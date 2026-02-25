Vidéo: twitter

Il fait un massage cardiaque à une mouette, avec une fin inattendue

Un footballeur amateur turc a eu un geste héroïque ce dimanche, en sauvant un oiseau en plein match. Mais le dénouement ne s'est pas passé comme prévu.

On voit régulièrement des gardiens rater leur dégagement après une passe en retrait d’un défenseur. Surtout chez les amateurs. Malheureusement pour cette mouette, Muhammet Uyanik, le portier d'Istanbul Yurdum Spor en ligue régionale stambouliote, n’a pas raté le sien ce dimanche. Et les conséquences ont été tragiques pour le volatile.

A la 22e minute de cette finale des barrages de promotion contre Mevlanakapi Guzelhisar, Uyanik expédie une praline dans les airs. Le ballon heurte violemment la mouette – un goéland leucophée, pour être précis –, qui vole à quelques mètres seulement du sol. Sonné, l’oiseau s’écrase sur la pelouse.

Même sans avoir regardé ce match, on peut affirmer que le capitaine d'Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, réalise alors le plus beau geste de la rencontre: il se précipite vers l’animal et… lui fait un massage cardiaque. Miracle: après plus d'une minute d'effort, le numéro 5 des rouges parvient à réanimer le goéland, qui reprend conscience. Un véritable exploit du footballeur turc, d'autant plus qu'il ne possède pas de formation en premiers secours, comme l’informe RMC Sport.

Gani Catan va jusqu’au bout dans sa BA: il prend l’oiseau dans ses bras, court vers la ligne de touche et transmet le volatile à un homme (un membre de l'équipe médicale du match), qui sort l’animal de l’enceinte. Le geste plein d’humanité et de sensibilité du capitaine d'Istanbul Yurdum Spor réchauffe le cœur.

Après le match, que son équipe a perdu aux tirs au but, Gani Catan a une nouvelle fois fait preuve de son intelligence et de son humanité en interview:

«Nous avons raté cet objectif, mais aider à sauver une vie est une bonne chose. C'était plus important que la promotion en championnat»

A ce moment, le Stambouliote pensait que le goéland – blessé à l'aile – n'était plus en danger de mort et qu'il avait été recueilli dans un centre spécialisé, pour se faire soigner et revoler prochainement. Ce sont les nouvelles qui avaient été données dans un premier temps.

Mais malheureusement, la vraie fin de l’histoire est tout autre. Le média turc Zpor, repris notamment par So Foot, nous a appris ce mardi que l'oiseau est finalement mort quelques instants plus tard. Son cadavre a été retrouvé dans une poubelle du stade, photo à l'appui. On ne félicitera pas la personne qui a mis l’animal là-dedans, alors qu’elle aurait pu abandonner son cadavre dans un endroit plus digne.

On préfère retenir le comportement exemplaire de Gani Catan. Même si son équipe a fini par perdre, c’est bien lui le héros du match.

