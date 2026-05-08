Tsitsipas à Genève ++ L'Iran dit qu'il participera au Mondial

MotoGP: Martin remporte le sprint, grosse chute de Marquez Jorge Martin a gagné la course sprint du GP de France Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ. Son compatriote Marc Marquez (Ducati) a, lui, chuté lourdement.

Huitième sur la grille de départ, Jorge Martin a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. Le Madrilène a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole, et Marco Bezzecchi (Aprilia).

Les 12 points glanés dans cette course sprint permettent à Jorge Martin de se rapprocher de Marco Bezzecchi au classement général. Le champion du monde 2024 n'accuse plus que six longueurs de retard sur le leader italien.

Tenant du titre, Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol. Le Catalan s'est relevé difficilement et est retourné à son garage en boitant.



L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi Petra Stiasny a triomphé au sommet de l'Angliru samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Vuelta femenina 2026, remportée par l'Espagnole Paula Blasi, aura souri aux Suissesses.

Après Noemi Rüegg, victorieuse de la 1re étape, c'est Petra Stiasny qui s'est illustrée en remportant la 7e et dernière étape samedi au sommet de l'Angliru.

Comme Rüegg, qui a été contrainte à l'abandon après s'être fracturé l'épaule droite en chutant lors de la 2e étape, Petra Stiasny (Human Powered Health) a fêté le plus beau succès de sa carrière sur cette Vuelta. La Zurichoise de 24 ans a triomphé en solitaire lors l'étape-reine au sommet du terrible Angliru.

Petra Stiasny s'est imposée avec 23'' d'avance sur Paula Blasi (2e) et 43'' sur la Française Juliette Berthet (3e). La Zurichoise, grimpeuse de poche (1m60, 43 kg), a rattrapé et dépassé l'Espagnole dans les deux derniers kilomètres de l'étape, sur les pourcentages les plus élevés.

Leader du général vendredi soir, Anna van der Breggen a dû se contenter du 5e rang, à 59'', après avoir été lâchée dans l'Angliru. La Néerlandaise prend la 2e place finale à 24'' de Paula Blasi (UAE ADQ), qui décroche ainsi sa première victoire dans un grand Tour. Petra Stiasny termine elle 30e de cette Vuelta femenina, à 12'28.



Une invitation pour Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas hérite d'une invitation pour le Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Stefanos Tsitsipas (ATP 75) disputera pour la première fois le Geneva Open (17-23 mai), ont annoncé samedi ses organisateurs. Le Grec de 27 ans, ex-no 3 mondial, a hérité d'une invitation.

Retombé à la 75e place de la hiérarchie, Stefanos Tsitsipas a traversé une phase compliquée en raison de douleurs dorsales. Il semble se rapprocher de son meilleur niveau, comme en témoigne son accession aux 8es de finale du Masters 1000 de Madrid où il a manqué deux balles de match face au triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (ATP 25).

Double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Open d’Australie 2023), vainqueur du Masters ATP 2019, Stefanos Tsitsipas est le deuxième joueur invité par les organisateurs après Stan Wawrinka (ATP 125). Une troisième "wildcard" doit encore être attribuée pour un tournoi dont les autres têtes d'affiche annoncées sont Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) et Casper Ruud.



L'Iran dit qu'il participera au Mondial La fédération iranienne affirme qu'elle participera au Mondial, mais sous certaines conditions Image: KEYSTONE/EPA/STR La fédération iranienne de football a affirmé samedi que l'équipe nationale masculine participerait bien à la Coupe du monde 2026.

Elle exigea néanmoins que les pays hôtes - Etats-Unis, Mexique et Canada - acceptent ses conditions dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Cette demande intervient après que le Canada a refusé le mois dernier l'entrée sur son territoire au président de la fédération iranienne avant le Congrès de la FIFA, en raison de ses liens avec les Gardiens de la Révolution islamique, désignés comme organisation terroriste par Ottawa en 2024.

La participation de l'Iran au tournoi, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, est entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février après des frappes menées par les Etats-Unis et Israël.

