Spalletti prolonge ++ Rory McIlroy est bien parti

Bencic décroche de haute lutte le premier point Belinda Bencic a passé plus de trois heures sur le court à Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie à Bienne. La St-Galloise a battu Marie Bouzkova 6-3 6-7 (4/7) 6-4.

Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le Seeland, Bencic (WTA 11) a mis 3h05 pour se débarrasser de la Tchèque (WTA 24) et donner un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3. Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise de 29 ans a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative.

Dans le deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) va affronter la numéro un tchèque, Linda Noskova (WTA 14).



Spalletti prolonge à la Juventus Turin jusqu'en 2028 Luciano Spalletti a remis la Juventus sur de bons rails depuis son arriv閑. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus a prolongé jusqu'en 2028 le contrat de Luciano Spalletti, a annoncé vendredi le club le plus titré du football italien. Le technicien de 67 ans est arrivé en octobre à Turin.

La Juventus a officialisé cette prolongation, annoncée depuis plusieurs jours par la presse italienne, en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux d'une allocution de Spalletti à ses joueurs.

"Il était important que je vous l'annonce à vous en premier, avant que cela ne soit officiel: nous avons décidé de prolonger mon contrat de deux années supplémentaires", y déclare le technicien italien.

Nommé le 30 octobre en remplacement d'Igor Tudor alors que la Juve était 7e du Championnat d'Italie, Spalletti, 67 ans, l'a conduite à la 5e place avant la 32e journée ce week-end, à un point de la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Sous la direction de l'ancien entraîneur de Naples, sacré champion d'Italie en 2023, la "Vieille Dame" a remporté douze de ses 22 derniers matches de Serie A, pour quatre défaites et six nuls.

Déroute en C1 Mais elle a chuté en Ligue des champions dès les barrages d'accession aux 8e de finale, face à Galatasaray après une déroute 5-2 à l'aller en Turquie (victoire 3-2 au retour à Turin).

S'il n'a pas vraiment réussi à donner de la constance à son équipe, éliminée en quarts de finale de la Coupe d'Italie (3-0 face à l'Atalanta), Spalletti a relancé de façon spectaculaire sa carrière. Il restait en effet sur un échec cuisant à la tête de l'Italie dont il avait été nommé sélectionneur en août 2023.

Il avait survécu de justesse à l'élimination de la Nazionale, alors championne d'Europe en titre, dès les 8e de finale de l'Euro 2024, mais la déroute de son équipe à Oslo contre la Norvège (3-0) en juin dernier en ouverture des qualifications pour le Mondial 2026, lui a été fatale.

L'Italie, confiée ensuite à l'ancien international italien Gennaro Gattuso, n'est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde, comme en 2018 et 2022, en barrages face à la Bosnie-Herzégovine (1-1 a.p., 4 tab à 1).

La Juventus (5e, 57 pts) affronte l'Atalanta Bergame (7e, 53 pts), autre candidat à l'Europe, samedi.



Rory McIlroy lance parfaitement sa quête de doublé au Masters Rory McIlroy est bien parti dans le Masters d'Augusta. Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Après son succès historique en 2025, Rory McIlroy a parfaitement débuté le Masters 2026. Il a pris la tête du tournoi dès le premier tour disputé jeudi à Augusta (Géorgie, Etats-Unis).

Le Nord-Irlandais, no 2 mondial, a rendu une carte de 67, cinq coups sous le par, et pointe au sommet du classement à égalité avec l'Américain Sam Burns. Le no 1 mondial Scottie Scheffler est sixième à trois coups. Trois birdies consécutifs entre les trous 13 et 15 ont propulsé McIlroy, auteur au total de six birdies et un bogey.

Le golfeur de 36 ans vise un rare doublé: seuls Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002) ont remporté deux fois d'affilée le tournoi le plus prestigieux du monde.

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), McIlroy avait fini par enfiler l'an passé la célèbre veste verte afin de compléter sa collection de tournois majeurs, suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.



Le grand huit pour Houston et Clint Capela Kevin Durant (avec le ballon) a été décisif pour les Rockets. Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Les Houston Rockets ont signé un 8e succès d'affilée jeudi contre des Philadelphia 76ers privés de Joel Embiid (113-102). L'équipe de Clint Capela monte en puissance à l'approche des play-off NBA.

