Tennis: altercation entre Bencic et Gauff à Pékin

Belinda Bencic of Switzerland reacts after loosing a point to Coco Gauff of the United States during a women&#039;s singles match of the China Open tennis tournament, in Beijing, China, Tuesday, Sept. ...
Bencic a été battue par Gauff au terme d'une rencontre marquée par une altercation entre les deux joueuses.Image: AP

Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff

La Suissesse n'a pas apprécié le comportement du clan de son adversaire, ce mardi en 8e de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin. Et elle l'a fait savoir.
30.09.2025, 10:2130.09.2025, 10:21
Julien Caloz
Julien Caloz

Belinda Bencic a passé un très mauvais moment sur le court, ce mardi lors du tournoi de Pékin. La Suissesse a en effet vécu une défaite amère, battue par Coco Gauff après un long combat de 2h31 et, surtout, après s'être retrouvée à trois points de la victoire au 2e set. Ce revers est d'autant plus rageant qu'il éloigne la Saint-Galloise d'une participation au Masters WTA, la compétition qui réunira les huit meilleures joueuses de l’année à Riyad du 1er au 8 novembre.

Actuellement 15e de la Race, le classement établi en fonction des résultats de l’année en cours, Belinda Bencic accuse désormais plus de 1500 points de retard sur la 8e place, occupée par la Kazakhe Elena Rybakina.

«Je suis trop vieille»

Mais ce qui a aussi beaucoup déplu à la Suissesse ce mardi, c'est ce qu'il s'est passé autour du terrain. «La rencontre a été électrique, même sur les bancs», souligne le media Tennis Actu, expliquant que «Belinda Bencic n'a pas hésité à tacler Coco Gauff en reprochant à son équipe de l'encourager constamment, pas seulement à la fin des points». Cet échange houleux entre les deux joueuses s'est produit dans la deuxième manche, soit lorsque Belinda Bencic était en meilleure posture que son adversaire.

La colère de Bencic en vidéo:

Vidéo: twitter

«Quand le point est fini, pas de souci. Mais quand je vais servir, pas besoin que le public (réd: sous-entendu le clan de Gauff) l’encourage», a lancé «BB» à l'arbitre, avant de s'adresser directement à Coco Gauff:

«Personne ne te parle. Elle me parle à moi! Ton équipe discute. Je suis trop vieille pour ce mind game (guerre psychologique)»

Belinda Bencic a ensuite perdu la 2e manche, puis le match en étant breakée très tôt dans le dernier set.

Malgré cette altercation, la suite de la partie s'est disputée dans un climat plutôt apaisé et aucune animosité n'a été perceptible en fin de rencontre, lors de la poignée de main entre les deux joueuses.

