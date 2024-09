Federer prend la parole sur les questions de dopage dans le tennis

«Ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir dans notre sport, ce genre de news, peu importe qu'il ait fait quelque chose ou non, a poursuivi le Bâlois de 43 ans, qui a mis fin à sa carrière il y a deux ans après avoir remporté 20 titres du Grand Chelem. Je comprends que c'est une situation délicate. C'est le cauchemar de tout athlète et de toute équipe d'avoir ces accusations parce que nous faisons ces tests tous les jours.» (jcz/sda/ats/dpa)

Quinze jours ont passé et c'est désormais au tour de Roger Federer de s'exprimer sur le sujet. «Je pense que nous sommes tous à peu près convaincus que Jannik n'a rien fait, a-t-il commencé par dire dans l'émission américaine “Today” sur NBC. Mais le fait qu'il n'ait pas été obligé de se retirer alors qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% de ce qui se passait est une question à laquelle il faut répondre . Mais c'est comme ça et nous devons faire confiance au processus.»

La Super League a un nouveau leader et ce n'est peut-être que le début

En concédant le nul face au FC Sion samedi (1-1), le FC Bâle s'est emparé de la tête du classement. Il a aussi envoyé un message à ses adversaires.

Si la première impression n'est pas toujours la bonne, alors la dernière non plus. Le FC Bâle a terminé son match face au FC Sion (1-1) acculé en défense et en infériorité numérique (expulsion de Leon Avdullahu à la 90e), samedi soir à Tourbillon. Il a aussi beaucoup souffert dans certaines phases de jeu, face à des Sédunois conquérants et appliqués tactiquement. Mais il est aussi, et peut-être surtout, le nouveau leader du championnat grâce à une très belle série en cours: