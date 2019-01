Good-News

Wickeltische auf Männer-WCs sind in New York jetzt Pflicht



Im US-Bundestaat New York ist laut CNN und «USA Today» seit diesem Jahr ein neues Gesetz in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass in neuen oder renovierten Gebäuden öffentlich zugängliche Toiletten für Frauen und Männer mit Wickeltischen ausgestattet werden müssen.

Die neue Regelung gilt für Restaurants, Geschäfte, Kinos oder staatliche Einrichtungen. Spätestens ab Juli sollen die Toiletten jetzt mit Wickeltischen für beide Geschlechter ausgestattet sein.

In der Stadt New York City ist die Wickeltisch-Pflicht auf dem Männer-WC bereits Alltag. Seit dem vergangenen Jahr gilt hier ein ähnliches Gesetz. (kün)

