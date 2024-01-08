Le PSG et le Real Madrid passent ++ Masarova continue son chemin

Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat McKennie égalise et envoie les deux équipes en prolongations Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par être éliminée par Galatasaray en barrage retour de Ligue des champions, malgré un succès 3-2 ap.

Battue 5-2 à Istanbul la semaine dernière, la formation transalpine se trouvait face à un énorme défi pour renverser la vapeur. Elle a pris les devants grâce à un penalty de Locatelli (37e) avant d'être réduite à dix en raison de l'expulsion de Kelly (48e), qui a paru bien sévère. En infériorité numérique, la tâche des Italiens semblait alors quasi impossible.

Attentisme coupable Et pourtant! Profitant de l'attentisme coupable des Turcs, qui se bornaient à défendre, la Juve a arraché les prolongations grâce à des réussites de Gatti (70e) et McKennie (82e).

Durant le temps supplémentaire, les visiteurs ont enfin commencé à jouer et à profiter de leur homme supplémentaire sur la pelouse. Ils ont repris un avantage décisif grâce à Osimhen (105e) et Yilmaz (119e). Les forces des Italiens ont décliné au fil des minutes.

L'Atalanta sera donc le seul représentant de Serie A lors des 8es de finale. Le calcio ne traverse pas la meilleure période de son histoire.



Ligue des champions: le PSG passe, le Real Madrid aussi Kvaratskhelia inscrit le deuxième but du PSG Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain a rejoint les 8es de finale de la Ligue des champions en faisant 2-2 contre Monaco en barrage retour. Le club de la capitale avait gagné 3-2 en Principauté la semaine dernière.

Mais comme lors déjà du match aller, les Monégasques de Philipp Köhn et Denis Zakaria ont ouvert le score. L'excellent Akliouche a trouvé la faille à la 45e, au meilleur moment pour semer le doute dans les esprits adverses. A ce moment du match, l'avantage des visiteurs était mérité.

L'indiscipline des joueurs de la Principauté leur a toutefois coûté cher une fois encore. Coulibaly a hérité d'un deuxième carton jaune fatal à la 58e, puisque Marquinhos a égalisé deux minutes plus tard. A dix contre onze face au tenant du titre devant son public, Monaco n'avait plus vraiment les cartes dans son jeu pour aller créer la sensation. Kvaratskhelia a assuré la qualification parisienne (66e) même si Teze a redonné un espoir tardif à son équipe (91e).

Le Real a dû s'employer Le Real Madrid a dû revêtir le bleu de chauffe pour s'éviter une élimination qui aurait sans doute provoqué une crise. Le club merengue, sans Mbappé blessé, a gagné 2-1 sans briller contre le Benfica Lisbonne.

Les Portugais, qui avaient perdu 1-0 chez eux à l'aller, ont pris l'avantage à la 14e par Rafa Silva. Mais le Real a égalisé grâce à Tchouaméni (16e) avant que Vinicius Jr n'assure le succès sur un contre (80e) alors que les visiteurs poussaient fort. José Mourinho n'a donc pas réussi cette fois à jouer un mauvais tour à son ancien club.



WTA 250 à Austin: Rebeka Masarova en quarts de finale Rebeka Masarova fait un beau tournoi au Texas Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Rebeka Masarova (WTA 120) continue son joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163) 7-6 (7/2) 6-3.

La Suissesse a ainsi aligné un quatrième succès consécutif au Texas, après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Face à Osuigwe, elle a empoché la manche initiale en dominant nettement le tie-break.

Au second set, la Bâloise a d'abord fait cavalier seul pour mener 5-0 après avoir réussi deux fois le break. Mais elle a ensuite fait preuve de nervosité au moment de conclure, cédant son engagement et voyant son adversaire revenir à 5-3, mais en vain.

Au prochain tour, Rebeka Masarova affrontera la Tchèque Nikola Bartunkova ou l'Américaine Taylor Townsend.



Super League: le leader gagne chez le dernier Ethan Meichtry c閘鑒re l'ouverture du score Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La logique a été respectée dans le match en retard de Super League mercredi. Le leader Thoune s'est imposé 3-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Winterthour.

Les Bernois - privés de Bertone reparti en train pour l'accouchement de sa compagne - ont fait la différence avant l'heure de jeu grâce à des réussites de Meichtry (55e) et Rastoder (59e), toutes deux après un travail préparatoire de Matoshi. Imeri a salé l'addition à la 83e.

Après ce neuvième succès consécutif, l'équipe de Mauro Lustrinelli compte désormais 14 points d'avance sur Saint-Gall et 15 sur Lugano. Cela commence à sentir très bon dans l'Oberland dans l'optique d'un inédit titre de champion.