Le pivot genevois a passé un peu plus de 12 minutes sur le parquet, marquant un lancer franc et captant deux rebonds. Son leader Kevin Durant, à 37 ans et dans sa 19e saison NBA a encore brillé avec 29 points, 7 rebonds et 5 passes, face aux 23 points de Tyrese Maxey pour les Sixers.

Philadelphia réalise une mauvaise opération dans la course très serrée aux places de 5e et 6e à l'Est. Ils sont désormais 8es avec 43 victoires et 37 défaites. Les 76ers étaient privés pour la rencontre de son pivot Joel Embiid, opéré dans la journée de l'appendicite. La franchise n'a pas précisé de date de retour pour le MVP 2023.

Les Rockets restent à la 5e place à l'Ouest mais avec le même bilan que les Los Angeles Lakers (51v-29d), vainqueurs chez les Warriors 119-103 avec un bon match de LeBron James (26 points, 8 rebonds, 11 passes), les deux formations pouvant encore viser la 3e place de Denver (52v-28d).

Privés de Kyshawn George, blessé, les Washington Wizards se sont quant à eux inclinés 119-108 face aux Chicago Bulls. Pour ces deux équipes, la qualification pour les play-off s'est éloignée depuis bien longtemps.



Nashville perd un match clé et Roman Josi Roman Josi, ici lors d'un match contre Tampa Bay, pourrait bien manquer la fin de saison avec Nashville. Image: KEYSTONE/AP/Jason Behnken Privés de Roman Josi, blessé, les Predators de Nashville se sont inclinés 4-1 jeudi à Salt Lake City, face au Mammoth de l'Utah. La qualification pour les play-off de la NHL se complique.

Le défenseur et capitaine suisse est "touché au haut du corps" et son état sera réévalué au "jour le jour", a annoncé la franchise du Tennessee. Une bien mauvaise nouvelle pour les "Preds", à l'heure du sprint final de la saison régulière.

Alors qu'il ne leur reste que trois matches à jouer, les Predators sont désormais distancés dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest. Ils pointent à une longueur des Los Angeles Kings, qui ont de surcroît un match de plus à jouer.

Les Jets en embuscade Les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter pourraient aussi se mêler à la lutte, eux qui comptent trois points de retard sur les Kings. Ils ont fait un nouveau pas en avant en signant un troisième succès consécutif à St. Louis (3-2) pour le deuxième match de Niederreiter depuis son retour de blessure.

San José est un point derrière les Jets mais sa défaite 6-1 sur la glace d'Anaheim - toujours sans Philipp Kurashev, laissé en tribune - hypothèque grandement ses chances de jouer les séries éliminatoires.

Déjà éliminés de la course aux play-off à l'Est, les New Jersey Devils ont encaissé une nouvelle défaite à domicile face à Pittsburgh (5-2). Jonas Siegenthaler s'est illustré avec un assist sur le 3-2, alors que Nico Hischier et Timo Meier sont restés muets.

Egalement en lice jeudi soir, Lian Bichsel et Dallas se sont imposés 5-4 contre Minnesota, et Janis Moser et Tampa Bay ont perdu 2-1 à Montréal. Deux défaites sans grande importance, les deux franchises étant déjà qualifiées depuis longtemps pour les play-off.



BJK Cup: Bencic et la Suisse face à la Tchéquie à Bienne Vendredi et samedi, la Suisse et la Tchéquie s'affronteront à Bienne pour décrocher une place dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. Les espoirs suisses reposent sur Belinda Bencic.

Pour la St-Galloise, c'est un retour prometteur. La championne olympique de 2021 a disputé sa dernière rencontre de la Billie Jean King Cup il y a un an et demi, lors de son retour sur la grande scène, accompagnée de sa fille Bella, alors âgée de sept mois. À Bienne, Bencic avait remporté ses deux simples contre la Serbie et le double aux côtés de Jil Teichmann.

