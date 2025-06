Ward prolonge ++ Brésil et Equateur au Mondial

Fin de carrière pour Benjamin Gischard Clap de fin pour Benjamin Gischard Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Gischard (29 ans) a décidé d'arrêter le sport de compétition. Le natif d'Hwerzogenbuchsee sera encore engagé ce week-end lors de la Fête fédérale à Lausanne.

Gischard a représenté la Suisse à deux reprises lors des Jeux olympiques. Il a connu son heure de gloire en gagnant la médaille d'argent au sol lors du championnat d'Europe à Bâle en 2021. A Berne en 2016, il faisait partie de l'équipe qui avait décroché le bronze.

Sa carrière a cependant été perturbée par plusieurs blessures. La dernière ne lui a pas permis d'aller à Paris pour disputer les JO pour la troisième fois.



Geoff Ward a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'en 2028 Geoff Ward: il se plaît à Lausanne Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le Canadien Geoff Ward (63 ans) se plaît à Lausanne. Il a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'au terme de la saison 2027/28, a indiqué le club, vice-champion de Suisse 2024 et 2025.

Ward est arrivé à Malley en novembre 2022. Il ne lui a pas fallu longtemps pour convaincre. Le technicien, ancien assistant des Boston Bruins en NHL durant sept saisons, a su transmettre son expérience à l'ensemble du groupe, ainsi que sa philosophie de jeu et sa rigueur tactique.

"Depuis mon arrivée, la communauté du LHC m'a toujours permis de me sentir vaudois. La ville de Lausanne est devenue ma maison et je ne remercierai jamais assez les habitants de cette région pour leur accueil et leur intégration", a déclaré Geoff Ward dans le communiqué publié par le club.

Le directeur sportif John Fust s'est félicité de cette prolongation de contrat. "Pouvoir continuer avec Geoff Ward en tant qu'entraîneur principal du LHC est une grande chance pour nous", a-t-il notamment dit.



Johan Manzambi s'est fait un nom Johan Manzambi (à gauche) au duel face à Max Arfsten. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Johan Manzambi a marqué les esprits pour sa première titularisation en équipe de Suisse face aux Etats-Unis (4-0). Un but, une passe décisive: le bilan va bien "au-delà des espérances" du Genevois.

"Franchement, je n'aurais jamais imaginé marquer et réussir un assist avant le match. La soirée a été riche en émotions", a lâché le milieu de terrain de 19 ans lors de son passage en zone mixte, peu après la probante victoire helvétique à Nashville.

Seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour cette tournée américaine, Johan Manzambi avait annoncé au début du camp à Salt Lake City que son bilan aurait été positif même s'il n'avait pas joué la moindre minute lors des deux matches. Au final, il a non seulement fait ses débuts sous le maillot suisse face au Mexique (entré à la 73e), mais il a aussi disputé l'intégralité de la deuxième rencontre dans le Tennessee.

Une polyvalence précieuse "Ce premier rassemblement va bien au-delà de mes espérances", s'est-il réjoui. "J'étais un peu anxieux avant d'arriver, mais j'ai été frappé par l'accueil que les joueurs et les membres du staff m'ont réservé. Je les remercie tous un par un."

Face aux Etats-Unis, le joueur du SC Fribourg a fait l'étalage de son aisance technique et de sa vitesse. Aligné en tant que milieu/ailier droit alors qu'il évolue d'ordinaire dans l'axe, et même plutôt comme milieu défensif, il a lui-même été un peu surpris de sa polyvalence.

"Maintenant, je sais que je suis pas mal sur l'aile", a-t-il rigolé, avant d'assurer n'avoir eu aucune pression au moment d'entrer sur le terrain. "Je me suis fait plaisir car c'est du football. Depuis petit, je joue pour m'amuser. Je ne joue pas au foot pour ressentir du stress."

Interrogé sur sa préférence entre sa passe décisive - une vraie offrande - à Michel Aebischer et son premier but, Johan Manzambi a choisi l'assist. "Parce qu'il est arrivé en premier. Mais je suis tout aussi content d'avoir marqué", a-t-il affirmé.

Gaucher ou droitier ? D'autres auraient répondu le but, car ce 4-0 qui a assommé des "Yanks" déjà au fond du gouffre était bien le plus beau du match. Après une récupération d'Ardon Jashari, le Genevois a piqué dans l'axe et armé une frappe du gauche - son "mauvais" pied, si on peut l'appeler ainsi - qui a terminé dans la lucarne de Matt Turner.

