si Davos se contentait de ce but inscrit très tôt. Malheureusement, même avec un power-play meilleur que d'habitude, les joueurs de Rönnberg n'ont pas trouvé la place pour égaliser durant cette séquence en supériorité. Ils ont en revanche très bien muselé le jeu de puissance grison lorsque le Rekordmeister a lui aussi pu compter sur un power-play. Il faut aussi dire qu'ils ont bénéficié d'un surnombre davosien après un peu plus d'une minute de supériorité numérique.

Les hommes de Josh Holden pensaient avoir mis un peu de distance entre eux et les Fribourgeois à la 42e lorsque Kessler a battu Berra pour le 2-0. Mais Rönnberg et son staff ont tout de suite demandé un coach's challenge et ont eu gain de cause. Le but a été logiquement annulé pour une obstruction sur le gardien. Fribourg a bien tenté de pousser en fin de match, mais Davos a plutôt bien tenu.

Le cinquième acte se tiendra dimanche soir (20h) à Davos. Les Grisons essaieront de profiter de l'avantage de la glace.



Vaduz maintient la cadence Cédric Gasser (au centre) et Vaduz solidement en tête de ChL. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Vaduz a fêté un succès précieux dans la 32e journée de Challenge League en allant s'imposer 3-1 contre le Stade nyonnais, qui lui permet de maintenir la cadence en tête du Championnat.

Niklas Lang de la tête et Brian Beyer (40e et 83e) ont inscrit les buts liechtensteinois.

Avec cette défaite, les Nyonnais n'ont toujours "que" 6 points d'avance sur la lanterne rouge, Bellinzone, et ne sont pas encore tout à fait sortis d'affaire. Vaduz garde de son côté Arrau à distance.

Dans l'autre match de cette soirée de la 32e journée, Rapperswil-Jona a battu Etoile Carouge 2-1, mettant fin à la série de six matches sans défaite (4 victoires) des Genevois. Les Carougeois ont fini à 10 après l'expulsion de Strohbach à la 74e. Lüthi et Kamberi ont marqué pour Rapperswil-Jona, répliquant à l'ouverture du score de Correia.



Bis repetita pour la Suisse face à la Hongrie Tristan Scherwey et les Suisses se sont fait plaisir contre la Hongrie. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse a dominé sans coup férir la Hongrie (6-1) dans son deuxième match de préparation en deux jours contre cette équipe, à Bienne.

Soit le même score que la veille, qui en dit long sur le gouffre qui sépare les deux sélections.

Les Hongrois ont donné le meilleur d'eux-mêmes mais ce fut largement insuffisant contre une équipe helvétique joueuse, plus technique et beaucoup plus rapide. A trois semaines du Mondial à domicile, Jan Cadieux a pu constater que ses joueurs ne sont apparemment pas trop déconcentrés par le contexte extra-sportif lié à l'affaire Patrick Fischer.

La Suisse a ouvert le score sur sa première action, par Dario Meyer, après 1'39, d'un tir en position excentrée passé sous le bras du gardien Hegedus. Les Hongrois ont égalisé moins de 4 minutes plus tard sur leur premier tir également, par Horvath, qui a profité d'une mauvaise relance helvétique. Cela restera le seul envoi cadré des Magyars sur toute la première période.

Romain Loeffel, à la 8e, a remis la Suisse sur les bons rails d'une subtile déviation devant le but, de quoi lui permettre de marquer des points en vue d'une sélection pour le Mondial. Juste avant la première pause, la Suisse a pris deux longueurs d'avance sur un coup de canon de Dominik Egli juste sous la latte.

Stéphane Charlin, titularisé pour garder la cage helvétique, a dévié de justesse de l'épaule via la latte un tir hongrois à la 30e pour l'une de ses rares interventions. Une minute plus tard, Rohrbach inscrivait au terme d'un beau mouvement le 4-1, qui sonnait le glas des espoirs hongrois. Jäger (42e) puis Théo Rochette, d'un tir puissant validé comme but après l'analyse vidéo, ont pu saler l'addition.

Le public de Bienne a eu le plaisir contrairement à la veille de voir évoluer l'un des siens, le jeune défenseur Niklaus Blessing (19 ans). Le capitaine biennois Gaëtan Haas, toujours annoncé malade, est en revanche resté à l'écart.

Les prochains adversaires de la Suisse seront d'un autre calibre. Avant le Mondial, elle disputera encore six matches dans le cadre de l'Euro Tour, contre la Finlande, la République tchèque et la Suède.



Carlos Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros Carlos Alcaraz ne pourra pas d馭endre son titre Porte d'Auteuil. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre, a annoncé qu'il renonçait à participer à Roland-Garros, ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Il souffre d'une blessure au poignet droit.

"Après les résultats des examens réalisés aujourd'hui, nous avons décidé de rester prudent et de ne pas participer à Rome et à Roland Garros, en attendant de voir l'évolution (de sa blessure) pour décider quand nous reviendrons sur le court", a déclaré le no 2 mondial sur ses réseaux sociaux.



L'équipe nationale réduite à 15 membres Malorie Blanc fait partie des six skieuses de l'équipe nationale. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski resserre ses cadres au niveau le plus élevé. Pour la prochaine saison, l'équipe nationale ne rassemblera plus que neuf skieurs et six skieuses.

Un total de104 athlètes feront partie d'un cadre l'hiver prochain, mais à l'échelon le plus élevé (équipe nationale), ils ne seront que quinze.

Chez les hommes, la réduction fait suite aux retraites sportives de Niels Hintermann et Marc Rochat ainsi qu'à la relégation d'Arnaud Boisset dans le cadre B et de Justin Murisier et Daniel Yule dans le cadre A, faute de résultats suffisants.

Aucun skieur, à l'inverse, n'a obtenu de promotion. Les neuf représentants masculins de l'équipe nationale sont Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler et Franjo von Allmen.

De son côté, Ramon Zenhäusern n'appartient plus à aucun cadre. Le Valaisan de 33 ans, jusqu'à présent membre du cadre C, a été relégué au niveau régional. Celui qui fut médaillé d'argent olympique en slalom et champion olympique par équipes en 2018 n'a pas encore annoncé s'il poursuivra sa carrière.

Côté féminin, l'équipe nationale regroupe Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast et Corinne Suter. Jasmine Flury descend dans le cadre A.

Les sélections ont été faites par le directeur du ski alpin Hans Flatscher de concert avec les entraîneurs en chef Thomas Stauffer et Beat Tschuor ainsi qu'avec le responsable de la relève Werner Zurbuchen.

