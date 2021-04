C'est confirmé, le début du championnat est repoussé

La Super League et la Challenge League débuteront une semaine plus tard que prévu, soit le 23 juillet. La raison? La Swiss Football League (SFL) veut des stades pleins.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «Sport»

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) l'avait annoncé vendredi: au vu des nouvelles mesures prises contre la pandémie de coronavirus par le Conseil fédéral la semaine dernière, la Swiss Football League envisageait le report du début de la Super League (première division) et de la Challenge League (deuxième division) pour pouvoir accueillir du public dans les stades dès les premiers matchs.

Ce lundi, l'instance du football suisse a confirmé cette info. Ces deux championnats commenceront le week-end du 23 au 25 juillet, soit une semaine plus tard que la date initialement fixée (17 juillet).

Le quotidien zurichois avait même émis l'hypothèse d'un commencement en août seulement. Ce qui aurait toutefois posé problème pour les clubs suisses engagés en qualifs de coupes d'Europe. Ils auraient dû jouer ces duels continentaux avec très peu de compétition dans les jambes... La SFL précise avoir décidé de cette date de début en trouvant «un équilibre entre les intérêts sportifs et économiques».