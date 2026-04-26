Cyclisme: Seixas a été immense sur Liège-Bastogne-Liège

Le jeune lyonnais a longtemps fait jeu égal avec Tadej Pogacar dimanche. Image: Velo

Paul Seixas a été immense

Le prodige français a été le seul coureur capable de rester dans la roue de Tadej Pogacar dans la terrible côte de la Redoute, ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, avant de céder logiquement dans le final et de finir 2e.

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On s'attendait à un duel entre Paul Seixas et Tadej Pogacar, ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, mais l'affrontement entre les deux hommes a été encore plus spectaculaire que prévu. Pour leur cinquième confrontation sur une course d'un jour, ils ont livré une magnifique bataille dans la côte de la Redoute. Le champion du monde a accéléré comme prévu, mais contrairement aux Strade Bianche, le Français a cette fois été en mesure de suivre le rythme infernal imposé par «Pogi». Il a évidemment été le seul.

Seixas et Pogacar ont ensuite fait jeu égal jusqu'à La Roche-aux-Faucons, soit à 15 km de l'arrivée, où le Slovène a enfin réussi à se débarrasser de son nouveau rival et à filer vers la victoire pour remporter le 13e Monument de sa carrière.

(Cet article sera mis à jour dans quelques instants; retrouvez ci-dessous un résumé des quatre premiers affrontements entre Paul Seixas et Tadej Pogacar)

Episode 1: Mondiaux 2025

A ce stade, on ne peut pas encore parler de duel. Au départ de la course, la discussion porte surtout sur l'affront qu'avait infligé Remco Evenepoel à Pogacar lors du contre-la-montre une semaine plus tôt. Le retour du bâton est sévère pour le Belge qui finit deuxième à 1'28'' du Slovène. Celui-ci attaque dans le Mont Kigali à 104 km de l'arrivée pour aller chercher en solitaire son deuxième titre mondial. Paul Seixas navigue plus loin dans un groupe de poursuivants pour terminer finalement 13e et premier Français, à plus de neuf minutes. Un exploit en soi à son jeune âge sur un parcours exceptionnellement difficile de 267 km que seuls 30 coureurs ont terminé.

Episode 2: les Européens 2025

Seulement une semaine plus tard, Pogacar remet ça en s'imposant en solo devant Evenepoel, relégué à 31 secondes. Lorsque Pogacar s'envole à plus de 70 km du but, l'intérêt de la course se déporte rapidement sur ce qui se passe derrière où un Seixas survolté revient sur Evenepoel avec Juan Ayuso et Christian Scaroni. Le sélectionneur Thomas Voeckler lui donne pour consigne de ne pas rouler, Evenepoel s'énerve et part seul en contre-attaque. Dans la dernière ascension du Val d'Enfer, Seixas fait le spectacle pour décrocher Ayuso puis Scaroni et aller chercher la médaille de bronze, à 3 min 41 sec de Pogacar.

Episode 3: Tour de Lombardie 2025

Là encore, Pogacar est intouchable sur sa course fétiche où il signe sa cinquième victoire en cinq participations après un nouveau raid solitaire de plus de 30 km. Et pour la troisième fois en trois courses, c'est Evenepoel qui termine deuxième, à 1'48'' du Slovène. Pour Seixas, c'est le premier Monument de sa carrière et, s'il ne fait toujours pas le match avec Pogacar, il impressionne encore en terminant 7e à Bergame, dans le même temps que Del Toro, Tom Pidcock et Egan Bernal.

Episode 4: les Strade Bianche 2026

Pour la première fois, Pogacar et Seixas se retrouvent engagés dans un affrontement frontal, homme contre homme, lorsque le double champion du monde accélère comme d'habitude dans le secteur de Monte Sante Marie, à environ 80 km du but. Cette fois, Seixas suit, et il est le seul. Mais Pogacar en remet une couche pour le décrocher de sa roue un kilomètre plus loin et aller cueillir sa quatrième victoire sur les chemins blancs. Derrière, Seixas, repris par un groupe de poursuivants, repart à l'attaque et emmène sur son porte-bagages Del Toro, le coéquipier de Pogacar, qu'il lâche dans la montée finale de la Via Santa Catarina pour prendre la deuxième place à Sienne, à une minute pile de Pogacar.

(jcz/afp)