Le Mondial de volley en feu après une décision choc

La finale du Championnat du monde masculin, dimanche entre l'Italie et la Bulgarie, s'est disputée dans une ambiance incroyable et devant une foule dingue. Le résultat d'un pari osé.

L'Italie est bel et bien la meilleure nation du volley actuel. Après le sacre mondial des filles début septembre, ce sont les garçons qui ont grimpé sur le toit du monde ce dimanche en écartant la Bulgarie 3-1. Une rencontre disputée devant 16 429 spectateurs. Un record pour une finale masculine du Championnat du monde au 21e siècle, qui récompense le coup de poker des organisateurs pour remplir la SM Mall of Asia Arena.

En début de tournoi, de nombreux spectateurs s'étaient en effet plaint du prix des billets, qu'ils jugeaient trop élevés. La fréquentation s'en était ressentie, et ça n'allait pas s'améliorer, puisque les fans allaient devoir débourser 150 francs suisses pour obtenir le meilleur siège en 8e de finale, et jusqu'à 260 francs pour la finale.

Grande promo

Alertés par les supporters, les organisateurs ont décidé de revoir leur politique tarifaire. Ils ont d'abord fait 30% de réduction sur les places en hommage à l’anniversaire du président Ferdinand Marcos Jr. et en cadeau aux fans philippins de volleyball. Ils ont ensuite pris une décision radicale pour la dernière semaine du tournoi en cassant les prix: 50% sur tous les billets pour la phase finale! «Pas d’excuses, aucune raison de manquer ça», ont écrit les organisateurs sur Facebook.

Cette décision a permis à de nombreux spectateurs d'assister à une rencontre à élimination directe lors du tournoi, mais elle a aussi fâché certains détenteurs de billet.

«Pourriez-vous rembourser la différence aux personnes qui ont acheté leur billet au prix original?», a réclamé un internaute. «Ils devraient rembourser la différence. C’est la moindre des choses», a estimé un autre.



Il y a eu du grand spectacle durant ce Mondial disputé à la SM Mall of Asia Arena. Getty Images AsiaPac

Même si elle a généré une certaine frustration, l'annonce a toutefois permis à de nombreux fans qui n'avaient pas encore leur place de voir les meilleurs du monde en action. Ces nouveaux supporters reviendront peut-être garnir les tribunes dans quelques années, puisque le Championnat du monde féminin 2029 vient d'être attribué aux Philippines.

