Xhaka et le Leverkusen en demi ++ Guerdat et Fuchs manquent le coche

Leverkusen en demi-finale de l'Europa League La joie des joueurs de Leverkusen, qui joueront les demi-finales de l'Europa League Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Le Bayer Leverkusen est toujours invaincu en cette saison 2023/24. Granit Xhaka et ses équipiers se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League en obtenant le nul 1-1 sur la pelouse de West Ham, après avoir gagné 2-0 à l'aller. Sacré pour la première fois de son histoire en Bundesliga quatre jours plus tôt, Leverkusen en est donc désormais à 44 matches consécutifs sans défaite (38 succès, 6 nuls). Les hommes du coach Xabi Alonso ont pourtant concédé très vite l'ouverture du score jeudi à Londres, Antonio marquant dès la 13e minute. Mais Leverkusen a ensuite parfaitement tenu le choc, assurant sa qualification grâce à une réussite de Frimpong à la 89e minute. Le Bayer est donc toujours en course pour un fabuleux triplé, lui qui affrontera le pensionnaire de 2e Bundesliga Kaiserslautern en finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai. Son adversaire en demi-finale de l'Europa League sera l'AS Rome, solide vainqueur du derby italien face à l'AC Milan. La Rome, qui l'avait emporté 1-0 à l'aller en Lombardie, s'est imposée 2-1 jeudi soir dans la Ville éternelle. Noah Okafor est entré en jeu à la 69e du côté milanais, alors que le score était de 2-0.

Supérieur à Zurich, Lausanne égalise à 1-1 Damien Riat (à gauche) s'est montré décisif jeudi Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Quel match de Lausanne! Les Vaudois ont égalisé à 1-1 en finale des play-off de National League à la faveur de leur succès 4-2 à Malley jeudi soir. Un succès vaudois mérité, voilà ce que l'on peut dire de cette deuxième rencontre de la finale. Les joueurs de Geoff Ward ont joué un hockey inspiré pour se donner le droit d'y croire dans ce duel des Lions. Comme mardi, les Lausannois ont été plus dangereux que leurs adversaires, mais cette fois ils ont su décrocher la victoire. Tout avait pourtant plutôt mal commencé pour les Lausannois, puisque les Zurichois sont très bien entrés dans la partie. Et c'est le plus logiquement du monde que Sven Andrighetto a pu ouvrir la marque à la 4e. L'ailier zurichois a adressé un tir aussi puissant que précis. Cette réussite a eu le don de réveiller les Lausannois. A la 10e, Michael Raffl a pu conclure un "tic-tac-toe" avec Tim Bozon et Ken Jäger. Quelques secondes auparavant, l'Autrichien avait récupéré le puck en effectuant une très solide mise en échec sur Mikko Lehtonen. Raffl donne le ton Raffl fut d'ailleurs l'homme en vue du premier tiers, car à la 11e le numéro 12 du LHC a sonné Rudolf Balcers en zone de défense vaudoise. Les arbitres ont donné cinq minutes avant de descendre la punition à deux pour le plus grand soulagement des supporters locaux. Le tiers médian a vu les Vaudois dominer les débats, même si Connor Hughes a été sauvé par sa transversale à la 24e sur un lancer de Yannick Weber. Théo Rochette a lui aussi trouvé le métal à la 35e. Les Lions de Malley ont été récompensés de leur débauche d'énergie à la 38e lorsque Tim Bozon a pu nettoyer la lucarne adverse après une belle récupération de puck vaudoise en zone neutre. Par moments, les Lausannois ont maintenu une pression impressionnante en zone d'attaque, empêchant les ZSC de changer de personnel. Mais le "Z" a cette capacité d'être dangereux à chaque instant et sur chaque bribe d'occasion. Et lorsqu'ils ont la possibilité d'être en supériorité numérique, les Zurichois ratent rarement la cible. A la 43e, c'est à nouveau Sven Andrighetto qui a fait mouche à la suite d'une passe sublime de Denis Malgin. Kovacs et Riat décisifs Seulement le LHC n'a jamais abandonné et sa résilience a payé. Les Vaudois ont repris les devants à la 51e grâce à Damien Riat, même s'il convient de mettre en lumière le très bon travail de Robin Kovacs qui s'est arraché pour aller chercher le puck sur cet but. Déjà buteur mardi à Zurich et lors de la dernière confrontation contre Fribourg, l'attaquant genevois traverse une période faste. Peut-être que sa future paternité lui donne des ailes. Et si Kovacs a été frustré du 4-2 par le poteau, Michael Raffl n'a pas manqué son doublé à la 59e sur une belle déviation en power-play. Les deux équipes vont se retrouver samedi à 20h à Zurich pour un acte III forcément très intéressant.