Vendredi et samedi, la tâche s'annonce toutefois nettement plus difficile face à la République tchèque. Onzième mondiale, Bencic est le grand atout de la Suisse en vue de la qualification pour les finales à Shenzhen. Outre la Chine, pays hôte, les sept vainqueurs des "Qualifiers" de ce week-end seront présents en novembre.

Bencic se réjouit de son retour dans l'équipe L'année dernière, la Billie Jean King Cup ne cadrait pas avec le programme de Bencic. Elle avait manqué les rencontres en Pologne et en Argentine. Le cœur lourd, comme elle l'a exprimé. "J'étais très triste de ne pas avoir pu participer aux deux dernières éditions et je me réjouis d'autant plus de pouvoir à nouveau jouer pour la Suisse", a déclaré cette semaine la joueuse de 29 ans, le visage rayonnant. Les Suissesses se distinguent depuis longtemps par leur fort esprit d'équipe, qui les a menées en 2022 à Glasgow au triomphe dans la plus importante compétition par équipes, anciennement appelée Fed Cup – notamment grâce à une victoire en demi-finale contre la République tchèque.

Viktorija Golubic (WTA 79) garde également de bons souvenirs de cette grande puissance du tennis. Lors du dernier match à domicile contre les Tchèques en demi-finale à Lucerne en 2016, la Zurichoise s’était illustrée pour la première fois sur la grande scène en remportant des victoires en trois sets contre Karolina Pliskova et Barbora Strycova. Cette dernière est aujourd’hui capitaine de l’équipe tchèque.

La République tchèque, sept fois championne de la compétition dispose comme d’habitude d’une équipe solide, même si son meilleur élément, Karolina Muchova, est absent cette fois-ci. Emmenée par Linda Noskova (21 ans, WTA 14), Strycova peut également compter sur Marie Bouzkova (WTA 24) et la gauchère Marketa Vondrousova (WTA 45), titrée à Wimbledon en 2023 et battue par Bencic en finale des Jeux olympiques.

Bencic et Golubic en lice dès le premier jour Pour les deux premiers simples de vendredi, les deux capitaines ont sélectionné leurs numéros 1 et 2. À partir de 13h00, Bencic affrontera d’abord Bouzkova, puis Golubic rencontrera Noskova. La victoire se jouera samedi avec d’abord le double, puis éventuellement les deux autres simples.

Rebeka Masarova (WTA 123), sélectionnée pour la première fois par le capitaine Heinz Günthardt, ne fera pas encore ses débuts pour la Suisse en simple. La vainqueure junior de Roland-Garros 2016 est née à Bâle, mais a rejoint l'Espagne deux ans plus tard. Elle a également représenté le pays natal de sa mère lors de la Billie Jean King Cup. Depuis 2025, elle joue à nouveau sous le drapeau suisse.

Masarova est pour l’instant sélectionnée en double aux côtés de Céline Naef. Les compositions pour les matchs de la deuxième journée pourront toutefois encore être modifiées sans justification.



Le retour de Marcus Sörensen, une aubaine pour Gottéron Marcus Sörensen a retrouvé la glace mercredi lors de l'acte III de la demi-finale entre Fribourg et Genève (2-1, série 2-1). Le Suédois fera-t-il pencher la balance en faveur des Dragons ?

Il était "attendu comme le Messie", à en croire les caissettes de La Liberté visibles sur le chemin entre la gare et la patinoire de Fribourg. Il faut dire que Marcus Sörensen est un joueur d'exception, qui avait cruellement manqué à Gottéron depuis sa déchirure musculaire subie le 3 janvier à Lugano.

Pièce maîtresse du power-play fribourgeois, l'homme à la crinière blonde était censé réparer ce jeu de puissance si défaillant depuis le début des play-off. Son retour devait en outre redonner un peu de jus à Lucas Wallmark, le rendement du maître à jouer de Saint-Léonard ayant récemment pâti d'insistantes rumeurs de départ.

Une ligne 100% suédoise Marcus Sörensen était donc bien là, comme attendu par les plus de 9000 fidèles fribourgeois, au sein d'une ligne façon "Tre Kronor" concoctée par Roger Rönnberg, avec Wallmark et Jacob de la Rose. Et s'il doit encore monter en puissance, il a déjà montré pourquoi son retour pourrait bien faire la différence dans cette demi-finale encore indécise, mais dans laquelle Fribourg a repris la main.

