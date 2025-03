Avec sa raquette noire, Stefanos Tsitsipas a remporté le tournoi de Dubaï. Image: KEystone

Pourquoi Tsitsipas joue avec une nouvelle raquette maquillée en noir

Stefanos Tsitsipas a gagné le tournoi de Dubaï samedi, avec une nouvelle raquette toute noire. L'aspect très inhabituel de celle-ci a une explication.

Stefanos Tsitsipas a mis fin à une longue période de disette. Samedi, il a remporté le tournoi ATP 500 de Dubaï, son premier titre depuis onze mois et son sacre à Monte Carlo, en avril 2024. En finale, il a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime (6-3, 6-3).

Ce titre permet au Grec (ATP 9) de retrouver le top 10 mondial ce lundi. Surtout, il lui redonne confiance, car Tsitsipas (26 ans) restait sur des résultats décevants et indignes de son talent ces derniers mois. Il a notamment été éliminé dès le 1er tour lors des deux derniers tournois du Grand Chelem, à l'US Open en août puis en Australie en janvier.

Alors le finaliste de Roland-Garros 2021 a tenté quelque chose la semaine passée à Dubaï: un changement de raquette. Les fins observateurs auront remarqué que Tsitsipas a joué tout le tournoi avec une raquette entièrement peinte en noir. La semaine précédente, à Doha, il utilisait encore sa traditionnelle Wilson Blade, couleur émeraude, lors de son élimination au 1er tour contre Hamad Medjedovic.

Tsitsipas et sa raquette toute noire, à Dubaï. Image: keystone

Après son entrée en lice victorieuse à Dubaï, Stefanos Tsitsipas a été questionné sur ce changement. Il a répondu qu'il devait trouver des moyens de s'adapter aux changements de jeu sur le circuit, les balles et les courts étant devenus plus lents. Autrement dit: il cherchait une raquette capable d'amener davantage de puissance à ses coups, histoire de faire briller son style agressif et offensif.

Comme Alcaraz

Même si le cadre peint entièrement en noir rendait difficile la détermination de la marque et du modèle de cette nouvelle raquette, plusieurs experts ont penché sur une Babolat Pure Aero (le même modèle que Carlos Alcaraz, entre autres). C'est le cas du journaliste argentin Marcos Zugasti.

Samedi, le Sud-Américain a posté une publication sur X qui confirme son observation. On y voit une capture d'écran d'une vidéo de Tennis TV, qui a réalisé un petit reportage chez les cordeurs du tournoi de Dubaï. Une raquette toute noire – celle de Tsitsipas, apparemment – est en train d'être cordée. Sur son cadre, elle laisse apparaître un discret logo Babolat.

La capture d'écran en question Dans le cercle rouge, on voit le logo Babolat. image: capture d'écran tENNIS TV

Stefanos Tsitsipas a donc non seulement changé de modèle de raquette, mais surtout de marque. Ce qui explique que le cadre soit tout noir: le Grec est encore sous contrat avec son équipementier Wilson. Il ne peut donc pas apparaître avec une raquette d'un concurrent.

En plus de ce maquillage pour cacher Babolat, cette nouvelle raquette arborait encore le logo de Wilson (un gros W) sur le cordage.

Ce changement de raquette a donc, semble-t-il, porté ses fruits pour Tsitsipas à Dubaï. En plus de lui offrir davantage de puissance, la Babolat Pure Aero a de quoi «améliorer la fiabilité de son revers à une main, notamment lors des retours de service, qui sont souvent son talon d'Achille», précise le site spécialisé tennis.com.

Tsitsipas et son ancien modèle (Wilson Blade), à l'Open d'Australie 2025. Image: keystone

Si le Grec n'a pas parlé ouvertement d'un changement de marque, tennis.com révèle aussi que Wilson n'a pas répondu aux demandes d'interviews à ce sujet.

Quand on sait qu'une nouvelle raquette peut amener un effet psychologique placebo positif (beaucoup de joueurs de tennis amateurs en savent quelque chose...), on peut penser que Stefanos Tsitsipas a retrouvé la petite flamme mentale qui lui permet d'évoluer à son meilleur niveau. Celui d'un prétendant aux titres du Grand Chelem.