Pour sa part, Winterthour voit ses espoirs de maintien diminuer au fil des rencontres. Le club de la banlieue zurichoise accuse 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, et déjà 14 sur Servette (10e).



Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund Pasalic inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour.

Les Bergamasques ont pris un départ idéal en ouvrant le score dès la 5e par Scamacca. Zappacosta a signé le numéro deux juste avant la pause d'un tir dévié par un défenseur, ce qui a trompé Gregor Kobel dans le but du BVB. Pasalic a inscrit le 3-0 à la 57e.

Les visiteurs ont répliqué grâce à Adeyemi (75e), cinq minutes après son entrée en jeu. La décision est tombée dans les arrêts de jeu: Bensebaini, déjà malheureux sur les deux premiers buts, a reçu un deuxième avertissement et concédé un penalty transformé par Samardzic (98e).

Cette qualification de la Dea met un peu de baume au coeur des tifosi. Après l'élimination de Naples en phase de Ligue et l'échec cuisant de l'Inter Milan contre Bodo/Glimt en barrage, la Serie A est ainsi certaine d'avoir un représentant en 8es de finale.



Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai Wawrinka s'est incliné en deux sets face à Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois de bientôt 41 ans s'est incliné en deux sets face au no 11 mondial Daniil Medvedev.

Le score est sans appel: 6-2 6-3, en 74 minutes de jeu. Lâché par sa première balle de service (54% de premières balles passées, dont 44% seulement en première manche, et 58% de points gagnés derrière ces premières), Stan Wawrinka fut une proie bien trop facile pour un adversaire de ce calibre.

Stan Wawrinka n'a remporté qu'un seul des cinq premiers jeux qu'il a négociés sur son service, pour se retrouver mené 6-2 1-0. Il s'est forcément accroché, recollant ainsi à 1-1 dans la deuxième manche en lâchant un revers gagnant le long de la ligne pour signer son deuxième break de la journée.

Le vainqueur de l'édition 2016 de ce tournoi de Dubai - qui devrait grimper jusqu'au 92e rang mondial en ayant passé un tour cette semaine - a ensuite résisté jusqu'à 3-3. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match face à un Daniil Medvedev bien plus solide, concédant encore deux fois le break.



Des audiences records pour la RTS pendant les JO La descente messieurs, gagnée par Franjo von Allmen, a été l'épreuve la plus suivie par les téléspectateurs romands Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les JO 2026 ont constitué un grand succès d'audience pour la RTS, se félicite celle-ci dans un communiqué diffusé mercredi.

Près de 1,1 million de personnes ont ainsi regardé l'événement sur leur téléviseur, alors que 900'000 visites quotidiennes ont été enregistrées sur les différentes sites et applications.

En Suisse romande, 1'078'000 personnes ont suivi ces Jeux (pendant au moins 15 minutes consécutives, précise le communiqué) sur Play RTS ou RTS 2, selon les estimations. Une audience bien supérieure à celles obtenues pour les JO d'été de Paris 2024 (1'011'000 personnes) et les JO d'hiver de Pékin 2022 (615'000 personnes).

La descente de ski alpin messieurs, remportée par le Bernois Franjo von Allmen, est sans surprise l'épreuve ayant été le plus suivie avec une audience moyenne de 220'000 personnes et 66,9% de part de marché. Sur les sites et les applications, c’est le match de hockey sur glace masculin Suisse-Tchéquie qui figure en tête du palmarès avec 106'421 vues (de plus de 10 secondes).



Infantino serein malgré les violences au Mexique Gianni Infantino se dit serein malgré les violences au Mexique Image: KEYSTONE/EPA Gianni Infantino s'est dit mardi serein au sujet de l'accueil par le Mexique de certains matches de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FIFA s'est exprimé après une vague de violence dans le pays liée à la mort d'un puissant baron de la drogue.

Le Valaisan s'est dit "très tranquille" et a assuré que "tout va très bien, tout sera fantastique", interrogé par l'AFP dans la ville colombienne de Barranquilla à l'occasion d'un événement de la Fédération colombienne.

Il s'agit de ses premières déclarations après les violences qui ont éclaté dimanche dans une grande partie du Mexique, dont Guadalajara qui doit accueillir quatre rencontres du Mondial 2026. Le Mexique est, avec les Etats-Unis et le Canada, l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Le territoire mexicain, et en particulier la ville de Guadalajara dans l'Etat de Jalisco, a été marqué par une flambée de violence après la mort dimanche du puissant chef du cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio Oseguera, dans une opération militaire.

Des membres présumés du cartel ont bloqué des routes, incendié des véhicules, attaqué des stations-service, des commerces et des banques, et affronté les autorités dans 20 des 32 Etats mexicains. Quelque 10'000 soldats ont été déployés pour rétablir l'ordre.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a écarté mardi tout risque pour les supporters se rendant à Guadalajara. En plus des quatre rencontres du Mondial, dont un match Uruguay-Espagne en phase de poule, Guadalajara accueillera en mars, conjointement avec Monterrey, les barrages qui désigneront les deux dernières des 48 sélections qualifiées.



Les hockeyeurs américains accueillis en héros Les champions olympiques de hockey ont été accueillis au Congrès et à la Maison Blanche mardi Image: KEYSTONE/AP/Kenny Holston Les champions olympiques américains de hockey sur glace ont été accueillis mardi en héros au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump.

L'équipe féminine, également sacrée aux JO 2026, avait décliné l'invitation.

Les hockeyeurs ont fait leur apparition dans le Capitole de Washington au début du discours du président américain sous les applaudissements nourris des élus. "C'est bien la première fois que je les vois se lever", a plaisanté Donald Trump au sujet des membres de l'opposition démocrate.

Le républicain a déclaré qu'il allait remettre à Connor Hellebuyck, le gardien de l'équipe, qui s'est brillamment illustré lors de la finale des JO, la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la Liberté. Il a également affirmé qu'il accueillerait prochainement à la Maison Blanche l'équipe féminine, qui avait choisi de ne pas assister à son discours mardi.

"Nous sommes sincèrement reconnaissants pour l'invitation adressée à notre équipe féminine (...) et apprécions profondément cette reconnaissance de leur performance exceptionnelle", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Fédération américaine de hockey.

Mais, a-t-il ajouté, "en raison du calendrier et des engagements scolaires et professionnels déjà prévus après les Jeux, les athlètes ne pourront pas y participer".

En grande pompe Avant de se rendre au Capitole, siège du Congrès, l'équipe masculine a d'abord été reçue en grande pompe par Donald Trump à la Maison Blanche. Au moins cinq membres de l'équipe n'étaient toutefois pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leurs équipes de NHL.

Dimanche peu après la finale olympique, lors d'un appel téléphonique avec les joueurs retransmis sur les réseaux sociaux, Donald Trump avait déclaré: "Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien". Il a ajouté qu'il serait "probablement destitué" s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs. Comme les hommes, les hockeyeuses américaines sont devenues championnes olympiques en battant le Canada en finale.

Le président américain a célébré la victoire de l'équipe masculine en publiant lundi sur son réseau Truth Social une vidéo générée par l'IA où on le voit, en costume bleu marine et cravate rouge sur la patinoire, ridiculiser l'équipe canadienne de hockey et marquer au passage le but gagnant.



Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US Patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley va rejoindre la fédération américaine Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, va quitter son poste. Il va prendre la tête de la Fédération américaine (USTA), a annoncé mercredi son équivalent australien.

Egalement directeur général de la fédération de tennis du pays océanien, Craig Tiley restera encore pour plusieurs mois aux commandes pour faciliter la transition, indique un communiqué de Tennis Australia. "Diriger cette équipe a été le privilège de ma vie", a réagi Tiley dans cette même communication.

L'ancien coach du Vaudois George Bastl ou du St-Gallois Ivo Heuberger était devenu en 2006 le directeur de l'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, avant d'être nommé directeur général de la fédération australienne en 2013.

Le président de Tennis Australia, Chris Harrop, a salué le mandat de Craig Tiley, durant lequel "la pratique et l'intérêt pour notre sport n'ont cessé de croître".

Côté américain, le président de la fédération, Brian Vahaly, a dit souhaiter faire grimper le nombre de pratiquants à 35 millions d'ici 2035. De ce point de vue, "Craig apporte une combinaison rare entre une crédibilité mondiale au plus haut niveau du sport et un engagement établi pour développer cette discipline à la base", a-t-il écrit dans un communiqué.



Les Wizards lourdement battus à Atlanta Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont été lourdement battus à Atlanta mardi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Washington a sombré mardi à Atlanta en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 119-98 sur le parquet des Hawks, qui ont compté jusqu'à 38 points d'avance.

Cette défaite, la deuxième d'affilée et la 41e en 57 matches joués cette saison, s'est rapidement dessinée pour les Wizards. Menée 35-20 à l'issue du premier quart, la franchise de Washington a craqué dans une troisième période perdue 41-20 pour accuser 38 longueurs de retard après 1'07 de jeu au quatrième quart (104-66).

La soirée fut donc forcément difficile pour Kyshawn George. L'ailier valaisan, seul membre du cinq de base des Wizards à avoir dépassé les 10 points, en a marqué 11 (à 3/10 au tir, et 4/4 au lancer-franc). Auteur de 2 rebonds et 2 assists, il a aussi commis quatre pertes de balle pour terminer avec un différentiel de -24.

L'homme du match fut Jonathan Kuminga, qui disputait son premier match avec Atlanta depuis son arrivée en provenance de Golden State. L'ailier a inscrit 27 points en sortant du banc, ajoutant 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Hawks et Wizards se retrouveront dès jeudi, toujours à Atlanta.



Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture La Juventus espère réaliser un exploit ce soir en barrage retour de la Ligue des champions. Battue 5-2 à Istanbul par Galatasaray à l'aller, la formation turinoise se trouve en mauvaise posture.

La Juve n'a pas profité du week-end pour se rassurer après sa débâcle stambouliote. A domicile, elle a perdu 2-0 contre Côme, un adversaire direct pour figurer dans le top 4 de Serie A. Il lui faudra un sacré exploit pour renverser la situation face aux Turcs.

L'Atalanta devra elle aussi combler un déficit face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Les Allemands ont gagné 2-0 chez eux à l'aller. Les Bergamasques restent sur un succès 2-1 à domicile contre Naples, ce qui a sans doute gonflé leur moral.

Tous deux victorieux en déplacement à l'aller, le Paris Saint-Germain (3-2 à Monaco) et le Real Madrid (1-0 à Lisbonne contre Benfica) semblent bien placés pour finir le travail et rejoindre les quarts de finale.



L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt Manuel Akanji (à droite) et l'Inter sont déjà éliminés de la Ligue des champions. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du Petit Poucet scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e).

Un vrai camouflet Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcaste et Leverkusen passent Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.



La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri Kevin Pasche (gardien) et Lausanne rentrent du Tessin avec un seul point. Image: KEYSTONE/Andrea Branca Lausanne n'a pas profité de la pause olympique pour repartir sur de bonne bases. Genève et Ajoie ont aussi perdu, laissant Fribourg seul Romand victorieux lors de la reprise de National League mardi.

S'il entend définitivement sortir de la mauvaise passe qu'il a connue en ce début d'année, Lausanne devra se décider à jouer ses matches durant 60 minutes. Le LHC a en effet montré plusieurs visages à Ambri, avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Celui du renouveau, d'abord, incarné par le retour de blessure d'Antti Suomela. Le Finlandais n'a pas traîné pour faire trembler les filets. Sa quatrième réussite de la saison est tombée après une petite minute de jeu seulement, avant qu'Ahti Oksanen ne double la mise (18e).

Mais les Vaudois se sont ensuite (trop) relâchés dans le tiers médian, permettant à Ambri de revenir à 2-2. Geoff Ward a d'ailleurs beaucoup brassé ses trios, en vain.

En "overtime", Jesse Virtanen a offert la victoire aux Léventins, punissant des Lausannois qui semblaient pourtant avoir le match en main après un tiers.

Fribourg conforte sa deuxième place Fribourg-Gottéron a lui aussi vécu un match sur courant alternatif, avant de prendre le dessus sur Zoug en Suisse centrale (3-1).

Les Dragons ont eu du mal à se mettre dedans, mais ont tout de même su ouvrir le score grâce à une déviation de Samuel Walser (12e). Et alors qu'ils allaient mieux, les Fribourgeois ont concédé l'égalisation de Sven Senteler à la 36e.

Une autre mauvaise nouvelle a suivi: Reto Berra a dû céder sa place à Loïc Galley dans le dernier tiers. Une période qu'ont néanmoins parfaitement débutée les Dragons, en marquant le 2-1 en power-play (41e), avant de conclure dans la cage vide (59e) pour conforter leur deuxième place.

Genève manque sa reprise En s'inclinant 4-1 à Rapperswil, Genève a, comme Lausanne, manqué sa reprise. Littéralement, puisque Malte Strömwall a ouvert le score après seulement 43 secondes.

Sakari Manninen lui a répondu en box-play (8e), mais Tyler Moy a remis les siens devant (36e) et Rappi a encore inscrit deux buts dans la cage vide. Cette victoire permet aux Saint-Gallois de revenir à sept longueurs des Aigles et de Lausanne.

Bienne prend deux points Bienne a ramené deux points importants du Tessin. Les Seelandais ont vaincu Lugano 4-3 après les tirs au but et reviennent à deux points des play-in.

Il n'a d'abord fallu que 55 secondes à Curtis Valk, arrivé au Tessin fin janvier en provenance de la KHL, pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. Bienne a ensuite résisté aux Tessinois en revenant au score à deux reprises, avant de prendre les devants à la mi-match. Lugano a toutefois frustré son adversaire en égalisant à moins de cinq minutes du terme.

Ce résultat reste néanmoins important pour Bienne, car leurs rivaux ont perdu des plumes. Langnau a perdu à Davos (4-3) et Berne a été battu par Kloten (2-1 ap). Enfin, Ajoie s'est incliné d'un seul but à Zurich (2-1) et est désormais mathématiquement assuré de jouer le play-out.