"Nous participerons définitivement à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent prendre en compte nos préoccupations", a déclaré la fédération iranienne sur son site officiel. "Nous participerons au tournoi mais sans renoncer à nos croyances, notre culture et nos convictions", a-t-elle ajouté, affirmant qu'"aucune puissance extérieure ne peut priver l'Iran de sa participation à une compétition pour laquelle il s'est qualifié avec mérite".

Le président de la fédération, Mehdi Taj, a déclaré vendredi que Téhéran avait fixé 10 conditions pour participer à l'événement, réclamant des garanties sur le traitement réservé au pays. Ces conditions incluent l'octroi de visas et le respect du staff, du drapeau iranien et de l'hymne national.

Téhéran demande également un haut niveau de sécurité dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets menant aux stades où l'équipe jouera.

"Sans aucun problème" Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré que les footballeurs iraniens seraient les bienvenus, mais il a averti que les Etats-Unis pourraient refuser l'entrée à certains membres de la délégation iranienne ayant des liens avec les Gardiens de la Révolution, également classés organisation terroriste par Washington.

"Tous les joueurs et membres du staff technique, en particulier ceux qui ont effectué leur service militaire au sein des Gardiens de la Révolution islamique (...) doivent obtenir des visas sans aucun problème", a demandé le président de la fédération iranienne.

Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis. L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G.



Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial Image: KEYSTONE/EPA EFE Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture.

Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.



Montréal égalise à 1-1 face à Buffalo Alex Newhook (à gauche) a réussi un doublé vendredi face à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Montréal a pris l'avantage du terrain dès le deuxième match du 2e tour de play-off de NHL qui l'oppose à Buffalo.

Les Canadiens se sont imposés 5-1 vendredi sur la glace des Sabres pour égaliser à 1-1 dans la série.

Les Habs ont réussi un début de partie parfait, menant 2-0 après seulement 4'27. Désigné première étoile de cette rencontre, Alex Newhook a ouvert la marque après 1'36 seulement. L'attaquant canadien a également inscrit le 3-0 à la 25e minute.

Buffalo, qui avait gagné le match 1 4-2, a certes pu recoller à 3-1 à 38'' de la fin du tiers médian sur une réussite de Zach Benson. Mais le portier de Montréal Jakub Dobes a repoussé les 28 autres tirs cadrés par les Sabres pour obtenir la deuxième étoile.

L'autre match de la soirée a vu les Golden Knights dominer Anaheim 6-2 en Californie pour prendre l'avantage 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Vegas, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire, a fait la différence grâce notamment à un "hat trick" de Mitch Marner.



Wembanyama en démonstration Victor Wembanyama a été impérial vendredi face aux T'Wolves Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr San Antonio a repris l'avantage du terrain dans le 2e tour des play-off de NBA qui l'oppose à Minnesota.

Les Spurs, qui mènent 2-1 dans la série, se sont imposés 115-108 vendredi sur le parquet des Timberwolves grâce à une démonstration de Victor Wembanyama.

Le pivot français, qui découvre les play-off à 22 ans, a été exceptionnel avec 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Il n'est que le quatrième joueur de l'histoire à compiler au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres dans les séries finales après Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal.

"Wemby" a attaqué la partie à fond, avec deux "alley-oops", deux contres, un panier en transition avec la faute puis un lay-up pour permettre à San Antonio de mener 11-1 en un peu plus de 4 minutes. Il a également été décisif dans le dernier quart-temps avec 16 points, dont deux tirs lointains qui ont assommé les T-Wolves d'Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 assists).

A l'Est, les New York Knicks se sont imposés 108-94 chez les Philadelphia 76ers pour mener 3-0 dans cette demi-finale de Conférence. Aucune franchise n'a jamais surmonté un tel handicap dans l'histoire des play-off de NBA. Les Knicks auront l'occasion dès dimanche lors du match 4 à Philadelphie, d'atteindre une deuxième finale de Conférence consécutive.



L'heure de la revanche face à la Suède L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant le championnat du monde de Zurich et Fribourg. Elle se frotte dès 16h à la Suède.