"Je me suis très bien senti au sein du groupe. Côté condition physique, j'ai encore de la marge. Ça viendra au fur et à mesure des matches", a réagi l'intéressé, qui vient de fêter son 34e anniversaire. "Je me suis senti très à l'aise avec le puck. Et je sais toujours où se trouve +Wally+", a-t-il ajouté, bien content de retrouver son compère d'attaque.

Après avoir rongé son frein lors d'un quart de finale irrespirable contre Rapperswil remporté au septième match, Marcus Sörensen a enfin pu aider ses coéquipiers. "Quand j'étais en tribunes au début des play-off, j'avais la chair de poule et juste envie de retourner sur la glace", a-t-il confié.

Un retour qui n'a donc pas été concrétisé par un but, même si le no 9 est passé proche de faire trembler les filets sur la première pénalité genevoise. Son "slap shot" si reconnaissable depuis son "bureau" - sur la gauche du gardien - a bien failli tromper Stéphane Charlin, le gardien grenat cédant finalement une minute plus tard devant Henrik Borgström (31e, 2-0).

"On s'est créé beaucoup d'occasions en power-play, ce qui est tout de même un grand pas en avant. Et puis ce soir, on n'avait pas besoin de ce but, mais peut-être qu'au prochain match, on en aura besoin", a glissé Sörensen avec malice.

L'inquiétude Sprunger Son entraîneur Roger Rönnberg s'est montré satisfait du retour de son ailier, une bonne nouvelle après le forfait de Sandro Schmid, le meilleur compteur suisse des Dragons, avant les play-off. "C'était son premier match depuis si longtemps, donc je n'avais pas d'attentes très élevées. Il a joué pour l'équipe, effectué de bons replis. C'était un bel effort, mais nul doute qu'il va encore s'améliorer", a jugé le technicien suédois.

"RR" s'est en revanche moins étendu concernant l'état de santé de Julien Sprunger, qui a rejoint les vestiaires après une charge en deuxième période. Rien de grave ? "Si ce n'était pas trop grave, il aurait terminé le match", a répondu l'entraîneur, qui n'a rien dit concernant la nature de la blessure du no 86.

La présence de Sprunger vendredi lors de l'acte IV à Genève est donc pour l'instant compromise. Une bien mauvaise nouvelle pour le peuple fribourgeois qui, s'il s'est réjoui du come-back de Marcus Sörensen, espère surtout ne pas avoir assisté au dernier match de son illustre capitaine mercredi soir.



Fribourg et Manzambi ont un pied en demi-finale d'Europa League Johan Manzambi, ici taclé par Javi Rodriguez, a livré un excellent match avec Fribourg. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le SC Fribourg de Johan Manzambi a un pied en demi-finale de l'Europa League après sa victoire 3-0 contre Celta Vigo jeudi soir. Cela s'annonce plus compliqué pour Remo Freuler et Bologne.

Le club de la Forêt-Noire a fait la différence en première mi-temps, sous l'impulsion du milieu de terrain genevois. A la 10e, c'est en effet Manzambi qui a décalé Vincenzo Grifo, dont le coup de patte n'a laissé aucune chance au portier de Vigo Andrei Radu.

Fribourg a doublé la mise à la 32e par Jan-Niklas Beste, avant que Manzambi ne passe proche du 3-0. L'international suisse a vu son tir être renvoyé par le poteau après un joli une-deux dans la surface espagnole (34e).

Les Allemands ont finalement ajouté un troisième but à la 78e signé Matthias Ginter. Ils aborderont le match retour en Galice avec un pied et quelques orteils en demi-finale, où ils pourraient retrouver le Betis de Ricardo Rodriguez ou Braga (1-1 à l'aller).

Bologne battu par Aston Villa La qualification pour le dernier carré risque en revanche d'être compliquée pour Bologne et Remo Freuler. Les Rossoblù se sont inclinés 3-1 devant Aston Villa, à domicile. Ezri Konsa (44e) et Ollie Watkins (51e/90e+4) ont marqué les deux buts des Villans, alors que Jonathan Rowe a réduit la marque pour Bologne (90e).