Guerdat et Fuchs manquent le coche à Ryad Steve Guerdat a manqué son affaire jeudi à Ryad Image: KEYSTONE/DPA/HENDRIK SCHMIDT Steve Guerdat et Martin Fuchs ont manqué le coche dans la deuxième partie de la finale de la Coupe du monde de saut, jeudi à Ryad. Le Jurassien, qui monte IS-Minka, a commis deux fautes, alors que le Zurichois, en selle de Commissar Pezi, a fait tomber une perche. Tous deux ont terminé cette deuxième épreuve hors du top 15. En quête d'un historique quatrième succès dans cette prestigieuse finale, Steve Guerdat a vu ses rêves de victoire finale s'envoler jeudi. Le champion d'Europe 2023, qui pointait au 9e rang mercredi soir, s'est classé 20e et recule donc à la 13e place du classement général. Martin Fuchs, 23e la veille, se retrouve quant à lui 20e. Les Suédois à la fête Sept duos ont signé un sans faute sur le parcours normal jeudi. Déjà en tête la veille, les cadors suédois Henrik von Eckermann (King Edward) et Peder Fredricson (Catch Me Not S) ont une nouvelle fois trusté les deux premières places et s'annoncent comme les principaux candidats à la victoire finale. Von Eckermann pointe en tête avec 2 points d'avance sur Fredricson, les points de classement des deux premières épreuves ayant été transformées en points de pénalité avant les deux manches de samedi. Seul le Français Julien Epaillard, 3e avec 4 points de pénalité, accuse moins d'une perche de retard sur le leader. Guerdat (14 points de pénalité) et Fuchs (20) sont largués.

Le gouvernement va indemniser les victimes Le gouvernement américain va indemniser les victimes de Larry Nassar Image: KEYSTONE/AP Detroit News Le ministère américain de la Justice va verser environ 100 millions de dollars à une centaine de gymnastes agressées sexuellement par l'ex-médecin de l'équipe nationale, Larry Nassar. Cet accord, qui doit mettre fin aux poursuites contre la police, porterait à plus d'un milliard de dollars au total les compensations financières versées aux victimes des agissements du Larry Nassar, dont 500 millions par l'Université d'Etat du Michigan, souligne le Wall Street Journal (WSJ). Sollicité par l'AFP, le ministère n'a ni confirmé ni infirmé ces informations. Larry Nassar, 60 ans, purge une peine de prison à vie après avoir été lourdement condamné en 2017 et 2018 pour des agressions sexuelles sur plus de 250 gymnastes, la plupart mineures, commises au sein de la fédération de gymnastique, à l'Université d'Etat du Michigan et dans un club de gymnastique. L'accord pour mettre fin aux poursuites engagées en juin 2022 contre la police fédérale, le FBI, par plus de 90 gymnastes, dont la championne Simone Biles, a été conclu il y a quelques mois, mais n'a pas encore été finalisé, selon le WSJ. En juillet 2021, un rapport de l'inspection générale du ministère de la Justice a conclu à "des erreurs fondamentales" de la part des agents chargés de cette enquête. De premières accusations contre Larry Nassar avaient été transmises en juillet 2015 au bureau local du FBI à Indianapolis. L'enquête avait été rapidement abandonnée et il avait fallu un autre signalement, en mai 2016, pour que la police fédérale lance de nouvelles investigations.

Hüsler défiera Rune en quart de finale à Munich Marc-Andrea Hüsler jouera les quarts de finale à Munich Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Issu des qualifications, Marc-Andrea Hüsler (ATP 223) jouera les quarts de finale de l'ATP 250 de Munich. Le gaucher zurichois a créé la surprise en dominant l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 61) 6-2 6-4 jeudi au 2e tour. Marc-Andrea Hüsler a survolé les débats face au finaliste de l'édition 2017 de l'Open de Gstaad, dans une rencontre qui a été interrompue par la pluie après deux jeux seulement. Il a converti les quatre balles de break qu'il s'est procurées et n'a cédé qu'une seule fois son service, dans le premier jeu du match. Cette victoire marque la fin d'une longue traversée du désert pour le Zurichois, qui défiera le no 12 mondial Holger Rune en quart. Il n'avait plus remporté deux matches de suite dans le tableau final d'un tournoi ATP depuis le mois de septembre 2022, à Sofia, où il avait cueilli le titre en battant... Holger Rune en finale.

