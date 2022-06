Viktor Orban utilise le sport comme un outil de soft power

Le Tour d'Italie cycliste, qui avait fait escale en Hongrie durant trois jours au mois de mai dernier, s'était disputé dans un contexte géopolitique pesant, Orban refusant de condamner l'offensive militaire russe et de fournir des armes à Kiev . Une situation qui avait interpelé la communauté internationale, et ce n'était pas la première fois s'agissant du Premier ministre hongrois. L'an passé, Viktor Orban avait adopté une loi jugée «homophobe et transphobe» par Amnesty International .

Le même outil souvent employé par son proche allié Vladimir Poutine, dont le pays a successivement accueilli les Jeux olympiques (2014) et la Coupe du monde de football, soit les deux évènements sportifs les plus importants.

Fan de football et ex-joueur semi-professionnel, Viktor Orban ne gagne plus de matchs sur le terrain, mais en coulisses, en décrochant l'organisation de quelques-unes des compétitions les plus prestigieuses de la planète . Les Mondiaux de natation, qui ont débuté samedi dans la capitale Budapest, constituent le dernier évènement reçu en grande pompe par le Premier ministre.

Chaos sur le Tour de Suisse: le leader et 3 équipes se retirent

Trois équipes ont décidé de se retirer avant le départ de la 6e étape entre Locarno (TI) et Moosalp (VS) vendredi. Le coronavirus frappe à nouveau lourdement. La course continue malgré tout.

Selon le site du Tour de Suisse, les équipes Bahrain (Stephen Williams), Alpecin (Silvan Dillier) et UAE Teams (Hirschi, qui avait déjà annoncé s'être retiré à cause de sa contamination au Covid-19) ont décidé de ne pas prendre le départ à Locarno ce vendredi. De leur côté, les équipes Israel Premier Tech et Education EF ont retiré plusieurs coureurs touchés par le Covid-19. La direction de la course en accord avec les représentants de l'UCI et des équipes a décidé de poursuivre la course.