Nottingham Forest et Dan Ndoye auront quant à eux leur mot à dire au retour contre Porto. Malgré la nette domination des Dragons, le club anglais a obtenu un match nul (1-1) qui lui permet de conserver toutes ses chances de se qualifier pour les demi-finales.

En Conference League, le Mayence d'Urs Fischer et de Silvan Widmer est également bien parti pour poursuivre sa belle aventure européenne. Le club allemand s'est imposé 2-0 à domicile contre Strasbourg en quart de finale aller.



Steve Guerdat bien parti en finale de la Coupe du monde Steve Guerdat et Iashin Sitte, ici lors du CHI de Bâle début janvier, sont bien partis à Fort Worth (archives). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Steve Guerdat a idéalement démarré la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles jeudi à Fort Worth, au Texas. Le Jurassien occupe la 3e place au classement provisoire après la première épreuve.

En selle sur Iashin Sitte, Guerdat a réalisé un parcours sans faute lors de la première des trois épreuves. Le champion olympique de Londres a bouclé le parcours avec près d'une demi-seconde de retard sur l'Américain Kent Farrington, monté sur Toulayna.

Victorieux en 2015, 2016 et 2019, le cavalier de Bassecourt vise un quatrième succès dans cette prestigieuse finale, ce qui constituerait un record.

Derrière Guerdat, Martin Fuchs est quelque peu distancé après cette première journée. Le Zurichois a non seulement concédé cinq secondes sur le meilleur temps avec Lorde, mais a également commis une faute sur le dernier obstacle, ce qui lui a valu trois secondes de pénalité. Il occupe ainsi la 15e place provisoire parmi les 36 finalistes.



Les Suissesses se qualifient pour l'Euro Nuria Bucher, ici face aux Pays-Bas en mars, a inscrit huit buts face à la Bosnie (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les handballeuses suisses participeront à l'Euro pour la troisième fois de suite en décembre. Elles ont obtenu leur qualification jeudi en écrasant la Bosnie-Herzégovine (32-13).

A Cazin, les joueuses du sélectionneur Knut Ove Joa ont signé une victoire encore plus large qu'à l'aller (35-19). Elles menaient déjà de 14 points à la mi-temps.

C'est la troisième victoire en cinq matches pour les Suissesses dans le groupe B, dominé par les Pays-Bas. Elles auront l'occasion de fêter cette qualification dimanche à Zurich avec un dernier match sans enjeu contre l'Italie.

L'Euro 2026 se tiendra en décembre dans cinq pays: la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Turquie. Ils ont remplacé la Russie, qui devait à l'origine organiser le tournoi.



Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos Roman Mityukov tient la forme. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse à Uster. Le Genevois a nagé en 53''32, comme lors des Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Mityukov a réalisé ce chrono lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec ses coéquipiers de Genève Natation. Cela n'a toutefois pas suffi à remporter la course, les Genevois s'inclinant derrière le quatuor du SC Uster emmené par Noè Ponti et Antonio Djakovic.

Le Tessinois a également remporté avec brio le 50 m papillon en 22''96, sa meilleure performance de la saison. Seul son rival français Maxime Grousset a nagé plus vite que lui cette saison dans cette discipline (22''78).



Sandro Schärer sélectionné pour la Coupe du monde Sandro Schärer, ici lors d'un match de Ligue des champions entre Bodö/Glimt et le Sporting Portugal, représentera la Suisse à la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM L'arbitre suisse Sandro Schärer arbitrera des matches de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Le Schwytzois de 37 ans fait partie des 52 arbitres sélectionnés par la FIFA.

Sandro Schärer vivra donc son deuxième tournoi international après l'Euro 2024, lors duquel il avait arbitré deux matches (Slovénie - Danemark et Géorgie - Portugal). Il sera accompagné du Genevois Stéphane De Almeida (arbitre assistant) et de l'Argovien Fedayi San (arbitre VAR).