Adrian Lehmann hospitalisé après une attaque cardiaque Adrian Lehmann a Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le marathonien Adrian Lehmann a été victime d'une attaque cardiaque quelques jours avant le marathon de Zurich. L'athlète de 34 ans du LV Langenthal se trouve à l'hôpital, dans un état stable, annonce Swiss Athletics qui a été informée par les proches de Lehmann. Selon le post Instagram, l'accident s'est produit lors des derniers préparatifs du marathon de Zurich. Grâce à l'aide d'urgence sur place et au bon fonctionnement de la chaîne de sauvetage, Adrian Lehmann a pu être pris médicalement en charge et hospitalisé dans les meilleurs délais. Lehmann espérait gagner à Zurich de nombreux points dans l'optique du World Ranking, qui est déterminant pour la qualification au marathon des Jeux olympiques de Paris en août et pour le semi-marathon des Championnats d'Europe de Rome en juin. Il y a un an, il avait établi son record personnel à Zurich en 2h11'44'', et est le numéro 6 helvétique dans la discipline.

Tour de Suisse: une édition montagneuse Olivier Senn: le Tour de Suisse 2024 sera pour un grimpeur Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les organisateurs du 87e Tour de Suisse (9-16 juin) ont présenté le parcours que les coureurs devront effectuer. Avec quatre arrivées au sommet et un chrono en côte, les grimpeurs seront gâtés. La distance totale sera de 950 kilomètres, avec pas moins de 19'000 m de dénivelé, surtout concentré dans la deuxième moitié de la course. "Seuls les meilleurs grimpeurs pourront viser la victoire finale", a résumé le directeur de la boucle nationale, Olivier Senn. A partir de la 4e étape, il y aura en effet quatre arrivées consécutives au sommet: au col du Gothard, à Cari, à Blatten-Belalp et à Villars-sur-Ollon. Le Tour aura sa conclusion lors d'un contre-la-montre en côte sur 15 km entre Aigle et Villars-sur-Ollon, avec presque 900 m de dénivelé. La 6e étape, entre Locarno et Blatten-Belalp, s'annonce très corsée avec l'ascension du col du Nufenen et la montée finale, pour une dénivellation de 3500 m.

AS Rome: contrat prolongé pour Daniele De Rossi Daniele De Rossi: impact positif sur le banc de la Roma Image: KEYSTONE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI L'AS Rome a confirmé dans ses fonctions son entraîneur Daniele De Rossi (40 ans) au-delà de la saison en cours. Il avait remplacé le Portugais José Mourinho en janvier. "Après avoir rencontré mercredi après-midi Daniele De Rossi, nous sommes heureux d'annoncer qu'il va continuer à occuper son poste d'entraîneur au-delà de la saison 2023-24", ont indiqué dans un communiqué les propriétaires de la Roma, Dan et Ryan Friedkin. "Depuis qu'il a pris en charge l'équipe, il a eu un impact positif sur le club et a continué à écrire son histoire extraordinaire avec la Roma", ont-ils ajouté. La durée de son nouveau contrat n'a pas été précisée. De Rossi, ancien joueur emblématique de la Roma où il a quasiment fait toute sa carrière (2001-19), a succédé à José Mourinho en janvier avec un contrat expirant en fin de saison. La Roma était alors 9e de la Serie A. Elle est désormais 5e et bien partie pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, puisque l'Italie devrait récupérer une cinquième place pour la C1 grâce à son coefficient UEFA de la saison.