La troupe de Jan Cadieux a une revanche à prendre face au Tre Kronor. Il y a tout juste dix jours, à Jönköping, la Suisse avait en effet été humiliée 8-1 par la Suède. Leonardo Genoni avait vécu un cauchemar devant le filet helvétique, et n’avait été remplacé qu’à la 53e après avoir encaissé le 7-0.

La donne a changé depuis. Jan Cadieux peut s’appuyer sur un effectif bien plus impressionnant avec l’arrivée des stars de la NHL Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et Nino Niederreiter. Jeudi, son équipe a d’ailleurs battu la Finlande (5-4 aux tirs au but) pour entamer parfaitement cette dernière étape du Euro Hockey Tour 2025/26.

L’équipe de Suisse, qui pourra également compter la semaine prochaine sur les services du défenseur de Tampa Bay Janis Moser, disputera dimanche un dernier match avant d’entamer son Mondial vendredi prochain à Zurich face aux Etats-Unis. Elle se frottera dès 12h à la République tchèque, qu’elle avait battue 1-0 aux tirs au but dimanche dernier à Ceske Budejovice.



Dortmund valide sa deuxième place Kobel et le BVB sont assurés de terminer au 2e rang de la Bundesliga Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, a validé vendredi sa deuxième place derrière l'intouchable Bayern Munich.

Le BVB a battu l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda (3-2) en ouverture de la 33e journée.

Cueillis à froid par les visiteurs sur un but de Can Uzun (2e), les joueurs de Niko Kovac ont tout renversé en fin de première période grâce à Serhou Guirassy (42e) et Nico Schlotterbeck (46e). Après un troisième but signé Samuele Inacio d'une superbe reprise de volée à bout portant (72e), le club de la Ruhr s'est fait peur en laissant revenir son adversaire par l'entrant Jonathan Burkardt (87e).



Waltert manque de peu l'exploit à Rome Simona Waltert a manqué de peu l'exploit au 2e tour à Rome Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Simona Waltert (WTA 91) n'est pas passée loin de l'exploit vendredi au 2e tour du WTA 1000 de Rome. La Grisonne s'est inclinée 6-7 (9/11) 6-4 6-4 devant l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 25).

Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, Simona Waltert a fait jeu égal avec une joueuse qui avait sorti successivement la St-Galloise Belinda Bencic (WTA 12) puis le no 1 mondial Aryna Sabalenka à Madrid deux semaines plus tôt. Elle a manqué le coche dans la manche décisive face à l'Américaine.

Simona Waltert, qui avait écarté quatre balles de premier set avant de conclure la manche initiale sur sa quatrième opportunité, a pourtant mené 4-1 dans le dernier set. Mais Hailey Baptiste a su élever le curseur pour renverser la table en s'adjugeant les cinq derniers jeux d'un match qui a duré près de trois heures.



Djokovic éliminé dès son entrée en lice Djokovic a été battu dès son entrée en lice à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Le no 4 mondial s'est incliné 2-6 6-2 6-4 devant le Croate Dino Prizmic (ATP 79) vendredi au 2e tour.

Le Serbe de 38 ans disputait son premier match depuis début mars, lui qui a dû faire une pause de deux mois pour soigner son épaule droite. C'est la première fois en dix-neuf participations au tournoi romain, qu'il a remporté à six reprises, qu'il y perd son premier match.

Novak Djokovic, qui n'avait plus joué depuis son élimination en 8e de finale à Indian Wells le 11 mars, a pourtant entamé idéalement son duel avec Dino Prizmic. Mais l'ex-no 1 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas tenu la distance face au jeune Croate (20 ans).

Cette élimination précoce pourrait faire les affaires des organisateurs du Geneva Open (17-23 mai), dont il est le tenant du titre. Novak Djokovic, qui avait cueilli son 100e trophée ATP l'an dernier à Genève, a en effet besoin de matches avant d'aborder dès le 24 mai Roland-Garros.



