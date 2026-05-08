Ce tennisman a pété les plombs

Tristan Boyer a complètement craqué lors du Challenger de Francavilla. Des images d’une rare brutalité sur le court.

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Des raquettes cassées, il y en a déjà eu beaucoup en tennis et il y en aura encore à l'avenir. Mais un tel acharnement demeure beaucoup plus rare.

Engagé cette semaine au tournoi Challenger de Francavilla al Mare, non de loin de Pescara en Italie, l’Américain Tristan Boyer (257e mondial) a fracassé la sienne de colère, à trois reprises contre le sol, après la perte d’un point important.

Mené un set à zéro, il venait d’être breaké à 5-5 dans la deuxième manche, laissant ainsi son adversaire Daniele Rapagnetta, bien moins classé (938e), servir pour le match. Sauf que son geste lui a valu une pénalité de jeu, ce qui a mis fin à la rencontre et offert la victoire au joueur italien.

En apprenant cette sanction, Tristan Boyer a tout simplement perdu son sang-froid. Il a d’abord frappé la chaise de l’arbitre avec son matériel.

Le gros craquage de Tristan Boyer ⬇️ Vidéo: twitter

Pris d’un excès de rage, le tennisman américain a poursuivi en fracassant à plusieurs reprises son outil de travail contre le sol, le portillon d'accès au court et son banc. Craquage complet.

Tristan Boyer ne s’est pas contenté de martyriser sa raquette. En quittant le court, il a adressé quelques mots à l’arbitre, le traitant «d’idiot» et lui lançant: «Va te faire f****». Le tennis dans ce qu’il a de plus regrettable.

Qualifié surprise contre la tête de série numéro trois du tournoi, Daniele Rapagnetta s’est incliné au tour suivant, celui des 16es de finale, face à l’Allemand Max Schönhaus.

(roc)