Cette performance de haut vol est venue confirmer que son ascension fulgurante dans les rangs de Fribourg ces derniers mois ne devait rien au hasard. Elle atteste également que Murat Yakin a eu du flair en le sélectionnant et surtout en le titularisant à "Music City".

L'ancien junior du Servette FC garde malgré tout les pieds sur terre. "Je reviendrais avec plaisir si le sélectionneur fait à nouveau appel à moi. Il faudra que je donne tout en club, car je sais qu'il y a plein de bons joueurs en Suisse", a-t-il rappelé. Mais sa présence dans le cadre pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sonne déjà comme une évidence.



Le Brésil et l'Equateur iront au Mondial Vinicus a inscrit le but de la qualification pour les quintuples Champions du monde. Image: KEYSTONE/EPA/ISAAC FONTANA Le chantier de Carlo Ancelotti reste immense, mais le Brésil sera bien au Mondial-2026. Il s'est imposé 1-0 devant le Paraguay à Sao Paulo.

Comme un symbole, c'est Vinicius Junior, l'une des stars du Real Madrid d'Ancelotti ces dernières saisons, qui a délivré tout un pays en fin de première mi-temps (44e), après une longue domination stérile de la Seleçao. Un joli cadeau d'anniversaire pour le coach Italien, qui fêtait ses 66 ans mardi.

Malgré certaines imprécisions, le niveau de jeu affiché était bien meilleur que lors du premier match sous la houlette d'Ancelotti, jeudi dernier, un 0-0 insipide face à l'Equateur. Seule nation à avoir disputé toutes les éditions du tournoi, le Brésil tentera de réaliser son rêve américain au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis: coudre enfin une sixième étoile sur son maillot, après une longue attente depuis le cinquième titre remporté en 2002.

L'Equateur a également validé son billet à la faveur de son nul 0-0 à Lima face au Pérou. Ce sera la cinquième fois que le pays sud-américain disputera une phase finale de Coupe du Monde. Et ce bien qu'il ait démarré les éliminatoires avec trois points en moins, une sanction infligée par le Tribunal arbitral du sport pour avoir falsifié le passeport de l'arrière Byron Castillo.



La Suisse fait tout juste à Nashville Breel Embolo (à droite) et Johan Manzambi ont tous deux marqué face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a terminé sa tournée américaine sur une excellente note. Les hommes de Murat Yakin se sont imposés 4-0 face aux Etats-Unis mardi à Nashville lors d'un match amical à sens unique.

Si le sélectionneur bâlois avait encore des doutes sur l'efficacité offensive des ses joueurs, ces deux rencontres disputées sur le sol américain les ont balayés. Comme face au Mexique samedi à Salt Lake City (4-2), les Suisses ont marqué à quatre reprises. Et il ne leur a fallu que 36 minutes pour atteindre ce total dans la capitale du Tennessee.

Manzambi impressionne Aligné en tant qu'ailier droit pour sa première titularisation en équipe nationale, Johan Manzambi a été le grand homme de la première mi-temps. Le Genevois de 19 ans a offert le 2-0 à Michel Aebischer après un débordement qui a laissé pantois le latéral des "Stars and Stripes" Max Arfsten (23e). Et c'est lui qui a clos le festival helvétique en première période en marquant le plus beau but du match, après une bonne récupération d'Ardon Jashari (4-0, 36e).

Jashari, excellent aux côtés de Granit Xhaka, s'était déjà illustré sur l'ouverture du score suisse. Sa passe destinée à Michel Aebischer (titularisé au poste de numéro 10) a finalement traversé toutes les lignes américaines jusqu'à Dan Ndoye. Le Vaudois, déjà buteur face au Mexique, ne s'est pas fait prier pour ajuster le gardien américain Matt Turner (13e).

Abandonné par sa défense, le portier des Etats-Unis a aussi été fautif en relâchant le ballon après une frappe anodine de Ricardo Rodriguez. Un rebond sur lequel s'est jeté Breel Embolo, pour signer lui aussi son deuxième but en deux matches (3-0, 33e).

Blanchissage pour Kobel Au retour des vestiaires, les joueurs de Murat Yakin se sont appliqués pour offrir à Gregor Kobel son premier blanchissage sous le maillot helvétique, et ce malgré les sorties de Manuel Akanji et de Rodriguez, puis de Xhaka. Côté étasunien, les cinq (!) changements opérés par Mauricio Pochettino à la pause ont eu pour seul effet de stopper l'hémorragie.