Des moteurs davantage thermiques qu'électriques dès 2027 Le règlement controversé sur les moteurs devrait être modifié dès 2027 Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le règlement technique controversé sur les moteurs des monoplaces devrait redonner dès 2027 la primauté à la puissance thermique sur l'électrique.

La Fédération internationale (FIA), qui régit les règles de la Formule 1, a annoncé vendredi un accord "de principe" à ce sujet. La décision doit encore être "discutée dans le détail".

Lors d'une réunion vendredi de l'organisation internationale du sport automobile basée à Paris, des "mesures ont été trouvées, en principe pour 2027, qui verraient une augmentation nominale de la puissance du moteur à combustion de 50 kilowatts et une réduction nominale de la puissance du système de déploiement électrique de 50 kilowatts", selon un communiqué.

Cette décision, qui doit encore être "discutée dans le détail" et votée par le conseil mondial des sports mécaniques, mettrait de fait fin à la parité 50/50 des moteurs hybrides à moitié électriques et à moitié thermiques, imposée cette saison par la FIA. Car cette motorisation inédite des monoplaces a fracturé le milieu de la Formule 1, depuis les essais hivernaux du début de l'année et les quatre premiers Grands Prix.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) est notamment vent debout contre ce qu'il compare à "de la Formule E (électrique) sous stéroïdes", voire au jeu vidéo "Mario Kart". En difficulté, le Néerlandais, actuel 7e du classement des pilotes, a même menacé de quitter la F1.

Entendant les critiques, la FIA a annoncé fin avril et fait appliquer dès le GP de Miami (1er-3 mai) une nouvelle version "ajustée" de la règlementation afin de réduire en qualification et en course les effets les plus perturbants de la batterie couplée au bloc thermique classique.

Pilotage bouleversé Cette motorisation millésime 2026 a bouleversé la manière de piloter, en raison notamment de la gestion complexe de la batterie au moment des dépassements puis lors de la nécessaire recharge d'énergie électrique en ralentissant et en freinant.

"Les propositions définitives présentées aujourd'hui sont le résultat d'une série de consultations ces dernières semaines entre la FIA et tous les protagonistes (de la F1) avec la contribution inestimable des pilotes", a souligné l'instance internationale qui prévoit encore des discussions et des aménagements du règlement tout au long de la saison 2026.

Les écuries Mercedes et McLaren, équipées du même bloc du motoriste allemand, avaient accueilli fin avril comme "un pas positif dans la bonne direction" les évolutions du règlement.



Amende de 500'000 euros pour Valverde et Tchouaméni Valverde et Tchouaméni ont écopé d'une lourde amende Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, a annoncé le club vendredi.

Les Merengues ont pris cette décision après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

A deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende "clôturant ainsi la procédure interne" engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué. "Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés" ajoute le club.

Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico. Il doit "rester au repos entre 10 et 14 jours" en raison d'un "traumatisme crânien", a indiqué le club madrilène jeudi soir.



Jimenez écarté par Bournemouth, qui ouvre une enquête Alex Jimenez a été écarté de l'effectif de Bournemouth Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland Bournemouth a annoncé avoir ouvert une enquête et écarté de son groupe Alex Jimenez. Le joueur espagnol est soupçonné d'avoir envoyé des messages compromettants à une mineure sur les réseaux sociaux.

"L'AFC Bournemouth a pris connaissance des messages circulant sur les réseaux sociaux qui impliquent le latéral droit Alex Jimenez", explique le communiqué. "Le club comprend la gravité de cette affaire et mène actuellement une enquête".

Des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent des échanges entre le joueur, qui fête ses 21 ans vendredi, et une mineure. "Tu es très jolie, un peu petite mais bon, j'aime les filles plus petites, je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans", peut-on notamment lire.

Alex Jimenez ne participera donc pas au déplacement des Cherries à Fulham samedi lors de la 36e journée de Premier League, a ajouté le club qui "ne fera aucun autre commentaire pour le moment". Prêté par l'AC Milan, il a joué 32 matches cette saison sous les couleurs de Bournemouth, 6e du championnat et en lutte pour une qualification européenne, qui l'a définitivement acheté en février.