Cette nomination vient mettre fin à une disette de seize ans. Sandro Schärer sera en effet le premier Suisse à arbitrer en phase de finale d'une Coupe du monde depuis Massimo Busacca, qui avait officié aux éditions 2006 (trois matches) et 2010 (un match).



Alcaraz, Sinner et Zverev en quarts à Monte-Carlo Carlos Alcaraz a dû s'employer pour rallier les quarts de finale. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo jeudi malgré la perte d'un set. Cela a été plus facile pour Alexander Zverev contre Zizou Bergs.

Le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz a dû passer par un troisième set pour s'imposer 6-1 4-6 6-3 contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 30). Le tenant du titre a commencé parfaitement en volant, sur un jeu blanc, le service de l'Argentin avant de prendre le premier set en 26 minutes.

Mais lors du second acte, Etcheverry s'est rebellé, breakant deux fois de suite pour mener 4-1, profitant de rares instants de doute de l'Espagnol. Alcaraz a repris un service pour revenir au contact, mais a fini par voir l'Argentin égaliser à une manche partout, la faute à une nouvelle faute directe, en plein filet.

Le Murcien de 22 ans a retrouvé de la constance en début de troisième set. Mais l'homme aux sept titres du Grand Chelem s'est encore montré frustré à quelques reprises, sur des erreurs peu habituelles, et a dû sauver une balle de débreak à 4-2. C'est finalement sur sa troisième balle de match, après 2h23 de combat, qu'il s'est imposé grâce à un service gagnant.

Il affrontera en quarts le Kazakh de 28 ans Alexander Bublik (ATP 11), qui a défait le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 13) en deux sets, 6-2 7-5.

Sinner aussi chahuté Jannik Sinner (ATP 2) a aussi cédé un set face à Tomas Machac (ATP 53) avant de le battre 6-1 6-7 (3/7) 6-3. Double demi-finaliste en 2023 et 2024 et absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, Sinner affrontera Félix Auger-Aliassime (ATP 7) pour retrouver le dernier carré à Monaco.

Le Canadien a profité de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (ATP 12), qui a jeté l'éponge alors que son adversaire menait 7-5 2-2 pour rallier les quarts pour la première fois de sa carrière en Principauté.

Zverev face à Fonseca Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est quant à lui imposé face au Belge Zizou Bergs (ATP 47) 6-2 7-5 en 1h43 et affrontera Joao Fonseca (ATP 40), vainqueur du tournoi de Bâle en octobre 2025, en quarts de finale.

L'Allemand, double demi-finaliste du tournoi en 2018 et 2023, a concédé un jeu blanc sur son service alors qu'il avait l'occasion de conclure à 5-4 en 2e manche, avant de resserrer sa garde.

Auparavant, le droitier de 19 ans est devenu le plus jeune quart de finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante face à Mario Berrettini 6-3 6-2 en seulement 1h13.

La pépite brésilienne a mis fin au parcours de l'Italien (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, profitant de l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4-0 au premier tour puis infligeant le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.



Championnats de Suisse: Sandro Manser crée la suprise en descente Stefan Rogentin a relâché son effort alors qu'il était en tête. (Archives) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sandro Manser a remporté le titre de champion de Suisse de descente jeudi à St-Moritz. Le Schwytzois de 20 ans a devancé Alessio Miggiano et Stefan Rogentin, tous deux aguerris en Coupe du monde.

Manser avait déjà convaincu lors des entraînements, et a su profiter de l'absence des cadors de l'équipe nationale (Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney) pour l'emporter. Troisième, Rogentin a par ailleurs relâché son effort sur le bas du parcours, alors qu'il était en position de l'emporter.

Manser n’a pas encore réussi à se qualifier pour une course de Coupe du monde, mais a obtenu des résultats qui lui assure une place fixe sur le Cirque blanc la saison prochaine. En Coupe d’Europe, il a décroché quatre podiums en descente cette saison et s'est même imposé à Saalbach et à Santa Caterina.

Jusqu'à dimanche, les courses des Championnats de Suisse se déroulent à Saint-Moritz sur la piste de Corviglia. À l’heure du départ (7h45), la piste était compacte, mais s'est largement dégradée au fil de la matinée.