Les Etats-Unis évoluaient certes sans plusieurs cadres (Pulisic, McKennie, Weah), mais cela ne diminue en rien la prestation souveraine de l'équipe de Suisse, qui leur a infligé leur pire défaite depuis 2016. La sélection de Murat Yakin peut vrament aborder les qualifications pour la Coupe du monde 2026 à l'automne le moral gonflé à bloc. Le premier rendez-vous est agendé au 5 septembre à Bâle, face au Kosovo.



Manzambi titulaire, Xhaka et Jashari font la paire Johan Manzambi va fêter sa première titularisation avec l'équipe de Suisse mardi à Nashville. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Granit Xhaka et Ardon Jashari évolueront ensemble au milieu du terrain face aux Etats-Unis. Le Genevois Johan Manzambi va lui fêter sa première titularisation en équipe de Suisse à Nashville.

Le sélectionneur bâlois a finalement décidé de voir les deux milieux défensifs ensemble sur le terrain. Samedi face au Mexique (4-2), Jashari avait remplacé Xhaka à la mi-temps.

La titularisation de Johan Manzambi est surprenante, même si le Genevois du SC Fribourg avait fait une entrée intéressante samedi à Salt Lake City. A voir où le milieu de terrain de 19 ans évoluera face aux "Stars and Stripes".

En défense, Yakin a décidé de relancer Nico Elvedi, qui fait son retour en sélection après quelques mois compliqués du côté de Mönchengladbach. Le Zurichois fera la paire avec Manuel Akanji, tandis que Ricardo Rodriguez (à gauche) et le Vaudois Isaac Schmidt (à droite) occuperont les flancs.

A noter le retour de Michel Aebischer dans le onze. Le Fribourgeois devrait former un trio au milieu avec Xhaka et Jashari, tandis que Breel Embolo et Dan Ndoye seront les principales menaces offensives suisses.

La composition suisse: Kobel; Schmidt, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Jashari; Manzambi, Aebischer, Ndoye; Embolo.



Une troisième élimination de rang au 1er tour pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka dans une mauvaise passe. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Les défaites s’enchaînent pour Stan Wawrinka (ATP 155) depuis sa finale au Challenger d’Aix-en-Provence. Comme à Bordeaux et à Roland-Garros, il est tombé d’entrée de jeu au Challenger de Perugia.

En Ombrie, Stan Wawrinka s’est incliné 6-4 7-6 (7/3) après 1h47’ de match devant le Moldave Radu Albot (ATP 299) qu’il affrontait pour la première fois. Un break concédé à 4-4 au premier set et une entame malheureuse dans le jeu décisif du second ont précipité sa perte. Il peut également regretter les deux balles de break galvaudées à 3-2 15-40 dans la seconde manche qui auraient pu donner une autre tournure à cette rencontre.

Stan Wawrinka a quatre semaines devant lui pour retrouver la confiance et le souffle aussi avant le Swiss Open de Gstaad pour sa première de l’année en Suisse.



Un magnifique défi pour la gardienne de l'équipe de Suisse Livia Peng: elle jouera la saison prochaine dans l'un des plus grands clubs au monde. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Livia Peng tente l'aventure anglaise. La gardienne de l'équipe de Suisse a signé un contrat de trois ans avec Chelsea.

Formée au FC Zurich, Livia Peng (23 ans) a joué en Suède (Häcken), en Espagne (Levante) et en Allemagne (Werder Brême). Elle sort d'une saison aboutie avec le Werder. Elle a, ainsi, été désignée par le magazine "Kicker" meilleure gardienne de la Bundesliga.

Dirigée par la Française Sonia Bompastor, Chelsea a réussi le doublé cette saison. Livia Peng se heurtera à une concurrence féroce à Londres dans la mesure où l'internationale anglaise Hannah Hampton est pour l'instant la no 1 de Chelsea. On le sait, la Grisonne se bat actuellement avec Elvira Herzog pour le poste de titulaire en équipe de Suisse.



Ivan Romeo s'impose à Charantonnay pour prendre le maillot jaune Ivan Romeo nouveau leader du Dauphiné. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ivan Romeo a remporté la troisième étape du Dauphiné à Charantonnay, en Isère. L'Espagnol s'est extirpé d'un groupe de dix coureurs à cinq kilomètres de l'arrivée.

C'est le deuxième succès de la carrière du jeune coureur de 21 ans de l'équipe Movistar qui endosse par la même occasion le maillot jaune de leader. Il a surpris ses compagnons d'échappée dont le Néerlandais Mathieu van der Poel qui se sont trop observés dans le final pour le rattraper. Le peloton a concédé 1’09’’, le porteur du maillot jaune Jonathan Milan a, quant à lui, terminé à 2’03’’.

