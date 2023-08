«Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu en plongeant dans la Seine»

«Il s'agissait de mon premier départ de Coupe du monde et il avait été donné à 2km en amont de la Tour Eiffel. L'image de ce que j'ai vu en mettant la tête sous-l'eau ne me quittera plus jamais. J'ai aperçu des déchets (bouts de plastique, sacs) et même une serviette hygiénique, qui avait failli se coller sur mon visage. J'avais terminé 3ème de l'épreuve, et la novice que j'étais avait appris plus tard que la moitié des concurrentes avaient pris de l'Imodium avant l'épreuve, histoire de prévenir d'éventuels troubles gastriques. Je n'avais heureusement pas été malade en sortant de l'eau, mais c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas particulièrement sensible au niveau du ventre.»