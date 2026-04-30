Le logo du HC Sierre a changé. Image: HC Sierre

«Vraiment moche»: le logo du HC Sierre choque les fans

La nouvelle identité visuelle du club valaisan ne plaît pas à une bonne partie de ses supporters. Une pétition en ligne a été lancée.

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«Notre objectif est simple: préserver l’âme et l’identité visuelle du HC Sierre»: une pétition en ligne proteste contre le nouveau logo du club valaisan. Lancée par le groupe de supporters Virage Nord-Est, elle demande un retour à l'ancienne ligne graphique.

Récent champion de Swiss League, le HC Sierre a dévoilé son nouvel emblème cette semaine. «Les éléments emblématiques ont été retravaillés dans une logique de continuité, notamment les rayons du soleil, symbole de la région, modernisés et dynamisés», explique le club dans un communiqué.

Cité dans la publication, son président, Alain Bonnet, évoque «une étape importante dans le développement du HC Sierre» et un logo «à la hauteur de ses ambitions». Et Chris McSorley, directeur sportif et entraîneur de l'équipe principale, d'ajouter:

«L’identité d’un club est essentielle. Elle doit inspirer les joueurs, créer un sentiment d’appartenance et envoyer un message clair à nos adversaires. Ce nouveau logo correspond parfaitement à l’état d’esprit que nous voulons instaurer au sein du club»

Chris McSorley le 7 avril dernier. Keystone

Le logo était «bien plus qu’une simple image»

Reste qu'une grande partie des fans ne semble pas de cet avis. Comme l'a repéré Le Nouvelliste, les commentaires négatifs vont bon train sur Facebook concernant le nouveau logo. «Quelle horreur», peste un internaute. «Vraiment moche», écrit un autre.

«Le logo historique représentait bien plus qu’une simple image», expliquent de leur côté les pétitionnaires dans leur texte. «Il incarnait l’identité du club, ses valeurs, son histoire et les émotions vécues au fil des années».

S'ils saluent tout de même les «initiatives mises en place» pour «faire avancer» l'institution valaisanne, ils appellent de leurs vœux un retour à l'ancien emblème. «Nous espérons sincèrement que cette démarche sera entendue et qu’elle pourra ouvrir la voie à un retour au logo historique, auquel tant de supporters restent profondément attachés», concluent-ils. (jzs)