Champion du monde espoirs du contre-la-montre, Ivan Romeo pourrait conserver son maillot encore mercredi, La quatrième étape proposera, en effet, un contre-la-montre de 17’4 km entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray.



Igor Tudor confirmé comme entraîneur de la Juventus Igor Tudor reste entraîneur de la Juve Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Le Croate Igor Tudor, arrivé à Turin fin mars en remplacement de Thiago Motta, restera aux commandes de la Juventus la saison prochaine. Le nouveau directeur général, Damien Comolli, l'a annoncé.

"Igor sera notre entraîneur pour la Coupe du monde des clubs, pour la saison prochaine, et j'espère au-delà", a déclaré Comolli lors de sa première conférence de presse comme patron de la Juve.

Tudor, 47 ans, a été nommé entraîneur de la Juve, club où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur, fin mars en remplacement de Motta, remercié après l'élimination du club en barrages d'accession aux 8e de finale de la Ligue des champions.

Sous la conduite de Tudor, la Juve a remporté cinq de ses neuf derniers matches de Serie A, pour trois nuls et une défaite.

Le technicien croate, passé notamment par Marseille et la Lazio Rome, a atteint l'objectif que lui avaient assigné ses dirigeants, à savoir décrocher la 4e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Mais la Juve a tenté de recruter Antonio Conte, un autre de ses anciens joueurs, qui a conduit Naples au titre de champion d'Italie.

Un temps intéressé, Conte qui avait déjà entraîné la Juve entre 2011 et 2014, a finalement décidé de rester à Naples.



Neymar veut prolonger à Santos, assure son père Neymar aimerait rester Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Neymar souhaite renouveler son contrat avec Santos, a assuré lundi son père et agent. Ce dernier affirme qu'il faisait "tout" pour trouver un accord avec la direction de l'ancien club de Pelé.

L'attaquant de 33 ans, est sous contrat avec Santos jusqu'au 30 juin mais son avenir est incertain en raison des nombreuses blessures qui l'ont empêché de briller -et quasiment de simplement jouer- depuis son retour en février dans son club formateur.

"Nous avons reçu des propositions d'autres clubs mais nous les avons refusées parce que nous voulons qu'il ait plus de temps pour récupérer de ses blessures. Le prochain semestre sera important", a déclaré Neymar Sr. Son fils a pourtant été critiqué pour ses apparitions au carnaval de Rio et en Kings League (compétition de football à sept) durant sa convalescence.

Après un bref passage en Arabie saoudite avec le club d'Al-Hilal marqué par une grave blessure au genou gauche (sept matches joués en 17 mois au club), Neymar est revenu à Sao Paulo dans le club avec lequel il a remporté la Copa Libertadores 2011 avant de partir pour Barcelone.

Mais il n'a joué que quatre matches de championnat du Brésil, sans marquer le moindre but, et sept en championnat régional de Sao Paulo avec trois buts au compteur.



Claudio Ranieri décline le poste de sélectionneur de l'Italie Claudio Ranieri a dit non à l'Italie Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Claudio Ranieri, 73 ans, a renoncé mardi au poste de sélectionneur de l'Italie. La Fédération italienne de football (FIGC) l'avait approché avec le licenciement à venir de Luciano Spalletti.

"Je remercie le président (de la FIGC Gabriele) Gravina pour cette opportunité, c'est un grand honneur, mais après réflexion, j'ai décidé de rester à la disposition totale de la Roma dans mes nouvelles fonctions", a déclaré Ranieri à l'agence de presse italienne Ansa.

"Les Friedkin (les propriétaires de la Roma, NDLR) m'ont donné leur plein soutien et appui pour toute décision que j'aurais prise à propos de l'équipe nationale, mais c'est ma seule décision", a-t-il ajouté.

Ranieri, passé notamment par l'Inter Milan, la Juventus, l'Atlético Madrid, Chelsea, Leicester, avec qui il a été sacré champion d'Angleterre en 2016, ou encore Monaco, occupe depuis peu le poste de conseiller stratégique des propriétaires américains de l'AS Rome.

Sorti de sa retraite en novembre dernier pour venir au secours de la Roma, alors mal en point, Ranieri était le candidat no 1 de la FIGC pour succéder à Spalletti qui a dirigé la Nazionale pour la dernière fois lundi face à la Moldavie (2-0).

Nommé en août 2023, Spalletti va être licencié après la lourde défaite de son équipe face à la Norvège (3-0) vendredi qui compromet d'entrée sa qualification directe pour le Mondial 2026.

