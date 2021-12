Accueil du site de Google en allemagne. Image: DPA

10 questions existentielles que les Suisses se sont posé en 2021

Grâce a Google, on sait que la population helvète rame principalement sur deux sujets: le Covid et la démographie suisse. Voici les interrogations qui ont le plus torturé son esprit durant l'année écoulée.

Le moteur de recherche numéro un vient de publier ses tendances de recherches les plus en vogue de l'année 2021. Parmi elles, les questions les plus fréquemment posées sur Google en Suisse. Si certaines apparaissent totalement pertinente au vue du contexte mondial actuel, d'autres, en revanche, demeurent inexplicables. N'est-ce pas finalement toute la beauté du web?



Pendant combien de temps un test PCR est-il valide?

PCR. Trois lettres qui ont, cette année encore, rythmé le quotidien des Suisses. A un tel point que ça a été l'acronyme le plus recherché sur Google, surtout concernant la période de validité du test.

Dans le pays, cette dernière est, depuis le début de la pandémie, valable 72 heures.

Combien de cantons la Suisse compte-t-elle?

Manifestement, en 2021, les habitants suisses ne sont toujours pas au clair avec le nombre de cantons qui forment la Confédération helvétique.

Depuis le 1er janvier 1979, la Suisse compte 26 cantons. Les Grisons étant le plus grand d'entre eux avec 7 105 km² de superficie, et Bâle-Ville, qui, avec ses 37 km², constitue le plus petit des cantons suisses.

Si vous ne savez pas non plus où se trouve chaque canton 👇 datawrapper/watson

Pendant combien de temps peut-on être malade du Covid-19?

La période qui s'écoule entre le moment où l'on se fait contaminer au Covid et celui où les premiers symptômes de la maladie apparaissent a particulièrement intéressé les Suisses. Ce sujet fait en effet partie du top 3 des questions les plus recherchée sur Google.

Les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) estiment que la période d’incubation du Covid-19 dure entre 1 à 14 jours. Même si, le plus souvent, celle-ci se trouve autour des 5 jours.

Combien d'habitants la Suisse compte-t-elle?

C'est une question qui était déjà extrêmement recherchée l'année passée. Avec la pandémie et le dénombrement quotidien des décès dans le pays, le nombre d'habitants total en Suisse a également fait partie des préoccupations des citoyens. En 2021, le nombre d'habitants a montré une petite augmentation par rapport à l'année précédente.

Selon les prévisions de Country Meters, la Suisse devrait compter environ 100 000 habitants de plus qu'en 2020, pour un total de 8 723 277 personnes vivant sur le territoire.

Pendant combien de temps un test antigénique est-il valide?

Le Covid a inondé les recherches Google des Suisses en 2021. Après celles liées au test PCR, ce sont les recherches quant au test antigénique qui ont fait partie des questions les plus posées dans le moteur de recherche cette année.

Depuis le 4 décembre 2021, la durée de validité des tests rapides antigéniques est passé de 48 heures à 24 heures, à compter du prélèvement de l’échantillon.

Quel âge a Ronaldo?

C'est l'une des trois seules questions les plus recherchées sur Google qui ne soient pas en lien avec le Covid ou la géographie/démographie suisse. Et elle concerne le meilleur buteur mondial: Cristiano Ronaldo. Son visage un peu trop symétrique et ses dents ultra blanches ont semblé semé le doute dans l'esprit des habitants suisses quant à l'âge du joueur portugais.

En 2021, Cristiano Ronaldo, née le 5 février 1985, est ainsi âgé de 36 ans. Pour info, l'année de son anniversaire est aussi celle de nombreux événements qui ont marqué la Suisse, comme:

L'introduction de la vignette obligatoire pour circuler sur les autoroutes

La limitation de la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes

L'inauguration du musée de l'alimentation à Vevey

L'inauguration du musée de la photographie à Lausanne

Combien de Suisses sont actuellement vaccinés?

Selon le Conseil fédéral, la clé de la liberté est la vaccination. Pas étonnant qu'en 2021, les Suisses se soient rués sur leur barre de recherche Google en quête des derniers chiffres qui les rapprocheraient un peu plus d'un semblant de retour à la normalité.

Depuis le premier vaccin promulgué à une Lucernoise de 90 ans le 23 décembre 2020, 5 914 362 Suisses ont été vaccinés. Selon les chiffres de la Confédération, cela représente 67,91% de la population totale du pays parmi lequel pourcentage on comptabilise 66,17% ayant reçu deux doses, 9,95% en ayant reçu une seule après avoir été infecté une première fois par le coronavirus et 1,73% étant toujours en attente d'une seconde piqure.

>>> Suivez quotidiennement les chiffres concernant le Covid en Suisse et dans le monde.

Combien coûte un test PCR?

Dans la foulée de la vaccination, l'autre thème fort des recherches Google en Suisse a été le prix des test PCR, autre Graal pour obtenir un certificat Covid et accéder à de nombreux lieux de sociabilité.

En principe, dans le cas où l'on présente des symptômes, le test PCR est complètement remboursé par la Confédération à l'assurance maladie. Dans le cas contraire, les frais sont, en revanche, à la charge du patient. Lequel paie alors un montant de 134 francs environ. Mais ce montant peut varier d'un service de santé à un autre, ainsi que d'un canton à un autre. A Zurich, par exemple, le test PCR le plus cher du pays a été fixé à 299 francs suisses.

On vous racontait tout il y a quelques jours 👇 Publicité Voici combien coûte le test PCR le plus cher de Suisse de benjamin weinmann / ch média

Combien y a-t-il de personnes dans le monde?

On nous le dit depuis longtemps: la population mondiale vit de plus en plus longtemps. Un constat qui va alors de pair avec une croissance démographique toujours plus importante.

En 2021, on a ainsi dénombré 7,8 milliards d’êtres humains, soit 6 milliards de plus qu’il y a un siècle. Les naissances ayant été trois fois plus nombreuses que les décès, selon Cnet France.

Combien de semaines y a-t-il dans une année?

On ne sait pas pourquoi autant de Suisses ont cherché savoir combien de semaines composaient une année en 2021. Un mystère manifestement non résolu puisque le sujet avait déjà été recherché par la population en 2020 et en 2018.

Reste que l'année 2021 s'est composée de 52 semaines. Voilà. C'est tout.