Un 100e assist pour Nikita Kucherov 100 assists cette saison pour Nikita Kucherov. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara A Tampa, Auston Matthews n’est pas devenu le neuvième joueur de l’histoire à atteindre le seuil des 70 buts en saison régulière. Mais Nikita Kucherov a réussi sa... 100e passe décisive de l’exercice. La rencontre Tampa Bay – Toronto remportée 6-4 par la franchise de Floride a, ainsi, revêtu tout de même un caractère historique malgré le mutisme de l’ancien joueur des Zurich Lions. Comme face à Florida lors du match précédent, Auston Matthews n’a pas trouvé le chemin des filets. En revanche, la soirée fut particulièrement faste pour Nikita Kucherov, buteur et passeur pour comptabiliser au final 144 points et s’affirmer comme le meilleur compteur de la NHL. L’ailier russe de 30 ans a signé son 100e assist dans la période intermédiaire. Seuls quatre joueurs avaient passé ce mur du 100 dans le passé. Connor McDanid, l’attaquant d’Edmonton, avait signé le même exploit... deux jours auparavant. Auston Matthews et Nikita Kucherov prolongeront leur saison lors des séries finales. Matthews et Toronto seront opposés à Boston, Kucherov et Tampa Bay à Florida. Enfin, Janis Moser et Arizona ont eu le bon goût de remporter leur dernier match à Tempe. Les Coyotes ont pris congé de leur public sur une victoire 5-2 avant le grand déménagement à Salt Lake City.

Atlanta tire le rideau à Chicago Clint Capela (à droite) tente de s'interposer devant l'homme du match Coby White. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Malgré une performance XXL, Clint Capela ne verra pas les play-off ! La saison d’Atlanta s’est conclue mercredi à Chicago dans un play-in perdu 131-116. Trois ans après avoir disputé la finale de la Conférence Est, les Hawks ne cessent de décliner. Eliminés au premier tour des play-off lors des deux derniers exercices, ils ont subi une septième défaite de rang pour une fin de saison bien morose. A Chicago, Atlanta a perdu la rencontre à la fois en raison d’un premier quarter trop médiocre perdu 40-22 et un partiel de 17-2 concédé dans le troisième. Clint Capela a pourtant livré la marchandise pour ne pas partir en vacances dès mercredi soir. Le Genevois a marqué 22 points, soit son... meilleur total de la saison, et a capté 17 rebonds pour accuser un différentiel de -5. Seulement, ses coéquipiers ne sont pas parvenus à limiter le rayon d’action de Coby White. Avec ses 42 points, l’arrière des Bulls a été le grand homme de la rencontre qui a vu le natif de Morges Nikola Vucevic inscrire 24 points et prendre 12 rebonds. White, Vucevic et Chicago joueront leur place en play-off vendredi à Miami. Le Heat s’est incliné 105-104 à Philadelphie. A la faveur de ce succès, les 76ers sont qualifiés pour les play-off avec un premier tour contre les Knicks.

Le LHC déjà dos au mur ? Lausanne n'a pas créé la surprise dans l'acte I de la finale de National League mardi, malgré un départ idéal avec une ouverture du score dans le premier tiers. Battu 2-1 sur la glace des Zurich Lions, le LHC se doit de réagir devant son public jeudi dès 20h. Le capitaine Michael Raffl et ses équipiers devront se montrer plus efficaces que lors du match no 1. Après avoir exploité un "power play" à la 15e minute grâce à Damien Riat, ils n'ont notamment pas su profiter d'une nouvelle supériorité numérique au début du deuxième tiers alors qu'ils menaient encore 1-0. Les Zurich Lions, forts de leurs 9 succès en 9 matches joués dans ces play-off, paraissent de plus en plus sereins. Ils font payer la moindre erreur à leurs adversaires, et Lausanne en a fait la cruelle expérience avec ces deux buts encaissés en un peu plus de trois minutes à la mi-match. Dominé mardi, le "Z" a encore une fois fait parler sa force tranquille. Simon Hrubec a livré la marchandise devant le filet zurichois, avec 34 arrêts, et Derek Grant devant le but adverse, avec son 9e but dans ses play-off pour le 2-1 victorieux. Côté lausannois, on espère un retour du défenseur suédois Christian Djoos, malade et forfait pour le match no 1.