Pour relancer la Nazionale qui n'a pas participé aux deux dernières phases finales de la Coupe du monde (2018, 2022), la FIGC pourrait maintenant se tourner vers Stefano Pioli, ancien entraîneur de l'AC Milan, actuellement aux commandes du club saoudien d'Al-Nassr.

L'Italie est 3e (3 pts) du groupe I des qualifications européennes pour le Mondial 2026, à neuf points de la Norvège qui a disputé deux matches de plus. A l'issue de cette phase, le premier du groupe sera qualifié directement pour la prochaine Coupe du monde, son second devant passer par des barrages, fatals à l'Italie pour les rendez-vous de 2018 et 2022.



24 Grands Prix en 2026, dont Madrid en septembre Carlos Sainz en démonstration sur le futur circuit urbain de Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le nouveau Grand Prix de Madrid a été programmé début septembre dans une saison 2026 de 24 courses. Celle-ci commencera le 8 mars en Australie et se terminera à Abou Dhabi le 6 décembre.

Pour une saison marquée notamment par de profonds changements techniques, le calendrier publié lundi par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) prend en compte les contraintes liées aux voyages aux quatre coins du monde en plaçant le GP du Canada après celui de Miami en mai, ce qui permet de regrouper les neuf courses européennes en été, de Monaco le 7 juin à l'Espagne à Madrid le 13 septembre.

Le circuit de Madrid doit encore être homologué.

Le calendrier de la saison 2026:

6-8 mars: Grand Prix d'Australie (Melbourne)

13-15 mars: Grand Prix de Chine (Shanghai)

27-29 mars: Grand Prix du Japon (Suzuka)

10-12 avril: Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)

17-19 avril: Grand Prix d'Arabie saoudite (Jeddah)

1er-3 mai: Grand Prix de Miami

22-24 mai: Grand Prix du Canada (Montréal)

5-7 juin: Grand Prix de Monaco

12-14 juin: Grand Prix de Catalogne (Barcelone)

26-28 juin: Grand Prix d'Autriche (Spielberg)

3-5 juillet: Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)

17-19 juillet: Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)

24-26 juillet: Grand Prix de Hongrie (Budapest)

21-23 août: Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)

4-6 septembre: Grand Prix d'Italie (Monza)

11-13 septembre: Grand Prix d'Espagne (Madrid) en attente d'homologation du circuit

25-27 septembre: Grand Prix d'Azerbaïdjan (Bakou)

9-11 octobre: Grand Prix de Singapour

23-25 octobre: Grand Prix des Etats-Unis (Austin)

30 octobre-1er novembre: Grand Prix du Mexique (Mexico)

6-8 novembre: Grand Prix du Brésil (Sao Paulo)

19-21 novembre: Grand Prix de Las Vegas

27-29 novembre: Grand Prix du Qatar (Lusail)

4-6 décembre: Grand Prix d'Abou Dhabi (Yas Marina)



Summer McIntosh pulvérise le record du monde du 200 m 4 nages Summer McIntosh est irrésistible dans les bassins en ce moment Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI La Canadienne Summer McIntosh a pulvérisé le record du monde du 200 m quatre nages lundi à Victoria lors des sélections de son pays pour les Mondiaux de Singapour. Elle a nagé en 2'05''70.

McIntosh, 18 ans, a éclipsé le temps de la Hongroise Katinka Hosszu (2'06''12) établi lors des Championnats du monde de 2015. Elle devient aussi la première femme à passer sous la barre des 2'06.

La triple championne olympique à Paris l'été dernier (200 m papillon, 200 et 400 m 4 nages) fait preuve d'une forme éblouissante aux sélections canadiennes pour les Mondiaux de Singapour (11 juillet - 3 août).

C'est le deuxième record qu'elle bat lors de cette réunion. Samedi, elle avait mis une claque au record du monde du 400 m libre (3'54''18 contre 3'55''38 pour l'ancien record de l'Australienne Ariarne Titmus), dont elle est vice-championne olympique.

Et dimanche, elle avait signé le troisième meilleur chrono de l'histoire sur 800 m libre en 8'05''07, à moins d'une seconde du record du monde de la star américaine Katie Ledecky.

"Il n'y a pas de place pour les erreurs et c'est en quelque sorte une épreuve de sprint pour moi. J'en suis donc très heureuse. Cela me donne beaucoup de confiance avant Singapour", a déclaré McIntosh.

Malgré son jeune âge, Summer McIntosh compte déjà quatre titres de championne du monde en grand bassin: 200 m papillon et 400 m 4 nages à Budapest en 2022 puis à Fukuoka en 2023.