Voici la balle de match la moins fair-play de l'histoire du tennis

Un double disputé à Tenerife vendredi s'est terminé de façon tragi-comique pour la paire battue.

Ce match du Challenger Tour se joue sous le soleil de Tenerife. Le duo composé de Gigante et Passaro mène 6-3 5-4 et sert pour le match face à la paire Bortolotti et Martos. À cet instant de la partie, le serveur (au fond de l'image à droite) doit viser le carré situé dans la diagonale et donc jouer sur le receveur vêtu de blanc (et non celui de bleu).

Mais il va faire quelque chose de totalement inattendu qui va surprendre ses adversaires.

Il est possible que le serveur (Gigante) soit surpris lui-même et que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait faire, mais le résultat est le même: en allumant le pauvre Martos vêtu de bleu directement au corps, il remporte le point (et donc le match). Le règlement stipule en effet que si un joueur adverse touche la balle, même involontairement, avant que celle-ci ne rebondisse sur le terrain, le point est donné au serveur. Ce n'est évidemment pas du tout dans l'esprit du jeu, mais c'est la règle.

Vidéo: watson

(Précisons que lors des matchs de double sur le circuit Challenger, un point décisif intervient à 40-40 et qu'il s'agissait ici d'un 2e service; s'il a fait exprès de cibler son adversaire, Gigante a pris un grand risque puisqu'il aurait pu perdre le point de manière stupide et changer totalement la physionomie de la partie)

La séquence ne dure que six secondes mais elle est un concentré d'émotions contrastées: frappé à la jambe droite, Martos s'écroule aussitôt au sol et baisse la tête, dépité, alors que son coéquipier en blanc (Bortolotti) lâche sa raquette et rejoint le banc en fulminant. L'arbitre annonce le fameux: «Juego, set y partido.» Jeu, set et match.

Le serveur, lui, reste quelques secondes interdit avant de se cacher le visage avec les mains alors que son partenaire Passaro lève les bras au ciel comme pour s'excuser. Il semble que ce n'était pas fait exprès, mais ce qui est savoureux, c'est qu'on n'en est pas complètement sûr. Dès lors, l'action se prête à toutes les interprétations.

C'est le journaliste Damian Kust qui a repéré la séquence et l'a partagée sur les réseaux sociaux. Lui-même n'est pas certain de l'intention à prêter au serveur.

«Passaro avait déjà tiré sur Bortolotti lors du premier set et Gigante avait presque fait pareil trois points plus tôt. Ce dernier coup était-il involontaire ou tactique?» Damian Kust, journaliste

La paire battue a réagi de façon noble en décidant de ne pas en tenir rigueur à ses adversaires et en leur serrant la main au filet, ce qui ne veut pas dire que Bortolotti et Martos vont facilement oublier leur cruelle défaite.