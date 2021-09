La star de Manchester United à son arrivée en Suisse pour le match contre Young Boys. Image: KEYSTONE

Les 5 records que Cristiano Ronaldo peut améliorer à Berne

Le Portugais de Manchester United est en Suisse pour affronter les Young Boys en Ligue des champions (18h45 ce mardi), une compétition dans laquelle il ne cesse de battre des records depuis plusieurs saisons. Il peut en améliorer 5 ce soir.

Cristiano Ronaldo a été retenu dans le groupe de Manchester United pour la première rencontre de la saison en Ligue des champions, ce mardi face aux Young Boys.

Jouera-t-il toute la rencontre? Seulement une partie? Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer hésitait encore ce week-end, soucieux de ménager sa vedette de 36 ans. Mais même en ne jouant qu'un bout de match, «CR7» a les moyens d'améliorer plusieurs marques.

Le plus fidèle

Le Portugais est le joueur en activité ayant disputé le plus grand nombre de rencontres en C1 (180). S'il foule le revêtement synthétique du champion de Suisse, il égalera le record toutes époques confondues, détenu jusque-là par son ancien coéquipier madrilène Iker Casillas (181 apparitions).

Les deux hommes à la fête, en 2012, après le titre de champion d'Espagne décroché par les merengues avec 100 points. Image: Keystone

CR7 est toutefois le plus titré des deux: il a remporté cinq fois la «Coupe aux grandes oreilles», contre trois pour Casillas.

Le meilleur buteur

Les statistiques de Ronaldo sont hallucinantes, quelque soit la compétition à laquelle il a déjà participé. En Ligue des champions, il détient le record du nombre de réalisations avec pas moins de 137 pions. C'est 17 de plus que celui auquel le public ne cesse de le comparer depuis des années: Lionel Messi.

Ronaldo a marqué pour la première fois en C1 d'une frappe sèche, le 10 avril 2007 contre la Roma.

Depuis ce jour, qui marque le début de son entreprise de démolition, CR7 a mystifié de nombreuses équipes. Sa victime préférée? La Juventus! Il a marqué plus de buts contre son ancienne équipe (10) que contre n'importe quel autre adversaire européen.

L'inusable récidiviste

Le quintuple Ballon d'Or détient aussi le record du nombre de doublés inscrits en C1 (30). Même en entrant pour la dernière demi-heure de jeu mardi, Ronaldo est capable d'améliorer sa marque.

Le roi des penaltys

Et si une faute dans la surface adverse devait être sifflée en faveur de Manchester United, le joueur également passé par le Real et la Juventus pourrait en profiter pour distancer un peu plus Messi, Lewandowski et van Nistelrooy au nombre de penaltys convertis (19 contre 16 pour Messi, son plus proche poursuivant).

Un duel de géants face à Gigi Buffon en 2015. Image: Keystone

À moins qu'il ne le rate. C'est déjà arrivé trois fois en Ligue des champions: deux de ses frappes ont été arrêtées par le gardien (en 2013 contre Copenhague et 2014 contre Ludogorets), la troisième a manqué sa cible (en 2008 contre Barcelone).

Le meilleur passeur

CR7 est souvent décrit comme un attaquant obnubilé par le but, et il l'est certainement. Mais il sait aussi faire preuve de générosité. La preuve: il occupe la tête des meilleurs passeurs de l'histoire de la compétition avec 42 offrandes. Ses deux premières ont été pour Ruud van Nistelrooy, le 15 septembre 2004 sur la pelouse de Lyon.

Ce duo 😍 Image: Keystone

Ronaldo pourrait accroître son avance au classement des passeurs en Suisse car son poursuivant (Messi avec 36 assists) ne joue que mercredi soir avec le PSG, sur le terrain de Bruges.