Ligue des champions: Manchester City battu aux tirs au but Lunin retient le tir au but de Kovacic Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Au bout du suspense, Real Madrid a arraché sa place en demi-finale de la Ligue des champions. Les Espagnols se sont imposés aux tirs au but sur la pelouse de Manchester City, tenant du trophée. Après le 3-3 de l'aller, le match s'est cette fois conclu sur un nul 1-1 après prolongations. Lors de la séance décisive, Modric a été le premier et le seul Madrilène à échouer. Mais tant Bernardo Silva que Kovacic en face ont manqué leur affaire face à Lunin. La qualification madrilène a été acquise sur la frappe de Rüdiger, qui ne laissait aucune chance à Ederson. But dès la 12e Le Real a marqué dès la 12e grâce à Rodrygo, qui trompait Ederson en deux fois. Cette réussite devait beaucoup à Bellingham, auteur d'un contrôle magique à mi-terrain qui lui permettait de lancer Vinicius, dont le centre était converti par son compatriote. Les tenants du titre ont ensuite beaucoup pressé pour tenter d'égaliser contre un adversaire qui n'a fait que défendre (18 corners à 1 pour les Anglais!), mais de manière intelligente. Une tête d'Haaland a été repoussée par la transversale (19e) et Lunin s'est interposé sur un essai de Kevin de Bruyne (27e). Un but et un raté pour de Bruyne A la reprise, City, avec un Manuel Akanji qui n'hésitait pas à venir en attaque, poursuivait sa lancinante mais stérile domination. Les Anglais finissaient quand même par trouver le fruit de leurs efforts grâce à de Bruyne, qui profitait du travail préparatoire du nouvel entré Doku (76e) et d'un renvoi raté de Rüdiger. Le stratège belge manquait incroyablement le doublé six minutes plus tard, ne cadrant pas en excellente position. Il a donc fallu avoir recours aux prolongations pour lesquelles Pep Guardiola a remplacé Haaland par Alvarez, tentant ainsi de mettre un profil différent au coeur de l'attaque mancunienne. Akanji et de Bruyne laissaient aussi leur place (112e) pour apporter de la fraicheur aux Citizens, qui semblaient un peu à court d'énergie après tous les efforts fournis pour revenir. Le score ne bougeait pas et la décision se faisait aux tirs au but.

Ligue des champions: le Bayern sort Arsenal Kimmich a inscrit le but de la qualification Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich s'est hissé dans le dernier carré de la Ligue des champions. A domicile, les Bavarois ont battu Arsenal 1-0 grâce à une réussite de Kimmich (63e). Il y avait eu 2-2 à l'aller. Le succès des Allemands est mérité. Ce sont eux qui ont eu les occasions les plus nettes après la pause, notamment sur une tête de Goretzka sur le poteau (47e). Et Sané, dont la vitesse a posé des problèmes à la défense londonienne, a manqué le k.-o. trois minutes après l'ouverture du score, tout comme Musiala (90e). Arsenal, comme dimanche en championnat contre Aston Villa, a semblé en panne d'inspiration offensive et en déficit d'énergie. Les Gunners paient peut-être une longue saison, eux dont le banc n'a pas la profondeur de certains de leurs rivaux. Thomas Tuchel et le Bayern peuvent ainsi encore rêver à sauver leur saison en gagnant un trophée. Mais la route est encore longue pour Harry Kane et ses coéquipiers. L'attaquant anglais, ancien de Tottenham, a sans doute pris un plaisir particulier à mettre fin au parcours européen d'Arsenal...

Guerdat en embuscade derrière les cracks suédois Steve Guerdat et Is-Minka ont joué placé à Ryad. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les Suédois Henrik von Eckermann et Peder Fredricson ont frappé fort avec un doublé dans l'épreuve d'ouverture de la finale de la Coupe du monde, mercredi à Ryad (KSA). Cette épreuve de la chasse (sans barrage) s'est révélée très sélective. Chez les Suisses, Steve Guerdat a pu jouer placé, alors que Martin Fuchs a vécu une mauvaise soirée. Von Eckermann, numéro 1 mondial et tenant du titre, s'est imposé sans commettre d'erreur en 66,28 secondes, avec son étincelant King Edward. Il a devancé son compatriote (67,40) et l'Allemand Hans-Dieter Dreher (68,49). Guerdat, qui monte Is-Minka et qui rêve de devenir le premier cavalier à remporter quatre fois cette finale, s'est classé 9e (72,39). Le Jurassien a commis une seule faute et peut encore prétendre jouer le podium. Fuchs, deux fois pénalisé, a pour sa part pris la 23e place (78,98) et se retrouve déjà distancé. Tous deux voudront dans tous les cas briller jeudi dans l'épreuve avec barrage, ainsi que samedi sur les deux parcours finaux.